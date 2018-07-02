11:43 02 июля

Милое личико на флаге латышских националистов

Страны Прибалтики, которые в целях рекламы ЕС долго именовались прибалтийскими тиграми, уже давненько зовут «прибалтийскими вымиратами». И сколько бы фантомные боли ностальгии с манящими ароматами «Дзинтарс», горьковато-сладким вкусом «Рижского бальзама» и копчёными золотистыми бочками шпрот ни мучили умы некоторых российских граждан, балтийское взморье Латвии, да и других стран, стало рассадником пещерной русофобии на государственном уровне. Более того, русофобия стала едва ли не главной статьёй экспорта ввиду практически загубленной промышленности.

А так как Россия предательски не желает нападать на прибалтийских лимитрофов, т.к. снова волочить этот дотационный и к тому же бесконечно спесивый хомут не желают даже некоторые просоветски настроенные россияне, то накал снижать нельзя ни в коем случае. То призывы запретить говорить на людях по-русски, то война против «русских школ», и это ещё без учёта дискриминационного института неграждан в духе нацистской Германии 30-40-х годов прошлого века.

На очередном витке ксенофобии латышские политики столкнулись с жёсткой реальностью, но даже не попытались сделать выводы, а нацепили на свои знамёна очередное пугало. В латвийском обществе вторую неделю вовсю муссируется «мимишная» история очередной юной безработной латышки по имени Лелда. Пока западные ставленники латвийской государственности вколачивали последние гвозди в промышленность страны, ориентированной на Восток, 19-летней Лелде с младых ногтей талдычили европейскую сказку, которая не предусматривает изучение языка восточных «варваров». Вот девушка и учила английский.


Милое личико на флаге латышских националистов

Новая звезда латышского национализма — Лелда

Несмотря на свои глубокие познания в иностранном языке, инженера или бухгалтера из Лелды не вышло, да и нужны ли они сейчас европейской Латвии. Поэтому после учёбы юная латышка устремилась на поиски работы в сфере обслуживания, т.е. официанткой. Но стоило работодателю узнать, что сие милое создание ни бельмеса по-русски, как ей указывали на дверь. И так десять раз!

Неудавшаяся подавальщица со знанием английского вознегодовала, заявив, что считает такое положение дел неправильным, это неуважение к латышам. Она уверена, что есть русскоязычные, которые навязывают и хотят, чтобы ты знал их язык, и злятся, если ты не знаешь, хотя для работы в сфере обслуживания достаточно знания английского языка.

Видимо, знакомство с латвийскими реалиями после долгих лет европейских сказок окончательно размягчило и без того юные мозги девушки. Понятное дело, что объяснять малолетней сударыне законы реального рынка — всё равно, что читать лекцию по ядерной физике пингвинам. И уж тем более глупо объяснять, что весомая доля туристов не будет от тебя что-то требовать, а просто уйдёт, махнув ручкой. Однако она оказалась не одинока: её крик души и голодного желудка был услышан Национальным блоком (откровенные националисты с горелым ароматом факельцугов) Латвии, давно обосновавшимся в сейме.


Шествие Национального блока Латвии

Неизвестно, то ли невезучей официантке Лелде хватило ума сообразить, как можно попасть в стремнину жизни на подпевке местным националистам, монетезировав собственное положение, то ли националисты подобрали на улицах Риги безработную девчушку, разумно полагая, что малолетняя без прямой связи со свастикой и факелами растрогает сердца обывателей, к тому же стоить она будет недорого. Но факт остаётся фактом – милую мордашку Лелды уже водрузили на знамёна. Ну как же: и умница, и красавица, и поднос таскать умеет, а работы нет и нет. Тем более новый проект националистических законов этой компашки уже на подходе.

Член русофобской тусовки Янис Иесалниекс заявил: «Не абсурд ли, что в Сейме только Нацблок поднимает тревогу по поводу проблемы, которая гонит нашу молодежь в нежеланную заграницу?! Остальным всё равно — пусть уезжают, потому что для работы в Латвии русский надо знать обязательно». Более того, он предложил запретить работодателям требовать знания русского языка от своих работников.


Бородатая рижская шутка: у последнего уезжающего просят выключить свет в аэропорту

Я, конечно, ни разу не слышал лекций о вреде антисемитизма от Геббельса, но ситуация с Нацблоком в Латвии выглядит похожей. Не менее забавно и то, что сложившаяся ситуация целиком и полностью на совести латвийских националистов. Именно эти борцы за светлое европейское будущее вытравили заводы и фабрики как основу своего социалистического врага. После этого распилили на иголки флот, а сельское хозяйство сдохло само, не выдержав европейской конкуренции. Поэтому для молодёжи остался только сектор сферы услуг.

Одновременно с этим из этой самой молодёжи вытравливался русский язык. И девчушке Лелде никто, конечно, не будет объяснять, что, несмотря на политические мантры сейма, европейский рынок для Латвии квотирован, а львиная доля туристов приезжает из России. И эта доля из двух заведений выберет то, где их обслужат по-русски. Кстати, это касается и самих русскоязычных жителей Латвии, коих около трети.

Сухая статистика говорит, что в 2017 году в Риге каждый пятый турист был гражданином России, а в общем, туристы из России занимали первую строчку статистических показателей. Несмотря на периодические завывания об увеличении туристического потока из Европы, факт состоит в том, что увеличение незначительное. Более того, часть туристов из Европы — ребята специфические. Им весь этот средневековый фортификационный антураж даром не нужен, да и гид им ни к чему, если, конечно, это не гидша с увеличенным прейскурантом услуг. Господа едут в алко- и секс-туры, а «водка» и «секс» — вещи интернациональные, ни английский, ни латышский, ни суахили здесь не нужны.


Российские туристы, вопреки кривотолкам, более требовательны: нам подавай экскурсии, исторические изыски и прочее

В общем ситуация с Национальным блоком и мимишной Лелдой крайне показательна и симптоматична. Конечно, Нацблок строить и развивать что-либо и не думает, только «запрещать и не пущать». И, конечно, ситуация является тупиковой, а националисты выступают прекрасным средством обезлюдения страны.

И, естественно, как только монетизация внезапной социальной славы Лелды пройдёт, ей придётся паковать чемоданы и уезжать в какую-нибудь Ирландию – таскать подносы или собирать дары полей (а, возможно, учитывая тело молодое, найти занятие и менее моральное).

А главное же, страшилка, что Россия вот-вот нападёт, для многих латышей скоро будет казаться последней надеждой. Посему автор предлагает за всю русофобию объявить Латвии… МИР.
Автор: Восточный ветер


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Комментарии 20

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  1. RaptorF22 Сегодня, 05:59
    Неужели кто-то клюнит на такого Покемона на фото? request lol Автор что-то я не увидел там милого личика lol winked а за дополнительные услуги от неё придётся скорее доплачивать потребителю wink и выдавать чёрный пакет чтобы не нанести глубокую душевную травму laughing wink
    RaptorF22
    1. Чёрный Сегодня, 06:07
      Даля-2.....Новая версия laughing...Через 20 лет выяснится, что она была "активисткой" молодёжного крыла ЕР wassat
      Чёрный
      1. Vard Сегодня, 06:15
        При внимательном изучении личика видна некая подозрительная припухлость... Вполне возможно следствие употребления горячительных напитков...
        Vard
        1. RaptorF22 Сегодня, 06:59
          В точку wassat laughing good +100500
          RaptorF22
          1. Татьяна Сегодня, 07:03
            Цитата: RaptorF22
            Неужели кто-то клюнит на такого Покемона на фото?

            Ну а почему нет-то? Вы слишком строги! Внешне Лелда - девушка, как девушка! А "товарности" в современной Латвии её сама жизнь научит. Ей всего-то 19 лет от роду! Она ещё и в политику ринется. И когда-нибудь она со своею внешностью ещё и президентом Латвии может станет, например, как Даля Грибаускайте в Литве!
            Даля Грибаускайте тоже красавицей в молодости не была, а как в карьере продвинулась!

            Проблема автором статьи поднята правильно.


            Татьяна
            1. RaptorF22 Сегодня, 07:09
              Главное чтобы всё нужное на месте было? lol А дальше хоть Далей хоть Тонькой пулеметчицой? lol
              RaptorF22
        2. Комментарий был удален.
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:30
        Какая бы Прибалтика ни была, а их шпроты в России зря запретили и свои не смогли сделать. Мировой был закусон. winked
        сибиралт
        1. RaptorF22 Сегодня, 07:35
          В топку шпроты soldier Иш Натовские шпроты им soldier Как это не патриотично wink
          RaptorF22
          1. Татьяна Сегодня, 07:47
            Цитата: сибиралт
            Какая бы Прибалтика ни была, а их шпроты в России зря запретили и свои не смогли сделать. Мировой был закусон. winked

            Ха! stop Олег! Какой у Вас, однако, не патриотичный для России желудок! laughing
            Татьяна
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:08
          Да ладно..Сыр на тёрку с чесноком..Или вообще просто сырок "Дружба"..
          Цитата: сибиралт
          Какая бы Прибалтика ни была, а их шпроты в России зря запретили и свои не смогли сделать. Мировой был закусон. winked
          210окв
        3. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 09:22
          Я в редакции научился закусывать любой напиток карамелькой.
          АнГиНа
      3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 09:01
        Как говорится - не доходит через голову, дойдёт через... другое место.
        Периодически катаюсь в Эстонию, маленькие подвижки есть. На товарах появились надписи на русском языке.
        Серж Горелый
    2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:15
      Ну Вы и гурман !А где в Прибалтике найдете другое ? request Там была только одна красавица -Вия Артмане ! И всё ! fellow
      Uncle Lee
      1. RaptorF22 Сегодня, 07:10
        В Прибалтике не осталось настоящих красавиц? wink Какой ужас fellow
        RaptorF22
  2. Klim Podkova (Klim Podkova) Сегодня, 07:02
    То же самое, но с юмором (Русские туристы в Юрмале):
    https://klim-podkova.livejournal.com/54178.html
    Klim Podkova
  3. Комментарий был удален.
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:45
    Именно эти борцы за светлое европейское будущее вытравили заводы и фабрики как основу своего социалистического врага. После этого распилили на иголки флот, а сельское хозяйство сдохло само, не выдержав европейской конкуренции.
    ...Вписались в мировую экономику....
    parusnik
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 11:18
      Цитата: parusnik
      ...Вписались в мировую экономику

      Они теперь бедные и свободные! А как-то забыли, что Шведы продали их территории вместе с ними со всеми! Надо было их продавать взад! А не отпускать с имуществом вместе!!!!! Да кто бы купил?????!!!!!Разве----на органы!
      Reptiloid
  5. victorsh (Виктор) Сегодня, 08:07
    В нете была статья об опросе английских туристов:Что их удивило и не понравилось в России.Удивило-некоторые магазины работают круглосуточно,зимой открывают форточки-в квартире жара,в метро многие спокойно работают с навороченными гаджетами-у них сразу его своруют.Не понравилось:На улицах мало инфы на английском.Вот мы сво-чи.А ведь у них в ЛондОнах,Парижах и Берлинах инфы на русском завались.
    victorsh
  6. Мур (Андрей) Сегодня, 08:33
    Скорее всего нацики все свои хотелки в сейме пропихнут.
    И в русских школах заставят изучать все предметы на латышском (ага, и параллельно собираются там же ввести НВП), и подслушивать будут, на каком языке официантка с посетителем общается.
    Вот только что они получат взамен? Любовь 30% населения? При том, что в недалёкой Финляндии при 10% шведов шведский язык - второй государственный?
    Ну не получится у альтернативно одарённых нациков ассимилировать треть населения. Гадить по-мелкому - это они мастера. Заставить "любить" такую родину с помощью более радикальных мер - это вряд ли.
    Мур
  7. Комментарий был удален.
  8. Шариков Полиграф Полиграфович Сегодня, 09:43
    В таллллинскую аптеку заходит русский и на жутком ломаном эSSssтонском минут 10 пытается что-то объяснить эSSssтонской аптекарше...
    Наконец та НЕ выдерживает :
    -Можете говорить по-русски...
    -А вот xpeн !!! Мы 70 лет слушали ваш "русский", так теперь вы послушайте наш "эSSssтонский" !!! :-)))
    Шариков Полиграф Полиграфович
  9. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 11:01
    Латвия - чужая земля, чужая культура. Это их личное дело - язык, марши....Если русские там живут - значит жизнь их там устраивает. А вот за враждебную внешнюю политику давно пора полностью запретить туристические-логистические отношения Латвии и РФ.
    samarin1969
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