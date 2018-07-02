Милое личико на флаге латышских националистов
Страны Прибалтики, которые в целях рекламы ЕС долго именовались прибалтийскими тиграми, уже давненько зовут «прибалтийскими вымиратами». И сколько бы фантомные боли ностальгии с манящими ароматами «Дзинтарс», горьковато-сладким вкусом «Рижского бальзама» и копчёными золотистыми бочками шпрот ни мучили умы некоторых российских граждан, балтийское взморье Латвии, да и других стран, стало рассадником пещерной русофобии на государственном уровне. Более того, русофобия стала едва ли не главной статьёй экспорта ввиду практически загубленной промышленности.
А так как Россия предательски не желает нападать на прибалтийских лимитрофов, т.к. снова волочить этот дотационный и к тому же бесконечно спесивый хомут не желают даже некоторые просоветски настроенные россияне, то накал снижать нельзя ни в коем случае. То призывы запретить говорить на людях по-русски, то война против «русских школ», и это ещё без учёта дискриминационного института неграждан в духе нацистской Германии 30-40-х годов прошлого века.
На очередном витке ксенофобии латышские политики столкнулись с жёсткой реальностью, но даже не попытались сделать выводы, а нацепили на свои знамёна очередное пугало. В латвийском обществе вторую неделю вовсю муссируется «мимишная» история очередной юной безработной латышки по имени Лелда. Пока западные ставленники латвийской государственности вколачивали последние гвозди в промышленность страны, ориентированной на Восток, 19-летней Лелде с младых ногтей талдычили европейскую сказку, которая не предусматривает изучение языка восточных «варваров». Вот девушка и учила английский.
Новая звезда латышского национализма — Лелда
Несмотря на свои глубокие познания в иностранном языке, инженера или бухгалтера из Лелды не вышло, да и нужны ли они сейчас европейской Латвии. Поэтому после учёбы юная латышка устремилась на поиски работы в сфере обслуживания, т.е. официанткой. Но стоило работодателю узнать, что сие милое создание ни бельмеса по-русски, как ей указывали на дверь. И так десять раз!
Неудавшаяся подавальщица со знанием английского вознегодовала, заявив, что считает такое положение дел неправильным, это неуважение к латышам. Она уверена, что есть русскоязычные, которые навязывают и хотят, чтобы ты знал их язык, и злятся, если ты не знаешь, хотя для работы в сфере обслуживания достаточно знания английского языка.
Видимо, знакомство с латвийскими реалиями после долгих лет европейских сказок окончательно размягчило и без того юные мозги девушки. Понятное дело, что объяснять малолетней сударыне законы реального рынка — всё равно, что читать лекцию по ядерной физике пингвинам. И уж тем более глупо объяснять, что весомая доля туристов не будет от тебя что-то требовать, а просто уйдёт, махнув ручкой. Однако она оказалась не одинока: её крик души и голодного желудка был услышан Национальным блоком (откровенные националисты с горелым ароматом факельцугов) Латвии, давно обосновавшимся в сейме.
Шествие Национального блока Латвии
Неизвестно, то ли невезучей официантке Лелде хватило ума сообразить, как можно попасть в стремнину жизни на подпевке местным националистам, монетезировав собственное положение, то ли националисты подобрали на улицах Риги безработную девчушку, разумно полагая, что малолетняя без прямой связи со свастикой и факелами растрогает сердца обывателей, к тому же стоить она будет недорого. Но факт остаётся фактом – милую мордашку Лелды уже водрузили на знамёна. Ну как же: и умница, и красавица, и поднос таскать умеет, а работы нет и нет. Тем более новый проект националистических законов этой компашки уже на подходе.
Член русофобской тусовки Янис Иесалниекс заявил: «Не абсурд ли, что в Сейме только Нацблок поднимает тревогу по поводу проблемы, которая гонит нашу молодежь в нежеланную заграницу?! Остальным всё равно — пусть уезжают, потому что для работы в Латвии русский надо знать обязательно». Более того, он предложил запретить работодателям требовать знания русского языка от своих работников.
Бородатая рижская шутка: у последнего уезжающего просят выключить свет в аэропорту
Я, конечно, ни разу не слышал лекций о вреде антисемитизма от Геббельса, но ситуация с Нацблоком в Латвии выглядит похожей. Не менее забавно и то, что сложившаяся ситуация целиком и полностью на совести латвийских националистов. Именно эти борцы за светлое европейское будущее вытравили заводы и фабрики как основу своего социалистического врага. После этого распилили на иголки флот, а сельское хозяйство сдохло само, не выдержав европейской конкуренции. Поэтому для молодёжи остался только сектор сферы услуг.
Одновременно с этим из этой самой молодёжи вытравливался русский язык. И девчушке Лелде никто, конечно, не будет объяснять, что, несмотря на политические мантры сейма, европейский рынок для Латвии квотирован, а львиная доля туристов приезжает из России. И эта доля из двух заведений выберет то, где их обслужат по-русски. Кстати, это касается и самих русскоязычных жителей Латвии, коих около трети.
Сухая статистика говорит, что в 2017 году в Риге каждый пятый турист был гражданином России, а в общем, туристы из России занимали первую строчку статистических показателей. Несмотря на периодические завывания об увеличении туристического потока из Европы, факт состоит в том, что увеличение незначительное. Более того, часть туристов из Европы — ребята специфические. Им весь этот средневековый фортификационный антураж даром не нужен, да и гид им ни к чему, если, конечно, это не гидша с увеличенным прейскурантом услуг. Господа едут в алко- и секс-туры, а «водка» и «секс» — вещи интернациональные, ни английский, ни латышский, ни суахили здесь не нужны.
Российские туристы, вопреки кривотолкам, более требовательны: нам подавай экскурсии, исторические изыски и прочее
В общем ситуация с Национальным блоком и мимишной Лелдой крайне показательна и симптоматична. Конечно, Нацблок строить и развивать что-либо и не думает, только «запрещать и не пущать». И, конечно, ситуация является тупиковой, а националисты выступают прекрасным средством обезлюдения страны.
И, естественно, как только монетизация внезапной социальной славы Лелды пройдёт, ей придётся паковать чемоданы и уезжать в какую-нибудь Ирландию – таскать подносы или собирать дары полей (а, возможно, учитывая тело молодое, найти занятие и менее моральное).
А главное же, страшилка, что Россия вот-вот нападёт, для многих латышей скоро будет казаться последней надеждой. Посему автор предлагает за всю русофобию объявить Латвии… МИР.
А так как Россия предательски не желает нападать на прибалтийских лимитрофов, т.к. снова волочить этот дотационный и к тому же бесконечно спесивый хомут не желают даже некоторые просоветски настроенные россияне, то накал снижать нельзя ни в коем случае. То призывы запретить говорить на людях по-русски, то война против «русских школ», и это ещё без учёта дискриминационного института неграждан в духе нацистской Германии 30-40-х годов прошлого века.
На очередном витке ксенофобии латышские политики столкнулись с жёсткой реальностью, но даже не попытались сделать выводы, а нацепили на свои знамёна очередное пугало. В латвийском обществе вторую неделю вовсю муссируется «мимишная» история очередной юной безработной латышки по имени Лелда. Пока западные ставленники латвийской государственности вколачивали последние гвозди в промышленность страны, ориентированной на Восток, 19-летней Лелде с младых ногтей талдычили европейскую сказку, которая не предусматривает изучение языка восточных «варваров». Вот девушка и учила английский.
Новая звезда латышского национализма — Лелда
Несмотря на свои глубокие познания в иностранном языке, инженера или бухгалтера из Лелды не вышло, да и нужны ли они сейчас европейской Латвии. Поэтому после учёбы юная латышка устремилась на поиски работы в сфере обслуживания, т.е. официанткой. Но стоило работодателю узнать, что сие милое создание ни бельмеса по-русски, как ей указывали на дверь. И так десять раз!
Неудавшаяся подавальщица со знанием английского вознегодовала, заявив, что считает такое положение дел неправильным, это неуважение к латышам. Она уверена, что есть русскоязычные, которые навязывают и хотят, чтобы ты знал их язык, и злятся, если ты не знаешь, хотя для работы в сфере обслуживания достаточно знания английского языка.
Видимо, знакомство с латвийскими реалиями после долгих лет европейских сказок окончательно размягчило и без того юные мозги девушки. Понятное дело, что объяснять малолетней сударыне законы реального рынка — всё равно, что читать лекцию по ядерной физике пингвинам. И уж тем более глупо объяснять, что весомая доля туристов не будет от тебя что-то требовать, а просто уйдёт, махнув ручкой. Однако она оказалась не одинока: её крик души и голодного желудка был услышан Национальным блоком (откровенные националисты с горелым ароматом факельцугов) Латвии, давно обосновавшимся в сейме.
Шествие Национального блока Латвии
Неизвестно, то ли невезучей официантке Лелде хватило ума сообразить, как можно попасть в стремнину жизни на подпевке местным националистам, монетезировав собственное положение, то ли националисты подобрали на улицах Риги безработную девчушку, разумно полагая, что малолетняя без прямой связи со свастикой и факелами растрогает сердца обывателей, к тому же стоить она будет недорого. Но факт остаётся фактом – милую мордашку Лелды уже водрузили на знамёна. Ну как же: и умница, и красавица, и поднос таскать умеет, а работы нет и нет. Тем более новый проект националистических законов этой компашки уже на подходе.
Член русофобской тусовки Янис Иесалниекс заявил: «Не абсурд ли, что в Сейме только Нацблок поднимает тревогу по поводу проблемы, которая гонит нашу молодежь в нежеланную заграницу?! Остальным всё равно — пусть уезжают, потому что для работы в Латвии русский надо знать обязательно». Более того, он предложил запретить работодателям требовать знания русского языка от своих работников.
Бородатая рижская шутка: у последнего уезжающего просят выключить свет в аэропорту
Я, конечно, ни разу не слышал лекций о вреде антисемитизма от Геббельса, но ситуация с Нацблоком в Латвии выглядит похожей. Не менее забавно и то, что сложившаяся ситуация целиком и полностью на совести латвийских националистов. Именно эти борцы за светлое европейское будущее вытравили заводы и фабрики как основу своего социалистического врага. После этого распилили на иголки флот, а сельское хозяйство сдохло само, не выдержав европейской конкуренции. Поэтому для молодёжи остался только сектор сферы услуг.
Одновременно с этим из этой самой молодёжи вытравливался русский язык. И девчушке Лелде никто, конечно, не будет объяснять, что, несмотря на политические мантры сейма, европейский рынок для Латвии квотирован, а львиная доля туристов приезжает из России. И эта доля из двух заведений выберет то, где их обслужат по-русски. Кстати, это касается и самих русскоязычных жителей Латвии, коих около трети.
Сухая статистика говорит, что в 2017 году в Риге каждый пятый турист был гражданином России, а в общем, туристы из России занимали первую строчку статистических показателей. Несмотря на периодические завывания об увеличении туристического потока из Европы, факт состоит в том, что увеличение незначительное. Более того, часть туристов из Европы — ребята специфические. Им весь этот средневековый фортификационный антураж даром не нужен, да и гид им ни к чему, если, конечно, это не гидша с увеличенным прейскурантом услуг. Господа едут в алко- и секс-туры, а «водка» и «секс» — вещи интернациональные, ни английский, ни латышский, ни суахили здесь не нужны.
Российские туристы, вопреки кривотолкам, более требовательны: нам подавай экскурсии, исторические изыски и прочее
В общем ситуация с Национальным блоком и мимишной Лелдой крайне показательна и симптоматична. Конечно, Нацблок строить и развивать что-либо и не думает, только «запрещать и не пущать». И, конечно, ситуация является тупиковой, а националисты выступают прекрасным средством обезлюдения страны.
И, естественно, как только монетизация внезапной социальной славы Лелды пройдёт, ей придётся паковать чемоданы и уезжать в какую-нибудь Ирландию – таскать подносы или собирать дары полей (а, возможно, учитывая тело молодое, найти занятие и менее моральное).
А главное же, страшилка, что Россия вот-вот нападёт, для многих латышей скоро будет казаться последней надеждой. Посему автор предлагает за всю русофобию объявить Латвии… МИР.
Автор: Восточный ветер
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