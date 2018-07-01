19:54 01 июля
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Армейские берцы оказались хуже кирзовых сапог

Российские военные массово жалуются на качество армейских ботинок, которые сменили знаменитые «кирзачи», пишет газета Взгляд.

Армейские берцы оказались хуже кирзовых сапог


Военнослужащим выдают два типа ботинок – летние и зимние, рассказал сержант Алексей Соловьев. Однако и у тех и у других больше минусов, чем плюсов.


По его словам, в летних берцах ноги сильно потеют, ботинки лопаются, особенно в районе пятки.

На мысе берцев имеется шов в одну нитку, который быстро сгнивает. Там же может лопнуть и сам ботинок по внешней стороне. Подкладка сильно впитывает запах и быстро гниет. При снижении температуры ноги быстро мерзнут,
сказал Соловьев.

Что касается зимней обуви, то она очень тяжелая и в ней лопается не только внешняя сторона, но весь ботинок на сгибе. При сильных морозах берцы не спасают ноги, рассказал он.

По словам военного эксперта Дениса Мокрушина, одна из самых распространенных является жалоба на низкое качество обуви: обычная ходьба приводит к отслаиванию подошвы. Берцы даже сезон, с весны до осени, не могут продержаться

Газета напоминает, что переход с сапог на ботинки начался в 2007 году при министре обороны Анатолии Сердюкове. В 2013 году этот процесс завершил Сергей Шойгу.

По словам Мокрушина, изменения в военную обувь вносятся ежегодно. Министр решил, что для армии лучшим решением станет аналог американские ботинки Corcoran Marauder. Для разработки модели были привлечены компании «Донобувь» и «Паритет». В 2015 году в войска поступила первая партия новых летник ботинок, однако быстро выяснилось, что их качество оставляет желать лучшего – подошва лопается, текстиль рвется.

В 2017 году поставщиком ботинок стало числиться АО «Военторг». Вместе с тем, если верить соцсетям, обувь продолжает поставлять всё те же «Донобувь» и «Паритет», а также фирмы «Фарадей» и «Парижская коммуна».

Моим знакомым, которые проходят службу в Западном и Центральном округах, сказали, что с ботинками всё в порядке: была проведена опытная носка в Кантемировской дивизии, и она показала, что ботинки хорошие. Просто бойцы якобы носят их неправильно, поэтому они у них и разваливаются. Из этого можно сделать вывод, что берцы больше менять никто не будет – ходите в том, что есть,
добавил Мокрушин.

По данным газеты, стоимость пары зимних ботинок составляет 5900 рублей, летних – 1800 руб.

Как отметили в «Комитете солдатских матерей России», ситуация постепенно улучшается – стало лучше, но не идеально.

Производители армейской обуви сообщения о жалобах на их продукцию никак не прокомментировали.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 55

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  1. Перейра (Михаил) Сегодня, 17:27
    Паникёры. Солдат должен стойко переносить трудности службы.
    Сердюков сказал, что ботинки Corcoran Marauder лучше сапог, следовательно так оно и есть.

    Кстати, что это за "Комитет солдатских матерей"?
    Березовский же давно ласты склеил. Кто теперь эту богадельню финансирует?
    Перейра
    1. Глядя Петрович Сегодня, 17:31
      Цитата: Перейра
      Паникёры. Солдат должен стойко переносить трудности службы.
      Партия сказала, ботинки Corcoran Marauder.лучше сапог, так оно и есть.

      Ботинки для взрослого за 1800 руб?
      Они их из чего делают?
      Они в МОРФ в каком мире живут?
      У меня Timberland оригинал демисезонные стоят 20 тыс.
      Глядя Петрович
      1. Черный_Ватник Сегодня, 18:02
        А я считаю, что вообще нужно в гучи переобуть солдата, чтобы минимум по 50 тысяч за пару! Ишь, какие поганцы, тимбаленды за 20 тыс. для срочника жалеют!
        Черный_Ватник
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 18:27
          Интересно, кто кому сколько заплатил?
          Нитки производитель специально гнилые делает. Ведь можно синтетическую нить использовать, она много лет прослужит. Производителю не выгодно.
          Подошва отслаивается - либо клей некачественный, либо его мало положили. А поскольку на массовом производстве клеит автомат, то так и запрограммировано.
          Материал рвётся - значит материал такой.
          И что хуже всего - на этом наваривает деньги кто-то из верхов. Раз в этом замазан Шойгу (а именно он и участвовал в конечном отказе от кирзы) - то как минимум он или рангом его не ниже.
          sad
          Shurik70
        2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 18:35
          В Турции для своих военных и военных НАТО в Афганистане делают берцы стоимость которых в обычном магазине в пересчете всего 1,5 тыс.р. Носятся не один год как спортивные кроссовки, легкие и с амортизацией. Почему просто не купить технологию.
          Vita VKO
      2. SSR (Roman) Сегодня, 18:07
        Цитата: Глядя Петрович
        Они в МОРФ в каком мире живут?
        У меня Timberland оригинал демисезонные стоят 20 тыс.

        Не забывайте про прибыль изготовителя и продавца. Крупный опт 2000-3000 тыс за пару, вполне. За хорошую пару обуви.
        SSR
    2. maykl8 (Михаил) Сегодня, 17:38
      Кстати, что это за "Комитет солдатских матерей"?
      Березовский же давно ласты склеил. Кто теперь эту богадельню финансирует?

      Березовский был подставным. Финансировали и курировали Британия и Конгресс США.
      maykl8
    3. poquello (poquello) Сегодня, 18:00
      Цитата: Перейра
      Кстати, что это за "Комитет солдатских матерей"?

      а неважно, берцы то дерьмовые - факт, ИМХО есть косвенное решение - ввести стандарт на армейскую обувь и убрать единоличного поставщика
      poquello
      1. kenig1 (Павел) Сегодня, 18:11
        Золотые слова. Вообще портянки у костра легче сохнут, в отличии от носков, но кроссовки лучше. Вся проблема в деньгах.
        kenig1
      2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:18
        Цитата: poquello
        Цитата: Перейра
        Кстати, что это за "Комитет солдатских матерей"?

        а неважно, берцы то дерьмовые - факт, ИМХО есть косвенное решение - ввести стандарт на армейскую обувь и убрать единоличного поставщика

        Если слово убрать взять в кавычки, то поставщика можно не менять - будут клепать отличную обувь! laughing drinks
        Doliva63
    4. Lycan (Alex) Сегодня, 19:15
      Цитата: Перейра
      Паникёры. Солдат должен стойко переносить трудности службы.

      А может солдата не должно ничего отвлекать от непосредственного несения службы? Что важнее - отморозить ноги и слечь или выполнить боевую задачу без "сопутствующих потерь"?
      Lycan
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:20
        Просто бойцы якобы носят их неправильно, поэтому они у них и разваливаются. Из этого можно сделать вывод, что берцы больше менять никто не будет – ходите в том, что есть,
        laughing laughing laughing
        андрей юрьевич
  2. рич (дмитрий) Сегодня, 17:30
    обувь ивановской "парижской коммуны" раньше в войсках славилась
    рич
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:30
    Кто реально эти ботинки "юзает"... Все эти газетные статейки... Н выскажетесь... По правде.
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:34
      Евгений hi Я ношу уже не первый год как зимние , так и летние ботинки Garsing - нареканий не имею . Если интересует конкретика по интенсивности носки и какие именно модели - предоставлю . soldier
      bouncyhunter
    2. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:39
      Цитата: Горный стрелок
      Кто реально эти ботинки "юзает"... Все эти газетные статейки... Н выскажетесь... По правде.

      На Ютубе чел один (ну может и не один), юзает берцы в различных походах и путешествиях и выкладывает результаты. Так у него вроде бы не одни сезон не продержались, причём разных производителей.
      К-50
      1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 17:44
        У меня уже 9 лет. Два раза в год выезжаем в горы и весну и осень по грязи. Они почти как новые, а я уже нет.
        _Сергей_
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 18:05
          Вопрос производителю, очень большой! Уверен, что кирзачи выпускаемые сейчас были б не лучше по качеству! Манагеры умеют творить "чудеса", т.е. испортить не убиваемое изделие!
          Кирзачи, берцы, нормальная обувь если качественная. У кирзачей есть свои плюсы, но эт кто как привык ... а уж за качество их, качество портянок в СА, споров вести не можно, всё было качественное!
          rocket757
          1. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 18:53
            Уверен что у солдатика должны быть и ботинки и сапоги, а не только ботинки.
            Тот кто посчитал ботинки "современным" вариантом ни разу не подумал в каких потенциальных условиях они должны выполнять свои функции.
            Beltasir Matyagu
        2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:22
          Цитата: _Сергей_
          У меня уже 9 лет. Два раза в год выезжаем в горы и весну и осень по грязи. Они почти как новые, а я уже нет.
          wassat
          андрей юрьевич
    3. poquello (poquello) Сегодня, 18:06
      Цитата: Горный стрелок
      Кто реально эти ботинки "юзает"... Все эти газетные статейки..

      парень на срочке пару лет назад, такие берцы это диверсия
      poquello
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 19:47
        Манагеров на столб! Военпреда туда же!
        rocket757
  4. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:37
    Пошейте берцы из кирзы и по технологии тех сапог и будет щастье. Кроме того, я думаю, это будет существенно дешевле. Только вот "менеджерам" МО надо ли будет это?
    К-50
    1. spektr9 Сегодня, 18:09
      Да из чего бы не шили качество одно будет, ибо оно контролируется откатами и разворовыванием средств ...
      spektr9
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 19:52
        Не-е-е, портянка и скорость переобувания тож важно. К тому ж перемотанная портянка сохнет вверху, на голени именно потому шо сапог ВЕНТИЛИРУЕТСЯ сверху!
        Такая связка сапог - портянка, всё в ней ПРОДУМАНО, работает!
        rocket757
  5. Longin (Андрей) Сегодня, 17:39
    Лучшие берцы, что мне доводилось носить, были украинского производства (ещё до...). Чистая кожа, без тряпошных вставок. Пропитал однажды касторовым маслом. До сих пор на портянку носятся и не текут. Под форму самый раз. Но, всё же по глубине преодолеваемого брода: не сапоги ни разу.
    Longin
    1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 17:46
      Если интенсивно идешь, то через минут двадцать ноги высыхают и ждешь следующего брода.
      _Сергей_
  6. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:40
    Надо спросить кому принадлежит предприятие, выпускающее данную продукцию.Тогда может и вопросов будет меньше .......................
    APASUS
  7. prohogij60 (Александр) Сегодня, 17:41
    Я служил в Тюмени в 73 году. Строили Тюмень - Сургут.Так нам летом ризиновые сапоги, а зимой валенки выдавали. Крзичи невыдерживали, какие там берцы к черту...
    prohogij60
  8. lucul (Виталий) Сегодня, 17:44
    В армии , имел опыт ношения и берец и сапог. Берцы хороши для парадов , сапоги же - на все случаи жизни. Простой пример - дождь , вы одеваете плащ-палатку и вода стекая по ней (при хотьбе) , благополучно стекает на сапоги (они по колено) и далее на землю. В случае с берцами - вода стекая по плащу - аккуратно стекает в берцы , и они становятся полными воды )). Или например ползя по пластунски вы набъёте полные берцы грязи /снега , с сапогами подобное не происходило )).
    lucul
  9. анатолич83 (евгений) Сегодня, 17:49
    думаю всё от качества изготовления зависит.по срочке были сапоги+берцы сам разжился.в дозоры берцы таскал-лето, осень и чуть чуть зимы продюжили. всегда было интересно, как в ружье в берцах подорваться?по времени. у меня как раз для таких случаев сапоги и были.
    анатолич83
  10. ушкуйник (Владимир) Сегодня, 17:51
    Военнослужащим выдают два типа ботинок – летние и зимние, рассказал сержант Алексей Соловьев. Однако и у тех и у других больше минусов, чем плюсов. -
    Нужно поступать так, как в свое время поступал царь Пётр-1. Для разработки модели были привлечены компании «Донобувь» и «Паритет». Мужской персонал этих компаний должен на себе в полевых условиях , в т.ч. и зимних, доказать пригодность ихней продукции. После этого "минусы" исчезнут.
    ушкуйник
  11. Сергей39 (сергей) Сегодня, 17:51
    Тут все просто. Чем дороже - тем лучше.У каких солдат дороже форма с памперсами - тот и лучше. Хотя я в кирзачах ибез носков два года отлично себя чувствовал
    Сергей39
  12. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 17:56
    Патамушта "Донобувь" это ни разу не Corcoran. :))) Ответ очевиден.
    Настоящий россиянин
  13. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 17:59
    Глупость это, или умышленно проведённая целевая диверсия направленная на то, что бы российская армия имела возможность перемещаться исключительно в границах воинских частей и полигонов своих военных округов, покажет время. Одно неоспоримо точно, фашистов гнали до Берлина будучи обутыми в сапоги и валенки. Сможет ли армия в условиях интенсивных боёв и смены сезонов года (зима лето) повторить подобное будучи обутая в берцы, или остановится на полпути босоногая, не знаю, но я за сапоги. Они практичнее.
    Ныробский
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:28
      Цитата: Ныробский
      Глупость это, или умышленно проведённая целевая диверсия направленная на то, что бы российская армия имела возможность перемещаться исключительно в границах воинских частей и полигонов своих военных округов, покажет время. Одно неоспоримо точно, фашистов гнали до Берлина будучи обутыми в сапоги и валенки. Сможет ли армия в условиях интенсивных боёв и смены сезонов года (зима лето) повторить подобное будучи обутая в берцы, или остановится на полпути босоногая, не знаю, но я за сапоги. Они практичнее.

      В СА было время, когда были и сапоги, и ботинки. Мне кажется, это было верное решение - обувь можно менять по ситуации.
      Doliva63
  14. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 18:03
    Ребята, всё точно в статье!
    У меня сейчас сын служит.
    Зимние берцы ели зиму пережили к весне начали развалтваться!
    Всё дождался летних! Переобулись и проблемы начались уже через месяц! Реально рвуться! Ребята клеют, если есть рядом "ремонт обуви", зашивают.
    А многие вообще выкидывает и новые за свой счёт покупают!
    Ретвизан 8
  15. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:14
    Советские берцы 2 года выдерживали, хоть и выглядели к концу жизни ужасно. Офицерские полевые сапоги выглядели лучше. Но в 89 м были отличные кожаные ботинки - лёгкие, износостойкие, хорошо держали берц, не боялись воды. Правда, больше я таких не видел. Может, пора вернуться к советскому? laughing drinks
    Doliva63
    1. К-50 (Алексей) Сегодня, 18:22
      Цитата: Doliva63
      Может, пора вернуться к советскому?

      В Советской Армии было много хорошего к чему стоило бы вернуться. sad yes
      К-50
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 18:46
        Ха, а куда манагеров со всех производств ДЕВАТЬ?
        Или как в 1918г ... на столбы вместо украшений? Заставить работать эту публику во благо, а не на себя, в принципе не можно!
        rocket757
        1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:11
          Цитата: rocket757
          Ха, а куда манагеров со всех производств ДЕВАТЬ?
          Или как в 1918г ... на столбы вместо украшений? Заставить работать эту публику во благо, а не на себя, в принципе не можно!

          Коллега, Ленин об этом еще в 19 веке писал drinks
          Doliva63
  16. Severok (Макс) Сегодня, 18:17
    До сих пор ношу берцы. Ни одни (кто там трындит про несколько лет???) не держатся больше сезона при постоянном ношении. Обуваю с утра и ношу до вечера, а то и по суткам. Подменных берцев нет, не выдают. Говорят прапорам одна пара на ТРИ года. А носим их каждый день. Тупо СГНИВАЕТ ботинок прямо на ноге. Не успевает проветриваться и стухает. Вонь от ноги такая, что мухи не подлетают ближе, чем на метр, при этом что уставные за 3200, что нет - за 5500 и дороже сгнивают одинаково.

    От всей души желаю тыловым офицерам поносить берцы в таком-же режиме, не переодеваясь в повседневку потопать в полевой хоть бы полгодика, не переобуваясь в туфли (кстати тоже гуано - на ноге разносившись хлябает как шлепок, песок и мусор с дорожек - всё в них). Тогда эти убл-ки может докумекают что-нибудь по поводу обуви для бойцов!?
    Severok
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 18:55
      Кирзачи тож не вечные были, без ремонта год проходить сложно (каблуки менять приходилось), офицерские Советские это класс, два, три года до "убития" проходили, эт если хорошо-много ходить, а по другому ещё и сыну достанутся.
      Запах, тож не розами было, но при нормальном соблюдении правил личной гигиены, все было адекватно!
      rocket757
  17. Lek38 (Илькин) Сегодня, 18:19
    Не знаю кирзовые не носил ,носил три разных вида берцев армейских нашей армии. Своими глазами видел страдание новобранцев но у меня никогда с берцами проблем не было,не натирали .Я даже футбол играл в них по службе ,на мою ногу не нашлось кед все разобрали ,я вышел в берцах .Стираются на уровне ступней почти все берцы ,но это зависит от того как ходишь,бегаешь и шагаешь .Если бьешь ступню со всей дури ,кривоногий сотрёт подошву части ступни и заполучить варикацел .Но полностью не стиралась не у кого,берцы нам давали на 6 месяцев .А чтобы берцы порвались ,разошлись швы я лично никогда не видел .И да учтите служил я в горной местности ,2 месяца интенсивно шагал подготовка к параду ,3-4 дня кроме учебки, в течение больше года, бегал около 5 км как на плацу так и в стадионе ,не считая марш бросков каждый месяц в полную экипировку на стрельбища .Остальную часть был на службе ,каменистая местность .Но НИКОГДА ни разу не увидел порванные берцы ,подошва не отходила ,только уровень ступни стиралась и то не у всех .Проблемы чувствовал в минус 10 по ночам ,под ливнем помню ноги мокли но тогда даже плащ палатка не спасала (до трусов намок) в снег не мокла ,редко если снег по колено то конечно мокло.Летом ноги потели ,но освободил чуть чуть шнурки и терпимо .
    Lek38
  18. wooja (Dmitry) Сегодня, 18:25
    Кирзачи не самое лучшее , но далеко не самое худшее. Лучшее --- враг хорошего .Берцы из хорошей кожи и хорошо сделанные действительно удобная вещь и зимой и летом ,хотя летом жарковаты., но цена у них немалая. Не знаю что будет , но сапоги имеют свойство возвращаться..., очередное пришествие сапог, более вероятно чем пришествие христа…. Лагерные мастерские где делали сапоги было легче контролировать чем весьма сомнительные конторы поставляющие обувь , кстати а ведь нелюбимые нами американцы (надо же крепкое выражение не прошло) свое снаряжение делают в тюрьмах , такие вот выверты....
    wooja
  19. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 18:47
    почему нельзя придумать и сделать обувь не хуже кирзовых сапог? Если не можете - верните кирзу. И тот кто считает носок практичней портянки - болван или всю жизнь в кабинетах. Их надо отправить сотку километров пройти в этих носках до гангрены. Портянки и придуманы чтоб ногу сберечь.
    Beltasir Matyagu
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:19
      Цитата: Beltasir Matyagu
      почему нельзя придумать и сделать обувь не хуже кирзовых сапог? Если не можете - верните кирзу. И тот кто считает носок практичней портянки - болван или всю жизнь в кабинетах. Их надо отправить сотку километров пройти в этих носках до гангрены. Портянки и придуманы чтоб ногу сберечь.

      Кирзовые сапоги плохие, их делали оттого, что всю армию обеспечить юфтевыми было дорого, посему их носили курсанты училищ и л/с Групп войск. Сам носил кирзу, юфть и пр., что полагалось по довольствию. Самые неубиваемые - яловые полевые, самое дерьмо - горные ботинки.
      Doliva63
  20. tank64rus (Александр) Сегодня, 18:57
    Кто служил скажет однозначно лучше сапоги. Перед развалом СССР довелось поносить экспериментальные супер вещь. Однако СА не стало и Паша-Мерседес решил ботинки.
    tank64rus
  21. Архонт (Алексей) Сегодня, 18:58
    в 2011 году при сердюкове носил берцы.
    в кирзачах ходил только один человек - ему на ксп не нашлось огромного размера берцев, только через пару месяцев нашлись.
    от тех берцев поначалу у многих были мозоли уже после первой пробежки. из-за этого у нас первый месяц человек 25 ходили в тапках от казармы в столовую и бегали в тапках, а берцы в руках были, у кого-то на шее на шнурках. лично у меня от мозолей и передавливания в районе косточки большого пальца потерялась чувствительность 2-3 пальцев, они просто ничего не чувствовали. чувствительность вернулась частично спустя полгода. такой же эффект у многих был, но не у всех.
    в принципе, берцы были достаточно прочными и может вполне удобными, но шнурки разрывались легко, а потом купить новые было трудно. страшно, когда пришел в сушилку, а шнурки украли. у кого-то берцы порвались и ему вместо юдашкинских выдали несгибаемые "крокодилы" - это невероятные по твердости берцы, стучат как деревянные.
    чистка берцев - достаточное странное занятие. может оказаться, что один берец чистится до зеркального блеска, другой матовый и никак не чистится дальше. уставной гуталин был просто ужасен - в жару жидкий, мажется, пачкает штаны, прилипает к пыли, в холод - твердый, его поджигали зажигалкой и мазали. неуставной крем заканчивался за один-два дня и его имело смысл использовать только для торжественных мероприятий и нарядов.
    в одних берцах ходили почти весь в год, зимой в дополнительной паре теплых носков. ходить в берцах тепло. стоять долго - очень холодно. чтобы не мерзнуть, вставлял две пары войлочных стелек и не мерз. но один раз на берегу моря ждали бдк час и я думал, ноги отморожу, но обошлось, благодаря физическим упражнениям. на зимние стрельбы нам выдали валенки, совсем плоские и очень твердые. в валенках ноги не мерзли вообще. небольшое неудобство негибкости валенок компенсировало тепло внутри и лучше, когда тепло, чем когда удобно.
    за три месяца до увольнения со скрипом выдали берцы следующего поколения для участия в параде. если б не парад и командующий парадом, так и ходили бы мы в одной паре весь год.
    в целом, берцы были достаточно удобны, достаточно прочные, шнурки завязываются достаточно быстро.
    мне не понравились многочисленные мозоли и возможные загнивания их. без пластыря поначалу просто пытка была. мне не понравилось, что шнурки самому надо доставать, если порвались или пропали. мне не понравилось промерзание подошв при морозе на плацу.
    у одного или двух человек берцы с ногами затухли грибами и воняли невыносимо, было страшно, что остальных заразят грибком.
    Архонт
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:25
      Цитата: Архонт
      в 2011 году при сердюкове носил берцы.
      в кирзачах ходил только один человек - ему на ксп не нашлось огромного размера берцев, только через пару месяцев нашлись.
      от тех берцев поначалу у многих были мозоли уже после первой пробежки. из-за этого у нас первый месяц человек 25 ходили в тапках от казармы в столовую и бегали в тапках, а берцы в руках были, у кого-то на шее на шнурках. лично у меня от мозолей и передавливания в районе косточки большого пальца потерялась чувствительность 2-3 пальцев, они просто ничего не чувствовали. чувствительность вернулась частично спустя полгода. такой же эффект у многих был, но не у всех.
      в принципе, берцы были достаточно прочными и может вполне удобными, но шнурки разрывались легко, а потом купить новые было трудно. страшно, когда пришел в сушилку, а шнурки украли. у кого-то берцы порвались и ему вместо юдашкинских выдали несгибаемые "крокодилы" - это невероятные по твердости берцы, стучат как деревянные.
      чистка берцев - достаточное странное занятие. может оказаться, что один берец чистится до зеркального блеска, другой матовый и никак не чистится дальше. уставной гуталин был просто ужасен - в жару жидкий, мажется, пачкает штаны, прилипает к пыли, в холод - твердый, его поджигали зажигалкой и мазали. неуставной крем заканчивался за один-два дня и его имело смысл использовать только для торжественных мероприятий и нарядов.
      в одних берцах ходили почти весь в год, зимой в дополнительной паре теплых носков. ходить в берцах тепло. стоять долго - очень холодно. чтобы не мерзнуть, вставлял две пары войлочных стелек и не мерз. но один раз на берегу моря ждали бдк час и я думал, ноги отморожу, но обошлось, благодаря физическим упражнениям. на зимние стрельбы нам выдали валенки, совсем плоские и очень твердые. в валенках ноги не мерзли вообще. небольшое неудобство негибкости валенок компенсировало тепло внутри и лучше, когда тепло, чем когда удобно.
      за три месяца до увольнения со скрипом выдали берцы следующего поколения для участия в параде. если б не парад и командующий парадом, так и ходили бы мы в одной паре весь год.
      в целом, берцы были достаточно удобны, достаточно прочные, шнурки завязываются достаточно быстро.
      мне не понравились многочисленные мозоли и возможные загнивания их. без пластыря поначалу просто пытка была. мне не понравилось, что шнурки самому надо доставать, если порвались или пропали. мне не понравилось промерзание подошв при морозе на плацу.
      у одного или двух человек берцы с ногами затухли грибами и воняли невыносимо, было страшно, что остальных заразят грибком.

      Это капец) 86-й, полевой выход, - 40 и ниже. Сапоги и валенки. Все живы-здоровы. Зимние ботинки помогли бы? Не уверен. Привет тупым копировальщикам чужого и реформаторам!
      Doliva63
  22. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:05
    По словам военного эксперта Дениса Мокрушина, одна из самых распространенных является жалоба на низкое качество обуви: обычная ходьба приводит к отслаиванию подошвы. Берцы даже сезон, с весны до осени, не могут продержаться

    Берцы разрабатывались с учетом опыта афгана и для, под пристальным вниманием академии наук. Сколько диссертаций было защищено, получено авторских свидетельств на изобретение... Наверное это военная тайна. wink
    Знаю, что при конструировании берцев, учитывались и прыжки с парашютом и выпрыгивание из вагона на ходу. Подход был серьезный. Нам рассказывали, когда меня послали учиться в общественный институт патентоведения. Давно это было. Я как бывший пионэр и комсомолец к поручению администрации отнесся серьезно. Не помню сколько у меня рацпредложений, наверное 5 авторских, не помню Но про берцы нам рассказывали не как шутку, а как пример научного подхода к практическим запросам. А оно вона как Михалычbelay , не устраивают берцы с носками, подавай кирзачи с портянами. На сборах после 4 курса и позже на учениях в Тоцке походил в сапогах с портянами поверх х/б носков. В берцах не пришлось. У меня гимнастерка была 1948 г. в выпуска, а в институте, так ваще 1939г. Ну хорошо, а как в других армиях, почему не в сапогах? winked
    Балу
  23. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 19:06
    Никогда не носил берцев. Вся служба в кирзаках и яловых. Все время плохо представлял, как можно "по быстрому" вскочить в высокий ботинок, но посмотрев передачу "военная приемка" начал жалеть, что не досталось мне такого счастья. Теперь же раздумываю... Может и слава богу?
    Вождь краснокожих
  24. aries2200 (aries) Сегодня, 19:24
    ПЕред первой мировой..купцы мироеды -прогнившую ткань на шинели,одеяла в армию поставляли рваные сапоги ...протухшие продукты-история повторяетмся ...так будет пока свояки будут поставщиками ..тендеры для видимости ..а свояки -родственники ну а кудрин счетная палата , как западник -ни за что не выявит это безобразие
    aries2200
  25. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 19:48
    Мы в четверть финале belay good good drinks
    72jora72
  26. AID.S Сегодня, 19:50
    Надеюсь керзачи на складах сохранились?
    AID.S
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