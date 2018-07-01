Армейские берцы оказались хуже кирзовых сапог

На мысе берцев имеется шов в одну нитку, который быстро сгнивает. Там же может лопнуть и сам ботинок по внешней стороне. Подкладка сильно впитывает запах и быстро гниет. При снижении температуры ноги быстро мерзнут,

Моим знакомым, которые проходят службу в Западном и Центральном округах, сказали, что с ботинками всё в порядке: была проведена опытная носка в Кантемировской дивизии, и она показала, что ботинки хорошие. Просто бойцы якобы носят их неправильно, поэтому они у них и разваливаются. Из этого можно сделать вывод, что берцы больше менять никто не будет – ходите в том, что есть,