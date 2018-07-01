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Армейские берцы оказались хуже кирзовых сапог
Российские военные массово жалуются на качество армейских ботинок, которые сменили знаменитые «кирзачи», пишет газета Взгляд.
Военнослужащим выдают два типа ботинок – летние и зимние, рассказал сержант Алексей Соловьев. Однако и у тех и у других больше минусов, чем плюсов.
По его словам, в летних берцах ноги сильно потеют, ботинки лопаются, особенно в районе пятки.
Что касается зимней обуви, то она очень тяжелая и в ней лопается не только внешняя сторона, но весь ботинок на сгибе. При сильных морозах берцы не спасают ноги, рассказал он.
По словам военного эксперта Дениса Мокрушина, одна из самых распространенных является жалоба на низкое качество обуви: обычная ходьба приводит к отслаиванию подошвы. Берцы даже сезон, с весны до осени, не могут продержаться
Газета напоминает, что переход с сапог на ботинки начался в 2007 году при министре обороны Анатолии Сердюкове. В 2013 году этот процесс завершил Сергей Шойгу.
По словам Мокрушина, изменения в военную обувь вносятся ежегодно. Министр решил, что для армии лучшим решением станет аналог американские ботинки Corcoran Marauder. Для разработки модели были привлечены компании «Донобувь» и «Паритет». В 2015 году в войска поступила первая партия новых летник ботинок, однако быстро выяснилось, что их качество оставляет желать лучшего – подошва лопается, текстиль рвется.
В 2017 году поставщиком ботинок стало числиться АО «Военторг». Вместе с тем, если верить соцсетям, обувь продолжает поставлять всё те же «Донобувь» и «Паритет», а также фирмы «Фарадей» и «Парижская коммуна».
По данным газеты, стоимость пары зимних ботинок составляет 5900 рублей, летних – 1800 руб.
Как отметили в «Комитете солдатских матерей России», ситуация постепенно улучшается – стало лучше, но не идеально.
Производители армейской обуви сообщения о жалобах на их продукцию никак не прокомментировали.
Военнослужащим выдают два типа ботинок – летние и зимние, рассказал сержант Алексей Соловьев. Однако и у тех и у других больше минусов, чем плюсов.
По его словам, в летних берцах ноги сильно потеют, ботинки лопаются, особенно в районе пятки.
На мысе берцев имеется шов в одну нитку, который быстро сгнивает. Там же может лопнуть и сам ботинок по внешней стороне. Подкладка сильно впитывает запах и быстро гниет. При снижении температуры ноги быстро мерзнут,сказал Соловьев.
Что касается зимней обуви, то она очень тяжелая и в ней лопается не только внешняя сторона, но весь ботинок на сгибе. При сильных морозах берцы не спасают ноги, рассказал он.
По словам военного эксперта Дениса Мокрушина, одна из самых распространенных является жалоба на низкое качество обуви: обычная ходьба приводит к отслаиванию подошвы. Берцы даже сезон, с весны до осени, не могут продержаться
Газета напоминает, что переход с сапог на ботинки начался в 2007 году при министре обороны Анатолии Сердюкове. В 2013 году этот процесс завершил Сергей Шойгу.
По словам Мокрушина, изменения в военную обувь вносятся ежегодно. Министр решил, что для армии лучшим решением станет аналог американские ботинки Corcoran Marauder. Для разработки модели были привлечены компании «Донобувь» и «Паритет». В 2015 году в войска поступила первая партия новых летник ботинок, однако быстро выяснилось, что их качество оставляет желать лучшего – подошва лопается, текстиль рвется.
В 2017 году поставщиком ботинок стало числиться АО «Военторг». Вместе с тем, если верить соцсетям, обувь продолжает поставлять всё те же «Донобувь» и «Паритет», а также фирмы «Фарадей» и «Парижская коммуна».
Моим знакомым, которые проходят службу в Западном и Центральном округах, сказали, что с ботинками всё в порядке: была проведена опытная носка в Кантемировской дивизии, и она показала, что ботинки хорошие. Просто бойцы якобы носят их неправильно, поэтому они у них и разваливаются. Из этого можно сделать вывод, что берцы больше менять никто не будет – ходите в том, что есть,добавил Мокрушин.
По данным газеты, стоимость пары зимних ботинок составляет 5900 рублей, летних – 1800 руб.
Как отметили в «Комитете солдатских матерей России», ситуация постепенно улучшается – стало лучше, но не идеально.
Производители армейской обуви сообщения о жалобах на их продукцию никак не прокомментировали.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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