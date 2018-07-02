Рассказы об оружии. Зенитное орудие КС-19

В-36 справа. Слева В-29, герой атомной бомбардировки

Рассказ начнется с известных событий 1945 года, а именно бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Результаты бомбардировок не могли не произвести должного впечатления на советское руководство. Плюс появление у американцев самолета В-36, который был способен пролететь 11 000 километров на высоте 15 километров.Ситуация «надо что-то делать» в лучшем своем проявлении.Лев Вениаминович Люльев, главный конструктор Свердловского машиностроительного конструкторского бюро (СМКБ) «Новатор» Свердловской области, дважды Герой Социалистического Труда, стал тем, кто решил проблему защиты воздушного пространства страны.Опытная серия в четыре КС-19 была изготовлена, на заводе № 8 в сентябре 1947 года и в том же месяце прошла заводские испытания. По результатам войсковых испытаний КС-19 была рекомендована к принятию на вооружение.На вооружение Советской Армии 100-мм зенитная пушка образца 1947 г. (КС-19) была принята в марте 1948 г.КС-19 обеспечивала борьбу с воздушными целями, имевшими скорость до 1200 км/час и высоту до 15 км. Все элементы комплекса на боевой позиции были связаны между собой электропроводной связью.Наведение пушки в точку упреждения производилось гидросиловым приводом ГСП-100 от ПУАЗО. Но в случае повреждения приводов или кабелей управления возможно наведение вручную силами расчета.В пушке КС-19 были полностью механизированы следующие операции: установка взрывателя, досылание патрона, закрытие затвора, производство выстрела, открытие затвора и экстракция гильзы.Режимы ведения огня:13 выстрелов за 1 минуту;45 выстрелов за 5 минут;110 выстрелов за 60 минут;160 выстрелов за 120 минут.Обстрел следующей цели с перенастройкой углов наведения возможен не менее, чем через 2,5 минуты.Для автоматической дистанционной наводки по азимуту и углу возвышения восьми или менее пушек КС-19 и автоматического ввода в АУВ значений для установки взрывателя по данным ПУАЗО использовалась система ГСП-100М.Источником электроснабжения служила станция питания СПО-ЗО, вырабатывающая трехфазный ток напряжением 23-/133 В и частотой 50 Гц.Также в комплект комплекса КС-19 входила радиолокационная станция орудийной наводки СОН-4.СОН-4 представляла собой двухосный буксируемый фургон, на крыше которого установлена вращающаяся антенна диаметром 1,8 м с несимметричным вращением излучателя. Имела три режима работы:— круговой обзор для обнаружения целей и наблюдения за воздушной обстановкой по индикатору кругового обзора;— ручное управление антенной для обнаружения целей в секторе перед переходом на автоматическое сопровождение и для грубого определения координат;— автоматическое сопровождение цели по угловым координатам для точного определения азимута и угла вместе в автоматическом режиме и наклонной дальности.Устройство КС-19Ствол пушки состоит из трубы, казенника, муфты, накладки с наметкой, дульного тормоза и гайки.Затвор вертикальный клиновой полуавтоматический.Люлька литая, спереди имеет обойму с тремя отверстиями: одно в качестве цилиндра тормоза отката – накатника, два для цилиндров тормоза наката.Механизм изменения длины отката собран с правой стороны люльки.Досылатель гидропневматический. Перед первым выстрелом досылатель взводится вручную при помощи лебедки, далее досылка производится за счет энергии отката.Подъемный механизм имеет один зубчатый сектор, закрепленный на люльке. Подъемный механизм действует от гидропривода и вручную.Уравновешивающий механизм пружинный.Станок представляет собой сварную конструкцию, состоящую из литого основания, правой и левой щек, усиленных ребром жесткости, передней и задней связи.Платформа КЗУ-16 четырехосная, подрессоривание торсионное. Колеса троллейбусного типа с шиной ГК.ТТХ КС-19:Калибр — 100 ммНачальная скорость дистанционной гранаты О-415 — 900 м/секВес снаряда О-415 — 15,6 кгВес заряда НДТ-3 18/1 — 5,5 кгПределы досягаемости снаряда по высоте (при угле возвышения 85°):— для гранаты с взрывателем АР-21 — 15,4 км— для гранаты с взрывателем ВМ-45 (по взрывателю) — 14,9 км— для гранаты с взрывателями ВМ-30, ВМ-30-Л и ВМ-30-Л1 (по взрывателю) — 12,7 кмПредел досягаемости по горизонту — около 21 кмСкорострельность — 14-15 выстрелов в минутуПределы наведения по углу возвышения — от —3° до +85°Пределы наведения по азимуту:— без ВКУ — ±720°— с ВКУ — неограниченноВремя перехода из походного положения в боевое и обратно без забивки или вынимания сошников (при натренированном расчете) — около 5 минВес пушки в боевом положении — 9350 кгВес пушки в походном положении — 9460 кг±2%Допустимые скорости передвижения:— по асфальтовым дорогам — не более 35 км/час— по проселочным и булыжным дорогам — не более 20 км/час— по местности без дорог — не более 10 км/часКоличество номеров орудийного расчета — 7 человекВремя охлаждения ствола — 1-1,5 минВремя от подачи команды «Охладить ствол» до готовности пушки к открытию огня — 3-4 мин (при наличии льда в бачке — около 6 мин)С 1948 по 1955 годы было изготовлено 10 151 орудие КС-19.В настоящее время зенитный комплекс КС-19 стоит на вооружении ряда стран преимущественно Африки и Ближнего Востока, а также используются противолавинными службами для предупредительного спуска снежных лавин, а также для рассеивания градовых облаков.Зенитные комплексы КС-19 принимали участие во всех современных конфликтах в Африке и на Ближнем Востоке, однако 100% подтверждений о сбитых самолетах не имеется.