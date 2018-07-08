«Мы стоим впереди Англии и Франции». 10 фактов о детях воинов-героев русской армии Великой войны

Знаем ли мы о том, что дети воинов-героев русской армии времен Первой мировой пользовались особой заботой со стороны государства? Составить некоторое впечатление об этом нам помогут следующие факты.Героизм и самопожертвование воинов русской армии, повышенные потери в обстановке современной войны поставили перед государством серьезную проблему – позаботиться о детях героев, павших за Родину. В рядах массовой народной многомиллионной армии сражались с врагом и молодые люди, и отцы многочисленных семейств.Государство пыталось помогать семьям героев - солдат и офицеров. Как отмечает источник: «это долг государства, который никогда, ни в одну войну, не исполнялся еще так добросовестно, свято, как сейчас». Но денежной помощи оказалось недостаточно – тем более что неизвестно, «как она будет употреблена близкими и родными героев войны».И тогда в Москве при Комитете Великой Княгини Елизаветы Федоровны создается Отдел по опеке детей воинов. Он занимался воспитанием и обеспечение детей, оставшихся без родителей.Кто же был питомцами Отдела? Во-первых, дети воинов, павших в бою за Родину. Во-вторых, дети, судьба родителей которых неизвестна – например, отец пропал без вести или попал в плен, а мать сгинула во время «беженства» или в ходе бомбежки.Для самых маленьких детишек в Москве были созданы ясли и детский садик. В ясли превратили одно из имений под Москвой. Няньками стали представительницы высшей московской аристократии – заменившие сиротам матерей. В этих учреждениях был установлен режим, «которого не знают, может быть, и дети людей самого солидного достатка».Для более взрослых детей воинов-героев были созданы школы и мастерская.В школах обучались не только дети воинов, но и «мирные» дети, а также дети, которые успели побывать в армии в качестве добровольцев и даже заслужили боевые награды. Детей в возрасте до 16 лет в армию не пускали, но таких добровольцев оказалось в последней очень много. Их стали откомандировывать в Москву и отдавать в данные школы – с перспективой продолжить обучение за счет государства. Так, на начало 1916 г. из опекаемых только московским Комитетом 70-ти недавних малолетних добровольцев 10 уже обучались в гимназиях, и еще несколько – в Комиссаровском и Строгановском училище изящных искусств. И много детей находилось на стадии подготовки.Для девочек и мальчиков, любящих ремесло, были созданы мастерские. Девочки шили для раненых мешочки для подарков, а мальчики переплетали книги.Созданные в Москве центральные учреждения, опекающие детей, стали обслуживать всю Россию.Как отмечал источник, в смысле обеспечения детей воинов, «как сейчас выясняется, мы стоим впереди даже Англии и Франции».