Европа и США: сюрпризы к саммиту НАТО
В преддверии намеченной на 11 июля встречи глав государств НАТО эксперты пустились в прогнозы о будущем Североатлантического альянса. Наиболее радикальные из них предсказывают, что на саммите в Брюсселе президент США Дональд Трамп вообще пойдёт на ликвидацию военного блока, мол, затратное это дело для сегодняшней Америки – защищать от мифических угроз заплывающую жиром Европу. Такой сценарий сейчас вряд ли реализуем, однако факт остаётся фактом: блок НАТО находится в системном кризисе, вызванном геополитическим противостоянием США и Евросоюза.
Дональд Трамп задирает ставки
Это противостояние многие в экспертном сообществе связывают с личностью президента США Трампа и особенностями его внешней политики. Такое понимание сильно упрощает ситуацию. Трамп, может быть, и стал неким триггером, открывшим шлюзы для накопившихся проблем, но очевидно другое.
На глазах одного поколения в Старом Свете сложилось новое межгосударственное образование – Европейский Союз. Он продолжает строиться. Однако в последнее время его развитие и формирование наднациональных оборонных, инвестиционных, финансовых и прочих структур серьёзно буксуют. Корень проблемы здесь в том, что решение всех этих вопросов наталкивается на неполный суверенитет Евросоюза, самостоятельность которого ограничена военно-политическими амбициями и административным влиянием Североатлантического альянса, где главную роль играют США.
С другой стороны, подрастеряли свои экономические возможности и сами Соединённые Штаты. Если в годы так называемой «холодной войны» их экономика составляла 40 процентов от мировой, но теперь ВВП США упал до 15-17 процентов от глобального. Не случайно президент Дональд Трамп стал внимательно считать расходы Америки и требовать от её партнёров солидарно делить затраты на совместные программы, прежде всего, оборонные.
Как известно, Трамп поставил европейцам условие: увеличить их вклад в бюджет НАТО до 2% от ВВП страны-участницы блока. Суммы насчитали внушительные. Для Германии, например, это порядка 70 млрд. американских долларов (рост в 1,7 раза). В полтора раза больше, чем сегодня бюджет ФРГ выделяет на все инвестиционные программы. Канцлер Меркель озвученную сумму оценила и начала торг, пообещав выйти на контрольную цифру только к 2024 году.
Поднял ставки и Дональд Трамп. В мае на встрече в Вашингтоне с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он заявил: «Мы ещё ждем, когда 20 стран повысят оборонные расходы до 2%. Но 2% — это очень мало, вообще-то это должно быть 4%». Новое требование сильно озадачило европейцев. Получается, деньги на оборону они выделят огромные, а контролировать эти средства, равно, как и безопасность самого ЕС, будут по-прежнему американцы.
В Брюсселе снова заговорили о создании собственных вооружённых сил. Заявлениями на эту тему отметились председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, канцлер Германии Ангела Меркель, еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Больше того, они даже предложили прекратить финансирование НАТО. Правда, увязали свои заявления с выходом США из «ядерной сделки» с Ираном.
О чём спорят эксперты?
Эта оговорка не случайна. Ведь в сознании европейцев до сих пор достаточно прочно сидит матрица НАТО. Здесь помнят времена, когда Североатлантический блок мог по тревоге поднять в Европе до 700 тысяч военных с техникой и вооружением, за двое суток вывести их на границу со странами Варшавского договора и развернуть там устойчивую линию обороны.
Теперь масштабы военной силы альянса подсократились, но стереотип «оборонительного НАТО» в сознании политиков остался. К этому стоит добавить особые отношения США с восточными европейцами, и станет понятно – сегодня Евросоюз не сможет прийти к консенсусу по вопросу создания собственных вооруженных сил.
Вот и зондируют пока лидеры ЕС политическую почву, увязывая свои предложения с актуальными для Европы проблемами вроде выхода американцев из многосторонней сделки с Ираном. Впрочем, разговорами дело не ограничивается. Мало-помалу началось движение по реализации заявленных целей.
В конце июня на встрече в Люксембурге министры обороны девяти европейских стран-членов блока НАТО (Бельгии, Германии, Великобритании, Дании, Испании, Нидерландов, Португалии, Франции и Эстонии) подписали соглашение о формировании Европейских сил быстрого военного реагирования.
Важная особенность этой договорённости заключается в том, что новая структура задумана, как отдельная от военной системы Североатлантического блока. Одни эксперты признали, что произошло фактическое учреждение первого компонента новой европейской армии.
Другие – оценили соглашение более сдержанно, как повышение ставок для предстоящего политического ристалища на июльском саммите НАТО. Ведь Евросоюз хоть и стал делиться на страны разных скоростей, тем не менее, придерживается установленных правил, которыми позицию ЕС определяет консенсус всех его участников. Девять стран тут погоду не делают.
В этом утверждении есть зерно смысла, что подтверждает заметка в немецком журнале Focus Online, опубликованная в конце прошлой недели. Как пишет издание, президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен «решили дать отпор главе США Дональду Трампу и создать новый военный союз». Таким образом, давление европейцев нарастает.
Пока эксперты спорят, а политики замышляют свои интриги, американцы тоже готовят сюрпризы к саммиту НАТО. В пятницу в разговоре с журналистами на борту президентского лайнера Air Force One, направлявшегося в штат Нью-Джерси, Дональд Трамп вновь напомнил о своём требовании к европейцам увеличить финансовую поддержку НАТО.
«Германия должна перечислять больше средств», – заявил он президентскому пресс-пулу и добавил, что аналогичные требования распространяются и на Францию с Испанией. В развитие темы на следующий день, в субботу, газета The Washington Post сообщила, что Пентагон рассматривает возможность полного или частичного вывода своих военных из Германии.
Как пишет газета, речь идёт об анализе стоимости содержания расквартированных в ФРГ американских войск, а также о затратах на их вывод. Пентагон просчитывает два варианта развития событий: возврат военных подразделений домой в США и их передислокацию в Польшу.
Источники The Washington Post отмечают, что инициатором этой инициативы стал президент Трамп, который на одной из встреч со своими военными советниками неодобрительно высказался о «масштабе присутствия солдат США в Германии». По словам Трампа, в то время как немцы жалеют денег на нужды НАТО, в самой ФРГ службу несут 35 тысяч американских военных.
На уточняющий запрос газеты пресс-секретарь Минобороны США Эрик Пахон опроверг наличие планов о выводе войск. Он заявил, что Пентагон занят рутинным мероприятием. Такие анализы проводятся регулярно. Однако, даже если это так, сам факт утечки подобной информации в публичное пространство накануне саммита НАТО можно рассматривать, как способ давления на европейских лидеров.
Это давление хорошо вписывается в уже известную риторику Дональда Трампа о том, что «ЕС был создан, чтобы использовать Соединенные Штаты.., чтобы потрошить нашу копилку», а «НАТО столь же плоха, как и НАФТА» (Североамериканское соглашение о свободной торговле, о котором сейчас идёт большой спор Трампа с Канадой и Мексикой. – ред.)
Таким образом, за две недели до встречи лидеров стран НАТО в Брюсселе стороны сошлись в информационном клинче, и это явно не последний обмен ударами. Надо ждать новостей о взаимном повышении ставок. Угрожает ли эта ситуация существованию Североатлантического альянса? Конечно же, нет. Речь идёт лишь о перераспределении сил в блоке НАТО на общем фоне ослабления Америки.
Дональд Трамп задирает ставки
Это противостояние многие в экспертном сообществе связывают с личностью президента США Трампа и особенностями его внешней политики. Такое понимание сильно упрощает ситуацию. Трамп, может быть, и стал неким триггером, открывшим шлюзы для накопившихся проблем, но очевидно другое.
На глазах одного поколения в Старом Свете сложилось новое межгосударственное образование – Европейский Союз. Он продолжает строиться. Однако в последнее время его развитие и формирование наднациональных оборонных, инвестиционных, финансовых и прочих структур серьёзно буксуют. Корень проблемы здесь в том, что решение всех этих вопросов наталкивается на неполный суверенитет Евросоюза, самостоятельность которого ограничена военно-политическими амбициями и административным влиянием Североатлантического альянса, где главную роль играют США.
С другой стороны, подрастеряли свои экономические возможности и сами Соединённые Штаты. Если в годы так называемой «холодной войны» их экономика составляла 40 процентов от мировой, но теперь ВВП США упал до 15-17 процентов от глобального. Не случайно президент Дональд Трамп стал внимательно считать расходы Америки и требовать от её партнёров солидарно делить затраты на совместные программы, прежде всего, оборонные.
Как известно, Трамп поставил европейцам условие: увеличить их вклад в бюджет НАТО до 2% от ВВП страны-участницы блока. Суммы насчитали внушительные. Для Германии, например, это порядка 70 млрд. американских долларов (рост в 1,7 раза). В полтора раза больше, чем сегодня бюджет ФРГ выделяет на все инвестиционные программы. Канцлер Меркель озвученную сумму оценила и начала торг, пообещав выйти на контрольную цифру только к 2024 году.
Поднял ставки и Дональд Трамп. В мае на встрече в Вашингтоне с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он заявил: «Мы ещё ждем, когда 20 стран повысят оборонные расходы до 2%. Но 2% — это очень мало, вообще-то это должно быть 4%». Новое требование сильно озадачило европейцев. Получается, деньги на оборону они выделят огромные, а контролировать эти средства, равно, как и безопасность самого ЕС, будут по-прежнему американцы.
В Брюсселе снова заговорили о создании собственных вооружённых сил. Заявлениями на эту тему отметились председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, канцлер Германии Ангела Меркель, еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Больше того, они даже предложили прекратить финансирование НАТО. Правда, увязали свои заявления с выходом США из «ядерной сделки» с Ираном.
О чём спорят эксперты?
Эта оговорка не случайна. Ведь в сознании европейцев до сих пор достаточно прочно сидит матрица НАТО. Здесь помнят времена, когда Североатлантический блок мог по тревоге поднять в Европе до 700 тысяч военных с техникой и вооружением, за двое суток вывести их на границу со странами Варшавского договора и развернуть там устойчивую линию обороны.
Теперь масштабы военной силы альянса подсократились, но стереотип «оборонительного НАТО» в сознании политиков остался. К этому стоит добавить особые отношения США с восточными европейцами, и станет понятно – сегодня Евросоюз не сможет прийти к консенсусу по вопросу создания собственных вооруженных сил.
Вот и зондируют пока лидеры ЕС политическую почву, увязывая свои предложения с актуальными для Европы проблемами вроде выхода американцев из многосторонней сделки с Ираном. Впрочем, разговорами дело не ограничивается. Мало-помалу началось движение по реализации заявленных целей.
В конце июня на встрече в Люксембурге министры обороны девяти европейских стран-членов блока НАТО (Бельгии, Германии, Великобритании, Дании, Испании, Нидерландов, Португалии, Франции и Эстонии) подписали соглашение о формировании Европейских сил быстрого военного реагирования.
Важная особенность этой договорённости заключается в том, что новая структура задумана, как отдельная от военной системы Североатлантического блока. Одни эксперты признали, что произошло фактическое учреждение первого компонента новой европейской армии.
Другие – оценили соглашение более сдержанно, как повышение ставок для предстоящего политического ристалища на июльском саммите НАТО. Ведь Евросоюз хоть и стал делиться на страны разных скоростей, тем не менее, придерживается установленных правил, которыми позицию ЕС определяет консенсус всех его участников. Девять стран тут погоду не делают.
В этом утверждении есть зерно смысла, что подтверждает заметка в немецком журнале Focus Online, опубликованная в конце прошлой недели. Как пишет издание, президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен «решили дать отпор главе США Дональду Трампу и создать новый военный союз». Таким образом, давление европейцев нарастает.
Пока эксперты спорят, а политики замышляют свои интриги, американцы тоже готовят сюрпризы к саммиту НАТО. В пятницу в разговоре с журналистами на борту президентского лайнера Air Force One, направлявшегося в штат Нью-Джерси, Дональд Трамп вновь напомнил о своём требовании к европейцам увеличить финансовую поддержку НАТО.
«Германия должна перечислять больше средств», – заявил он президентскому пресс-пулу и добавил, что аналогичные требования распространяются и на Францию с Испанией. В развитие темы на следующий день, в субботу, газета The Washington Post сообщила, что Пентагон рассматривает возможность полного или частичного вывода своих военных из Германии.
Как пишет газета, речь идёт об анализе стоимости содержания расквартированных в ФРГ американских войск, а также о затратах на их вывод. Пентагон просчитывает два варианта развития событий: возврат военных подразделений домой в США и их передислокацию в Польшу.
Источники The Washington Post отмечают, что инициатором этой инициативы стал президент Трамп, который на одной из встреч со своими военными советниками неодобрительно высказался о «масштабе присутствия солдат США в Германии». По словам Трампа, в то время как немцы жалеют денег на нужды НАТО, в самой ФРГ службу несут 35 тысяч американских военных.
На уточняющий запрос газеты пресс-секретарь Минобороны США Эрик Пахон опроверг наличие планов о выводе войск. Он заявил, что Пентагон занят рутинным мероприятием. Такие анализы проводятся регулярно. Однако, даже если это так, сам факт утечки подобной информации в публичное пространство накануне саммита НАТО можно рассматривать, как способ давления на европейских лидеров.
Это давление хорошо вписывается в уже известную риторику Дональда Трампа о том, что «ЕС был создан, чтобы использовать Соединенные Штаты.., чтобы потрошить нашу копилку», а «НАТО столь же плоха, как и НАФТА» (Североамериканское соглашение о свободной торговле, о котором сейчас идёт большой спор Трампа с Канадой и Мексикой. – ред.)
Таким образом, за две недели до встречи лидеров стран НАТО в Брюсселе стороны сошлись в информационном клинче, и это явно не последний обмен ударами. Надо ждать новостей о взаимном повышении ставок. Угрожает ли эта ситуация существованию Североатлантического альянса? Конечно же, нет. Речь идёт лишь о перераспределении сил в блоке НАТО на общем фоне ослабления Америки.
Автор: Геннадий Грановский
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти