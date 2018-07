Европа и США: сюрпризы к саммиту НАТО

В преддверии намеченной на 11 июля встречи глав государств НАТО эксперты пустились в прогнозы о будущем Североатлантического альянса. Наиболее радикальные из них предсказывают, что на саммите в Брюсселе президент США Дональд Трамп вообще пойдёт на ликвидацию военного блока, мол, затратное это дело для сегодняшней Америки – защищать от мифических угроз заплывающую жиром Европу. Такой сценарий сейчас вряд ли реализуем, однако факт остаётся фактом: блок НАТО находится в системном кризисе, вызванном геополитическим противостоянием США и Евросоюза.Это противостояние многие в экспертном сообществе связывают с личностью президента США Трампа и особенностями его внешней политики. Такое понимание сильно упрощает ситуацию. Трамп, может быть, и стал неким триггером, открывшим шлюзы для накопившихся проблем, но очевидно другое.На глазах одного поколения в Старом Свете сложилось новое межгосударственное образование – Европейский Союз. Он продолжает строиться. Однако в последнее время его развитие и формирование наднациональных оборонных, инвестиционных, финансовых и прочих структур серьёзно буксуют. Корень проблемы здесь в том, что решение всех этих вопросов наталкивается на неполный суверенитет Евросоюза, самостоятельность которого ограничена военно-политическими амбициями и административным влиянием Североатлантического альянса, где главную роль играют США.С другой стороны, подрастеряли свои экономические возможности и сами Соединённые Штаты. Если в годы так называемой «холодной войны» их экономика составляла 40 процентов от мировой, но теперь ВВП США упал до 15-17 процентов от глобального. Не случайно президент Дональд Трамп стал внимательно считать расходы Америки и требовать от её партнёров солидарно делить затраты на совместные программы, прежде всего, оборонные.Как известно, Трамп поставил европейцам условие: увеличить их вклад в бюджет НАТО до 2% от ВВП страны-участницы блока. Суммы насчитали внушительные. Для Германии, например, это порядка 70 млрд. американских долларов (рост в 1,7 раза). В полтора раза больше, чем сегодня бюджет ФРГ выделяет на все инвестиционные программы. Канцлер Меркель озвученную сумму оценила и начала торг, пообещав выйти на контрольную цифру только к 2024 году.Поднял ставки и Дональд Трамп. В мае на встрече в Вашингтоне с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он заявил: «Мы ещё ждем, когда 20 стран повысят оборонные расходы до 2%. Но 2% — это очень мало, вообще-то это должно быть 4%». Новое требование сильно озадачило европейцев. Получается, деньги на оборону они выделят огромные, а контролировать эти средства, равно, как и безопасность самого ЕС, будут по-прежнему американцы.В Брюсселе снова заговорили о создании собственных вооружённых сил. Заявлениями на эту тему отметились председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, канцлер Германии Ангела Меркель, еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Больше того, они даже предложили прекратить финансирование НАТО. Правда, увязали свои заявления с выходом США из «ядерной сделки» с Ираном.Эта оговорка не случайна. Ведь в сознании европейцев до сих пор достаточно прочно сидит матрица НАТО. Здесь помнят времена, когда Североатлантический блок мог по тревоге поднять в Европе до 700 тысяч военных с техникой и вооружением, за двое суток вывести их на границу со странами Варшавского договора и развернуть там устойчивую линию обороны.Теперь масштабы военной силы альянса подсократились, но стереотип «оборонительного НАТО» в сознании политиков остался. К этому стоит добавить особые отношения США с восточными европейцами, и станет понятно – сегодня Евросоюз не сможет прийти к консенсусу по вопросу создания собственных вооруженных сил.Вот и зондируют пока лидеры ЕС политическую почву, увязывая свои предложения с актуальными для Европы проблемами вроде выхода американцев из многосторонней сделки с Ираном. Впрочем, разговорами дело не ограничивается. Мало-помалу началось движение по реализации заявленных целей.В конце июня на встрече в Люксембурге министры обороны девяти европейских стран-членов блока НАТО (Бельгии, Германии, Великобритании, Дании, Испании, Нидерландов, Португалии, Франции и Эстонии) подписали соглашение о формировании Европейских сил быстрого военного реагирования.Важная особенность этой договорённости заключается в том, что новая структура задумана, как отдельная от военной системы Североатлантического блока. Одни эксперты признали, что произошло фактическое учреждение первого компонента новой европейской армии.Другие – оценили соглашение более сдержанно, как повышение ставок для предстоящего политического ристалища на июльском саммите НАТО. Ведь Евросоюз хоть и стал делиться на страны разных скоростей, тем не менее, придерживается установленных правил, которыми позицию ЕС определяет консенсус всех его участников. Девять стран тут погоду не делают.В этом утверждении есть зерно смысла, что подтверждает заметка в немецком журнале Focus Online, опубликованная в конце прошлой недели. Как пишет издание, президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен «решили дать отпор главе США Дональду Трампу и создать новый военный союз». Таким образом, давление европейцев нарастает.Пока эксперты спорят, а политики замышляют свои интриги, американцы тоже готовят сюрпризы к саммиту НАТО. В пятницу в разговоре с журналистами на борту президентского лайнера Air Force One, направлявшегося в штат Нью-Джерси, Дональд Трамп вновь напомнил о своём требовании к европейцам увеличить финансовую поддержку НАТО.«Германия должна перечислять больше средств», – заявил он президентскому пресс-пулу и добавил, что аналогичные требования распространяются и на Францию с Испанией. В развитие темы на следующий день, в субботу, газета The Washington Post сообщила, что Пентагон рассматривает возможность полного или частичного вывода своих военных из Германии.Как пишет газета, речь идёт об анализе стоимости содержания расквартированных в ФРГ американских войск, а также о затратах на их вывод. Пентагон просчитывает два варианта развития событий: возврат военных подразделений домой в США и их передислокацию в Польшу.Источники The Washington Post отмечают, что инициатором этой инициативы стал президент Трамп, который на одной из встреч со своими военными советниками неодобрительно высказался о «масштабе присутствия солдат США в Германии». По словам Трампа, в то время как немцы жалеют денег на нужды НАТО, в самой ФРГ службу несут 35 тысяч американских военных.На уточняющий запрос газеты пресс-секретарь Минобороны США Эрик Пахон опроверг наличие планов о выводе войск. Он заявил, что Пентагон занят рутинным мероприятием. Такие анализы проводятся регулярно. Однако, даже если это так, сам факт утечки подобной информации в публичное пространство накануне саммита НАТО можно рассматривать, как способ давления на европейских лидеров.Это давление хорошо вписывается в уже известную риторику Дональда Трампа о том, что «ЕС был создан, чтобы использовать Соединенные Штаты.., чтобы потрошить нашу копилку», а «НАТО столь же плоха, как и НАФТА» (Североамериканское соглашение о свободной торговле, о котором сейчас идёт большой спор Трампа с Канадой и Мексикой. – ред.)Таким образом, за две недели до встречи лидеров стран НАТО в Брюсселе стороны сошлись в информационном клинче, и это явно не последний обмен ударами. Надо ждать новостей о взаимном повышении ставок. Угрожает ли эта ситуация существованию Североатлантического альянса? Конечно же, нет. Речь идёт лишь о перераспределении сил в блоке НАТО на общем фоне ослабления Америки.