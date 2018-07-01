19:54 01 июля
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Турчинов: Украина была морской державой со времён Запорожской Сечи

История украинского флота берет начало со времен Киевской Руси и Запорожской Сечи, передает УНИАН заявление секретаря Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Александра Турчинова.

Турчинов: Украина была морской державой со времён Запорожской Сечи


Поздравив моряков с Днем ВМС, Турчинов заявил, что после развала СССР Москва всяческие пытается «помешать утверждению Украины как дееспособной морской державы».


По его словам, моряки, оставшиеся верными присяге после событий в Крыму, «продолжили достойно выполнять свой долг» и вместе с другими подразделениями ВСУ помешали планам Москвы уничтожить независимую Украину.

В настоящее время национальный флот возрождается «в новых местах базирования и дислокации на континентальной части страны», добавил Турчинов.

Он сообщил, что за годы АТО (ООС) в Донбассе погиб 51 военнослужащий из состава ВМС, получили ранения 488 моряков.

Ранее в воскресенье поздравил личный состав ВМС и президент Порошенко.

Он поблагодарил моряков за «мужество и героизм» и выразил уверенность в том, что морская слава Украины совместными усилиями будет «возобновлена и преумножена». А пиком славы станет тот миг, когда государственные флаги Украины вновь «замаячат в бухтах украинского Севастополя».

Порошенко периодически выступает с заявлениями по поводу возвращения Крымского полуострова. В начале июня, например, он поздравил жителей «украинского» Севастополя с Днем города и пообещал в обозримом будущем поднять там флаг Украины.

Тогда многие подписчики президента посмеялись над его постом и предложили приехать в Севастополь, чтобы побеседовать с людьми и убедится в простой истине: «Крым был, есть и будет российским».

Использованы фотографии: port.odessa.ua
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Комментарии 17

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 19:10
    Вот они выдумщики, то чёрное море они выкопали, то они морская держава, то они космическая держава. Клоуны.
    solzh
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:11
      Опять этот обершадтпастор Трупчинов свои пьяные мечты озвучивает ... fool
      bouncyhunter
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:17
        Все всё знают, понимают, но продолжают для себя любимых нести ересь.
        Rusland
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:22
          Цитата: Rusland
          продолжают для себя любимых нести ересь.

          "Украина понад усим" ? sad
          bouncyhunter
      2. MPN (Павел) Сегодня, 19:44
        УРААААА!!!! МЫ В ЧЕТВЕРТЬ ФИНАЛЕ!!!!!
        MPN
        1. BAI Сегодня, 19:45
          Всех с победой!
          BAI
          1. MPN (Павел) Сегодня, 19:51
            good Я знал, что мое пиво им поможет drinks , членистоногим нашим умницам. Продержались!!! И Акинфеев молодец!!! good
            MPN
    2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:16
      Цитата: solzh
      Вот они выдумщики, то чёрное море они выкопали, то они морская держава, то они космическая держава. Клоуны.

      Это Украина брат, психдиспансер вышедший из под контроля вороватой администрации и превратившийся в безумный цирк.. Особо буйные остались без присмотра и все норовят устроить пожар под нашим забором. А трупчинов тренируется, ему что-то пообещали в Дюссели.
      Балу
  2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 19:11
    Ну, типа лодки на Днепре, еще Тарас Бульба сориентировал чубатых. Однако, какого демон, кровавый пастор к казакам примазывается, непонятно. Причем тут румыно-венгро-гуцуло-галичане, которые вдруг оказались таки казаками. Сагайдачный и Хмельницкий, да безусловно. Да, был предатель - Мазепа. Однако Екатерина Великая Запорожскую Сечь переселила на Кубань со всеми регалиями и переименовала в Кубанское Войско. Поэтому Сечь вошла в состав России, там до сих пор и есть. А вот что осталось там ... некие сущности с прическами казаков и к ним отношения ни генетически, ни морально не имеющие.
    хрыч
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 19:23
      трое в лодке, не считая собаки laughing
      рич
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:20
    История украинского флота берет начало со времен Киевской Руси и Запорожской Сечи
    ....Да кто бы сомневался.... laughing
    parusnik
  4. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 19:28
    Только он не в курсе ,что Украины тогда не было... Даже страшно подумать,чем он объявит Украину ,прочитав что-то о Скифах и Сарматах..
    dvina71
  5. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:31
    История украинского флота берет начало со времен Киевской Руси и Запорожской Сечи,
    А чего ж не Великой Шумерии?
    svp67
  6. Кузнец 55 (Peter Schmidt) Сегодня, 19:44
    Украина ... Поздравляю россиян с выходом в четвертьфинал !!!
    Кузнец 55
  7. sir_obs (Борис) Сегодня, 19:48
    Хааааааа.... нет слов, такое ляпнуть, это надо могзтне простотнабекрень прренуть, а не олин раз такое с мозгами проделать.
    Только олин вопрос. А флот сразу после того, как черное море выкопали оьразовался или сначала флот, а потом уже выкопали?
    sir_obs
  8. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 19:52
    Ура!!!! Мы сделали испанцев!!!
    Dashout
  9. DeGreen Сегодня, 19:53
    Мляяя,я как хочу поржать,так читаю хохлов. Особенно веселит Ярош. Интересно,а сколько он в лежал? Этот клоун на днях заявил,что достаточно 1000 Правосеков/ГОМОСЕКОВ и они до Москвы дойдут
    DeGreen
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