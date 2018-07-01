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Турчинов: Украина была морской державой со времён Запорожской Сечи
История украинского флота берет начало со времен Киевской Руси и Запорожской Сечи, передает УНИАН заявление секретаря Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Александра Турчинова.
Поздравив моряков с Днем ВМС, Турчинов заявил, что после развала СССР Москва всяческие пытается «помешать утверждению Украины как дееспособной морской державы».
По его словам, моряки, оставшиеся верными присяге после событий в Крыму, «продолжили достойно выполнять свой долг» и вместе с другими подразделениями ВСУ помешали планам Москвы уничтожить независимую Украину.
В настоящее время национальный флот возрождается «в новых местах базирования и дислокации на континентальной части страны», добавил Турчинов.
Он сообщил, что за годы АТО (ООС) в Донбассе погиб 51 военнослужащий из состава ВМС, получили ранения 488 моряков.
Ранее в воскресенье поздравил личный состав ВМС и президент Порошенко.
Он поблагодарил моряков за «мужество и героизм» и выразил уверенность в том, что морская слава Украины совместными усилиями будет «возобновлена и преумножена». А пиком славы станет тот миг, когда государственные флаги Украины вновь «замаячат в бухтах украинского Севастополя».
Порошенко периодически выступает с заявлениями по поводу возвращения Крымского полуострова. В начале июня, например, он поздравил жителей «украинского» Севастополя с Днем города и пообещал в обозримом будущем поднять там флаг Украины.
Тогда многие подписчики президента посмеялись над его постом и предложили приехать в Севастополь, чтобы побеседовать с людьми и убедится в простой истине: «Крым был, есть и будет российским».
Поздравив моряков с Днем ВМС, Турчинов заявил, что после развала СССР Москва всяческие пытается «помешать утверждению Украины как дееспособной морской державы».
По его словам, моряки, оставшиеся верными присяге после событий в Крыму, «продолжили достойно выполнять свой долг» и вместе с другими подразделениями ВСУ помешали планам Москвы уничтожить независимую Украину.
В настоящее время национальный флот возрождается «в новых местах базирования и дислокации на континентальной части страны», добавил Турчинов.
Он сообщил, что за годы АТО (ООС) в Донбассе погиб 51 военнослужащий из состава ВМС, получили ранения 488 моряков.
Ранее в воскресенье поздравил личный состав ВМС и президент Порошенко.
Он поблагодарил моряков за «мужество и героизм» и выразил уверенность в том, что морская слава Украины совместными усилиями будет «возобновлена и преумножена». А пиком славы станет тот миг, когда государственные флаги Украины вновь «замаячат в бухтах украинского Севастополя».
Порошенко периодически выступает с заявлениями по поводу возвращения Крымского полуострова. В начале июня, например, он поздравил жителей «украинского» Севастополя с Днем города и пообещал в обозримом будущем поднять там флаг Украины.
Тогда многие подписчики президента посмеялись над его постом и предложили приехать в Севастополь, чтобы побеседовать с людьми и убедится в простой истине: «Крым был, есть и будет российским».
Использованы фотографии: port.odessa.ua
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