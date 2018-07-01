Виват, Акинфеев! Сборная России в четвертьфинале ЧМ-2018

Сборная России по футболу продолжает творить историю на наших глазах. Выйдя в одну восьмую финала впервые в новейшей истории России, наша команда опять-таки впервые в истории одержала победу в этой игре, и теперь сыграет в четвертьфинале. Победа была тяжелейшей, все выкладывались, играя фактически на пределе возможностей. Эта самоотдача вылилась в победу над сборной командой Испании. Одним из главных творцов этой победы стал вратарь Игорь Акинфеев, отразивший два пенальти в послематчевой серии. Итоговый счёт на табло 1:1 в основное время, и итоговая победа после 11-метровых ударов.Гол в основное время в ворота испанцев забил Артём Дзюба, который с 3 голами в 4-х матчах находится в числе лучших бомбардиров Чемпионата мира по футболу 2018 в России.Нужно отметить, что в очередной раз сработало интересное правило: сборная Испания не обыгрывает хозяев Чемпионатов мира. Сработало и другое правило: если сборная России до конца работает на поле, играет "с зубами", то и результат приходит.На матче присутствовал король Испании, которого его сборная порадовать не смогла. Одной из наиболее эмоциональных болельщиц на трибунах оказалась супруга председателя правительства РФ Светлана Медведева.В одной четвёртой финала российским футболистам будет противостоять победитель "европейской пары" Хорватия-Дания. Матч четвертьфинала ЧМ-2018 с участием российских футболистов пройдёт в Сочи. Российская команда после сегодняшней волевой победы уже вошла в число 8 лучших команд планеты.