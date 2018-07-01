22:59 01 июля
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Виват, Акинфеев! Сборная России в четвертьфинале ЧМ-2018

Сборная России по футболу продолжает творить историю на наших глазах. Выйдя в одну восьмую финала впервые в новейшей истории России, наша команда опять-таки впервые в истории одержала победу в этой игре, и теперь сыграет в четвертьфинале. Победа была тяжелейшей, все выкладывались, играя фактически на пределе возможностей. Эта самоотдача вылилась в победу над сборной командой Испании. Одним из главных творцов этой победы стал вратарь Игорь Акинфеев, отразивший два пенальти в послематчевой серии. Итоговый счёт на табло 1:1 в основное время, и итоговая победа после 11-метровых ударов.

Виват, Акинфеев! Сборная России в четвертьфинале ЧМ-2018


Гол в основное время в ворота испанцев забил Артём Дзюба, который с 3 голами в 4-х матчах находится в числе лучших бомбардиров Чемпионата мира по футболу 2018 в России.


Нужно отметить, что в очередной раз сработало интересное правило: сборная Испания не обыгрывает хозяев Чемпионатов мира. Сработало и другое правило: если сборная России до конца работает на поле, играет "с зубами", то и результат приходит.

На матче присутствовал король Испании, которого его сборная порадовать не смогла. Одной из наиболее эмоциональных болельщиц на трибунах оказалась супруга председателя правительства РФ Светлана Медведева.

В одной четвёртой финала российским футболистам будет противостоять победитель "европейской пары" Хорватия-Дания. Матч четвертьфинала ЧМ-2018 с участием российских футболистов пройдёт в Сочи. Российская команда после сегодняшней волевой победы уже вошла в число 8 лучших команд планеты.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 211

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  1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 19:58
    Молодцы, что не дрогнули good
    хрыч
    1. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:01
      Не удивлюсь, если мы станем победителями ЧМ, но через месяц проиграем, какой нибудь тухлой команде..
      Svarog
      1. частное лицо Сегодня, 20:03
        В крови футболистов найдут мельдоний и далее по накатанной.
        частное лицо
        1. Татьяна Сегодня, 20:13
          Всех нас с победой нашей команды! drinks
          Ура!!! good
          Что даже не верится! crying yes
          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 20:17
            Цитата: Svarog
            Не удивлюсь, если мы станем победителями ЧМ, но через месяц проиграем, какой нибудь тухлой команде..

            Ха! Проиграем через месяц какой-нибудь "тухлой" команде? Да это запросто! laughing
            Татьяна
            1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 20:22
              На Испанию много ставок сделали на тотализаторе, теперь эти игроки остались без денег.
              Аристарх Людвигович
              1. Татьяна Сегодня, 20:26
                Цитата: Аристарх Людвигович
                На Испанию много ставок сделали на тотализаторе, теперь эти игроки остались без денег.

                Проиграли? Ну что ж, всяко бывает. Не всё коту масленица! request
                Татьяна
                1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 20:56
                  Цитата: Татьяна
                  Проиграли? Ну что ж, всяко бывает.

                  Футбол игра непредсказуемая.
                  Аристарх Людвигович
                  1. cniza (Виктор) Сегодня, 21:41
                    И все таки мы прошли дальше , остальное разговоры...
                    cniza
                  2. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 21:47
                    Футбол игра непредсказуемая.

                    Особенно с немцами интересно вышло...
                    Incvizitor
                  3. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 21:50
                    Цитата: Аристарх Людвигович
                    Футбол игра непредсказуемая.


                    +5
                    Откуда ты вытащил эту тухлую рыбу?
                    Dashout
              2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 20:32
                Цитата: Аристарх Людвигович
                На Испанию много ставок сделали на тотализаторе, теперь эти игроки остались без денег.

                А сколько попало вчера... fellow wassat Зато, ещё двое в отпуск ушли. Видимо, в один день заявление писали... laughing
                Paranoid50
                1. san4es Сегодня, 20:50
                  Цитата: Paranoid50
                  .. Зато, ещё двое в отпуск ушли. Видимо, в один день заявление писали... laughing .
                  san4es
            2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 20:28
              Цитата: Татьяна
              Проиграем через месяц какой-нибудь "тухлой" команде? Да это запросто!

              Это норм. yes Помнится, наш "Зенит", громя "Баварию", взяв КУЕФА, и обыграв МЮ в матче за Суперкубок УЕФА, спокойно проигрывал дома "Шиннику" с пятнадцатого места, 1:3. laughing
              Paranoid50
              1. ЛМН (Максим) Сегодня, 20:56
                Цитата: Paranoid50
                Цитата: Татьяна
                Проиграем через месяц какой-нибудь "тухлой" команде? Да это запросто!

                Это норм. yes Помнится, наш "Зенит", громя "Баварию", взяв КУЕФА, и обыграв МЮ в матче за Суперкубок УЕФА, спокойно проигрывал дома "Шиннику" с пятнадцатого места, 1:3. laughing

                А ещё мне вспоминается 1/4 Олимпийского турнира в Турине..где после победы над Канадой 2:0,1/2 и матч за 3-е место мы почему то проиграли с общим счетом 7:0 feel
                Как бы история не повторилась..хотя в 1/4 либо Хорватия,либо Дания.не так страшно как Испания what
                ЛМН
                1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 21:58
                  Цитата: ЛМН
                  Хорватия,либо Дания.не так страшно как Испания

                  Страшно, если и футболисты так же думают... winked Думать, что предстоящий соперник слабее предыдущего - заранее проигранный матч.
                  helmi8
          2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 20:31
            Цитата: Татьяна
            Всех нас с победой нашей команды!
            Ура!!!

            И Вас, Татьяна, с праздником!
            С победой, Россия! good
            Болели за НАШИХ аж до слез и- вот она, победа! yes
            Огромное чувство счастья и- гордости за наших ребят, за страну..
            России-слава! hi
            Ольгович
          3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 21:29
            мне тоже не верится . даже мысля была что дедушка Пу напряг Испанию что бы те проиграли . но зная косоногость наших игроков что бы проиграла по пенальти .
            с другой стороны мне похрен как они этого добились . игрой или шантажом или подкупом . главное что сделали .
            ну и еще и пожеланий что бы наши бабы от радости не начали ублажать всех кого ни попадя .
            а то уже начитался про Ростов .
            просто экспл
          4. майор147 Сегодня, 22:33
            Цитата: Татьяна
            Всех нас с победой нашей команды! drinks
            Ура!!! good
            Что даже не верится! crying yes

            Даже если бы проиграли, то играли очень достойно. Но выиграли! Моя Лиза кинулась помогать нашим!
            майор147
        2. рич (дмитрий) Сегодня, 20:18
          частное лицо : В крови футболистов найдут мельдоний и далее по накатанной.

          насчет мельдония не знаю, но то что сегодня в крови наших футболистов будет спиртное - не ходи к гадалке drinks
          рич
          1. MPN (Павел) Сегодня, 21:01
            Да чего там, думаю завтра на работу трудно будет многим тяжеловато вставать... wink
            Не каждое десятилетие такое чудо бывает drinks
            MPN
            1. майор147 Сегодня, 22:35
              Цитата: MPN
              Да чего там, думаю завтра на работу трудно будет многим тяжеловато вставать... wink
              Не каждое десятилетие такое чудо бывает drinks

              Коньячёк хорошо пошёл под шашлычёк! С утра замариновал, как чувствовал.
              майор147
        3. Irokez (Сергей) Сегодня, 20:51
          Цитата: частное лицо
          В крови футболистов найдут мельдоний и далее по накатанной.

          Не-е-е-е. Этот вариант уже не пройдёт.
          Возьмут пробы воздуха на стадионе, сделают экспертизу материала мяча и найдут компоненты отравляющего вещества "бережок", ну и ко всему состав земли стадиона не тем окажется, а это не шутка ибо испарения влияют на организм, что и повлияло на результат.
          Про санкции вообще молчу - "страна под санкциями не имеет право выигрывать - это просто нонсенс".
          Хотя Испанцам есть чем порадоваться Алонсо в Формуле-1 в десятку попал и очки получил, а когда стартовал с последнего места, то намекал команде типа:-"Чё я езжу бес толку давайте закругляться". То ест успел бы посмотреть футбол. Но не сложилось хотя на второй тайм успел потому и проиграли.
          Irokez
        4. майор147 Сегодня, 22:31
          Цитата: частное лицо
          В крови футболистов найдут мельдоний и далее по накатанной.

          Акинфеева уже поволокли на допинг-контроль.
          майор147
      2. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 20:08
        Умом Россию не понять,
        Аршином общим не измерить:
        У ней особенная стать —
        В Россию можно только верить. (с)
        Товарищ Берия
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:17
          Всех форумчан с Победой!!! drinks Акинфеев-молодчага!
          Цитата: Товарищ Берия
          Умом Россию не понять,
          Аршином общим не измерить:
          У ней особенная стать —
          В Россию можно только верить. (с)
          210окв
          1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 20:36
            Цитата: 210окв
            Акинфеев-молодчага!

            Вот и мы смотрели и рассудили к концу: наш-то Акинфеев уже больше часа" тренировался ", отбивая бнесконечные удары испанцев, а испанский вратарь-без дела простоял. Поэтому наш-возьмет.
            И он-ВЗЯЛ! good
            Ольгович
        2. OldMichael (Михаил) Сегодня, 20:18
          Умом Россию не понять,
          Пока не выпито 0,5.
          А если выпито 0,5 —
          Всё делом кажется нехитрым!
          Попытка глубже понимать
          Уже попахивает литром…
          © - из 70х
          OldMichael
          1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 20:34
            Цитата: OldMichael
            Умом Россию не понять,
            Пока не выпито 0,5.
            А если выпито 0,5 —
            Всё делом кажется нехитрым!
            Попытка глубже понимать
            Уже попахивает литром

            Ха! Это же выложенное мною стихотворение пару месяцев назад в комментариях модераторы его удалили wink
            рюрикович
            1. Pollux (Сергей) Сегодня, 21:20
              Цитата: рюрикович
              Это же выложенное мною стихотворение пару месяцев назад в комментариях модераторы его удалил

              Модераторов данного ресурса надо гнать в шею.
              Pollux
              1. Терский (Виктор) Сегодня, 21:34
                Цитата: Pollux
                Модераторов данного ресурса надо гнать в шею.

                Ага, yes , судя по тройке в графе предупреждения они как раз и виноваты в Ваших нарушениях. laughing
                Терский
              2. Хаос (Иван) Сегодня, 21:47
                Их не только в шею, а как врагов народа в кандалах на Сахалин.
                Хаос
        3. рич (дмитрий) Сегодня, 20:42
          Браво Акинфеев!
          рич
      3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 20:09
        Ну и не удивляйся. Ну трудно играть с такими, как Испания. Но ведь Германия, Аргентина, Португалия, Испания - уже все! А мы - ещё нет. wassat
        Горный стрелок
      4. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:32
        Цитата: Svarog
        через месяц проиграем, какой нибудь тухлой команде..

        Точно.
        А коньяк вообще пахнет клопами... так же ж, Svarog? laughing
        Голован Джек
        1. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:47
          Цитата: Голован Джек
          Цитата: Svarog
          через месяц проиграем, какой нибудь тухлой команде..

          Точно.
          А коньяк вообще пахнет клопами... так же ж, Svarog? laughing

          Джек, не вижу причин для радости особой.. футбол очень коррумпирован, а наши футболисты на порядок классом ниже, это видно даже тем, кто в футболе вообще не разбирается... А государство наше не жалеет денег, ( конечно за счет граждан) подарить праздник населению.. хлеба и зрелищ ведь так?.. с хлебом правда напряженка начинается, ну это ерунда..
          Svarog
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:50
            Цитата: Svarog
            государство наше не жалеет денег, ( конечно за счет граждан) подарить праздник населению

            Тут уже писали - футбол (и ЧМ) - это прежде всего политика.
            Потом - новая инфраструктура и возможность заработать на самом ЧМ.
            И уж потом, потом, потом - радость населения... и прочие радости.
            Владимир, давайте хотя бы сегодня обойдемся без "ставления всего с ног на голову" и прочей, кхм, пикировки hi
            Голован Джек
            1. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:53
              Цитата: Голован Джек
              Владимир, давайте хотя бы сегодня обойдемся без "ставления всего с ног на голову" и прочей, кхм, пикировки

              Да Джек, давайте, но вы же провоцируете своими наивными вопросами. hi
              Svarog
          2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 20:54
            Цитата: Svarog
            государство наше не жалеет денег, ( конечно за счет граждан)

            Замполит, а не пошёл бы ты лесом с политикой на другую ветку и замполитствуй сколько душе угодно там, а здесь хоть без тебя адекватные хоть порадуются. С Победой Замполит.
            vovanpain
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:58
              Цитата: vovanpain
              а не пошёл бы ты лесом с политикой на другую ветку

              Лесом на другую ветку - это как белка, что ли? laughing
              Поддерживаю почин good
              Голован Джек
              1. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 21:33
                Вам любой профессиональный спортсмен скажет, что если есть договорняки, то только на незначительных соревнованиях. А на ЧМ никаких договорняков в принципе не может быть. Многие спортсмены готовятся к такому событию всю жизнь и знают что другого шанка выступить у них уже возможно не будет. Есть хороший друг Мастер спорта России международного класса, из наград есть все золотые кроме олимпийского. Мы с ней как-то обсуждали договорняки и она сказала за олимпийское золото никто ни за какие деньги не продастся. Как и за ЧМ. Фамилию ее назвать не могу, так как известная. Хотите верьте хотите нет. Никого не буду убеждать
                Bad_Santa
                1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 21:36
                  Цитата: Bad_Santa
                  Хотите верьте хотите нет

                  Гм... а зачем Вы мне об этом говорите?
                  Голован Джек
                  1. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 21:41
                    Пардон. Сварогу писал. У меня почему-то если нажать под одним комментарием "Ответить" и потом не нажимая кнопки "Отмена" начать писать свой комментарий под другим, то он отправляет его по первому. Так что мой комментарий улетел под ваш, а не под Сварога. Хотел сначала вам написать "Согласен"
                    Bad_Santa
              2. Терский (Виктор) Сегодня, 21:36
                Цитата: Голован Джек
                Поддерживаю почин

                Ты не одинок в поддержки . Роман, с победой drinks !
                Терский
          3. Fil743 (Игорь) Сегодня, 21:54
            Ога! Так вот для чего затеяли пенсионную реформу! Чтобы наскрести денег на подкуп саудовцев и испанцев! Ну что ж, тогда мы чемпионы ибо итальянцы и бразильцы народ вроде не жадный, финал оставят нам и команде из очень-очень бедной страны. bully
            Fil743
          4. майор147 Сегодня, 22:38
            Цитата: Svarog
            Цитата: Голован Джек
            Цитата: Svarog
            через месяц проиграем, какой нибудь тухлой команде..

            Точно.
            А коньяк вообще пахнет клопами... так же ж, Svarog? laughing

            Джек, не вижу причин для радости особой.. футбол очень коррумпирован, а наши футболисты на порядок классом ниже, это видно даже тем, кто в футболе вообще не разбирается... А государство наше не жалеет денег, ( конечно за счет граждан) подарить праздник населению.. хлеба и зрелищ ведь так?.. с хлебом правда напряженка начинается, ну это ерунда..

            Похоже "напряжёнка" у вас, неуважаемый, с другим. Это безотносительно к футболу.
            майор147
        2. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 21:33
          Цитата: Голован Джек
          так же ж, Svarog?

          Внуки Сварога - славные дети!.. yes
          Tank Hard
      5. mvg (Максим) Сегодня, 22:06
        Не удивитесь. 1/8 за счастье. Просто повезло. С хорватами в 1/4 будет не так вкусно. У испанцев проблемы с физикой. Тухлые совсем. И то, процент % владения мячом 84 на 16... Так даже Осасуна с Барсой не играет...
        mvg
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 22:38
          Цитата: mvg
          процент % владения мячом 84 на 16.

          Во-первых победителей не судят.
          Во-вторых играли вторым номером и от обороны, такова тактика. Хваленые испанцы прорвать ее не смогли. Даже гол случаен и от своего.
          В-третьих везения тут нет. Если морально дрогнули испанские мастера на пенальти, наши любители не дрогнули. Причем ни один. В пенальти нет особого таланта вратаря, есть нервная система пробивающего. Акинфеев взял те мячи, которые можно было взять. Наши подарков их вратарю не дали, хоть пару направлений он и угадал. Поэтому, повторюсь, тут не везение, а игра нервов. Наши оказались устойчивей и хладнокровней.
          В-четвертых, испанцы более привычные к жаре, это их национальная игра, а не наша. Физика другая, северяне тяжелей, ноги половину времени года обуты в тяжелую, зимнюю обувь, причем тысячелетия, иное чувство ритма и пр.
          хрыч
    2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 20:02
      Цитата: хрыч
      Молодцы, что не дрогнули good

      Обалдеть,всех с победой! Сейчас отдышусь и к соседу скармливать свой старый армейский галстук, проспорил гад! wassat good
      майор Юрик
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:03
        Цитата: майор Юрик
        к соседу скармливать свой старый армейский галстук, проспорил гад!

        О КАК belay
        Галстук жалко... соседа - не очень laughing
        Голован Джек
        1. Million (Влад) Сегодня, 20:19
          Ой,да ладно!болел то наверняка против наших,против России!вместе с соседом!
          Кетчуп не забудь,галстук вкуснее покажется
          Million
          1. user1212 (User) Сегодня, 20:24
            Цитата: Million
            Кетчуп не забудь,галстук вкуснее покажется

            Мишико? laughing
            user1212
            1. Million (Влад) Сегодня, 20:31
              это не от имени зависит,а от состояния души)
              Million
          2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:51
            Цитата: Million
            болел то наверняка против наших,против России!вместе с соседом

            Это мне???!!! Это сфига бы это???!!! Поррву, как Тузик... laughing
            Голован Джек
            1. Million (Влад) Сегодня, 21:37
              значит не поняли друг друга в другой теме)
              Million
            2. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 21:39
              Цитата: Голован Джек
              ! Поррву, как Тузик...

              Tank Hard
          3. майор147 Сегодня, 22:40
            Цитата: Million
            Ой,да ладно!болел то наверняка против наших,против России!вместе с соседом!
            Кетчуп не забудь,галстук вкуснее покажется

            Опыт?
            майор147
        2. Терский (Виктор) Сегодня, 21:37
          Цитата: Голован Джек
          Галстук жалко... соседа - не очень

          Ты о этом соседе?
          Терский
      2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 20:04
        Цитата: майор Юрик
        проспорил гад!

        ПУСТЬ ЖРЕТ, никаких поблажек wassat
        хрыч
      3. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 20:08
        Обалдеть,всех с победой! Сейчас отдышусь и к соседу скармливать свой старый армейский галстук, проспорил гад! wassat good
        Как у вас все серьезно. Думаю он от радости его съест и не заметит laughing , а если еще и не на сухую drinks

        С Победой Нас!!!!!!!!
        72jora72
      4. GELEZNII_KAPUT (Железный Капут) Сегодня, 20:15
        Обалдеть,всех с победой! Сейчас отдышусь и к соседу скармливать свой старый армейский галстук, проспорил гад!
        Рисковый Вы парень, товарищ майор! laughing
        GELEZNII_KAPUT
    3. MPN (Павел) Сегодня, 20:02
      Статистику владения мячем говорит о всем. Держались на всю , Молодцы! Акинфеев вообще чудо, и в игре и в пинальти так вообще слов нет!!! good
      MPN
    4. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 20:06
      В душе мы с женой очень надеялись, что родные стены ребятам помогут. И не ошиблись!
      Когда пенальти били, жена даже ладошками наши ворота закрывала на экране телевизора. Чтобы мяч не пролетел. Помогала Игорю.
      Сколько радости ребята нам подарили. Великое спасибо!
      Офицер запаса
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:23
        Лёша , привет ! soldier Зарекался я сегодня не смотреть матч , но во втором тайме не выдержал . С ПОБЕДОЙ , РОССИЯ !!!!!!!!!!!!!! УРА !!!!!!!!!!!!!! drinks drinks drinks drinks drinks drinks
        bouncyhunter
        1. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 20:26
          Привет, Паша! Вот так и пишется спортивная история. Не было еще такого события. Теперь есть. Всех с победой нашей сборной!
          Офицер запаса
          1. mvg (Максим) Сегодня, 22:08
            Не было еще такого события

            2008 год, Голландия-Россия. Гуус Хиддинк, 1:3
            mvg
            1. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 22:30
              Цитата: mvg
              Не было еще такого события

              2008 год, Голландия-Россия. Гуус Хиддинк, 1:3


              Чемпионаты, часом, не попутали? Это встреча была на чемпионате Европы в 2008-м. А вот в четвертьфинал чемпионата мира по футболу Россия никогда не выходила.
              Офицер запаса
            2. Вяз (Юрий) Сегодня, 22:45
              Если что, в 2008 был чемпионат Европы...
              Вяз
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 20:28
        Завтра везу младшего на сборы в спортлагерь! Предполагаю, что там будет садом!
        В кого теперь будут играть юные футболисты?
        rocket757
      3. майор147 Сегодня, 22:44
        Цитата: Офицер запаса
        В душе мы с женой очень надеялись, что родные стены ребятам помогут. И не ошиблись!
        Когда пенальти били, жена даже ладошками наши ворота закрывала на экране телевизора. Чтобы мяч не пролетел. Помогала Игорю.
        Сколько радости ребята нам подарили. Великое спасибо!

        Моя крестилась!
        майор147
    5. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 20:40
      Что будет дальше - не знаю,
      но на сегодня МОЛОДЦЫ!!!
      лаврентий павлович
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 21:28
        Уже не стыдно
        хрыч
    6. Totah155 (Alex) Сегодня, 21:04
      Неожиданно
      Молодцы!
      Totah155
    7. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 21:21
      Цитата: хрыч
      Молодцы, что не дрогнули good

      Россия, однако!
      СССР-1
    8. den3080 Сегодня, 22:07
      Молодцы!! Россия вперёд!!!
      fellow

      PS. Случайно услышал унылую гундосню г-на Сатановского по радио, о предстоящем матче Россия-Испания. Минут 10 этот политолог испражнялся(другого слова не подобрать) по поводу сборной России - и невероятно слаба и всё там не так, и конечно никуда не пройдёт.
      Остатки моего личного уважения к нему - испарились.
      den3080
    9. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 22:09
      А автор вообще смотрел футбол?
      KLV2018
  2. Комментарий был удален.
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 19:58
    УРА!!!!! Мы в 1/4 финала!!!!! Акинфеев молодец!!!!! Сборная России - молодцы!!!!! Россия Чемпион!!!!!
    solzh
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 20:00
      Это просто Р О С С И Я!
      Опер
    2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 20:01
      Игнашевич забил два гола, один себе wassat Прощаем ...
      хрыч
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 20:20
        Это нормально! Мы же вежливые люди!
        Опер
  4. EgGor (Егор) Сегодня, 19:59
    Дзюба красавец тоже

    EgGor
  5. Machete Сегодня, 19:59
    "Старый, но не бесполезный. "
    Терминатор Т-800
    Это про Игнашевича.
    Machete
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 20:40
      Цитата: Machete
      Терминатор Т-800
      Это про Игнашевича.

      Дык, "дядька" в команде завсегда нужен. А с голом глупо вышло - мяч в в него именно ПОПАЛ, бывает. Кстати, там было нарушение, Игнашевич валил Рамоса. Некоторые судьи-педанты в таких случаях не засчитывают гол и назначают пенальти(что 50/50), мотивируя тем, что нарушение было раньше. laughing
      Paranoid50
      1. Machete Сегодня, 20:45
        Он этот мяч даже не видел. Зато после весь матч отыграл просто идеально.
        Machete
        1. Pollux (Сергей) Сегодня, 21:56
          Цитата: Machete
          Он этот мяч даже не видел. Зато после весь матч отыграл просто идеально.

          Это не важно - видел не видел, важно что мяч летел в створ ворот. Если бы игра рукой была сознательной могли и красную дать.
          Pollux
  6. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 20:00
    УРААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    drinks drinks good fellow drinks
    Василенко Владимир
  7. Curious (Victor) Сегодня, 20:00
    Всех россиян с победой!!! На зубах, но победили!!! Молодцы!!! Вот он, русский характер!!! Искренне рады!!!
    Curious
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 20:22
      Спасибо, брат! И тебя с победой!
      Опер
      1. Curious (Victor) Сегодня, 20:33
        Эх, еще бы в четвертьфинале подфартило - это была бы фантастика!
        Curious
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 20:25
      Цитата: Curious
      Всех россиян с победой!!! На зубах, но победили!!! Молодцы!!! Вот он, русский характер!!! Искренне рады!!!

      Виктор Спасибо! hi drinks В 2006 так же болели и гордились сборной Украины. good
      vovanpain
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 21:15
        А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?!
        Опер
        1. Curious (Victor) Сегодня, 21:36
          Главное - не спугнуть удачу. Если и не пройдут в полуфинал - не вижу повода упрекать сборную.
          Curious
  8. polpot (Andru) Сегодня, 20:01
    Мы Русские с нами Бог
    polpot
    1. ML-334 Сегодня, 20:21
      Поправлю-мы с Богом.
      ML-334
  9. san4es Сегодня, 20:01
    Виват, Акинфеев! Сборная России в четвертьфинале ЧМ-2018
    drinks
    san4es
    1. урман (александр) Сегодня, 20:09
      Вот вам и Акинфеев , красавчик вывел наших в четверть финал.
      урман
  10. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:02
    Ура!!!!!!!!! Слов нет одни эмоции.Ай и пофиг что завтра на работу.Переживу drinks good laughing
    Наблюдатель2014
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 21:16
      А я уже пофиг!)))
      Опер
  11. Trevis (Артём) Сегодня, 20:03
    Крутяк! Поздравляю всех!
    Trevis
  12. Михаил Матюгин (Михаил Матюгин) Сегодня, 20:04
    Потрясающе ! После поражения 3:0 у нас такая блестящая победа над такой великой сборной как испанская ! Ура !!!
    Михаил Матюгин
  13. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 20:04
    Ну, за победу!!!
    За нашу победу (с)

    Накачу ка я себе 400 капель валерьянки. wassat
    Товарищ Берия
  14. Влад5307 (Владимир) Сегодня, 20:05
    Цитата: san4es
    Виват, Акинфеев! Сборная России в четвертьфинале ЧМ-2018
    drinks

    Да - красавцы, молодцы. Игорь вообще спас игру не раз, а пенальти последний отбил одной левой, правда ногой!Ура! drinks
    Влад5307
  15. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 20:05
    Додержались, дотерпели, сдюжили. Испания - до свидания!
    Горный стрелок
  16. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 20:05
    Это просто невероятно, особенно последний отраженный пенальти Акинфеева!
    Vadim851
    1. Писсаро (Сергей Шероцкий) Сегодня, 20:34
      Если существует рука Бога, то похоже есть и нога Бога)
      Писсаро
      1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 21:09
        Похоже да и мы знаем у кого)
        Vadim851
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 21:19
          Это нога у кого надо нога!!!!))))))
          Опер
      2. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 21:54
        Еще может лет 10 назад комментаторы часто говорили что Акинфеев хорошо играет ногами, но чтоб так еще никогда. Сразу как прошли эмоции об этом вспомнил
        Bad_Santa
  17. Shahno (Павел) Сегодня, 20:06
    Молодцы, выиграли отлично...Осталось замучить Францию и Бразилию.
    Shahno
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:13
      Shahno (Павел)
      Молодцы, выиграли отлично...Осталось замучить Францию и Бразилию.
      Ну надо так надо.Если что, у нас план Б есть всегда .Мы их в хоккей порвём как тузик грелку в любое время дня и ночи wassat laughing
      Наблюдатель2014
      1. sdc_alex (Александр) Сегодня, 20:29
        Особенно Бразилию... в хоккей!!! laughing laughing laughing
        sdc_alex
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:59
          sdc_alex (Александр)
          Особенно Бразилию... в хоккей!!!
          Этих если что просто в коньки переобуем и в зиму на открытый стадион выведем и всё wassat drinks
          Наблюдатель2014
      2. Опер (Игорь) Сегодня, 21:19
        Ну если уж евреи просят...)))
        Опер
    2. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 20:29
      Все заметили, что сегодня Темнейшего не было на трибунах? Он по любому был на поле!))
      72jora72
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 21:21
        Думаете зашел в раздевалку испанскую в перерыве... Постоял молча оглядев всех развернулся и вышел?
        Опер
    3. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 21:51
      Осталось замучить Францию и Бразилию.

      Как по мне Испания-самое сложное.
      Incvizitor
  18. урман (александр) Сегодня, 20:07
    Хоть и злой от пенсионной реформы, ну от телика не отходил.
    А пенальти у меня даже мой спаниель смотрел.
    На радостях не жену а собаку расцеловал.
    Всё пойду за поллитровкой антистресса.
    урман
    1. майор147 Сегодня, 22:51
      Цитата: урман
      Хоть и злой от пенсионной реформы, ну от телика не отходил.
      А пенальти у меня даже мой спаниель смотрел.
      На радостях не жену а собаку расцеловал.
      Всё пойду за поллитровкой антистресса.

      Да подождите Вы с пенсией! Ещё ни чего не решено.
      майор147
  19. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 20:09
    Смотрим дальше Дания-Хорватия. Хорваты домой! hi
    Анатоль Клим
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:17
      Анатоль Клим (Анатолий)
      Смотрим дальше Дания-Хорватия. Хорваты домой!
      Поддерживаю.
      Наблюдатель2014
  20. Арон Заави (Арон) Сегодня, 20:10
    Поздравляю!
    Арон Заави
  21. Лесс Сегодня, 20:12
    Это просто СКАЗКА! МОЛОДЦЫ!!!
    Лесс
  22. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:13
    Мы сделали сборную Испании - вот теперь Урара.
    Вадим237
  23. ПалБор (Павел) Сегодня, 20:14
    Вот вам и паэлья с хреном, доны tongue
    ПалБор
  24. alfa19638 (Владимир) Сегодня, 20:16
    Невероятно но факт , молодцы мужики - спасибо !!!
    alfa19638
  25. Million (Влад) Сегодня, 20:16
    Дзюба молодец!Очень старался!Вопреки всем и всему!
    Million
  26. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 20:17
    Игнашевич играл за Испанию. Мало того, что забил своим, так ещё и потом судья его простил за чистый пенальти нашим. Немедленно убрать на следующие матчи.
    Наши играли ужасно, но Испанию ни капли не жаль. Ни единого реального удара по нашим воротам.
    Как мы будем играть дальше - ума не приложу. С такой-то игрой...
    Настоящий россиянин
    1. GABALIS (Дмитрий) Сегодня, 20:23
      Хватит ныть! Что вы вечно недовольны? ПОБЕДА!!! И свою АНАЛитику засуньте себе туда же!
      В Данный момент НАШИ были лучше, удача любит сильных, С ПОБЕДОЙ ВСЕХ!!!
      GABALIS
      1. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 20:36
        Цитата: GABALIS
        Хватит ныть! Что вы вечно недовольны? ПОБЕДА!!! И свою АНАЛитику засуньте себе туда же!
        В Данный момент НАШИ были лучше, удача любит сильных, С ПОБЕДОЙ ВСЕХ!!!

        - в сам футбол наши играли хуже. Испанцы ОЧЕНЬ ПЛОХО. А наши ХУЖЕ.
        А результат - если бы он был засчёт умения, тогда я был бы рад. А так - папа наследство оставил, нашёл кошелёк...везение. И пока не более того.
        Я рад только за результат. Игрой нашей сборной РАЗОЧАРОВАН! С такой игрой дальше НЕ ПРОЙТИ, я хочу чтобы наши вышли в финал.
        Настоящий россиянин
        1. GABALIS (Дмитрий) Сегодня, 20:46
          Зачем ты живешь?
          GABALIS
          1. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 21:00
            Цитата: GABALIS
            Зачем ты живешь?

            - великие философы предлагали различные модели объяснения сего замечательного факта. Тебе все возможные варианты предложить?
            Настоящий россиянин
            1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 21:17
              Цитата: Настоящий россиянин
              великие философы предлагали различные модели объяснения сего замечательного факта. Тебе все возможные варианты предложить?

              Хватит набрасывать на вентилятор, у болельщиков праздник. А наши футболисты для болельщиков отработали, играли как в последний раз.
              Аристарх Людвигович
              1. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 21:41
                Цитата: Аристарх Людвигович
                Цитата: Настоящий россиянин
                великие философы предлагали различные модели объяснения сего замечательного факта. Тебе все возможные варианты предложить?

                Хватит набрасывать на вентилятор, у болельщиков праздник. А наши футболисты для болельщиков отработали, играли как в последний раз.

                - а ты забань, девочка.))))))))))))))))
                Настоящий россиянин
                1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 21:56
                  Цитата: Настоящий россиянин
                  а ты забань, девочка

                  А зачем. Вы сами в собственной желчи утоните. Давай, досвиданья love
                  Аристарх Людвигович
                  1. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 22:02
                    Цитата: Аристарх Людвигович
                    Цитата: Настоящий россиянин
                    а ты забань, девочка

                    А зачем. Вы сами в собственной желчи утоните. Давай, досвиданья love

                    - утонЕте, толстячок! :)
                    Настоящий россиянин
            2. GABALIS (Дмитрий) Сегодня, 21:39
              ты себе ответь, может счастливей станешь...
              GABALIS
          2. Опер (Игорь) Сегодня, 21:40
            GABALIS, он не живет! Его вообще нет! Вы кстати друга моего Гардамира не видели? Уверен он тоже хочет всех поздравить только стесняется.
            Опер
        2. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 22:57
          Цитата: Настоящий россиянин
          в сам футбол наши играли хуже. Испанцы ОЧЕНЬ ПЛОХО. А наши ХУЖЕ.

          Да ладно... Викинги ценили удачу выше умения. Впрочем, тебе - не понять...
          Tank Hard
    2. Shahno (Павел) Сегодня, 20:23
      Футбол-политика, главное не игра, главное результат. Получили сверху - "сушить", выполнили на отлично, и против серъезной команды...
      Shahno
      1. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 20:42
        Цитата: Shahno
        Футбол-политика, главное не игра, главное результат. Получили сверху - "сушить", выполнили на отлично, и против серъезной команды...
        - сушить это да, результат это да. Но контратак вообще не было. Как играть против Уругвая, против Франции?
        Посмотрю сегодня Хорватию и Данию, будет что-то понятно.
        А что, испанцы вот на такой игре и вышли????????? Фуфло а не игра.
        Настоящий россиянин
    3. Писсаро (Сергей Шероцкий) Сегодня, 20:27
      Спасибо, ребята, за подаренный праздник. Смотрел в баре в Дубае, после нашей победы все наши обнимались как родные. Чувство сопричастности и единства в дали от Родины неописуемо. Вперёд, Россия!!!
      Писсаро
    4. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:27
      Цитата: Настоящий россиянин
      Настоящий россиянин

      Не... ненастоящий no
      Голован Джек
      1. Pollux (Сергей) Сегодня, 21:59
        Цитата: Голован Джек
        Не... ненастоящий

        Живьем брать самозванца.
        Pollux
      2. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 22:06
        Не... ненастоящий

        Самый что ни на есть "россиянин" как ЕБН говорил laughing
        Incvizitor
    5. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 20:32
      Цитата: Настоящий россиянин
      ума не приложу

      ну что сказать, найдете попробуйте приложить hi
      Василенко Владимир
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 21:04
        Цитата: Голован Джек
        Не... ненастоящий

        Цитата: Василенко Владимир
        ну что сказать, найдете попробуйте приложить

        Цитата: GABALIS
        Хватит ныть! Что вы вечно недовольны? ПОБЕДА!!! И свою АНАЛитику засуньте себе туда же!
        В Данный момент НАШИ были лучше, удача любит сильных, С ПОБЕДОЙ ВСЕХ!!!

        Мужики, не стоит обращать сегодня внимание на провокаторов... Давайте лучше радоваться за нашу сборную!!! Мы победили!!! УРА!!! Россия вперед!!! Всех с победой!!! fellow drinks hi
        solzh
  27. senima56 (Николай) Сегодня, 20:18
    Акинфеев молодец! И все молодцы, что не "прогнулись"!
    senima56
  28. 501Legion (Артём) Сегодня, 20:19
    молодцы ребята, лучшая игра Сбороной России за всю новейшую историю.
    501Legion
  29. AID.S Сегодня, 20:24
    Не верю в нашу команду!!!Предрекал нашим третье место в группе. Предрекал проигрыш в 1/8.
    Продолжу дальше.Думаю и в 1/4 тоже проиграют! И в 1/2. laughing
    AID.S
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 20:30
      Цитата: AID.S
      И в 1/2.

      а в ФИНАЛЕ?! feel
      Василенко Владимир
  30. мерцание (Николай) Сегодня, 20:24
    Красавы, просто красавы!
    Много сильных футбольных сборных, это и Германия, Франция, Бразилия, Аргентина, но Испания самая трудный и неудобный для нас соперник и тем приятней эта победа!
    Всех с победой!
    мерцание
  31. Денимакс Сегодня, 20:26
    Молодцы!!! Акинфеев Герой!!! Держитесь до последнего, и ни капли спиртного.))) Супер!!!
    Денимакс
  32. Старый26 (Владимир) Сегодня, 20:28
    Цитата: 72jora72
    Как у вас все серьезно.

    Всех с Победой!!!! Главное теперь так держать. У меня менее серьезно, чем галстук. Меня мой знакомый достал "Давай поспорим, давай поспорим" Так что завтра пойду с него стребовать бутылку коньяка. Свидетелей было достаточно, не отвертится - там наверно ее и раздавим laughing

    Цитата: Офицер запаса
    Когда пенальти били, жена даже ладошками наши ворота закрывала на экране телевизора. Чтобы мяч не пролетел. Помогала Игорю.

    Мои жена и дочка, насколько уж безразличны к футболу и то не стали переключать на кино, а просидели и дополнительное время и пенальти. А потом жена предложила еще и по рюмочке коньяка поднять "За Победу"

    Цитата: Наблюдатель2014
    Ура!!!!!!!!! Слов нет одни эмоции.Ай и пофиг что завтра на работу.Переживу drinks good laughing

    Соболезную, что завтра на работу. У меня с завтрашнего дня отпуск, хотя начальство и попросила до среды приходить на работу, не лимитируя когда и на сколько....
    Старый26
  33. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 20:28
    putin_itogy
    01 июля 2018 | 19:52
    Испанцев ОБЛУЧАЛИ ЧЕКИСТЫ, как и посольских США на Кубе.
    Было явно видно что испанцы никакие, они были явно не в себе.
    Чекисты обязательно устанавливали облучающую аппаратуру, напротив гостиницы где размещались испанцы.
    Это даже к бабке не ходи. Это было спланированно заранее(на месте испанцев могли быть и другие, кому повезло..).
    Абсолютно точно, чекисты на этом не собираются останавливаться, как и с мочой в Сочи.
    Современные путинские чекисты, используют все имеющиеся в их распоряжении технологии, включая современные.
    Ради удержания власти и рейтинга, Лубянские не пожалели бы и сотен миллиардов долларов.
    Здесь они явно обошлись гораздо меньшими числами.
    Ныне путин непобедим.
    И уж тем более на своей территории,
    И как говорится, Рассия, впёрде..))

    это реальный пост с "уха", все таки правильно делали в Союзе что демшизу в дурку отправляли
    Василенко Владимир
  34. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 20:31
    Не ожидал!!!! Мы в 1/4!!!!
    Испанцы лучше, испанцы техничнее испанцы...испанцы...испанцы!!!! НО они вынуждены ехать домой, а мы играем дальше! Всех поздравляю!!!!
    Михаил55
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 20:53
      они вынуждены ехать домой, а мы играем дальше!
      ...Отступать не куда, позади Москва!..Сдается мне и французы тож домой поедут...
      parusnik
  35. anjey (Андрей) Сегодня, 20:33
    Россия рушит стереотипы,как политические так и спортивные ....
    anjey
    1. Pollux (Сергей) Сегодня, 22:01
      Цитата: anjey
      Россия рушит стереотипы,как политические так и спортивные ....

      Стереотипы рушит не только России, много именитых сборных уже уехало домой
      Pollux
  36. Severski (Олег) Сегодня, 20:33
    Молодцы конечно. Вырвали победе.
    Но слудующий соперник Хорватия.
    А Хорватия психологически сильная команда.
    Им по барабану если это хозяин соревнований.
    Играют стабильно хорошо.
    По моему, первый кандидат на чемпионство на этом соревновании.
    Severski
    1. RomanovVlad Сегодня, 20:44
      Германия тоже Южную Корею не рассматривала как главную трудность.....
      Так уж есть вероятность, что все таки встретимся с Данией (Хотя Хорваты все таки более вероятно выиграют).
      RomanovVlad
      1. Severski (Олег) Сегодня, 20:49
        Германия, медленная команда.
        Severski
    2. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 22:08
      А Хорватия психологически сильная команда.

      Я Испанию сильнее считал они живут футболом.
      Incvizitor
  37. стайер (Станислав) Сегодня, 20:33
    Так получается что группа В в полном составе едет домой. Может мы в финале Уругваю все таки надерем задницу?
    стайер
  38. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 20:34
    Спасибо, мужики!!! Оосбенно Головин, Марио, Артём, Сергей, Владимир Фёдор Кудряшов, Кутепов и АКИНФЕЕВ. Гуляй РАССЕЯ!!!!!!!!
    samarin1969
  39. Compasure (Александр) Сегодня, 20:38
    УРАААААААА !!!!! Всех с ПОБЕДОЙ !!!!!!!!!!!!!
    Compasure
  40. faiver (Андрей) Сегодня, 20:38
    очень тяжелая игра, но наши вывезли good
    faiver
  41. Jmbg (Ivan) Сегодня, 20:41
    Поздравляю! Болел за вас.
    Jmbg
  42. Дырокол (Евгений) Сегодня, 20:42
    Выиграли не потому что играли хорошо, а потому что противник играл паршиво. После матча Франция-Аргентина, где обе стороны показали блестящую игру эта игра смотрелась через силу, только потому что играли наши. Было ощущение, что испанцы тупо тянули до пенальти, вся игра это бесконечные пасы испанцев (более тысячи!), а потом... В серии пенальти испанский вратарь тупо мешком падал даже не пытаясь поймать мяч, где его вообще раскопали? В общем если все последующие противники вдруг разучатся играть в футбол, то первое место несомненно наше
    Дырокол
    1. AID.S Сегодня, 21:47
      Цитата: Дырокол
      Выиграли не потому что играли хорошо, а потому что противник играл паршиво.

      Да, игра корявая, но испанцы паршиво играли только относительно своего, чемпионского испанского уровня. Наши молодцы , тактика Рубина помогла с Барселоной , помогла и и Испанией. Плюс самоотдача.
      AID.S
  43. aristok (Павел) Сегодня, 20:45
    Одной из наиболее эмоциональных болельщиц на трибунах оказалась супруга председателя правительства РФ Светлана Медведева.

    Автору самому не противно от такого отлизывания?
    aristok
  44. Дружков Сегодня, 20:45
    Всех с победой.

    Ребята молодцы. Особенно, учитывая уровень и статус соперника.
    Дружков
  45. Machete Сегодня, 20:46
    Не зря Игорь весь матч без дела стоял. drinks
    Machete
  46. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 20:46
    Черчесов поставил "автобус".Если кто футболом интересуется, именно такая тактика помогла Рубину стать чемпионом несколько раз подряд.Именно с этой тактикой Рубин на чужом поле обыграл Барселону, ежели кто помнит.Испанцы, после автогола Игнашевича, решили что победа в кармане и в итоге проиграли."Сломал" их автогол.А серия пенальти это удача, чудо.Кстати , перед ЧМ многие футбольные эксперты говорили, что шансов у сборной нет, будем верить в чудо. Я в одном из комментариев писал, что написал письмо дедушке Морозу,что бы он помог нашей сборной, видимо старик получил мое письма , спасибо тебе Почта России, а старик делает то что может...И письмо получил не давно..Когда наша сборная проиграла Уругваю, письмо видимо еще не дошло....
    parusnik
    1. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 21:05
      Цитата: parusnik
      Черчесов поставил "автобус".Если кто футболом интересуется, именно такая тактика помогла Рубину стать чемпионом несколько раз подряд.Именно с этой тактикой Рубин на чужом поле обыграл Барселону, ежели кто помнит.Испанцы, после автогола Игнашевича, решили что победа в кармане и в итоге проиграли."Сломал" их автогол.А серия пенальти это удача, чудо.Кстати , перед ЧМ многие футбольные эксперты говорили, что шансов у сборной нет, будем верить в чудо. Я в одном из комментариев писал, что написал письмо дедушке Морозу,что бы он помог нашей сборной, видимо старик получил мое письма , спасибо тебе Почта России, а старик делает то что может...И письмо получил не давно..Когда наша сборная проиграла Уругваю, письмо видимо еще не дошло....

      пока мы видим:
      - обыграли "фараонов".
      - обыграли "шейхов".
      - победы сомнительные, уж очень слабенькие соперники.
      - вдули Уругваю, действительно МОЩНЕЙШЕЙ команде.
      - выиграли у испанцев. Ударили в руку в штрафной испанцу. Сзади. Заработали пенальти.
      КАК БУДЕМ ИГРАТЬ ДАЛЬШЕ? Что Дед Мороз говорит?
      Настоящий россиянин
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 21:15
        Цитата: Настоящий россиянин
        Ударили в руку в штрафной испанцу. Сзади...

        ... вот специально так прицелились, и ударили...
        Слушайте, ну прекращайте Вы уже stop
        Голован Джек
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 21:27
          Цитата: Голован Джек
          Слушайте, ну прекращайте Вы уже
          Роман hi Вы общаетесь с троллем. У него сегодня горе, вот он и пришел со своей бедой на сайт. Все комментарии настоящего россиянина (он же миханище, супермихан) носят провокационный характер. При этом он обычно топит за Украину.
          Аристарх Людвигович
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 21:43
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Вы общаетесь с троллем

            Гм... а я-то думаю - что-то запахом знакомым потянуло...
            Спасибо за предупреждение. Я умею с ними общаться. Иногда после такого общения некоторые из них, особо рьяные, покидают сайт.
            Судьба, наверное request
            Голован Джек
        2. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 21:29
          Цитата: Голован Джек
          Цитата: Настоящий россиянин
          Ударили в руку в штрафной испанцу. Сзади...

          ... вот специально так прицелились, и ударили...
          Слушайте, ну прекращайте Вы уже stop

          "прицелились" - это уже Вы добавили. :) Речь о том, что случайность позволила гол забить. Не работа, не замысел - просто слепой случай. И даже случай не в результате упорной работы. Это надо понимать.
          А вообще, в этом и есть отличие нас, настоящих русских - мы смотрим вперёд, думаем, трезво оцениваем. А не в угаре кричим о "великолепном футболе, показанном нашей сборной", сиюминутном везении.
          Настоящий россиянин
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 21:32
            Цитата: Настоящий россиянин
            Речь о том, что случайность позволила гол забить

            Ну, мяч-то в ворота летел, который в руку попал... нет?
            Это игра, и элемент случайности в ней всегда присутствует. На то и игра yes
            Цитата: Настоящий россиянин
            в этом и есть отличие нас, настоящих русских - мы смотрим вперёд, думаем, трезво оцениваем

            Точно.
            А есть еще гречневая каша. Которая "сама себя хвалит" wink
            Цитата: Настоящий россиянин
            А не в угаре кричим...

            Это не ко мне. Я не кричу.
            Голован Джек
            1. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 21:43
              Цитата: Голован Джек
              Цитата: Настоящий россиянин
              Речь о том, что случайность позволила гол забить

              Ну, мяч-то в ворота летел, который в руку попал... нет?
              Это игра, и элемент случайности в ней всегда присутствует. На то и игра yes
              Цитата: Настоящий россиянин
              в этом и есть отличие нас, настоящих русских - мы смотрим вперёд, думаем, трезво оцениваем

              Точно.
              А есть еще гречневая каша. Которая "сама себя хвалит" wink
              Цитата: Настоящий россиянин
              А не в угаре кричим...

              Это не ко мне. Я не кричу.

              - в ворота он не летел. Пенальти назначили (и абсолютно правильно) - мяч изменил направление.
              Испания достойна была проигрыша.) Так им и надо.))) Не будут пыжиться.
              Ну Вы не в угаре - это хорошо. Порадоваться можно, я радуюсь. Будущий матч меня угнетает.)))
              Настоящий россиянин
        3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 21:45
          Цитата: Голован Джек
          Слушайте, ну прекращайте Вы уже

          Роман, drinks hi да не тратьте нервы на этих
          Настоящий россиянин

          Дырокол  

          Они же и Феолу и Теле Сантану, и Меннотти и Энцо Беарзота с Францем Беккенбауэром и Ринусом Михельсом и Висенте дель Боске и Иохиммом Левом и Эме Жаке за пояс заткнут, подумаешь эти люди воспитали команды чемпионв, а эти только на ВО воняют, но самомнения у них, будьто они на вершину кого то приводили. Нормальные люди радуются, а эти "экспёрды" только слезы льют, да другим настроение портят.
          vovanpain
      2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 22:13
        Дед Мороз работает..еще не депешу не присылал...
        parusnik
      3. AID.S Сегодня, 22:20
        Цитата: Настоящий россиянин
        Ударили в руку в штрафной испанцу. Сзади. Заработали пенальти.

        Мяч от Дзюбы летел в ворота , а не в аут. И руку подставлял не Игнашевич.
        Цитата: Настоящий россиянин
        КАК БУДЕМ ИГРАТЬ ДАЛЬШЕ?

        Как бы ни сыграли, выше головы уже прыгнули.Не проиграть с владением мяча в 21% тоже чо-то стоит.Критику прибережем до отбора на ЧЕ.
        AID.S
    2. ополченец2 (Александр) Сегодня, 22:29
      Да, Вы правы. Народ хвалит ребят ( и справедливо!).
      А ведь эту ничью сделал именно Черчесов, умно и расчетливо сделал, ну а потом на пенальти - элемент удачи. И успех!
      Черчесов - голова!!!
      ополченец2
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 22:33
        Да, Вы правы. Народ хвалит ребят ( и справедливо!).
        ...Согласен, играть в автобус 120 мин. это сурово, а главное надо уметь.Пишу абсолютно без иронии.Молодцы, не сломались после автогола, характер проявили...
        parusnik
  47. Александр War (Александр) Сегодня, 20:48
    Молодцы ,поздравляю ! drinks Все легло на плечи вратаря и справился на отлично good
    Александр War
  48. NF68 (Николай.) Сегодня, 20:49
    Вот это номер. Уже 4-я из, в теории, лучших футбольных команд мира собирает чемоданы.
    NF68
    1. LeonidL (Леонид) Сегодня, 20:56
      Россия - страна непознаваемых чудес!
      LeonidL
  49. Vard Сегодня, 20:50
    Боженька за нас... даже дождик организовал... Ни кто не знает как называется сеть парикмахерских у судьи...
    Vard
  50. Hexagon (Hexagon) Сегодня, 20:50
    Великий Авось, родные стены и правильная мотивация могут творить чудеса :)
    Меня плющит от такой ситуации с результатами.

    Но я очень рад что так получилось. Еще больше буду рад если так и дальше пойдет. С победой всех!
    Hexagon
Картина дня