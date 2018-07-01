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Виват, Акинфеев! Сборная России в четвертьфинале ЧМ-2018
Сборная России по футболу продолжает творить историю на наших глазах. Выйдя в одну восьмую финала впервые в новейшей истории России, наша команда опять-таки впервые в истории одержала победу в этой игре, и теперь сыграет в четвертьфинале. Победа была тяжелейшей, все выкладывались, играя фактически на пределе возможностей. Эта самоотдача вылилась в победу над сборной командой Испании. Одним из главных творцов этой победы стал вратарь Игорь Акинфеев, отразивший два пенальти в послематчевой серии. Итоговый счёт на табло 1:1 в основное время, и итоговая победа после 11-метровых ударов.
Гол в основное время в ворота испанцев забил Артём Дзюба, который с 3 голами в 4-х матчах находится в числе лучших бомбардиров Чемпионата мира по футболу 2018 в России.
Нужно отметить, что в очередной раз сработало интересное правило: сборная Испания не обыгрывает хозяев Чемпионатов мира. Сработало и другое правило: если сборная России до конца работает на поле, играет "с зубами", то и результат приходит.
На матче присутствовал король Испании, которого его сборная порадовать не смогла. Одной из наиболее эмоциональных болельщиц на трибунах оказалась супруга председателя правительства РФ Светлана Медведева.
В одной четвёртой финала российским футболистам будет противостоять победитель "европейской пары" Хорватия-Дания. Матч четвертьфинала ЧМ-2018 с участием российских футболистов пройдёт в Сочи. Российская команда после сегодняшней волевой победы уже вошла в число 8 лучших команд планеты.
Гол в основное время в ворота испанцев забил Артём Дзюба, который с 3 голами в 4-х матчах находится в числе лучших бомбардиров Чемпионата мира по футболу 2018 в России.
Нужно отметить, что в очередной раз сработало интересное правило: сборная Испания не обыгрывает хозяев Чемпионатов мира. Сработало и другое правило: если сборная России до конца работает на поле, играет "с зубами", то и результат приходит.
На матче присутствовал король Испании, которого его сборная порадовать не смогла. Одной из наиболее эмоциональных болельщиц на трибунах оказалась супруга председателя правительства РФ Светлана Медведева.
В одной четвёртой финала российским футболистам будет противостоять победитель "европейской пары" Хорватия-Дания. Матч четвертьфинала ЧМ-2018 с участием российских футболистов пройдёт в Сочи. Российская команда после сегодняшней волевой победы уже вошла в число 8 лучших команд планеты.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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