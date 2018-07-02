Записки Колорадского Таракана. Тапки надо бойкотировать, но по-хитрому!

"Перфтороктановая кислота (PFOA) используется для производства изделий из тефлона, а также огнеупорных, влагоустойчивых и грязеотталкивающих материалов. Однако это вещество обладает токсичными и канцерогенными свойствами. Показано, что у лабораторных животных оно увеличивает риск развития опухолей печени, поджелудочной железы и половых органов, а также способствует бесплодию".

"Заказчик, имя которого пока не называется, был задержан во время передачи "киллеру" $15 тысяч. Кроме того, силовики установили личности следующих "жертв" и предупредили запланированный теракт. Так, преступник задумал выстрел из ручного противотанкового гранатомета в частный дом одного из сельских голов района.

Столичному бизнесмену уже объявлено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело открыто по нескольким статьям, в частности ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 258 (создание террористической группы), и ч. 1 ст. 109 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса Украины".

"В рейтинге уровня безопасности стран организации Institute for Economics and Peace за 2018 год Украина оказалась на 152 месте, сообщается в отчете организации. Всего страны были разделены на пять уровней безопасности: очень высокий, высокий, средний, низкий, очень низкий".

"В тройку самых безопасных стран вошли Исландия, Новая Зеландия и Австрия. Самой опасной страной организация назвала Сирию, которая заняла 163 место. Россия на 154 месте в рейтинге. По сравнению с прошлым годом Украина поднялась в рейтинге на два пункта, однако все еще остается в зоне "очень низкого" уровня безопасности".

"США гарантировали Германии не распространять санкции на российские газопроводы".

"В городе Кунгур в Пермском крае в квитанции за коммунальные услуги включили плату за сточные воды, куда входит в том числе дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы. Об этом пишет местное издание «Искра»".

"Возможность взимания платы за отвод осадков предусматривает федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении». В начале 2017 года взимать плату за водоотвод осадков начали в Биробиджане. Это касалось только предприятий, а не физических лиц".