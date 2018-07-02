Собственное оружие Донбасса. Двухкалиберный пистолет "Оплот"

Боеприпасы:

Слева патрон 7,62×25мм ТТ, справа 9×19мм Парабеллум











ТТХ пистолета «Оплот»

«Пистолет полностью сделан на территории ДНР. Всё до любого винтика — до любой здесь проволочки и пружинки — здесь всё состоит из наших материалов, нашими руками сделано и разработано нашими конструкторами и инженерами»,