16:48 02 июля

Собственное оружие Донбасса. Двухкалиберный пистолет "Оплот"

В своей предыдущей статье «Собственное оружие Донбасса» я освещал выставку вооружения, организованную во время празднования Дня Победы 9 мая в Донецке. Тогда в комментариях к статье читатели спрашивали про двухкалиберный пистолет «Оплот», изготовленный собственным ВПК ДНР.

Итак, пистолет «Оплот», названный так в честь одного из подразделений ВС ДНР, командиром которого в своё время был глава ДНР Александр Захарченко. Пистолет напоминает своими формами знаменитый пистолет Токарева и выглядит как его модернизированная версия. Некоторые специалисты считают его гибридом пистолетов ТТ и АПС (Стечкина).

Система пистолета взята от «Браунинга».


Собственное оружие Донбасса. Двухкалиберный пистолет "Оплот"


Универсальность пистолета в том, что у него 2 съемных ствола и, соответственно, 2 магазина (чтобы можно было использовать патроны двух калибров: 7,62×25мм ТТ и 9×19мм Парабеллум). Стволы и магазины имеют каждый свою маркировку калибра.




Боеприпасы:

7,62×25мм ТТ — советский пистолетный унитарный патрон, разработанный на базе немецкого патрона 7,63×25мм Маузер.
Начальная скорость пули 420-500 м/с.
Энергия пули 480-700 Дж.

9×19мм PARA (Парабеллум) — пистолетный унитарный патрон, разработанный австрийским оружейником Георгом Люггером. Также патрон известен под названием 9×19мм Люгер.
Начальная скорость пули 360-410 м/с.
Энергия пули 480-620 Дж.


Слева патрон 7,62×25мм ТТ, справа 9×19мм Парабеллум


Александр Захарченко лично рассказывает об этом пистолете в проекте War Gonzo на YouTube-канале. Он продемонстрировал пистолет «Оплот» в действии и рассказал о его производстве в ДНР.

Мы узнаем, что калибр 7,62×25мм главным образом используется для военных подразделений из-за своих более высоких характеристик. Такое оружие способно пробить бронежилет II и III классов скрытого ношения. В то время как калибр 9×19мм имеет меньшую пробивную способность и больше подходит для использования его в полиции. Еще одна причина, по которой есть необходимость изменить калибр пистолета на 9×19мм, заключается в том, что он позволяет использовать натовские трофейные патроны, применяемые ВСУ. В условиях ограниченного количества трофейного стрелкового вооружения и отсутствия мощностей по производству собственных боеприпасов производство пистолета под два патрона выглядит вполне логичным. «Разные патроны под разные задачи», — говорит Захарченко.

В ДНР нет своего производства патронов. «Какой патрон есть, тем и работаешь», — рассказывает военный инженер с позывным «Ташкент» в цеху по производству оружия. Он демонстрирует замену стволов этого пистолета и показывает нам основные производственные циклы.







Магазины к пистолету «Оплот» имеют по 10 патронов в один ряд. Кто-то посчитает такое количество боеприпасов недостаточным. Но увеличение емкости магазина, возможное за счёт дополнительного ряда патронов, повлечет увеличение толщины рукояти и сделает её менее удобной для обхвата при стрельбе.

Пистолет – это оружие для ближнего боя. И, как говорил мой командир, если ты не попадёшь с трёх патронов, то всё равно, сколько их будет у тебя в магазине.

ТТХ пистолета «Оплот»:
2 ствола / 2 обоймы.
Калибры: 7,62мм (ТТ) / 9мм (Парабеллум).
Ёмкость магазина — 10 патронов.
Скорострельность — 30 выстрелов в минуту.
Прицельная дальность – 50 метров.
Начальная скорость пули: для патрона 7,62мм — 420 м/c / для патрона 9мм — 320 м/с.
Убойная сила: для патрона 7,62мм — 600 метров / для патрона 9мм — 200 метров.

«Пистолет полностью сделан на территории ДНР. Всё до любого винтика — до любой здесь проволочки и пружинки — здесь всё состоит из наших материалов, нашими руками сделано и разработано нашими конструкторами и инженерами»,
– заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Оставшееся оборудование ещё советского ВПК (токарные и фрезерные станки с ЧПУ) успешно справляются с поставленной задачей, позволяя производить до 200 пистолетов за смену.



Предвидя ваши вопросы, честно отвечу, что не знаю, по какой причине на выставке, прошедшей 9 мая, был продемонстрирован пистолет «Оплот 3М» под патрон 9×18мм ПМ.

Можно лишь предположить, что «какой патрон есть, тем и работаешь».
Автор: Кантемиров Виктор

Использованы фотографии: WarGonzo; dnr-hotline.ru

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Видео: Пистолет «Оплот» производства ДНР

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Комментарии 12

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  1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:45
    Вообще-то,информация о двукалиберном пистолете " Оплот" впервые "появилась" где-то не менее 2 лет назад...и тогда инфа шла : а).7,62 х 25 мм ТТ ; б) 9 х 18 мм ПМ.... hi
    Nikolaevich I
    1. В. Салама (Владимир) Сегодня, 16:05
      9х18 ПМ вряд ли со сцепленным затвором работать будет, слишком по мощности разнятся.
      В. Салама
      1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 16:28
        В той инфе,где-то 2-летней давности (не менее...),менялись не только стволы...но и пружины,по-моему... В 2014-м появился и пистолет-пулемёт "Оплот" под патрон :9 х 18 мм....
        Nikolaevich I
  2. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 15:46
    А это, действительно, ТО оружие, которое сейчас нужно ДНР? Или с "военторгом" вообще все плохо?
    Вождь краснокожих
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:14
      На ВО много техники и "стрелковки" обсуждали производства ЛДНР, РСЗО, плавающий танк, пулемет и крупногабаритную ввинтовку и тд и тп!!! Теперь вот пистолет который любому военному нужен.
      Black Sniper
  3. alauda1038 (Андрей) Сегодня, 15:50
    А Шумеры героически ляпают из мосинок вундервафли
    alauda1038
  4. Mik13 (Михаил Потапов) Сегодня, 15:52
    ...рассказывает военный инженер с позывным «Ташкент» в цеху по производству оружия.

    Ташкент (он же Тимофеев А. Ю.) - не военный инженер, а министр доходов и сборов ДНР.
    Что касается патронов, то в Луганске работает патронный завод. Он на территории Украины единственный. Был.
    Mik13
  5. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 15:54
    В ДНР нет своего производства патронов.
    В ДНР нет, а с Луганском то, что, они не контактируют?
    алекс-сп
  6. vlad-n-s (Влад) Сегодня, 15:54
    Достойно восхищения!
    Вообще же, молодцы конструктора. Думаю, что без "Профессора" И.В. не обошлось.
    Продажа оружия пр-ва ДНР на экспорт... м-да...
    vlad-n-s
    1. RaptorF22 Сегодня, 16:00
      Не совсем понятно winked Экспорт куда?
      RaptorF22
  7. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 16:18
    В Луганске есть патронный завод. Какие проблемы наладить снабжение?
    Двухрядный магазин наоборот сделает рукоятку пистолета более ухватистой и удобной. Та же "Беретта-92" очень удобна в обращении, невзирая на магазин большой емкости.
    inkass_98
  8. ИССИДОР (Алексей) Сегодня, 16:32
    Зачем два вида магазинов, в магазин от ТТ парабелумовский патрон спокойно входит и при замене ствола без проблем работает.
    ИССИДОР
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