Собственное оружие Донбасса. Двухкалиберный пистолет "Оплот"
В своей предыдущей статье «Собственное оружие Донбасса» я освещал выставку вооружения, организованную во время празднования Дня Победы 9 мая в Донецке. Тогда в комментариях к статье читатели спрашивали про двухкалиберный пистолет «Оплот», изготовленный собственным ВПК ДНР.
Итак, пистолет «Оплот», названный так в честь одного из подразделений ВС ДНР, командиром которого в своё время был глава ДНР Александр Захарченко. Пистолет напоминает своими формами знаменитый пистолет Токарева и выглядит как его модернизированная версия. Некоторые специалисты считают его гибридом пистолетов ТТ и АПС (Стечкина).
Система пистолета взята от «Браунинга».
Универсальность пистолета в том, что у него 2 съемных ствола и, соответственно, 2 магазина (чтобы можно было использовать патроны двух калибров: 7,62×25мм ТТ и 9×19мм Парабеллум). Стволы и магазины имеют каждый свою маркировку калибра.
Боеприпасы:
7,62×25мм ТТ — советский пистолетный унитарный патрон, разработанный на базе немецкого патрона 7,63×25мм Маузер.
Начальная скорость пули 420-500 м/с.
Энергия пули 480-700 Дж.
9×19мм PARA (Парабеллум) — пистолетный унитарный патрон, разработанный австрийским оружейником Георгом Люггером. Также патрон известен под названием 9×19мм Люгер.
Начальная скорость пули 360-410 м/с.
Энергия пули 480-620 Дж.
Александр Захарченко лично рассказывает об этом пистолете в проекте War Gonzo на YouTube-канале. Он продемонстрировал пистолет «Оплот» в действии и рассказал о его производстве в ДНР.
Мы узнаем, что калибр 7,62×25мм главным образом используется для военных подразделений из-за своих более высоких характеристик. Такое оружие способно пробить бронежилет II и III классов скрытого ношения. В то время как калибр 9×19мм имеет меньшую пробивную способность и больше подходит для использования его в полиции. Еще одна причина, по которой есть необходимость изменить калибр пистолета на 9×19мм, заключается в том, что он позволяет использовать натовские трофейные патроны, применяемые ВСУ. В условиях ограниченного количества трофейного стрелкового вооружения и отсутствия мощностей по производству собственных боеприпасов производство пистолета под два патрона выглядит вполне логичным. «Разные патроны под разные задачи», — говорит Захарченко.
В ДНР нет своего производства патронов. «Какой патрон есть, тем и работаешь», — рассказывает военный инженер с позывным «Ташкент» в цеху по производству оружия. Он демонстрирует замену стволов этого пистолета и показывает нам основные производственные циклы.
Магазины к пистолету «Оплот» имеют по 10 патронов в один ряд. Кто-то посчитает такое количество боеприпасов недостаточным. Но увеличение емкости магазина, возможное за счёт дополнительного ряда патронов, повлечет увеличение толщины рукояти и сделает её менее удобной для обхвата при стрельбе.
Пистолет – это оружие для ближнего боя. И, как говорил мой командир, если ты не попадёшь с трёх патронов, то всё равно, сколько их будет у тебя в магазине.
ТТХ пистолета «Оплот»:
2 ствола / 2 обоймы.
Калибры: 7,62мм (ТТ) / 9мм (Парабеллум).
Ёмкость магазина — 10 патронов.
Скорострельность — 30 выстрелов в минуту.
Прицельная дальность – 50 метров.
Начальная скорость пули: для патрона 7,62мм — 420 м/c / для патрона 9мм — 320 м/с.
Убойная сила: для патрона 7,62мм — 600 метров / для патрона 9мм — 200 метров.
Оставшееся оборудование ещё советского ВПК (токарные и фрезерные станки с ЧПУ) успешно справляются с поставленной задачей, позволяя производить до 200 пистолетов за смену.
Предвидя ваши вопросы, честно отвечу, что не знаю, по какой причине на выставке, прошедшей 9 мая, был продемонстрирован пистолет «Оплот 3М» под патрон 9×18мм ПМ.
Можно лишь предположить, что «какой патрон есть, тем и работаешь».
Итак, пистолет «Оплот», названный так в честь одного из подразделений ВС ДНР, командиром которого в своё время был глава ДНР Александр Захарченко. Пистолет напоминает своими формами знаменитый пистолет Токарева и выглядит как его модернизированная версия. Некоторые специалисты считают его гибридом пистолетов ТТ и АПС (Стечкина).
Система пистолета взята от «Браунинга».
Универсальность пистолета в том, что у него 2 съемных ствола и, соответственно, 2 магазина (чтобы можно было использовать патроны двух калибров: 7,62×25мм ТТ и 9×19мм Парабеллум). Стволы и магазины имеют каждый свою маркировку калибра.
Боеприпасы:
7,62×25мм ТТ — советский пистолетный унитарный патрон, разработанный на базе немецкого патрона 7,63×25мм Маузер.
Начальная скорость пули 420-500 м/с.
Энергия пули 480-700 Дж.
9×19мм PARA (Парабеллум) — пистолетный унитарный патрон, разработанный австрийским оружейником Георгом Люггером. Также патрон известен под названием 9×19мм Люгер.
Начальная скорость пули 360-410 м/с.
Энергия пули 480-620 Дж.
Слева патрон 7,62×25мм ТТ, справа 9×19мм Парабеллум
Александр Захарченко лично рассказывает об этом пистолете в проекте War Gonzo на YouTube-канале. Он продемонстрировал пистолет «Оплот» в действии и рассказал о его производстве в ДНР.
Мы узнаем, что калибр 7,62×25мм главным образом используется для военных подразделений из-за своих более высоких характеристик. Такое оружие способно пробить бронежилет II и III классов скрытого ношения. В то время как калибр 9×19мм имеет меньшую пробивную способность и больше подходит для использования его в полиции. Еще одна причина, по которой есть необходимость изменить калибр пистолета на 9×19мм, заключается в том, что он позволяет использовать натовские трофейные патроны, применяемые ВСУ. В условиях ограниченного количества трофейного стрелкового вооружения и отсутствия мощностей по производству собственных боеприпасов производство пистолета под два патрона выглядит вполне логичным. «Разные патроны под разные задачи», — говорит Захарченко.
В ДНР нет своего производства патронов. «Какой патрон есть, тем и работаешь», — рассказывает военный инженер с позывным «Ташкент» в цеху по производству оружия. Он демонстрирует замену стволов этого пистолета и показывает нам основные производственные циклы.
Магазины к пистолету «Оплот» имеют по 10 патронов в один ряд. Кто-то посчитает такое количество боеприпасов недостаточным. Но увеличение емкости магазина, возможное за счёт дополнительного ряда патронов, повлечет увеличение толщины рукояти и сделает её менее удобной для обхвата при стрельбе.
Пистолет – это оружие для ближнего боя. И, как говорил мой командир, если ты не попадёшь с трёх патронов, то всё равно, сколько их будет у тебя в магазине.
ТТХ пистолета «Оплот»:
2 ствола / 2 обоймы.
Калибры: 7,62мм (ТТ) / 9мм (Парабеллум).
Ёмкость магазина — 10 патронов.
Скорострельность — 30 выстрелов в минуту.
Прицельная дальность – 50 метров.
Начальная скорость пули: для патрона 7,62мм — 420 м/c / для патрона 9мм — 320 м/с.
Убойная сила: для патрона 7,62мм — 600 метров / для патрона 9мм — 200 метров.
«Пистолет полностью сделан на территории ДНР. Всё до любого винтика — до любой здесь проволочки и пружинки — здесь всё состоит из наших материалов, нашими руками сделано и разработано нашими конструкторами и инженерами»,– заявил глава ДНР Александр Захарченко.
Оставшееся оборудование ещё советского ВПК (токарные и фрезерные станки с ЧПУ) успешно справляются с поставленной задачей, позволяя производить до 200 пистолетов за смену.
Предвидя ваши вопросы, честно отвечу, что не знаю, по какой причине на выставке, прошедшей 9 мая, был продемонстрирован пистолет «Оплот 3М» под патрон 9×18мм ПМ.
Можно лишь предположить, что «какой патрон есть, тем и работаешь».
Автор: Кантемиров Виктор
Использованы фотографии: WarGonzo; dnr-hotline.ru
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