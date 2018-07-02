11:43 02 июля

Как России сдать иранские интересы в Сирии: хитрый заграничный план

Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон, проведший в Москве встречу с президентом России, объявил представителям СМИ, что на предстоящей встрече Путин и Трамп могут обсудить вывод войск Ирана из Сирии и достичь договоренностей по этому вопросу.



«Увидим, что случится, когда они встретятся, есть все возможности для проведения более масштабных переговоров по оказанию помощи в выводе войск Ирана из Сирии и возвращении их обратно в свою страну, что стало бы большим шагом вперёд», — приводит слова Болтона RT.




Он также подчеркнул, что «заключить соглашение с Россией возможно», а также то, что «стратегической проблемой» является не Башар Асад, а Иран.

Примечательно, что Болтон также отметил, что, обсуждая ситуацию на Украине, «стороны пришли» к соглашению, что их взгляды на эту проблему диаметрально противоположны, и площадка для компромисса здесь, по всей видимости, отсутствует.

При этом Болтон призвал американских союзников «не падать в обморок» от перспективы встречи Трампа и Путина.

«Основной смысл проведения двусторонней встречи между Трампом и Путиным таков: пусть они обсудят вопросы и посмотрят, где может быть пространство для прогресса или где этого пространства нет совсем», — сообщил Болтон.

Таким образом, довольно немногословный относительно подробностей своей встречи с российским лидером Болтон почему-то поспешил объявить, что, в отличие украинского вопроса, у Вашингтона есть основания ожидать «прогресса» в позиции Москвы в отношении Ирана. Так ли это?

Начнем с того, что регулярных войск ИРИ на территории САР нет. Есть военные советники, в том числе КСИР, есть отряды добровольцев. США и их союзники под термином «иранские войска» понимают не только их, но и подразделения «Хезболлы», отряды шиитов из Ирака и Афганистана и даже местное шиитское ополчение. Стоит отметить, что эти формирования отличаются высоким боевым духом и прекрасной боевой выучкой, являясь, по сути дела, ударными отрядами проправительственных сил и самыми надежными нашими союзниками.
Как России сдать иранские интересы в Сирии: хитрый заграничный план


Собственно, и Иран является важнейшим партнером России по контртеррористической операции в Сирии. Возможно, именно поэтому еще в ходе избирательной кампании Дональд Трамп пригрозил, что патрульные суда Ирана будут «сметены с поверхности воды залпами пушек» в случае их «ненадлежащих движений» вблизи кораблей США в Персидском заливе. Кроме того, он постоянно заявлял и заявляет о том, что Тегеран является чуть ли не главным дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.

Да что говорить, когда даже перспектива конфликта с ближайшими союзниками США не остановила Тампа от реализации намерения выйти из «ядерной сделки» с Ираном.

Нетрудно сделать предположение, какую именно «сделку» Трамп намерен заключить с Кремлем: «дружбу» с США Россия может заработать, дистанцировавшись от своих союзников и партнеров.

То есть туманные обещания Вашингтона нужно обменять на отказ от новой системы глобальной безопасности, контуры которой начинают просматриваться в том числе и во все более тесном взаимодействии России и Ирана стран, которое так пугает Америку.

А декларируемое Трампом сотрудничество с Россией в борьбе с террористами в Сирии предполагает не что иное, как легкое и изящное перемещение США из стана проигравших в лагерь победителей с претензией на послевоенный контроль (пусть даже и совместно с Россией) бывшего поля боя.

При этом очевидно, что в такой комбинации для Ирана, одного из важных игроков на Ближнем Востоке, сделавшего огромный вклад в борьбу с террористами в Сирии и Ираке, места просто не остается.

Нечто подобное мы уже проходили, когда в свете «нового мышления» Советский Союз, а затем и Россия расплачивались за «членство в клубе цивилизованных и демократических государств», «сливая» своих союзников, поскольку «другу США» не пристало водить компанию со «странами-изгоями».

Похоже, что своими обещаниями Трамп рассчитывает развести Кремль на нечто подобное, прекрасно понимая, что в случае успеха этой комбинации позиции России будут значительно ослаблены.

При том, что у нас с Тегераном могут различаться цели и подходы, очевидно и то, что, игнорируя интересы Ирана и шиитской общины, которой он покровительствует, невозможно установить прочный мир на Ближнем Востоке.


Именно поэтому есть все основания полагать, что Болтон просто-напросто осуществил провокационный вброс, цель которого — вызвать сомнения иранцев в надежность российского союзника.



Между тем Россия просто не могла бы взять на себя обязательства по выдворению проиранских сил из Сирии. Во-первых, потому, что у Москвы просто нет инструментов для решения такого рода задачи. А во-вторых, даже попытка поддержать американо-израильские требования по этому вопросу необратимо подорвала бы наши позиции на Ближнем Востоке и обнулила бы все российские достижения в регионе, доставшиеся такой дорогой ценой.
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 22

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  1. Vard Сегодня, 06:03
    Обещать... Не значит жениться... Любой договор с США ровно на столько... Пока он им выгоден...
    Vard
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:41
      Согласен.Тем более что кроме Ирана там в Сирии ещё куча союзников США влезла.Так что если выводить так всех.И евреев не забыть на Голанских высотах.А то ни там подзадержались.
      Мар.Тира
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 07:21
        Цитата: Мар.Тира
        И евреев не забыть на Голанских высотах.А то ни там подзадержались.

        Евреи сказали однозначно. Плацдарм с которого можно обстреливать 2/3 страны, они не отдадут.
        PS И ведь не только "можно обстреливать", но и реально, в свое время до захвата, обстреливали
        Chertt
      2. omit (Олег) Сегодня, 07:28
        Даже не мечтайте.Голаны наши, были и будут.Это не Курилы и не Кенигсберг.
        omit
        1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 07:59
          Цитата: omit
          Голаны наши, были и будут.

          А что вы там делать то будете,и главное для чего они вам?Голанские высоты на протяжении тысячи лет переходили из рук в руки не один раз.Так что и этот захват не последний.Нет что бы вместе жить мирно.
          Мар.Тира
          1. omit (Олег) Сегодня, 08:12

            Мар.Тира

            Голаны наши, были и будут.

            "А что вы там делать то будете..."
            Если есть сила удержать землю, то никто её добровольно не отдаст.А что вы делаете с захваченными землями, то и мы будем.Или вам можно, а другим нельзя ?
            omit
            1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 08:33
              Цитата: omit
              .А что вы делаете с захваченными землями, то и мы будем.

              Да у нас нет захваченных,всё приобретено,заселено мирным путём.Её у нас пытались отобрать совсем уж не соседи,мы вернули.Правда не все.Есть ещё территория исконно русская-Украина называется.Так что как видите её у нас отобрали,правда не военным путём а в результате заговора спецслужб одного иностранного государства с советским а потом российским главнюком.Так что и у вас всё может быть.
              Мар.Тира
              1. Например Сегодня, 10:15
                Цитата: omit
                А что вы делаете с захваченными землями, то и мы будем.Или вам можно, а другим нельзя ?

                Жертва пропаганды. laughing
                Понимате в чём дело, это всё из-за медведей и мужиках в фуфайках с шапкой ушанкой на голове и балалайкой в руках. Это они всё захватили. wassat
                Им можно, вам нельзя. love
                Например
        2. Rakti-Kali Сегодня, 09:06
          Цитата: omit
          Даже не мечтайте.Голаны наши, были и будут.

          "Наши", это чьи? Какой документ это подтверждает?
          Rakti-Kali
          1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 10:05
            Цитата: Rakti-Kali
            Цитата: omit
            Даже не мечтайте.Голаны наши, были и будут.

            "Наши", это чьи? Какой документ это подтверждает?

            Резолюция Совета Безопасности ООН 497 чётко определяет, что Голаны находятся у Израиля. hi
            А. Привалов
            1. Например Сегодня, 10:24
              Дядка, ты сам хоть читал эту резолюцию?
              СБ ООН
              1. постановляет, что решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных Сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы.
              2. требует, чтобы Израиль немедленно отменил свое решение...

              ... Еще одна жертва пропоганды love
              Например
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 07:17
      Путин и Трамп могут обсудить вывод войск Ирана из Сирии и достичь договоренностей

      Полосатые нас совсем за дуРаков держат. Проходили мы уже это -"Вы своих союзников сдайте, а мы вам спасибо скажем,.Потом"
      Chertt
  2. василий50 (дмитрий) Сегодня, 07:27
    А меня удивляет сама постановка вопроса о задолжности РОССИИ.
    Вон и автор попросту обсуждает возможность чего-то исполнить даже не по просьбе, а только по возможной просьбе.
    Отчего-то даже у автора не возникает вопрос, а что США обязаны сделать для улучшения отношений? Ведь это США и санкции ввели и холуёв натравливают и много ещё чего нецензурного делают.
    василий50
  3. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 08:08
    Как было бы просто без режима аятоллы в Иране.... Ведь Иран как ни какое другое государство Ближнего Востока заслуживает быть светским госудатством...
    Улиточник N9
    1. Rakti-Kali Сегодня, 09:08
      Цитата: Улиточник N9
      Как было бы просто без режима аятоллы в Иране....

      Как было бы просто без Израиля на Ближнем Востоке... Как было бы просто без режима президентов в США...
      Rakti-Kali
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:16
    как легкое и изящное перемещение США из стана проигравших в лагерь победителей с претензией на послевоенный контроль (пусть даже и совместно с Россией) бывшего поля боя.
    .....К говорится, легким движением руки брюки, превращаются в элегантные шорты...
    parusnik
  5. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 08:26
    ...обнулила бы все российские достижения в регионе, доставшиеся такой дорогой ценой.
    России все эти "достижения" нужны были, простите, как зайцу прыщ. Они не более, чем побочные явления, но доставшиеся высокой ценой. Россия хотела несколько баз: 1-2 на море, 1-2 на суше. Она их давным-давно получила. Всё. Достаточно. Теперь, следует искать приличный повод избавиться от этого "горба" -- слишком завышенных обязательств перед Башаром Асадом. Рассказы на тему о том, как РФ дорожит своими союзниками начинают надоедать уже и внутренним потребителям. В стране своих проблем хватает, а незваные союзники, типа Ирана, только отвлекают от их решения оттягивая на себя финансовые и людские резервы, не позволяя принимать твёрдые политические решения.
    На самом деле, утверждение, что "приличным странам" не пристало водить компанию со «странами-изгоями» вполне здравое. Кто этого не понимает и "продолжает спать с собаками", не должен удивляться, что "проснулся с блохами". hi
    А. Привалов
  6. nikvic46 (Николай Малюгин) Сегодня, 08:47
    Цитата: Улиточник N9
    Как было бы просто без режима аятоллы в Иране.... Ведь Иран как ни какое другое государство Ближнего Востока заслуживает быть светским госудатством...

    "Как было бы просто без режима аятоллы в Иране.." Правительство США,устранив монархию в Иране,тоже думало,что
    создают государство,с которым у США не будет проблем.В своих расчетах США допустили грубую ошибку, впрочем
    как и в других своих авантюрных планах.
    nikvic46
    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 09:56
      Цитата: nikvic46
      Цитата: Улиточник N9
      Как было бы просто без режима аятоллы в Иране.... Ведь Иран как ни какое другое государство Ближнего Востока заслуживает быть светским госудатством...

      "Как было бы просто без режима аятоллы в Иране.." Правительство США,устранив монархию в Иране,тоже думало,что
      создают государство,с которым у США не будет проблем.В своих расчетах США допустили грубую ошибку, впрочем
      как и в других своих авантюрных планах.


      Иными словами, Исламская революция 1979 года в Иране, свержение шаха, захват мусульманскими экстремистами американского посольства в Иране и острый международный кризис, это всё происки США? Вы не ошиблись?
      А. Привалов
  7. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 09:19
    Не дай Бог, еще раз пережить позор и унижение нашего предательства, того что было в 90-е.
    vladimirvn
  8. Krasnodar Сегодня, 09:47
    России нужна стабильность в послевоенной Сирии. А присутствие вооруженных шиитов в стране с суннитским большинством стабильности явно не прибавит. Поэтому выгнать оттуда Хизбаллу, КСИР и афгано-пакистанские милиции является приоритетом в первую очередь для РФ.
    Российским базам нужна спокойная, стабильная страна.
    Krasnodar
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 10:25
      Цитата: Krasnodar
      Российским базам нужна спокойная, стабильная страна

      Флаг то когда смените.Или в тылу врага удобней под чужой личиной.С каких пор присутствие Ирана в Сирии который нам помогает, мешает спокойствию баз России?Вы их с США,Турцией,и Израилем не спутали?
      Мар.Тира
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