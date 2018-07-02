Как России сдать иранские интересы в Сирии: хитрый заграничный план

Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон, проведший в Москве встречу с президентом России, объявил представителям СМИ, что на предстоящей встрече Путин и Трамп могут обсудить вывод войск Ирана из Сирии и достичь договоренностей по этому вопросу.«Увидим, что случится, когда они встретятся, есть все возможности для проведения более масштабных переговоров по оказанию помощи в выводе войск Ирана из Сирии и возвращении их обратно в свою страну, что стало бы большим шагом вперёд», — приводит слова Болтона RT.Он также подчеркнул, что «заключить соглашение с Россией возможно», а также то, что «стратегической проблемой» является не Башар Асад, а Иран.Примечательно, что Болтон также отметил, что, обсуждая ситуацию на Украине, «стороны пришли» к соглашению, что их взгляды на эту проблему диаметрально противоположны, и площадка для компромисса здесь, по всей видимости, отсутствует.При этом Болтон призвал американских союзников «не падать в обморок» от перспективы встречи Трампа и Путина.«Основной смысл проведения двусторонней встречи между Трампом и Путиным таков: пусть они обсудят вопросы и посмотрят, где может быть пространство для прогресса или где этого пространства нет совсем», — сообщил Болтон.Таким образом, довольно немногословный относительно подробностей своей встречи с российским лидером Болтон почему-то поспешил объявить, что, в отличие украинского вопроса, у Вашингтона есть основания ожидать «прогресса» в позиции Москвы в отношении Ирана. Так ли это?Начнем с того, что регулярных войск ИРИ на территории САР нет. Есть военные советники, в том числе КСИР, есть отряды добровольцев. США и их союзники под термином «иранские войска» понимают не только их, но и подразделения «Хезболлы», отряды шиитов из Ирака и Афганистана и даже местное шиитское ополчение. Стоит отметить, что эти формирования отличаются высоким боевым духом и прекрасной боевой выучкой, являясь, по сути дела, ударными отрядами проправительственных сил и самыми надежными нашими союзниками.Собственно, и Иран является важнейшим партнером России по контртеррористической операции в Сирии. Возможно, именно поэтому еще в ходе избирательной кампании Дональд Трамп пригрозил, что патрульные суда Ирана будут «сметены с поверхности воды залпами пушек» в случае их «ненадлежащих движений» вблизи кораблей США в Персидском заливе. Кроме того, он постоянно заявлял и заявляет о том, что Тегеран является чуть ли не главным дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.Да что говорить, когда даже перспектива конфликта с ближайшими союзниками США не остановила Тампа от реализации намерения выйти из «ядерной сделки» с Ираном.Нетрудно сделать предположение, какую именно «сделку» Трамп намерен заключить с Кремлем: «дружбу» с США Россия может заработать, дистанцировавшись от своих союзников и партнеров.То есть туманные обещания Вашингтона нужно обменять на отказ от новой системы глобальной безопасности, контуры которой начинают просматриваться в том числе и во все более тесном взаимодействии России и Ирана стран, которое так пугает Америку.А декларируемое Трампом сотрудничество с Россией в борьбе с террористами в Сирии предполагает не что иное, как легкое и изящное перемещение США из стана проигравших в лагерь победителей с претензией на послевоенный контроль (пусть даже и совместно с Россией) бывшего поля боя.При этом очевидно, что в такой комбинации для Ирана, одного из важных игроков на Ближнем Востоке, сделавшего огромный вклад в борьбу с террористами в Сирии и Ираке, места просто не остается.Нечто подобное мы уже проходили, когда в свете «нового мышления» Советский Союз, а затем и Россия расплачивались за «членство в клубе цивилизованных и демократических государств», «сливая» своих союзников, поскольку «другу США» не пристало водить компанию со «странами-изгоями».Похоже, что своими обещаниями Трамп рассчитывает развести Кремль на нечто подобное, прекрасно понимая, что в случае успеха этой комбинации позиции России будут значительно ослаблены.При том, что у нас с Тегераном могут различаться цели и подходы, очевидно и то, что, игнорируя интересы Ирана и шиитской общины, которой он покровительствует, невозможно установить прочный мир на Ближнем Востоке.Именно поэтому есть все основания полагать, что Болтон просто-напросто осуществил провокационный вброс, цель которого — вызвать сомнения иранцев в надежность российского союзника.Между тем Россия просто не могла бы взять на себя обязательства по выдворению проиранских сил из Сирии. Во-первых, потому, что у Москвы просто нет инструментов для решения такого рода задачи. А во-вторых, даже попытка поддержать американо-израильские требования по этому вопросу необратимо подорвала бы наши позиции на Ближнем Востоке и обнулила бы все российские достижения в регионе, доставшиеся такой дорогой ценой.