В Минэнерго США подтвердили испытание управляемой ядерной авиабомбы B61-12

Национальное управление ядерной безопасности США, структурно входящее в американское Минэнерго, подтверждает проведение испытаний управляемой ядерной авиабомбы B61-12. Речь идёт о корректируемом ядерном боеприпасе для стратегических бомбардировщиков ВВС США B-2 Spirit.В сообщении говорится о том, что испытания проводились с авиабомбой, не снаряжённой ядерным зарядом. Сбрасывался авиационный боеприпас во время выполнения испытаний на полигоне Тонопа (Невада, США). Произошло это 9 июня.В Минэнерго США отметили, что во время испытаний, проведённых ВВС США и Нацуправлением ядерной безопасности, были получены важные данные мониторинга. В частности, авиабомба B61-12 подтвердила системные параметры по корректировке на траектории полёта, «которые соответствуют требованиям национальной безопасности».Напомним, что это уже не первое испытание управляемой авиабомбы в США. Так, сбрасывалась B61-12 и в прошлом году с применением истребителя F-15.В планах США – после проведения всех необходимых испытаний, осуществить модернизацию своего ядерного потенциала, который разбросан фактически по всему миру, включая страны с безъядерным статусом. Так, авиабомбы B61-12 планировалось поставить на американскую авиабазу в Германии. На фоне явного похолодания отношений между Вашингтоном и Берлином эта перспектива ставится экспертами под сомнение.