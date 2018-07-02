11:41 02 июля
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В Минэнерго США подтвердили испытание управляемой ядерной авиабомбы B61-12

Национальное управление ядерной безопасности США, структурно входящее в американское Минэнерго, подтверждает проведение испытаний управляемой ядерной авиабомбы B61-12. Речь идёт о корректируемом ядерном боеприпасе для стратегических бомбардировщиков ВВС США B-2 Spirit.

В Минэнерго США подтвердили испытание управляемой ядерной авиабомбы B61-12


В сообщении говорится о том, что испытания проводились с авиабомбой, не снаряжённой ядерным зарядом. Сбрасывался авиационный боеприпас во время выполнения испытаний на полигоне Тонопа (Невада, США). Произошло это 9 июня.


В Минэнерго США отметили, что во время испытаний, проведённых ВВС США и Нацуправлением ядерной безопасности, были получены важные данные мониторинга. В частности, авиабомба B61-12 подтвердила системные параметры по корректировке на траектории полёта, «которые соответствуют требованиям национальной безопасности».

Напомним, что это уже не первое испытание управляемой авиабомбы в США. Так, сбрасывалась B61-12 и в прошлом году с применением истребителя F-15.

В планах США – после проведения всех необходимых испытаний, осуществить модернизацию своего ядерного потенциала, который разбросан фактически по всему миру, включая страны с безъядерным статусом. Так, авиабомбы B61-12 планировалось поставить на американскую авиабазу в Германии. На фоне явного похолодания отношений между Вашингтоном и Берлином эта перспектива ставится экспертами под сомнение.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 10

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  1. Чёрный Сегодня, 06:19
    США скромненько назвали своё ДЕТИЩЕ - бомбой . . . по сути - это РАКЕТА воздушного базирования .Ждём-с возмущения "мирового сообщества" по поводу испытаний. Трамп введи против минэнерго сша санкции
    Чёрный
  2. Vard Сегодня, 06:20
    Все идет по кругу... Вот теперь топ мачтовики ядерные бомбы получат...
    Vard
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:20
    Дальность у этой корректируемой бомбы - какая? Да не особо большая. Опять бомбы против папуасов без ПВО? Теперь ядерные? А самолётов у полосатоухих много-много... Пусть прорываются laughing
    Горный стрелок
  4. zulusuluz Сегодня, 08:03
    Почему наличие американского ЯО в странах им не обладающих не осуждается ни кем, кроме России? В то же время, наличие подобного вооружения у КНДР называют распространением...
    zulusuluz
    1. BlackMokona Сегодня, 08:09
      Потому, что оружие США в Германии производится в США, а КНДР производит сама.
      BlackMokona
      1. zulusuluz Сегодня, 08:21
        А разница какая? НАТО-вские пилоты обучаются применению ЯО. И пилоты эти - граждане Германии, Польши и т.д.
        zulusuluz
    2. donavi49 Сегодня, 08:21
      Потому что США это свет во тьме по версии Западных СМИ и вообще - кто на него батон крошить отважится? Вот что позволено Юпитеру - не дозволено всяким быкам.
      donavi49
    3. GibSoN Сегодня, 10:19
      Вот если бы в КНДР, стояла военная база США, то теоретически, на ней могло находиться ЯО США. Собственно аналогичная ситуация была с Кубой. Весь вопрос в целесообразности. Хранить своё ЯО в чужой стране, пускай даже на своей базе, как минимум не дешево.
      GibSoN
  5. san4es Сегодня, 09:59
    Так, сбрасывалась B61-12 и в прошлом году с применением истребителя F-15... am
    8 февр. 2016 г.
    san4es
  6. san4es Сегодня, 10:16
    В планах США – после проведения всех необходимых испытаний, осуществить модернизацию своего ядерного потенциала, который разбросан фактически по всему миру... am

    ...Характерной чертой всех бомб семейства B61 является отсутствие каких-либо систем наведения. Они могут использоваться только в свободнопадающем варианте.Новый проект B61-12 LEP подразумевает использование термоядерного заряда от бомбы B61-4, отличающегося наименьшей мощностью во всем семействе, – 50 кт. На корпус с подобным боезарядом предлагается крепить набор различного оборудования, повышающего основные характеристики в соответствии с техническим заданием. В головной части боеприпаса помещается часть электроники, необходимой для подрыва заряда, а на хвосте монтируется специальный блок с аппаратурой управления, обеспечивающей наведение на указанную цель.
    Хвостовой отсек с системами управления комплектуется навигационной аппаратурой, автопилотом и рулевыми машинками, соединенными с поворотными плоскостями оперения. При помощи этого оборудования бомба может отслеживать свое положение в пространстве относительно цели, а также корректировать собственную траекторию. Согласно некоторым источникам, для наведения на цель новая бомба должна использовать инерциальную навигационную систему. Кроме того, возможно применение спутниковой навигации. Сравнительно меньшая мощность бомбы в таком случае компенсируется точным падением на цель или в непосредственной близости от нее. Для сравнения, ранние модификации B61 имели круговое вероятное отклонение до 160-180 м. В случае с B61-12 этот параметр должен сократиться до 5-10 м.
    san4es
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