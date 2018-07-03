09:33 03 июля

Наступление на юге Сирии. Фронтовая подготовка к политической встрече

Наступление сирийских войск на юге, в провинции Дераа, было ожидаемым и вполне прогнозируемым. Во всяком случае, мы на «ВО» писали об этом сразу после освобождения Восточной Гуты, дав четкий поэтапный план действий сирийской армии на ближайшее время. Наверняка понимали это и боевики, а также их фактические хозяева. А раз понимали, то наверняка и готовились к защите одного из немногих подконтрольных им участков сирийской территории, занятых антиправительственными силами.

Тем удивительнее оказался результат первых дней наступления: сирийские войска продвигаются весьма успешно, в определенных местах они уже вплотную приблизились к иорданской границе, а некоторые населенные пункты (и формирования боевиков, заметим) перешли на сторону правительственных сил и подняли сирийские флаги. И это, заметим, при том, что российские ВКС в данный момент работают в относительно щадящем режиме, и даже появились сообщения о частичном выводе авиатехники в Россию.




По состоянию на 1 июля подразделениям САА удалось освободить и взять под свой контроль 70 населенных пунктов в провинции Дераа. На сторону официального Дамаска перешли некогда мятежные города Даиль и Ибтаа, а в Тофасе и Мзейрибе ведутся переговоры о сдаче боевиков или их переходе на сторону правительственных сил.

Мощные удары нанесены по позициям запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» в районах Джумрук-эль-Кадима и Эн-Нуэйма в окрестностях административного центра провинции Дераа, после чего правительственные силы расширили наступление на юго-западе провинции.

Наступление на юге Сирии. Фронтовая подготовка к политической встрече


Пока трудно сказать, что же именно стало причиной столь успешного (по меньшей мере, на данном этапе) наступления САА. Возможно, сирийская армия, некогда весьма профессиональная и неплохо оснащенная, смогла оправиться от поражений первого этапа гражданской войны, избавилась от предателей (все, кто мог, уже перешли на сторону «оппозиционеров») и превратилась наконец в достаточно организованную и мощную силу, способную решать серьезные задачи при минимальном участии союзников (хотя и не совсем без оного, конечно).

Не исключено и то, что боевой дух боевиков надломлен последними поражениями. Точнее, той жутковатой для них предопределенностью, с которой каждое наступление сирийской армии заканчивается разгромом боевиков и их бегством с занимаемых позиций. Так было в Алеппо, Пальмире, Дейр-эз-Зоре, Восточной Гуте, Ярмуке, в анклавах на северо-западе, и нигде, при самом ожесточенном сопротивлении, боевикам не удалось не только взять верх, но хотя бы просто отстоять свои позиции.

А от такого, вероятно, могут приуныть даже религиозные фанатики. На волю аллаха поражения не спишешь. А если спишешь, то получится, что аллах теперь с Асадом…

Как ни странно, для боевиков ситуация осложняется и близостью иорданской границы. Дело в том, что власти Иордании отнюдь не заинтересованы в том, чтобы на их территории разгуливали тысячи вооруженных боевиков. Да, они могут помогать им, могут закрывать глаза на транзит оружия через Иорданию в Сирию. Но Иордания является относительно небольшим государством, в котором и без того хватает «пороха» в виде палестинских беженцев и сирийцев, принятых ранее. Любой крупный отряд вооруженных боевиков может стать искрой, от которого этот «порох» рванет, и от правящей иорданской династии (да и от самой Иордании) останутся только рожки да ножки.

Поэтому, по имеющейся информации, иорданская сторона весьма сдержанно относится как к приему новых беженцев из Сирии, так и к пребыванию на своей территории вооруженных боевиков. И последним приходится сдавать оружие при пересечении границы. Что, разумеется, затрудняет перемещения боевиков: «метнуться кабанчиком» через границу, а через пару часов появиться на другом участке фронта у них не получается, и приходится перемещаться в зоне действия сирийской артиллерии, а иногда и в прямой видимости сирийских войск.

Очевидно, что про лояльность к боевикам Израиля говорить и вовсе не приходится. Расположенные поблизости Голанские высоты, некогда аннексированные у Сирии, всегда были для Израиля зоной повышенного внимания. Там достаточно армейских подразделений, довольно мощные укрепления и жесткий пропускной режим, преодолеть который с оружием в руках, мягко говоря, несколько проблематично. Ситуация осложняется ещё и тем, что израильские власти вряд ли будут церемониться с мужчинами призывного возраста, даже если они пересекут границу без оружия. Минимум, что их ожидает, это временное задержание и серьезнейшая проверка на принадлежность к вооруженным формированиям типа запрещенного в РФ ИГИЛ.

Однако эти положительные новости из Сирии не должны скрыть от нас один важный геополитический аспект: времени у сирийской армии не так уж много. Закончить зачистку южного террористического анклава она должна примерно до середины июля.

Связано это с тем, что именно в эти сроки ожидается встреча Путина и Трампа, на которой, весьма вероятно, могут быть приняты серьезные решения по сирийскому урегулированию. И их, скорее всего, придётся исполнять, если мы хотим увидеть вывод из Сирии американских подразделений и общее снижение напряженности между Москвой и Вашингтоном. Поэтому идущее сейчас в Дераа наступление является, вероятно, последней возможностью хорошо почистить территорию Сирии от террористической гангрены перед переходом к преимущественно политическому этапу урегулирования.

Фактически нынешнее наступление приобрело двойное значение: это не только важная военная операция, но и «шлифовка» переговорных позиций Кремля перед важнейшей встречей Путина с Трампом. И очень бы хотелось, чтобы сирийской армии сопутствовал успех.

Сейчас это не менее важно, чем в своё время под Алеппо.
Автор: Виктор Кузовков


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Комментарии 8

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  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:31
    То, что это окажет влияние на позиции сторон на саммите - бесспорно. А вот то, что наступление приурочено к этой встрече - не очевидно. Наступление и заявлено, и началось до того, как достаточно неожиданно Трамп заявил о желании встречаться...да и "сирийский вопрос" - скорее тяжелое наследство Трампу от Обамы, чем лелеемое детище. wassat Подозреваю, что "сирийский вопрос" будет совсем не главным в переговорах.
    Горный стрелок
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:30
      Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:31

      hi ! ... полагаю и мерикатосы могут чего то отчебучить к саммиту, чтобы "по-свежему" опять пилить своё дерево русофобии и ненависти к России...
      a.s.zzz888
  2. AwaZ (Walery) Сегодня, 06:46
    сколько раз мы за последнее время видели одно и тоже : как только у подопечных что из за океана что из ЕС или Тель Авива, начинают появляться проблемы , сразу же начинаются с их стороны поиски встреч для переговоров и для проведения перемирия.
    AwaZ
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:28
    Очевидно, что про лояльность к боевикам Израиля говорить и вовсе не приходится.

    ... более чем очевидно... фактов предостаточно, и пусть синезвездные не требуют "фактов в студию"... пусть требуют у себя дома, возможно у своих жён, а лучше у своего правительства... bully
    a.s.zzz888
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 08:23
      Цитата: a.s.zzz888
      более чем очевидно..

      Как раз наоборот,автор утверждает,что евреи больше всех хотят lol lol ликвидации Игил,хотя ни один Игиловский снаряд ,пуля,не упали на землю Израиля,не в пример Турции.Ирака,про нас я уж и не говорю,Европа,что лишний раз говорит об их договорном нейтралитете
      Мар.Тира
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:20
    Видимо, США отказали в поддержке бармалеям, провал провокаций, отсюда и успех...
    parusnik
    1. Арберес Сегодня, 08:53
      Цитата: parusnik
      Видимо, США отказали в поддержке бармалеям, провал провокаций, отсюда и успех...


      Да, скорее всего так. Ставка окончательно сделана на курдов. С террористическим отребьем как то не комильфо в долгую играть, мировое сообщество роптать начинает. Будем со Штатами - Сирию делить!
      Автору статьи особое спасибо за карту, сразу все понятно и ясно. hi
      Арберес
  5. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 09:11
    По состоянию на 1 июля подразделениям САА удалось освободить и взять под свой контроль 70 населенных пунктов в провинции Дераа. На сторону официального Дамаска перешли некогда мятежные города Даиль и Ибтаа, а в Тофасе и Мзейрибе ведутся переговоры о сдаче боевиков или их переходе на сторону правительственных сил.

    По последним данным, число беженцев на юго-западе Сирии достигло 270 тысяч человек. Почти все они направляются в сторону Иордании, которая отказалась пропускать их на свою территорию, однако оказывает помощь через границу. Что-то не складывается пазель. САА всё там освобождает и берёт под свой контроль, а местное население пускается в бега. Не рады освободителям? Опасаются репрессий? Статья об этом молчит. request
    А. Привалов
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