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Какой дополнительный носитель подготовили для гиперзвукового "Кинжала"?
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник в ОПК, владеющий информацией, сообщает о программе испытаний новейшего гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». По словам источника ТАСС, ракета будет испытываться на дальних сверхзвуковых бомбардировщиках (ракетоносцах) Ту-22М3.
Напомним, что на данный момент единственным носителем «Кинжала» остаётся истребитель-перехватчик МиГ-31.
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» поставлен на вооружение ВКС РФ и находится в режиме опытно-боевой эксплуатации на одном из аэродромов Южного военного округа. По последней информации, «Кинжалами» оснащены 10 самолётов МиГ-31.
Параметры «Кинжала» на сегодняшний день остаются уникальными. Максимальная скорость полёта составляет 10 М (десять скоростей звука). Масса боевой части «Кинжала» - 500 кг.
Для Ту-22М3 «Кинжал» станет очередным вариантом вооружения. Благодаря высокому модернизационному потенциалу ракетоносец может стать эффективным носителем ракетного комплекса, учитывая скоростные параметры Ту-22М3. Самолёт, оснащённый "Кинжалом" превращается в ультраэффективное средство для борьбы с АУГ, а также для нейтрализации системы ПВО-ПРО противника.
О том, когда именно испытания "Кинжала" начнутся на Ту-22М3, на данный момент не сообщается.
Напомним, что на данный момент единственным носителем «Кинжала» остаётся истребитель-перехватчик МиГ-31.
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» поставлен на вооружение ВКС РФ и находится в режиме опытно-боевой эксплуатации на одном из аэродромов Южного военного округа. По последней информации, «Кинжалами» оснащены 10 самолётов МиГ-31.
Параметры «Кинжала» на сегодняшний день остаются уникальными. Максимальная скорость полёта составляет 10 М (десять скоростей звука). Масса боевой части «Кинжала» - 500 кг.
Для Ту-22М3 «Кинжал» станет очередным вариантом вооружения. Благодаря высокому модернизационному потенциалу ракетоносец может стать эффективным носителем ракетного комплекса, учитывая скоростные параметры Ту-22М3. Самолёт, оснащённый "Кинжалом" превращается в ультраэффективное средство для борьбы с АУГ, а также для нейтрализации системы ПВО-ПРО противника.
О том, когда именно испытания "Кинжала" начнутся на Ту-22М3, на данный момент не сообщается.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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