11:41 02 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Какой дополнительный носитель подготовили для гиперзвукового "Кинжала"?

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник в ОПК, владеющий информацией, сообщает о программе испытаний новейшего гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». По словам источника ТАСС, ракета будет испытываться на дальних сверхзвуковых бомбардировщиках (ракетоносцах) Ту-22М3.

Какой дополнительный носитель подготовили для гиперзвукового "Кинжала"?


Напомним, что на данный момент единственным носителем «Кинжала» остаётся истребитель-перехватчик МиГ-31.


Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» поставлен на вооружение ВКС РФ и находится в режиме опытно-боевой эксплуатации на одном из аэродромов Южного военного округа. По последней информации, «Кинжалами» оснащены 10 самолётов МиГ-31.

Параметры «Кинжала» на сегодняшний день остаются уникальными. Максимальная скорость полёта составляет 10 М (десять скоростей звука). Масса боевой части «Кинжала» - 500 кг.

Для Ту-22М3 «Кинжал» станет очередным вариантом вооружения. Благодаря высокому модернизационному потенциалу ракетоносец может стать эффективным носителем ракетного комплекса, учитывая скоростные параметры Ту-22М3. Самолёт, оснащённый "Кинжалом" превращается в ультраэффективное средство для борьбы с АУГ, а также для нейтрализации системы ПВО-ПРО противника.

О том, когда именно испытания "Кинжала" начнутся на Ту-22М3, на данный момент не сообщается.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
53

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 65

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:17
    Трамп,не быкуй..Займи очередь в Кремлевской приемной..А если серьезно,это оружие безусловно остужает горячие головы.Для Киева это не актуально-там ни голов,ни флота..
    210окв
    1. фрезер (александр) Сегодня, 06:28
      Американцам ничего не стоит создать аналог Кинжала, благо у них есть разработки такой ракеты ещё с 60-х годов, skybolt называется. И если её перевести на новую элементу базу, то она 99% превзойдет кинжал по всем параметрам. Вот только нужно это американцам или нет - большой вопрос.
      фрезер
      1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:38
        Цитата: фрезер
        Американцам ничего не стоит

        У американцев нет такого класса самолётов как ТУ-22 или МИГ-31,так что не фантазируйте.На B1-B будут ставить или на В-2?А может на F-35?
        Мар.Тира
        1. фрезер (александр) Сегодня, 06:50
          А зачем им миг или ту? Подвешивалась под крыло б 52.
          https://topwar.ru/141699-aeroballisticheskaya-rak
          eta-douglas-ws-138a-gam-87-skybolt-ssha.html
          Вот, почитайте если есть вопросы.
          фрезер
          1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 07:35
            Цитата: фрезер
            от, почитайте если есть вопросы.

            Ракета WS-138A После подъема ракеты на заданную высоту и разгона до скорости порядка 2,8 км/сДальность стрельбы с боезарядом Red Snow сокращалась до 970 км.Это вот про эту ракету вы поёте дифирамбы?Вы вообще о чём?В моём комментарии,и в статье речь о носителях способных увеличить дальность и скорость полёта изделия,способного за счёт скорости преодолеть ПВО,а не просто об квазибаллистических ракетах 60-х годов,установленных на носителях
            Мар.Тира
            1. Например Сегодня, 07:46
              Цитата: фрезер
              Американцам ничего не стоит создать аналог Кинжала...

              Вот это лизанул wassat lol laughing
              Например
              1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 09:15
                Цитата: Например
                Цитата: фрезер
                Американцам ничего не стоит создать аналог Кинжала...

                Вот это лизанул wassat lol laughing

                Мдя, с тех пор как он отстоял в Москве 6 часов в очереди в 1-й Макдональдс, восхищаясь чудом янкесовской мысли, мало что изменилось! no
                майор Юрик
            2. фрезер (александр) Сегодня, 07:53
              И что вас не устраивает? С обычной БЧ дальность 1800 км. Скорость - гиперзвук. И все это 60-х годов.
              И да, кинжал тоже квазибаллистический
              фрезер
        2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 10:24
          Цитата: Мар.Тира
          У американцев нет такого класса самолётов как ТУ-22 или МИГ-31,так что не фантазируйте.На B1-B будут ставить или на В-2?А может на F-35?

          Американцы уже начали разработку новейших высокоточных ракет, чтобы было что противопоставить российским средствам ПВО. Две американские компании представят новые образцы к 2020 году. В ближайшее время американцы будут наращивать производство ракет, гиперзвукового оружия и дальней артиллерии. Выпуск новых ракет планируют начать к 2027 г.
          dorz
      2. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 06:38
        И если её перевести на новую элементу базу, то она 99% превзойдет кинжал по всем параметрам.

        Если бы да кабы... Тут есть страна с лидирующими позициями в создании гиперзвукового оружия и те, кто пока не смог tongue.
        Sharky
        1. фрезер (александр) Сегодня, 06:51
          Как раз таки смогли, 10200 км/ч в начале 60-х.
          фрезер
          1. venik (Владимир) Сегодня, 08:39
            Цитата: фрезер
            Как раз таки смогли, 10200 км/ч в начале 60-х.

            =======
            Ну так поинтересуйтесь, с КАКОЙ скоростью влетали в атмосферу боеголовки Первой МБР (Королевской "семерки") в начале 50-х!!!!! fool
            venik
        2. ЗВО (Алекс) Сегодня, 07:22
          Цитата: Sharky
          И если её перевести на новую элементу базу, то она 99% превзойдет кинжал по всем параметрам.

          Если бы да кабы... Тут есть страна с лидирующими позициями в создании гиперзвукового оружия и те, кто пока не смог tongue.


          Называть ракеты работающую на "порохе" - гиперзвуковой мало у кого получается...
          Особенно понимая. что ее прародитель летал со скоростями 3-4М.
          Но никак не 10М.

          Потому. что последние 50 лет - гиперзвук - был синонимом развития ГПВРД. с соответствующими формами и двигателями.
          ЗВО
          1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:24
            Да по фи гу чем её разгоняют хоть ТТРД, хоть ГПВРД, хоть ПВРД если она достигла скорости 5 и более Махов - ракета гиперзвуковая.
            Вадим237
      3. Правдодел (ppp) Сегодня, 06:43
        Американцам вообще ничего не стоит создать все, чем владеет Россия, только нужно это украсть или купить у наших заклятых друзей..А так, все впорядке... Калаш уже создали, Армату создадут через месяц, С-400, 500 уже на подходе..Все у них есть, только нет российских мозгов и российской оборонки.
        Правдодел
        1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 06:45
          Армату создадут через месяц, С-400, 500 уже на подходе..

          Обождите, это сарказм, или информация 100%? what
          Sharky
        2. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 09:21
          Все у них есть, только нет российских мозгов
          - Отлично сказано. Респект.
          И не дай бог этим разбойникам еще и мозги получить.... Впрочем, надеюсь, что это как с бодливой коровой: не дал её боженька рога.
          А покупать и тырить это они могут, могут... профессионалы.
          КОТ БАЮН
      4. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:45
        Нужно им. Они сами ноют что гиперзвук угроза для них. Но не могут пока сделать.
        Грибок
      5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:00
        Сами полосатоухие утверждают, что у них НЕТ гиперзвукового оружия. А вы утверждаете, что им просто ЛЕНИВО снять его с полки и смахнуть пыль? Ну и как это стыкуется?
        Горный стрелок
        1. фрезер (александр) Сегодня, 07:13
          Цитата: Горный стрелок
          Сами полосатоухие утверждают, что у них НЕТ гиперзвукового оружия. А вы утверждаете, что им просто ЛЕНИВО снять его с полки и смахнуть пыль? Ну и как это стыкуется?

          Видимо они хотят ракету с прямоточный гиперзвуковыми двигателем а не твердотопливным зарядом как у Кинжала или их skybolt-а.
          Выше дал ссылку, можете почитать.
          фрезер
        2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:17
          "утверждают, что у них НЕТ гиперзвукового оружия"////
          ----
          Все-все-все БР в мире - гиперзвуковые.
          В том числе и Кинжал - обычный Искандер воздушного базирования.
          voyaka uh
      6. venik (Владимир) Сегодня, 07:19
        Цитата: фрезер
        Американцам ничего не стоит создать аналог Кинжала, благо у них есть разработки такой ракеты ещё с 60-х годов, skybolt называется. И если её перевести на новую элементу базу, то она 99% превзойдет кинжал по всем параметрам.

        =========
        Это у вас, милейший "юмор" такой??? Не знаю, как там насчет "skybolt"-а, а пока что "bolt" - у них ТОЧНО ЕСТЬ!!!! wassat
        Цитата: фрезер
        Вот только нужно это американцам или нет - большой вопрос.

        Милейший, вы в школе вообще то учились??? Басню Крылова "Лиса и виноград" когда -нибудь читали???
        Ну вот точно по этой басне у вас и выходит: "не получилось - ну и не больно хотелось..." fool
        venik
      7. грохот (НИКОЛАЙ) Сегодня, 07:54
        Цитата: фрезер
        Американцам ничего не стоит создать аналог Кинжала, благо у них есть разработки такой ракеты ещё с 60-х годов, skybolt называется. И если её перевести на новую элементу базу, то она 99% превзойдет кинжал по всем параметрам. Вот только нужно это американцам или нет - большой вопрос.


        Так называемый skybolt - это просто баллистическая ракета с воздушным стартом.
        Причём здесь гиперзвуковое оружие? Вы что разницы не понимаете?
        грохот
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:19
          Кинжал - это тоже обычная баллистичесекая ракета Искандер.
          Только запускаемая не с земли, а с самолета.
          voyaka uh
          1. грохот (НИКОЛАЙ) Сегодня, 10:58
            Уточните два момента.
            1. Кто Вам сказал, что "Кинжал" это "Искандер"?
            2. Почему Вы решили, что "Искандер" это баллистическая ракета?
            грохот
      8. sivuch (Игорь Копеецкий) Сегодня, 08:48
        Да ну ? и что общего у того болта с кинжалом , кроме , разумеется , способа пуска ?
        на всякий случай - это ответ на пост Frezer от 07.52
        sivuch
        1. фрезер (александр) Сегодня, 09:03
          Цитата: sivuch
          Да ну ? и что общего у того болта с кинжалом , кроме , разумеется , способа пуска ?
          на всякий случай - это ответ на пост Frezer от 07.52

          Скорость полёта, квазибаллистическая траектория, дальность. Хватит или нет.
          фрезер
          1. sivuch (Игорь Копеецкий) Сегодня, 11:28
            Ага , двухступенчатая дура с астрокоррекцией без ГСН и километровой КВО и потому только с ядреной БЧ . Про управляемый полет на всей аэробаллистической траектории вообще не заикаемся .
            sivuch
      9. поневолебрат (Павел) Сегодня, 09:10
        Насколько я понял, "Кинжал" - это модернизация "Искандера" с его адаптацией к авиационным носителям. Далее получается, что "папой" "Искандера" был комплекс "Ока", который горбач уничтожил в угоду американцам в 80-е. Если у них всё есть еще с 60-х годов, отчего же этого нет в войсках и такая буча все годы? Что-то здесь не так. Другое дело, что может Вы и правы
        Цитата: фрезер
        нужно это американцам или нет - большой вопрос.

        они воюют по другому и задачи у них стоят другие.
        поневолебрат
        1. 123456789 Сегодня, 09:47
          Цитата: поневолебрат
          они воюют по другому и задачи у них стоят другие.

          Пилить бюджет и извлекать прибыль laughing а у нас Родину защищать!
          123456789
      10. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:11
        Цитата: фрезер
        Американцам ничего не стоит создать аналог Кинжала, благо у них есть разработки такой ракеты ещё с 60-х годов, skybolt называется. И если её перевести на новую элементу базу, то она 99% превзойдет кинжал по всем параметрам. Вот только нужно это американцам или нет - большой вопрос.

        Святая простота lol
        Ныробский
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:55
          Вот для иллюстрации: skybolt подвешенные
          под крыло Б-52
          GAM-87 Skybolt (AGM-48was an air-launched ballistic missile

          Снаряжались термоядерной БЧ мощностью 1 Мт
          voyaka uh
      11. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:17
        Цитата: фрезер
        Вот только нужно это американцам или нет - большой вопрос.

        Ну, прям "Лиса и виноград" Крылова. Типа - не больно и хочется. Чего же они так "обеспокоены" "Кинжалом"? Быстренько бы доработали свой skybolt и поплевывали бы на Россию.
        Piramidon
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:03
          1) они не обеспокоемы Кинжалом. 10 штук погоды не делают.
          2) они легко смогут вернуться к БР воздушного старта.
          От них отказались в пользу МБР на АПЛ, как менее уязвимых
          носителей ядерного оружия.
          Б-52 смогут взять не меньше 8 таких ракет каждый.
          voyaka uh
      12. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 11:02
        Чушь не несите...американцы всегда создают, то что им под силу, и если бы у них была возможность создать аналог Кинжала давно сделали бы.....но пардон не смогли....
        Alexey-74
      13. Кент0001 (евгений) Сегодня, 11:22
        Американцам ничего не нужно, из того, чего они не могут сделать сами в железе.Все их последние супер поделки воевать НЕ МОГУТ. Зумвальт в пример и последний авианосец тоже.
        Кент0001
  2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:29
    Использовать ТУ-22 для этой ракеты будет разумнее чем МИГ-31,самолёт явно не предназначенный для бомбардировок.К тому же их у нас не очень много.Разве что для выполнения отдельных операции?Да и ТУ-22 может нести не одну такую ракету,что существенно увеличивает его мощность удара при прорыве зоны ПВО АУГ противника.
    Мар.Тира
    1. aristok (Павел) Сегодня, 08:22
      Цитата: Мар.Тира
      Использовать ТУ-22 для этой ракеты будет разумнее чем МИГ-31,самолёт явно не предназначенный для бомбардировок.К тому же их у нас не очень много

      Во первых Мигов гораздо больше чем тушек.
      Во вторых Миг-31 запускает воздушный искандер с большей высоты и с большей скоростью (что и дает дальность 2000 км), чем это может сделать Ту-22(по моим прикидкам 1000-1300 км).
      В третьих - отследить полеты 31х гораздо сложнее чем 22х.

      На мой взгляд , надо пробовать использование Кинжалов на других самолетах - семейства Су-27-30-34-35, например.

      Обязательно нужно опробовать Кинжал в Сирии..Непонятен только коридор запуска.
      aristok
      1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:20
        Цитата: aristok
        Во первых Мигов гораздо больше чем тушек.

        И что???????Сколько ракет может взять ТУ-22,и сколько МИГ-31
        Цитата: aristok
        Во вторых Миг-31 запускает воздушный искандер с большей высоты и с большей скоростью (что и дает дальность 2000 км), чем это может сделать Ту-22(по моим прикидкам 1000-1300 км).

        Это единственное преимущество,поэтому МИГ-31 и будет выполнять специальные сложные одиночные прорывы.Но не массированные удары как бомбардировщик.
        Цитата: aristok
        В третьих - отследить полеты 31х гораздо сложнее чем 22х.

        Удар такой ракетой с глубины своей территории вообще трудно отследить,даже нашим ЗРК не говоря уже об американских CIM-10 Bomarc
        Цитата: aristok
        На мой взгляд , надо пробовать использование Кинжалов на других самолетах - семейства Су-27-30-34-35, например.

        Как вы это себе представляете на легких,и средних истребителях бомбардировщиках.Запускать с помощью катапульты?Сам снаряд в боевом положении весит почти четыре тонны, а вес непосредственно боевой части составляет 480 кг.
        Мар.Тира
        1. aristok (Павел) Сегодня, 10:24
          Цитата: Мар.Тира
          Цитата: aristok
          На мой взгляд , надо пробовать использование Кинжалов на других самолетах - семейства Су-27-30-34-35, например.
          Как вы это себе представляете на легких,и средних истребителях бомбардировщиках.Запускать с помощью катапульты?Сам снаряд в боевом положении весит почти четыре тонны, а вес непосредственно боевой части составляет 480 кг.

          для семейства "Су-27-30-34-35" 4-5 тонн более чем посильная ноша.
          aristok
          1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 10:30
            Цитата: aristok
            для семейства "Су-27-30-34-35" 4-5 тонн более чем посильная ноша.

            Для меня тоже 100 кг посильная ноша.Но как я буду себя под этой ношей чувствовать?Не находите что не комфортно,а уж об манёвре и говорить не приходится?Ракета потеряет при этом все свои преимущества.
            Мар.Тира
      2. venik (Владимир) Сегодня, 09:56
        Цитата: aristok
        Во вторых Миг-31 запускает воздушный искандер с большей высоты и с большей скоростью (что и дает дальность 2000 км), чем это может сделать Ту-22(по моим прикидкам 1000-1300 км).

        =======
        good Браво!!! drinks
        Цитата: aristok
        На мой взгляд , надо пробовать использование Кинжалов на других самолетах - семейства Су-27-30-34-35, например.

        ========
        А вот тут, батенька я Вас не пойму! Сами же написали: "от скорости и высоты пуска - зависит дальность" !!! А у "Су-27-30-34-35" - и скорость и потолок и скороподъемность (вот тут я не вполне уверен) - гораздо меньше!!! request
        venik
        1. aristok (Павел) Сегодня, 10:34
          Цитата: venik
          Цитата: aristok
          На мой взгляд , надо пробовать использование Кинжалов на других самолетах - семейства Су-27-30-34-35, например.
          ========
          А вот тут, батенька я Вас не пойму! Сами же написали: "от скорости и высоты пуска - зависит дальность" !!! А у "Су-27-30-34-35" - и скорость и потолок и скороподъемность (вот тут я не вполне уверен) - гораздо меньше!!!

          Вообще-то у Су 27 несколько мировых рекордов по скороподъемности..
          И по скорости(2500 км/ч) он хоть и медленнее 31 го но быстрее ту-22го.
          Потолок же 22км почти в два раза больше чем у тушки 13 км, что принципиально сказывается на баллистических характеристиках запускаемой ракеты , как за счет высоты вообще, так и за меньшего сопротивления и большей эффективности высотного сопла.
          aristok
      3. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:07
        МиГ-31 - перехватчик, вообще не приспособленный волокать такие тяжести.
        Я сомневаюсь, что он и на сверхзвук выйдет, таща по пузом тяжеленный Искандер.
        Его облегчили максимально: не только оружие сняли, но даже и радар! belay
        voyaka uh
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:27
          Учитывая прочностные характеристики материала Миг 31 - он и 8 тонн вооружения потянет.
          Вадим237
      4. alexmach (Александр) Сегодня, 11:23
        Во вторых Миг-31 запускает воздушный искандер с большей высоты и с большей скоростью (что и дает дальность 2000 км), чем это может сделать Ту-22(по моим прикидкам 1000-1300 км).

        А Вы откуда вообще знаете с какой высоты и скорости он его запускает? Знатоки говорят, что на кадрах показанных Путиным ракета запускалась с самолета летящего с дозвуковой скоростью
        alexmach
    2. venik (Владимир) Сегодня, 08:52
      Цитата: Мар.Тира
      Использовать ТУ-22 для этой ракеты будет разумнее чем МИГ-31,самолёт явно не предназначенный для бомбардировок.

      =======
      Думается, МиГ-31 был выбран главным образом из-за высочайшей скорости, скороподъемности и практического потолка. Он скорее выполняет функции "многоразовой разгонной ступени" способной БЫСТРО поднять ракету на заданную высоту и обеспечить пуск с высокой стартовой скоростью!!!!! Большего от него и НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!
      Цитата: Мар.Тира
      Да и ТУ-22 может нести не одну такую ракету,что существенно увеличивает его мощность удара при прорыве зоны ПВО АУГ противника.

      =====
      Ну, учитывая дальность полета ракеты (2 000 км) - ему (в смысле "тушке") - это (в смысле "преодоление ПВО) и НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!! Её - ракета "преодолевать" будет hi
      venik
      1. aristok (Павел) Сегодня, 10:41
        Цитата: venik
        Ну, учитывая дальность полета ракеты (2 000 км) - ему (в смысле "тушке") - это (в смысле "преодоление ПВО) и НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!! Её - ракета "преодолевать" будет

        Запущенный с тушки кинжал не пролетит 2000 км.
        Из-за меньших скорости и высоты пуска, дальность будет около 1000-1300 км.
        aristok
        1. Genry (Genry) Сегодня, 11:35
          Цитата: aristok
          Запущенный с тушки кинжал не пролетит 2000 км.
          Из-за меньших скорости и высоты пуска, дальность будет около 1000-1300 км.

          Ну вы совсем ракету до бомбы опуститили...
          Будет начальный участок набора высоты и скорости (около 100 км), но основной полёт будет по стандартному графику.
          Genry
  3. venik (Владимир) Сегодня, 07:05
    "...По словам источника ТАСС, ракета будет испытываться на дальних сверхзвуковых бомбардировщиках (ракетоносцах) Ту-22М3. ...."
    ==============
    Почему-то для меня это совсем не новость..... Учитывая скоростные и высотные параметры "Тушки" - именно такого решения и следовало ждать!!!
    venik
  4. ЗВО (Алекс) Сегодня, 07:09
    Максимальная скорость полёта составляет 10 М (десять скоростей звука).


    С каждой статьей скорость увеличивается...
    С каждой.
    Уже до 10М - добрались.
    Ну хватит держать читателей за идиотов.
    Прекратите нести откровеннное вранье.

    Я понимаю патриотизм, все дела....
    Но зачем же своим людям так врать то?

    Урежьте осетра!
    ЗВО
    1. venik (Владимир) Сегодня, 08:42
      Цитата: ЗВО
      Уже до 10М - добрались.
      Ну хватит держать читателей за идиотов.
      Прекратите нести откровеннное вранье.

      =======
      Цифра 10 Махов была озвучена с САМОГО начала!!!!
      Прекратите водку с пивом смешивать!!!
      venik
  5. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:19
    Вопрос, а стоит ли овчинка выделки, сколько времени шило еще будет на вооружение?!
    Nix1986
    1. Lozovik Сегодня, 07:42
      Шило на вооружении? А мужики-то не знают!
      Lozovik
  6. nikolas 83 (николай) Сегодня, 07:24
    ТУ 22М3 это идеальный вариант.Такой самолет возьмет не одну ракету.Еще бы штангу дозаправки вернуть.
    nikolas 83
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 10:39
      Цитата: nikolas 83
      Еще бы штангу дозаправки вернуть

      Нельзя.По договору. ОСВ-2,количество носителей ЯО большой дальности. строго ограничено
      Мар.Тира
  7. 3vs Сегодня, 07:33
    Нисколько не сомневался в этом.
    Эта машинка более предназначена для такой игрушки!
    3vs
  8. zulusuluz Сегодня, 08:00
    Бедные американцы. Теперь придется любой самолет подозревать. Ведь если смогли на ТУ-22 поставить, могут и на гражданский Боинг приспособить...
    zulusuluz
    1. faiver (Андрей) Сегодня, 08:43
      не подскажете какой гражданский боинг имеет максимальную скорость 2300км/ч? laughing
      faiver
  9. sib.ataman Сегодня, 09:09
    Цитата: фрезер
    Американцам ничего не стоит создать аналог Кинжала, благо у них есть разработки такой ракеты ещё с 60-х годов, skybolt называется. И если её перевести на новую элементу базу, то она 99% превзойдет кинжал по всем параметрам. Вот только нужно это американцам или нет - большой вопрос.


    Были разработки! 50 лет прошло! Тогда у них и ТЯО было в достатке, и головы на плечах носили более трезвомыслящие! А сейчас? Чтобы возродить тот давний комплекс, придётся отработать весь цикл заново. Это несколько лет, если не все 10! Если они замену Абрамсу собираются делать не раньше 30-х годов, то с этим что-бегом побегут? А мы пока полежим в сторонке, отдохнём от трудов праведных!
    sib.ataman
  10. sib.ataman Сегодня, 09:13
    Цитата: ЗВО
    Максимальная скорость полёта составляет 10 М (десять скоростей звука).


    С каждой статьей скорость увеличивается...
    С каждой.
    Уже до 10М - добрались.
    Ну хватит держать читателей за идиотов.
    Прекратите нести откровеннное вранье.

    Я понимаю патриотизм, все дела....
    Но зачем же своим людям так врать то?

    Урежьте осетра!


    Речь идёт о скорости самого Кинжала! Вы что статьи вверх ногами читаете?
    sib.ataman
    1. GibSoN Сегодня, 10:12
      Тут скорее всего, речь именно о скорости на конечном участке полёта..
      GibSoN
      1. aristok (Павел) Сегодня, 10:49
        Цитата: GibSoN
        Тут скорее всего, речь именно о скорости на конечном участке полёта..

        Не на конечном участке , а в момент выключения двигателя - именно в этот момент скорость максимальна.
        aristok
  11. Старый26 (Владимир) Сегодня, 11:21
    Цитата: Мар.Тира
    Цитата: фрезер
    Американцам ничего не стоит

    У американцев нет такого класса самолётов как ТУ-22 или МИГ-31,так что не фантазируйте.На B1-B будут ставить или на В-2?А может на F-35?

    А почему не на В-1В? Или не на В-52? В чем принципиальная разница к какому самолету вы "пристегнете" эту ракету???

    Цитата: Например
    Цитата: фрезер
    Американцам ничего не стоит создать аналог Кинжала...

    Вот это лизанул wassat lol laughing

    Ну в принцепе амеркианцам действительно ничего не стоит создать аналог. не стоит считать своего противника тупым и ничего не умеющим. Берется любая из ракет мишеней, модернизируется и подвешивается под тот же Б-52? Какие нерешаемые конструкторские проблемы могут при этом возникнуть? Никаких...

    Цитата: venik
    Цитата: фрезер
    Как раз таки смогли, 10200 км/ч в начале 60-х.

    =======
    Ну так поинтересуйтесь, с КАКОЙ скоростью влетали в атмосферу боеголовки Первой МБР (Королевской "семерки") в начале 50-х!!!!! fool

    Тезка, а причем тут головы МБР и голова ракеты типа БРВЗ???? Факт того, что они смогли в 60-е произвести испытание с самолета, как сейчас принято говорить "гиперзвукового оружия" - это факт. Тут мы увы, не были первыми. Однако они в дальнейшем посчитали.ч то выгоднее вооружить свои В-52 крылатыми ракетами "Хаунд Дог", что они и сделали. "Скайболт" оказался невостребованным

    Цитата: Мар.Тира
    Использовать ТУ-22 для этой ракеты будет разумнее чем МИГ-31,самолёт явно не предназначенный для бомбардировок.К тому же их у нас не очень много.Разве что для выполнения отдельных операции?Да и ТУ-22 может нести не одну такую ракету,что существенно увеличивает его мощность удара при прорыве зоны ПВО АУГ противника.

    А вот это под большим вопросом. Если в бомбоотсеке - боюсь, что только одну. Если одна в бомбоотсеке и две на пилонах в корневой части крыла, то скорость носителя будет или околозвуковой, или если и сверхзвуковой, то на дальность полета уменьшится в отличии от ракеты в бомболюке. Сопротивление еще никто не отменял

    Цитата: aristok
    Цитата: Мар.Тира
    Использовать ТУ-22 для этой ракеты будет разумнее чем МИГ-31,самолёт явно не предназначенный для бомбардировок.К тому же их у нас не очень много

    Во первых Мигов гораздо больше чем тушек.
    Во вторых Миг-31 запускает воздушный искандер с большей высоты и с большей скоростью (что и дает дальность 2000 км), чем это может сделать Ту-22(по моим прикидкам 1000-1300 км).
    В третьих - отследить полеты 31х гораздо сложнее чем 22х.

    На мой взгляд , надо пробовать использование Кинжалов на других самолетах - семейства Су-27-30-34-35, например.

    Обязательно нужно опробовать Кинжал в Сирии..Непонятен только коридор запуска.

    1. Да, Тушек меньше, чем МИГ-31, но это именно ударные самолеты, а не переделка из истребителя ПВО
    2. Со скоростью и высотой согласен, однако дальность полета ТУ намного больше, чем у МИГа и досягаемость при использовании ТУ будет выше
    3. Отследить полеты и той и другой машины не представляется чем-то запредельно сложным
    4. Ну не знаю, Нафик пихать все что нового появляется сразу на все. Это как "Калибры" стараются чуть ли не на телегу присобачить, или "Цирконы" на все, что движется. Зачем на СУ-27/30/34/35? У них что, нет своей работы, которую они должны выполнять?
    5. И по чему вы в Сирии его используете? По каравану машин? И насчет коридора запуска вы очень точно подметили. Откуда его запускать? Со Средиземноморья? Чтобы параметры успели снять все, кому это интересно?
    Старый26
  12. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 11:35
    Интересно, какое преимущество дает Ту-22 для Кинжала?
    Alexey-74
Картина дня