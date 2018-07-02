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Разгром французского конвоя в Мали
Стало известно о том, что французские военные попали в засаду, устроенную боевиками в Мали. Военнослужащие французского контингента выдвинулись на один из этапов проведения антитеррористической операции «Бархан», однако были атакованы представителями одной из террористических группировок. По последним данным, среди французских солдат и офицеров есть раненые. При этом в одних источниках говорится о четырёх раненых, в других – уже о восьми.
В министерстве обороны африканского государства Мали отмечается, что в головную машину французского военизированного патруля на полном входу въехал заминированный автомобиль. Затем боевики открыли огонь из автоматического оружия. Сообщается, что погибли двое случайных прохожих.
Ресурсы боевиков сообщают, что в результате атаки были убиты и ранены свыше 20 французских военнослужащих. Всего в машинах патруля их было около 30 человек.
Один из автомобилей патруля практически полностью уничтожен взрывом. Если находившиеся в нём военнослужащие не погибли, то это просто чудо.
Для справки: французский военный контингент участвует в операции "Бархан" уже 4 года. Вместе с французами объединённую антитеррористическую группировку составляют военнослужащие из Нигера, Чада, Буркина-Фасо, Мавритании и непосредственно Мали. Однако такое широкое представительство антитеррористических сил за последнее время так и не привело к установлению мира на малийской земле. Террористические группировки весьма вольготно себя чувствуют, зачастую выжидая время для очередной атаки в "демократизированной" НАТО Ливии.
В министерстве обороны африканского государства Мали отмечается, что в головную машину французского военизированного патруля на полном входу въехал заминированный автомобиль. Затем боевики открыли огонь из автоматического оружия. Сообщается, что погибли двое случайных прохожих.
Ресурсы боевиков сообщают, что в результате атаки были убиты и ранены свыше 20 французских военнослужащих. Всего в машинах патруля их было около 30 человек.
Один из автомобилей патруля практически полностью уничтожен взрывом. Если находившиеся в нём военнослужащие не погибли, то это просто чудо.
Для справки: французский военный контингент участвует в операции "Бархан" уже 4 года. Вместе с французами объединённую антитеррористическую группировку составляют военнослужащие из Нигера, Чада, Буркина-Фасо, Мавритании и непосредственно Мали. Однако такое широкое представительство антитеррористических сил за последнее время так и не привело к установлению мира на малийской земле. Террористические группировки весьма вольготно себя чувствуют, зачастую выжидая время для очередной атаки в "демократизированной" НАТО Ливии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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