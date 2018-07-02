11:40 02 июля
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Разгром французского конвоя в Мали

Стало известно о том, что французские военные попали в засаду, устроенную боевиками в Мали. Военнослужащие французского контингента выдвинулись на один из этапов проведения антитеррористической операции «Бархан», однако были атакованы представителями одной из террористических группировок. По последним данным, среди французских солдат и офицеров есть раненые. При этом в одних источниках говорится о четырёх раненых, в других – уже о восьми.

Разгром французского конвоя в Мали


В министерстве обороны африканского государства Мали отмечается, что в головную машину французского военизированного патруля на полном входу въехал заминированный автомобиль. Затем боевики открыли огонь из автоматического оружия. Сообщается, что погибли двое случайных прохожих.


Ресурсы боевиков сообщают, что в результате атаки были убиты и ранены свыше 20 французских военнослужащих. Всего в машинах патруля их было около 30 человек.

Один из автомобилей патруля практически полностью уничтожен взрывом. Если находившиеся в нём военнослужащие не погибли, то это просто чудо.

Для справки: французский военный контингент участвует в операции "Бархан" уже 4 года. Вместе с французами объединённую антитеррористическую группировку составляют военнослужащие из Нигера, Чада, Буркина-Фасо, Мавритании и непосредственно Мали. Однако такое широкое представительство антитеррористических сил за последнее время так и не привело к установлению мира на малийской земле. Террористические группировки весьма вольготно себя чувствуют, зачастую выжидая время для очередной атаки в "демократизированной" НАТО Ливии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:35
    Неблагодарные малийцы! И это после вековых зверств французов...
    Дормидонт
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:47
      Дело не в этом.А в радикальных убытках,коих надо уничтожать..
      Цитата: Дормидонт
      Неблагодарные малийцы! И это после вековых зверств французов...
      210окв
      1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 11:15
        А французы что в Моли забыли ? Может пора называть вещи своими именами не террористы а местные патриоты. Не французские военнослужащие а французские оккупационные войска..
        seti
  2. Пленник (Айрат) Сегодня, 08:08
    Попали в засаду, в головную врезалася заминрованный авто и всего несколько человек раненно. no
    Пленник
    1. donavi49 Сегодня, 08:12
      Там миностойкие новые БТРы были. Плюс вероятно шахидка была африканской, то есть пара канистр бабахи, а не сирийские 100-200кг.

      Сами БТР целенькие.


      Только одна горит.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 08:16
        Вот еще крупный план. Удержала.
        donavi49
  3. Комментарий был удален.
  4. donavi49 Сегодня, 08:10
    Две новенькие VBCI в минус - первые потери этого БТР в истории.
    donavi49
    1. donavi49 Сегодня, 08:10
      И еще ракурс.
      donavi49
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 08:16
        Цитата: donavi49
        Две новенькие VBCI в минус - первые потери этого БТР в истории.

        А где могли быть потери? В Афгане их несколько штук, так французский контингент "сверх осторожен"
        Chertt
        1. donavi49 Сегодня, 08:17
          Так, я просто уточняю. Из вундервафель - осталось только Леклелрка в Йемене под камеры потерять. И все.
          donavi49
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 08:20
            О Леклерках очень уважительно отзываются. Или это из ОАЭ вояки, паки чаяния, неплохие wink
            Chertt
          2. san4es Сегодня, 10:56
            Цитата: donavi49
            ,..Леклелрка в Йемене под камеры потерять. И все.

            hi ...Плохо видно, не оно ли? recourse
            تعطيل دبابة اماراتية وقتل من فيها
            17сент. 2015 г
            san4es
  5. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:07
    Не поеду я туда. Почему то мне это Мали совсем не нравится winked
    Ныробский
  6. Грац (Грац) Сегодня, 09:09
    ну корпуса бтр целые, был бы серьезный взрыв их хотя бы перевернуло, а этого нет, так что по потерям скорее всего французы не соврали
    Грац
    1. Romka47 (Роман) Сегодня, 10:54
      ой не знаю в такой мясорубке, где и мирных то двоих случайных убили не одного 200го, сомневаюсь......
      Romka47
  7. Михаил Матюгин (Михаил Матюгин) Сегодня, 10:49
    Забавно - новая тактика у исламистов : удар в головную машину конвоя не из птура, а машиной-камикадзе. И при этом шквальный огонь по всей колонне не принёс особых результатов, смогли французы и Ко отбиться, молодцы ! А ситуация в Транссахарской Африке действительно перманентно тяжёлая...
    Михаил Матюгин
    1. Грац (Грац) Сегодня, 11:03
      было бы у негров несколько рпг, всё было бы плачевней
      Грац
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