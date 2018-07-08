Российские ракеты класса "воздух-воздух". История, современность и перспективы



Лучший истребитель-перехватчик мира МиГ-31БМ Лучший истребитель-перехватчик мира МиГ-31БМ



МиГ-31 с ракетами Р-33 МиГ-31 с ракетами Р-33

Сравнительные технико-тактические характеристики советских/российских управляемых ракет класса «воздух-воздух» (информация, находящаяся в свободном доступе):

Сегодня ракеты класса «воздух-воздух» (ВВ по отечественной классификации или ААМ по классификации НАТО, от английского air-to-air missile) являются пусть и не самой, но очень важной частью системы вооружений ВВС и ПВО любой из стран мира. Они обеспечивают возможность ведения полноценного воздушного боя, позволяют перехватывать и уничтожать любые воздушные цели, включая планирующие бомбы и ракеты условного противника.Советский Союз и затем Россия долгие годы значительно уступали США и другим странам НАТО по эффективности этого оружия. Но сегодня, благодаря оснащению ракет класса ВВ новейшими ракетными двигателями, а также системами навигации и управления, отечественному ОПК удалось практически полностью преодолеть это отставание.Выпущенные российским перехватчиком МиГ-31БМ модернизированные ракеты Р-37М найдут и уничтожат цель, находящуюся на расстоянии до 300 км. И это при том, что практически все ее западные конкуренты бесполезны на расстоянии свыше 200-220 км.Пионерами в области разработок ракет класса «воздух-воздух» стали конструкторы Великобритании и Германии, которые практически одновременно в 1943 году предложили собственные варианты ракетных вооружений для истребительной авиации.Британская «Артемида» (Artemis) стала первым в мире детально проработанным проектом ракеты «воздух-воздух», способным уничтожать немецкие самолеты-снаряды Фау-1. Но она оказалась настолько дорогой в производстве, что экономные англичане благоразумно решили отказаться от производства, отложив его «на потом».Для немцев только сверхновые типы вооружений являлись надеждой на перелом в войне. Поэтому к спроектированной в том же 1943 году ракете Ruhrstahl X-4 или «Крамер X-4» они отнеслись гораздо более внимательно.Отличные результаты испытаний убедили Гитлера в необходимости обеспечить «Крамерами» винтокрылые истребители Фокке-Вульф Fw 190 и реактивные Месершмидт-262.К началу 1945 года была готова первая партия этих ракет в количестве 1 тысячи штук, но беспощадный налет американской авиации на Старгардский завод BMW (западная Польша) оставил новое оружие без ракетных двигателей. А стремительное наступление Красной Армии на Берлин уже не оставило шансов на восстановление их производства.В первые же послевоенные годы американцы допустили «случайную» утечку информации о том, что их конструкторы разработали ракеты класса ААМ Hughes JB-3 Tiamat и Martin. Правда, они почему-то практически сразу же были признаны морально устаревшими, а для дальнейших разработок начали использовать документацию… «Крамеров».Франция, наоборот, призналась, что попыталась наладить выпуск Ruhrstahl X-4 под названием АА.10, но трофейных документов катастрофически не хватало, а местные инженеры не могли похвастаться особыми знаниями в области ракетостроения.В годы холодной войны империалистический и коммунистический лагеря готовились к открытому противостоянию. В 1955-56 годах на вооружение армии Великобритании поступили ракеты Fairey Fireflash, а Пентагон представил AIM-7 Sparrow и AIM-9 Sidewinder, различные модификации которой с успехом используются и сегодня.Советский Союз не стал отставать, продемонстрировав миру в том же 1956 году ракету К-5 класса «воздух-воздух» или изделие ШМ по классификации НАТО. И пусть она поражала цель лишь на расстоянии 5-10 километров, К-5 стала серьезным аргументом, с которым противникам пришлось считаться.Для сравнения: AIM-9 Sidewinder поражала цели на расстоянии до 18, а AIM-7 Sparrow – до 70 км.В 1981 году Советский Союз принял на вооружение ракету Р-33 (АА-9 «Amos»), в которой военные эксперты НАТО опознали свою AIM-54 Phoenix. Разразился жуткий скандал, но советские военные заявили, что Р-33 имеет меньший радиус действия, чем ее американская сестра, а по соображениям секретности доступ к технической документации оказался надежно закрыт.Совсем недавно стало известно о том, что американцы были правы, обвиняя спецслужбы СССР в отлично проведенной спецоперации по похищению сверхсекретной технической документации, а ТТХ Р-33 практически полностью соответствовали AIM-54 Phoenix.Только в начале 90-х годов минувшего столетия Россия начала догонять страны НАТО, представив ракету ближнего радиуса действий Р-73 (АА-11 «Archer» по западной классификации), а также управляемый реактивный боеприпас среднего радиуса действия Р-77 (АА-12«Adder») с максимальной дальностью пуска в 110 км.Западных экспертов неприятно удивили результаты малайзийско-австралийских учений, в которых «противостоявшие» страны использовали российские и натовские типы вооружений. Тогда во время учебной атаки МиГ-29 ВВС Малайзии легко поразил воздушную цель с расстояния на 15 км дальше, чем его соперник, австралийский истребитель Hornet, вооруженный ракетами AIM-7 Sparrow.На сегодняшний день самой дальнодействующей ракетой мира класса «воздух-воздух» считается модернизированная версия российской Р-37М «Стрела» (по номенклатуре НАТО AA-13 «Arrow»), которая без труда подвешивается под крыльями Су-27 иСу-35, а также высотного истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.Уникальностью этого управляемого реактивного боеприпаса является то, что Р-37М в полете динамически неустойчива и обладает сверхманевренностью. Она без труда уклоняется от средств поражения противника и может достать любую воздушную цель, находящуюся на расстоянии до 300 км.В июне 2017 года американский журнал The National Interest опубликовал статью под названием «Русские ракеты перекрыли кислород нашей авиации». В ней военный обозреватель Дэйв Маджумдар ужаснулся эффективности российских Р-37М и их китайских аналогов PL-15. По его мнению, эти ракеты без труда могут уничтожить американские топливозаправщики, обеспечивающие беспосадочное патрулирование стратегических бомбардировщиков В-52, а также самолеты дальнего обнаружения и управления AWACS, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведчики.В условиях современной войны без этих вспомогательных авиасредств никак не обойтись, а российские и китайские ракеты класса «воздух-воздух» ставят под сомнение пресловутое превосходство США в воздухе.Согласно информации из открытых источников, в настоящее время инженеры отечественного ОПК вышли на завершающий этап производства новой сверхдальней ракеты класса «воздух-воздух», которая будет лететь еще дальше, чем Р-37М.Она получит двухрежимный ракетный двигатель, станет короче на 14 см, чем Р-37М, а ее цифровая начинка позволит более качественно наводить ракету на цель.После того как стало известно о разработке Россией гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал» класса «воздух-поверхность», не стоит особо удивляться, если в ближайшее время нас обрадуют известием и об использовании гиперзвука в ракетных боеприпасах класса «воздух-воздух».