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Что делает в Персидском заливе американское судно с химическими веществами?
Американское судно Cape Ray, груженное химическими веществами, в сопровождении эсминца ВМС США вошло в Персидский залив, передает Tasnim News Agency заявление представителя иранского военного ведомства генерала Абольфазля Шекарчи.
Генерал сообщил, что судно, сопровождаемое военным кораблем, недавно пришвартовалось в порту одной из стран Персидского залива.
По словам Шекарчи, у иранских военных есть полная информация о судне Cape Ray, в том числе о численности экипажа и погруженных химикатах. Он пообещал, что более подробная информация для широкой общественности будет опубликована позже.
Агентство отметило, что Cape Ray и ранее попадало в поле зрения иранских силовых структур. Прошлые записи показали, что американское судно находилось у берегов Ирана и Сирии, где США предприняли боевые действия якобы в ответ на проведенную Дамаском химическую атаку.
Генерал уточнил, что судно вошло в регион с целью передачи своего химического груза боевикам, базирующимся в отдельных районах Сирии и Ирака.
Он также предупредил о возможных последствиях американских манипуляций на Ближнем Востоке. Шекарчи отметил, что союзники США уже проиграли ряд сражений, не сумев устоять пред напором сил фронта сопротивления. И теперь американцы прибегли к очень опасному способу оправдать свое нелегитимное пребывание в регионе.
Генерал сообщил, что судно, сопровождаемое военным кораблем, недавно пришвартовалось в порту одной из стран Персидского залива.
По словам Шекарчи, у иранских военных есть полная информация о судне Cape Ray, в том числе о численности экипажа и погруженных химикатах. Он пообещал, что более подробная информация для широкой общественности будет опубликована позже.
Агентство отметило, что Cape Ray и ранее попадало в поле зрения иранских силовых структур. Прошлые записи показали, что американское судно находилось у берегов Ирана и Сирии, где США предприняли боевые действия якобы в ответ на проведенную Дамаском химическую атаку.
Генерал уточнил, что судно вошло в регион с целью передачи своего химического груза боевикам, базирующимся в отдельных районах Сирии и Ирака.
Он также предупредил о возможных последствиях американских манипуляций на Ближнем Востоке. Шекарчи отметил, что союзники США уже проиграли ряд сражений, не сумев устоять пред напором сил фронта сопротивления. И теперь американцы прибегли к очень опасному способу оправдать свое нелегитимное пребывание в регионе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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