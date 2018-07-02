11:40 02 июля
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Что делает в Персидском заливе американское судно с химическими веществами?

Американское судно Cape Ray, груженное химическими веществами, в сопровождении эсминца ВМС США вошло в Персидский залив, передает Tasnim News Agency заявление представителя иранского военного ведомства генерала Абольфазля Шекарчи.



Генерал сообщил, что судно, сопровождаемое военным кораблем, недавно пришвартовалось в порту одной из стран Персидского залива.


По словам Шекарчи, у иранских военных есть полная информация о судне Cape Ray, в том числе о численности экипажа и погруженных химикатах. Он пообещал, что более подробная информация для широкой общественности будет опубликована позже.

Агентство отметило, что Cape Ray и ранее попадало в поле зрения иранских силовых структур. Прошлые записи показали, что американское судно находилось у берегов Ирана и Сирии, где США предприняли боевые действия якобы в ответ на проведенную Дамаском химическую атаку.

Генерал уточнил, что судно вошло в регион с целью передачи своего химического груза боевикам, базирующимся в отдельных районах Сирии и Ирака.

Он также предупредил о возможных последствиях американских манипуляций на Ближнем Востоке. Шекарчи отметил, что союзники США уже проиграли ряд сражений, не сумев устоять пред напором сил фронта сопротивления. И теперь американцы прибегли к очень опасному способу оправдать свое нелегитимное пребывание в регионе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 08:24
    Американцы в своем репертуаре, значит скоро опять "белые маски" зафиксирую "нападение злого Асада".
    Иранцам бы скорее обнародовать сведения о грузе. А ВКС РФ - "случайно" отбомбится по каравану.
    kotdavin4i
    1. Vard Сегодня, 08:41
      Целый корабль зарина... это они круто замесили...
      Vard
      1. Yrec (Юрий) Сегодня, 08:45
        Сомнительно, что для этого целое судно химикатов нужно. Боевых ОВ нужно всего ничего, скорее для нефте-газодобычи химикаты привезли.
        Yrec
        1. Vard Сегодня, 08:47
          Кроме боевых существует огромное множество промышленных отравляющих веществ... тот же хлор кстати... Так что ясно... что дело тёмное...
          Vard
        2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:59
          Цитата: Yrec
          Сомнительно, что для этого целое судно химикатов нужно. Боевых ОВ нужно всего ничего, скорее для нефте-газодобычи химикаты привезли.

          Ага , под охраной Бёрка ...ну да , ну да ...
          КВУ-НСвД
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:25
    Как что делает..За "мир борется"..Провокаторы гадские.. am
    210окв
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:45
      Совсем страх потеряли , уже практически не скрываясь.
      cniza
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:09
        Витя , привет ! hi
        Цитата: cniza
        Совсем страх потеряли , уже практически не скрываясь.

        Это от уверенности что у них везде всё схвачено . Не к добру такие поползновения матрасов - как бы они не привязали очередную провокацию к предстоящей встрече Путина и Трампа . negative
        bouncyhunter
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:27
    Было не неплохо, если б его потопила неизвестная подлодка
    Дормидонт
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 08:46
      Цитата: Дормидонт
      Было не неплохо, если б его потопила неизвестная подлодка

      Главное не уничтожить хим.вещества, (у них его много, новое подвезут), а предъявить его миру. Так сказать поймать с поличным
      Chertt
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:32
        Цитата: Chertt
        Главное не уничтожить хим.вещества, (у них его много, новое подвезут), а предъявить его миру. Так сказать поймать с поличным

        А что толку их ловить? Им и уксус в глаза - божья роса. Пауэл с трибуны тряс пробиркой, потом мир узнал,что сие была и не отрава вовсе, а за Ирак они так и не ответили. Тут вообще кораблями и пароходами яд таскают по планете. Надо что бы у них какая нибудь "веселуха" на борту приключилась типа разгерметизации контейнера с ОВ, что бы передохли как тараканы от своей же отравы.
        Ныробский
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:35
          Цитата: Ныробский
          Надо что бы у них какая нибудь "веселуха" на борту приключилась типа разгерметизации контейнера с ОВ, что бы передохли как тараканы от своей же отравы.

          Это и есть -поймать с поличным. Только "правильным" способом, чтоб не отвертелись
          PS А Пауэл до сих пор "кается" за свой прокол в ООН. Количество, со временем, переходит в качество
          Chertt
  4. san4es Сегодня, 09:32
    Американское судно Cape Ray, груженное химическими веществами

    hi Правительство США начали активацию грузового судна «MV Cape Ray» (T-AKR 9679) для возможной утилизации химического оружия
    Как сообщается, грузовое судно «MV Cape Ray» недавно было оборудовано системой гидролиза полевого развертывания, которое было разработано Министерством обороны для нейтрализации компонентов, используемых в химическом оружии.
    Отметим, что ОЗХО призвал вывести из Сирии наиболее важные химические вещества в конце декабря 2013 года, а остальное химическое оружие должно быть вывезено до 05 февраля 2014 года.
    Работает по контракту в компании Keystone Shipping Co., город Бала Синвайд, штат Пенсильвания, имея на борту минимальный экипаж.
    При необходимости, судно может быть полностью активировано в течение 5 дней.
    Грузовое судно «MV Cape Ray» IMO: 7530810, флаг США, порт приписки Норфолк, Виргиния.
    Основные характеристики: Водоизмещение 31236 тонн, дедвейт 22735 тонн. Длина 197,5 метра, ширина 32,2 метра, осадка 9,75 метра. Скорость хода 16 узлов. Экипаж составляет 9 человек в обычное время, при активации 29 человек.
    http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novos
    ti/korabl-podgotovlen-dlya
    san4es
  5. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 09:41
    Самые мирные химикаты из "Империи Добра"...
    ButchCassidy
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