Бои в нескольких км от границы Туркменистана. Афганские отряды в котле ИГИЛ

На севере Афганистана началась операция против боевиков так называемого «Исламского государства» (* запрещено в РФ). Несколько сотен военнослужащих афганского спецназа переброшены в уезд Дарзаб (провинция Джаузджан), где террористы, проведя молниеносную операции, смогли окружить свыше 120 представителей вооружённых сил и полиции страны. Отмечено, что боевики не только захватили все основные подступы к административному центру Дарзаба, но и на ряде направлений вошли в него.Афганские СМИ сообщают, что на улицах населённого пункта лежат тела убитых афганских военнослужащих, которые никто не забирает. Боевики используют характерные методы – минируя тела погибших и ожидая того, что к ним подойдут для того, чтобы забрать. На ряде зданий засели игиловские пулемётчики, которые простреливают несколько кварталов.События разворачиваются в нескольких километрах от границы Туркменистана.Нужно отметить, что в 2017 году на территории приграничной афганской провинции Джаузджан и близлежащих территориях боевики ИГИЛ (*) объявили о создании так называемого «вилайата Исламского государства». Известно о том, что наибольшее представительство среди игиловцев на севере Афганистана – уйгуры, узбеки и пакистанцы. По крайней мере, именно о так национальном составе заявляют в командовании ВС Афганистана.На данный момент известно, что попавший в террористическую блокаду Дарзаб переживает серьёзные трудности с продовольствием и медикаментами. У находящихся там военнослужащих и полицейских заканчиваются боеприпасы.При этом существует опасность того, что рано или поздно террористы ИГИЛ* могут не ограничиться территорией Афганистана и перейти границу, например, Туркмении. Достаточно ли у Туркменистана сил и средств для того, чтобы боевиков остановить и нейтрализовать?