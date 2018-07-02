11:39 02 июля
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Бои в нескольких км от границы Туркменистана. Афганские отряды в котле ИГИЛ

На севере Афганистана началась операция против боевиков так называемого «Исламского государства» (* запрещено в РФ). Несколько сотен военнослужащих афганского спецназа переброшены в уезд Дарзаб (провинция Джаузджан), где террористы, проведя молниеносную операции, смогли окружить свыше 120 представителей вооружённых сил и полиции страны. Отмечено, что боевики не только захватили все основные подступы к административному центру Дарзаба, но и на ряде направлений вошли в него.

Афганские СМИ сообщают, что на улицах населённого пункта лежат тела убитых афганских военнослужащих, которые никто не забирает. Боевики используют характерные методы – минируя тела погибших и ожидая того, что к ним подойдут для того, чтобы забрать. На ряде зданий засели игиловские пулемётчики, которые простреливают несколько кварталов.

События разворачиваются в нескольких километрах от границы Туркменистана.


Бои в нескольких км от границы Туркменистана. Афганские отряды в котле ИГИЛ


Нужно отметить, что в 2017 году на территории приграничной афганской провинции Джаузджан и близлежащих территориях боевики ИГИЛ (*) объявили о создании так называемого «вилайата Исламского государства». Известно о том, что наибольшее представительство среди игиловцев на севере Афганистана – уйгуры, узбеки и пакистанцы. По крайней мере, именно о так национальном составе заявляют в командовании ВС Афганистана.

На данный момент известно, что попавший в террористическую блокаду Дарзаб переживает серьёзные трудности с продовольствием и медикаментами. У находящихся там военнослужащих и полицейских заканчиваются боеприпасы.

При этом существует опасность того, что рано или поздно террористы ИГИЛ* могут не ограничиться территорией Афганистана и перейти границу, например, Туркмении. Достаточно ли у Туркменистана сил и средств для того, чтобы боевиков остановить и нейтрализовать?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. собаковод Сегодня, 08:32
    Всё, как и планировал Сенат США.
    собаковод
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 08:40
      Цитата: собаковод
      планировал Сенат США.

      Про сенат не знаю,но про планы ЦРУ по дестабилизации подбрюшья России в постсоветских среднеазиатских республиках слышал ещё от генерала Ивашова 5 лет назад.Вот они и начали их воплощать.Потому что ни кого не вызывает сомнения что ИГил это детище и проект ЦРУ,причём более радикальный чем Аль Каида.
      Мар.Тира
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:49
        Пока их планы успешно реализуются.
        cniza
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:18
          Матрасы готовят "новую Сирию" , на этот раз поближе к России . sad
          bouncyhunter
      2. Chertt (Алексей) Сегодня, 08:54
        Цитата: Мар.Тира
        про планы ЦРУ по дестабилизации подбрюшья России в постсоветских среднеазиатских республиках слышал ещё от генерала Ивашова 5 лет назад

        Еще раньше говорить об этом стали. Как на Северном Кавказе, Россия порядок наводить начала, США новый плацдарм готовить стали. Но "Предупрежден значит вооружен", мы тоже готовимся
        Chertt
        1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:05
          Цитата: Chertt
          мы тоже готовимся

          Приветствую Алексей!Знать бы как.?201 база только одна, и она не там а в Таджикистане.И нас нет в Афганистане( во всяком случае официально).Границы Туркмении уже не советские,значит сами укрепить их мы не сможем.ОДКБ остаётся,но беда в том,что Туркмения не входит в неё?ЦРУ это знает,вот и рвёт нить где слабо.
          Мар.Тира
          1. Арберес Сегодня, 09:27
            Цитата: Мар.Тира
            .И нас нет в Афганистане


            Может все таки сделать ставку на талибов? Всплывает периодически инфа в западных СМИ (достоверность не гарантирована), что мы им помогаем? Может пора действительно начинать помогать и как следует? Тем более, что в Сирии сами Штаты давно это делают (даиш и пр. "оппозиция") против войск Сирийской Армии и наших военных. Так что руки у нас в принципе не связаны, и еще один большой плюс!
            Талибан не приемлет выращивание и продажу наркотиков. hi
            Арберес
            1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:36
              Цитата: Арберес
              Талибан не приемлет выращивание и продажу наркотиков.

              Приветствую!Это одно из заблуждений оставшихся с прошлых времён.Изготовление и сбыт наркотиков тал осовным источником их доходов.
              Цитата: Арберес
              Может все таки сделать ставку на талибов?

              США тоже делает ставку на талибов.Об этом говорит даже президент Афганистана ставя это им в вину.Так что я думаю нам не стоит открыто говорить о широкой поддержке талибов,тем более они хоть и прошлый,но всё таки наш враг.Не забывайте кто захватил власть в Афганистане после нашего ухода, и убил про советского президента Наджибуллу.Хотя и некоторые контакты по линии разведки и проведения каких то операции с их помощью я не исключаю
              Мар.Тира
              1. Арберес Сегодня, 09:42
                Цитата: Мар.Тира
                Это одно из заблуждений оставшихся с прошлых времён.

                Смотри ка, как мир меняется? Не знал! what
                Цитата: Мар.Тира
                Не забывайте кто захватил власть в Афганистане после нашего ухода, и убил про советского президента Наджибуллу.

                Не забываю, но других игроков, более или менее к нам лояльных там на горизонте не видно. Так, что надо работать с тем, что есть.
                Арберес
                1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:47
                  Цитата: Арберес
                  Так, что надо работать с тем, что есть.

                  Категорически согласен!!!!
                  Цитата: Арберес
                  Смотри ка, как мир меняется? Не знал!

                  Есть документальный фильм расследование спец.корреспондента НТВ по моему.Так он еле ноги оттуда унёс даже под охраной властей Афганистана снимая опийные поля находящиеся под контролем талибов.Поищите ,посмотрите,будет интересно.
                  Мар.Тира
                  1. Арберес Сегодня, 09:57
                    Цитата: Мар.Тира
                    .Поищите ,посмотрите,будет интересно.

                    Гляну как нибудь.
                    Вот что мне интересно, уважаемый Мар.Тира drinks
                    Каким образом гигиловцы заходят в Афганистан? Пакистану это вообще не нужно и кто остается... штаты?
                    Но тогда зачем им поддерживать Талибан? Главная цель:дестабилизация азии и кавказа , т.е подбрюшья нашей Родины. Шла инфа о вертолетах с бармалеями, перебрасываемых из Сирии. Загнать их в приграничные районы с бывшими советскими республиками и гнать дальше к РФ? Но ведь это утопия?
                    Арберес
                    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 10:03
                      Цитата: Арберес
                      Каким образом гигиловцы заходят в Афганистан?

                      Зачем им заходить откуда то?Они местные,прошедшие специальную подготовку,и на практике применившие её в Сирии,и Ираке.Почитайте в статье,кто они.Там написано.А во вторых как же боевики ИГил появляются в Европе?Правильно,они местные,которые возвращаются домой после того как их начала вдалбливать в песок русская авиация. hi
                      Мар.Тира
                      1. Арберес Сегодня, 10:12
                        В большинстве своем конечно - местные, но они умудряются обучится и повоевать в другой стране и набравшись опыта вернуться. По тайным тропам просачиваются или это ошибка государственной системы, которая позволяет им это?
                        В Европе они на нелегальном положении, а здесь вооруженные отряды, которые контролируют некоторое количество территории и даже пытаются ее расширить.
                        Арберес
          2. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:30
            День добрый Олег
            Цитата: Мар.Тира
            Границы Туркмении уже не советские,значит сами укрепить их мы не сможем.ОДКБ остаётся,но беда в том,что Туркмения не входит в неё?ЦРУ это знает,вот и рвёт нить где слабо.

            Армия Туркмении хоть и не большая (около 25 тыс) но по местным понятиям, хорошо вооруженная и мобильная. Т.е. с просачиванием небольших отрядов ИГИЛ справится легко. Главная опасность, как и везде, в внутренней дестабилизации страны.
            Chertt
      3. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 09:16
        Цитата: Мар.Тира
        Цитата: собаковод
        планировал Сенат США.

        Про сенат не знаю,но про планы ЦРУ по дестабилизации подбрюшья России в постсоветских среднеазиатских республиках слышал ещё от генерала Ивашова 5 лет назад.Вот они и начали их воплощать.Потому что ни кого не вызывает сомнения что ИГил это детище и проект ЦРУ,причём более радикальный чем Аль Каида.

        Ивашов любит приврать. Так что верить ему безоговорочно не следует. hi
        А. Привалов
        1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:28
          Цитата: А. Привалов
          Ивашов любит приврать.

          Лучше пере бздеть,чем не до оценить противника..Ивашов предвидел тактику американцев, установкой вдоль границ Афганистана с постсоветскими республиками специальных баз со специальным радиоэлектронным оборудованием..Так оно и есть
          Мар.Тира
          1. Арберес Сегодня, 09:34
            Цитата: Мар.Тира
            Так оно и есть


            Все верно, а главное сколько там пушечного мяса? Не своих же вояк в бойню толкать, а тут столько воинов аллаха можно заставить за свои интересы сражаться.
            Арберес
          2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 09:37
            Цитата: Мар.Тира
            Цитата: А. Привалов
            Ивашов любит приврать.

            Лучше пере бздеть,чем не до оценить противника..Ивашов предвидел тактику американцев, установкой вдоль границ Афганистана с постсоветскими республиками специальных баз со специальным радиоэлектронным оборудованием..Так оно и есть

            Он просто скучает по Афганистану. http://catcut.net/obTv
            А. Привалов
            1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:58
              Цитата: А. Привалов
              Он просто скучает по Афганистану. http://catcut.net/obTv

              Польщён что вы воспользовались материалами из публикаций Ивашова.Их у него очень много.Мы скучаем по очень многому.По Югославии например,по Украине,у него и на это есть публикации.Ибо там где мы уходим, тут же появляются американцы.Не находите странным?
              Мар.Тира
              1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 10:15
                Цитата: Мар.Тира
                Цитата: А. Привалов
                Он просто скучает по Афганистану. http://catcut.net/obTv

                Польщён что вы воспользовались материалами из публикаций Ивашова.Их у него очень много.Мы скучаем по очень многому.По Югославии например,по Украине,у него и на это есть публикации.Ибо там где мы уходим, тут же появляются американцы.Не находите странным?

                Отнюдь, ибо тут, как в бане: выпустил из рук шайку -- будешь мыться без шайки. hi
                Украина, вот, понадеялась на Гаранта, армию свою разорила и тут же осталась без Крыма, а скоро и без восточной своей части останется. Так это тут работает. Ничего не поделать request
                А. Привалов
                1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 10:18
                  Понял.Вы в отличии от нашей пятой колонны это хорошо понимаете. yes yes
                  Мар.Тира
                  1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 10:35
                    Цитата: Мар.Тира
                    Понял.Вы в отличии от нашей пятой колонны это хорошо понимаете. yes yes

                    Это по тому, что у нас и своя такая есть. А один из её ярких представителей, тут на сайте уже генералом подвизается. hi
                    А. Привалов
    2. Yrec (Юрий) Сегодня, 08:42
      Выкормили, сволочи, на нашу (и не только) голову.
      Yrec
    3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:17
      Цитата: собаковод
      Всё, как и планировал Сенат США.

      Вообще то они закладывали в бюджет 75 млн.долларов для "борьбы с терроризмом" в Узбекистане, а мутят у границы с Туркменистаном. Наверное к встрече Трампа и ВВП готовятся, намекая на то, что мол можем у вас под боком ситуацию шатать, если по Сирии не подвинетесь.
      Ныробский
  2. Грибок (Витёк) Сегодня, 08:48
    Будут прорываться через Туркменистан бармалеи. Надо их остановить.
    Грибок
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:19
      Туркменистану надо - пусть сам и останавливает
      Дормидонт
  3. donavi49 Сегодня, 08:50
    АНА на севере просто рассыпается. С одной стороны черные, с другой белые. Еще ставка на племенные ополчения - сыграла обратную. Белые просто брали кишлаки без боя, а вооруженное за счет АНА ополчение переходило к талибам (не реальные боевые единицы, а как территориальное ополчение).

    США уже просят мирных переговоров с белыми - типа местные лидеры, не слушайте пакистанских, давайте договариваться, ишаки с баксами уже груженые ждут.
    'Unacceptable' for Taliban to refuse peace talks, U.S. official says

    KABUL (Reuters) - Pressure is building on the Taliban to respond to President Ashraf Ghani’s offer for peace talks, in the face of growing demands for an end to the 17-year-long war in Afghanistan, a senior U.S. official said.

    “Right now it’s the Taliban leaders, and frankly it’s Taliban leaders who aren’t residing in Afghanistan, who are the obstacle to a negotiated political settlement,” said Wells, one of the State Department’s top officials dealing with Afghanistan.
    donavi49
  4. sib.ataman Сегодня, 08:54
    Мерзкая игра в поддавки-они нам гадят везде где только могут, а мы благородно утираемся, и подставляем другую щеку! Сколько эту беззубость будет показывать околокремлёвская "элита"? Или они свято берегут покой своего будущего дома?
    sib.ataman
    1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 09:18
      Цитата: sib.ataman
      Мерзкая игра в поддавки

      Которая вполне способна "вылезти боком" России...
      Сепар ДНР
    2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 09:19
      Цитата: sib.ataman
      Мерзкая игра в поддавки-они нам гадят везде где только могут, а мы благородно утираемся, и подставляем другую щеку! Сколько эту беззубость будет показывать околокремлёвская "элита"? Или они свято берегут покой своего будущего дома?

      Дык, в Афганистане уже, помнится, были. Желаете ещё раз то же кино?
      А. Привалов
      1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:27
        Только таки не от голливуда
        Дормидонт
        1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 10:12
          Цитата: А. Привалов
          Дык, в Афганистане уже, помнится, были. Желаете ещё раз то же кино?

          Хочешь-не хочешь,а придётся... Придётся наводить порядок там,где его дестабилизировали США. Но и с горяча "распылятся" не стоит. В начале Сирия и Украина,а уж затем...
          Цитата: Дормидонт
          Только таки не от голливуда

          Действовать в стиле янки,разрушая государства и их устои,Россия себе позволить не может,да и не в русской это традиции.
          Страны,ведь соседи...
          Сепар ДНР
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:28
    Цитата: Мар.Тира
    Цитата: собаковод
    планировал Сенат США.

    Про сенат не знаю,но про планы ЦРУ по дестабилизации подбрюшья России в постсоветских среднеазиатских республиках слышал ещё от генерала Ивашова 5 лет назад.Вот они и начали их воплощать.Потому что ни кого не вызывает сомнения что ИГил это детище и проект ЦРУ,причём более радикальный чем Аль Каида.

    Да, уже видно, что игиловцы подбираются к нашим границам.
    Симон
  6. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 09:40
    Достаточно ли у Туркменистана сил и средств для того, чтобы боевиков остановить и нейтрализовать?


    Вообще, вопрос риторический. То, что у Туркменистана нет соответствующих сил, чтобы противостоять разного рода душманам, - это факт. Вопрос в том, что политика закрытости государства не выдерживает современных реалий, Ашхабаду нужно что-то менять и кого-то звать на помощь. Проблема в том, что Москвы в Ашхабаде боятся до жути - боятся, что Москва может установить свои порядке, и клан из оазиса Теке не сможет и дальше оставаться у власти.

    Тут вопрос к нашим военным и дипломатам - убедить власти в Ашхабаде пойти на сотрудничество и размещение российских баз там, договорившись об определенных правилах. Для нас это также вопрос национальной безопасности - дать возможность укрепиться бандосам в нефтегазоносном "подбрюшье" России никак нельзя.
    ButchCassidy
  7. Seal (Сергей Петрович) Сегодня, 09:42
    Цитата: Мар.Тира
    подбрюшья России

    Достали уже этим термином. Куда ни глянь - везде у нас одно "подбрюшье". Черчилль один раз использовал этот термин по отношению к контролируемой немцами Европе, типа в Южной Европе, где в Югославии много партизан, высаживаться легче. А наши политпропагандисты подхватили... и понеслось.. подбрюшье... подбрюшье...
    Нет у России никакого подбрюшья. Россия страна, а не алкаш с раздутой печенью.
    Seal
  8. Seal (Сергей Петрович) Сегодня, 09:45
    Цитата: Мар.Тира
    Приветствую!Это одно из заблуждений оставшихся с прошлых времён.Изготовление и сбыт наркотиков тал осовным источником их доходов.

    Это уже после американской интервенции. А когда талибы были у власти посевы опиумного мака в Афганистане практически исчезли.
    Seal
  9. Seal (Сергей Петрович) Сегодня, 09:48
    Цитата: Арберес
    Может все таки сделать ставку на талибов?

    Да давно пора. Талибы между прочим предлагали нам свою помощь ещё во вторую чеченскую. Гарантировали зачистку территорий, где окопались всякие Хаттабы, под ноль.
    Seal
  10. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:52
    Цитата: Chertt
    Т.е. с просачиванием небольших отрядов ИГИЛ справится легко.

    Ой не уверен.Они же не так просто будут приходить,а подготовленными лучшими инструкторами и с точными данными разведки.А с учётом поддержки местного приграничного населения,выбить их будет ой как не просто,если вообще это удасться сделать.Сирия,Ирак,Ливия,это отлично показали.А ИГил именно там прошёл практику боёв,и здесь он её применит по полной.Правда и мы прошли эту подготовку,поэтому наша борьба с головорезами Туркмении будет бесценна.
    Мар.Тира
  11. JonnyT Сегодня, 10:04
    Интересно, к кому побежит руководство Туркменистана? к высшему командованию ИГИЛа в США договаривать о капитуляции и контрибуции, или в Россию, с мольбами о помощи? Туркмены богатые. У США там есть интерес, аэропорты, Да и не будем забывать о том, что до революции в Иране туркменистанское направление считалось одним из наиболее вероятных для прорыва американских стратегических бомбардировщиков в центральные районы СССР

    Кстати давеча сми писали, что афганский спецназ отбил у ТАЛИБАНА речной порт Айханум в провинции Тахар на границе с Таджикистаном.

    Группировки берут границу под контроль, одни для дальнейшей экспансии, другие выстраивают линии снабжения.

    В любом случае все нагреют руки на поставках вооружений - что поделаешь, капитализм
    JonnyT
  12. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 10:30
    ...... Удачи парням.
    Wolf47525
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