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Ничего не изменилось: Евросоюз продлевает антироссийские санкции
В Евросоюзе приступили к подготовке формального решения о продлении санкций против Российской Федерации, передает РИА Новости.
Срок действия ограничительных мер продлевается еще на 6 месяцев.
Напомним, в пятницу лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе после выступлений президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, посвященных минским договоренностям, приняли политическое решение о продлении антироссийских санкций.
Как отметил источник агентства в кулуарах саммита, после голосования осталось подготовить лишь формальное решение, которое уже не будет выноситься на новое голосование. Процедура подготовки решения должна завершиться до 31 июля.
Советники Евросовета по международным делам приступают к работе над проектом документа в понедельник, 2 июля.
Напомним, ЕС ввел экономические санкции в отношении России в 2014 году на фоне начавшегося на востоке Украины конфликта. Позже список ограничительных мер был расширен. В 2015 году лидеры стран ЕС привязали сроки действия санкций к выполнению минских договоренностей. В декабре прошлого года санкции были продлены до 31 июля 2018 года.
Москва, в свою очередь неоднократно заявляла, что не является субъектом минских соглашений или стороной внутриукраинского конфликта. Российские власти приняли ответные меры на европейские санкции и взяли курс на импортозамещение.
Срок действия ограничительных мер продлевается еще на 6 месяцев.
Напомним, в пятницу лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе после выступлений президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, посвященных минским договоренностям, приняли политическое решение о продлении антироссийских санкций.
Как отметил источник агентства в кулуарах саммита, после голосования осталось подготовить лишь формальное решение, которое уже не будет выноситься на новое голосование. Процедура подготовки решения должна завершиться до 31 июля.
Советники Евросовета по международным делам приступают к работе над проектом документа в понедельник, 2 июля.
Напомним, ЕС ввел экономические санкции в отношении России в 2014 году на фоне начавшегося на востоке Украины конфликта. Позже список ограничительных мер был расширен. В 2015 году лидеры стран ЕС привязали сроки действия санкций к выполнению минских договоренностей. В декабре прошлого года санкции были продлены до 31 июля 2018 года.
Москва, в свою очередь неоднократно заявляла, что не является субъектом минских соглашений или стороной внутриукраинского конфликта. Российские власти приняли ответные меры на европейские санкции и взяли курс на импортозамещение.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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