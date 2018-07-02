11:42 02 июля
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Ничего не изменилось: Евросоюз продлевает антироссийские санкции

В Евросоюзе приступили к подготовке формального решения о продлении санкций против Российской Федерации, передает РИА Новости.



Срок действия ограничительных мер продлевается еще на 6 месяцев.


Напомним, в пятницу лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе после выступлений президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, посвященных минским договоренностям, приняли политическое решение о продлении антироссийских санкций.

Как отметил источник агентства в кулуарах саммита, после голосования осталось подготовить лишь формальное решение, которое уже не будет выноситься на новое голосование. Процедура подготовки решения должна завершиться до 31 июля.

Советники Евросовета по международным делам приступают к работе над проектом документа в понедельник, 2 июля.

Напомним, ЕС ввел экономические санкции в отношении России в 2014 году на фоне начавшегося на востоке Украины конфликта. Позже список ограничительных мер был расширен. В 2015 году лидеры стран ЕС привязали сроки действия санкций к выполнению минских договоренностей. В декабре прошлого года санкции были продлены до 31 июля 2018 года.

Москва, в свою очередь неоднократно заявляла, что не является субъектом минских соглашений или стороной внутриукраинского конфликта. Российские власти приняли ответные меры на европейские санкции и взяли курс на импортозамещение.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 09:09
    Ну продлят и продлят. Где надо уже нучились их обходить. Где оказалось, что они ничего не меняют, можно ими размахивать, как флагом.
    Арон Заави
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:11
      Ну и хорошо)
      maxim947
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:18
        Чем дольше продлятся западные санкции, тем крепче будет Россия!!! good
        Egorovich
        1. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 09:20
          Продлевают.... Эй вы, ЕС? Надевайте дрожащей рукой наушники и слушайте репортаж со встречи Трамп-Путин! Много интересного узнаете! Не до санкций будет.... laughing
          Dashout
          1. Например Сегодня, 10:45
            Что быстрее будет отменено санкции или сам ЕС?
            Мот так статься, что санкции против РФ будут единственным объединяющем фактором в ЕС, залогом существования этого союза.
            Например
        2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:21
          Саша , привет ! hi Европейская моська продолжает подлизываться к американскому слону в надежде что он не растопчет её конуру . wink
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:30
            Паша, салют hi ! Они бы уже давно назад сдали, да слишком уж это для них стремно. Как это назад сдать!? Это же для них, убогих, полный проигрыш. yes
            Egorovich
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:33
              Цитата: Egorovich
              Как это назад сдать!? Это же для них, убогих, полный проигрыш.

              Хорошая мина при плохой игре - они уже проиграли . lol
              bouncyhunter
              1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:43
                Они еще долго будут эту тягомотину разыгрывать, Запад проигравшим никогда не должен быть, по их логике, а тут такой облом с этими санкциями. Сами себя теперь клянут, в тихую, что в такое болото влезли. belay
                Egorovich
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:06
                  Проигрывать тоже надо уметь . С этим у Запада - беда . yes
                  bouncyhunter
                  1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 11:14
                    Где проигрыш? В России всё хорошо? Нет не популярных мер правительства в РФ, которые разогревают ситуацию? А пошли на эти меры не из-за того, что экономику РФ лихорадит?
                    Странная у Вас победа, у белорусов. wassat
                    Рагнар лодброк
    2. victorsh (Виктор) Сегодня, 10:10
      И согласен и нет.Личный пример.30 мая возвращаюсь из отпуска(ездил домой в Керчь).Кубань.Возле трассы мини-базарчики.1 кг арахиса-200 руб.Сговорился взять 2 кг по 150(не чищенный,но жаренный).Дома в Новосибирске захожу в гипермаркет и балдею-арахис 1 кг 600 руб.очищенный.Не верю, что перевозка стоит сколько денег!
      victorsh
  2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 09:12
    Поскольку "Ничего не изменилось", то "Евросоюз продлевает антироссийские санкции". lol
    А. Привалов
  3. Опер (Игорь) Сегодня, 09:17
    Вчерашний матч Россия-Испания пусть пересмотрят!
    Опер
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 09:21
      Вот этого не надо! Пускай все останется как есть!)) пожалейте ребят, они реально сделали практически невозможное))
      Сибирский цирюльник
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:19
    Интересно, бюджет содержания бюрократов ЕС сопоставим с потерями ЕС от санкций? Кто прожорливей, бюрократы или санкции?
    Yrec
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 09:25
      Не знаю, как в ЕС, но наши, при любом раскладе в плюсе))
      И бюджет, на содержание наших, пухнет несмотря ни на что
      Сибирский цирюльник
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:21
    Россия живёт в условиях "санкций" от "цивилизованного" запада уже вторую тысячу лет
    Дормидонт
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:22
    Не дай бог, отменят. Мы же сразу в спячку впадем wassat
    Горный стрелок
  7. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 09:38
    Зачем, продлевают?
    Сколько теряют их экономики?
    Неужели верят, что этим добьются от России уступок?
    Ретвизан 8
  8. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:49
    Тут намедни, ещё не дожидаясь решения Европы по санкциям, глава МИД РФ Сергей Лавров изрёк - "Санкции это проблема Европы, а не России". Типа сами пусть выкручиваются из этой ситуации, которую сами и создали. Учитывая то что Евросоюз трещит по швам, санкционная тема это то немногое что их объединяет, а посему продлевать санкции они будут даже себе в ущерб, но это тупик.
    Ныробский
  9. грохот (НИКОЛАЙ) Сегодня, 10:14
    У нас недалеко от дома фермерский рынок. Действительно сельскохозяйственный. Так он вырос за последние три года больше, чем в два раза.
    Продавцы не нарадуются на эти санкции.
    грохот
    1. yustas (Юрий) Сегодня, 11:08
      Поддержу, у нас фермеркие магазинчик почти по всему городу открылись и цены хорошие и товар на несколько порядков лучше, чем супер макеты предлагают
      yustas
      1. грохот (НИКОЛАЙ) Сегодня, 11:38
        Цитата: yustas
        Поддержу, у нас фермеркие магазинчик почти по всему городу открылись и цены хорошие и товар на несколько порядков лучше, чем супер макеты предлагают


        Вот. Именно. У нас молочку в супермаркете практически не покупают. Только приезжии.
        Мясо - только на рынке. Колбасы, сало, грудинка, птица, кролики - всё оттуда.

        Если бы сейчас Правительство гарантировало наличие контрсанкций хотя бы на два, а лучше на три года европейцы сюда бы вернуться не смогли. Разве что с экзотикой какой-нибудь.
        грохот
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