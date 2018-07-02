Новый президент Мексики: Повышаю пенсии в 2 раза. Правительству РФ на заметку

Мы не собираемся проводить конфискацию или иную экспроприацию. Мы намерены действовать в рамках права. Первое, что моя команда сделает – проведёт анализ заключенных ранее контрактов в энергетическом секторе. Если будут найдены нарушения, которые ударяют по интересам мексиканского народа, мы пойдём в конгресс, в суды и победим.

Мы гарантируем свободу предпринимательства, но и вправе спросить с тех, кто ведёт свой бизнес не в интересах народа. Считаю, что моя главная миссия – искоренение тотальной коррупции, поражающей страну.

Победивший на выборах президента Мексики Мануэль Лопес Обрадор обратился к мексиканской нации после оглашения предварительных результатов выборов. После подсчёта свыше 94% голосов Обрадор заручился поддержкой около 53,5% избирателей, пришедших на участки. По словам Обрадора, в стране, основную часть доходов которой составляет экспорт нефти и газа, по определению не может быть миллионов бедных. Первым указом, который подпишет новый мексиканский президент после вступления в должность, по его же словам, станет указ о двукратном повышений пенсий в стране. И этоМануэль Лопес Обрадор отмечает, что средства на повышение уровня благосостояния народа Мексики будут изыскиваться в ходе реализации его программы по справедливому перераспределению доходов в нефтегазовом секторе. По словам Обрадора, многие годы инвестиции в эту отрасль приводили к её росту, однако основные «сливки» снимал лишь ограниченный круг лиц, причастных к деятельности в том числе и иностранных корпораций.Обрадор:По словам избранного президента Мексики, он после инаугурации введёт отмену на периодические резкие скачки цен на бензин.Обрадор:Обрадору 64 года. Он окончил Национальный университет Мексики по специальности «Политология и публичное управление». Представляет коалицию Партии труда, Партии национального возрождения, Партии социальной солидарности и др. У Обрадора существенный кредит доверия от народа.Обрадор выступает за нормализацию отношений с США исключительно с позиций равноправного партнёрства и с критикой американского торгового диктата.Экономические показатели Мексики: безработица - 3,2 % (ниже уровня российской), инфляция - 3% (близкий к российскому показатель), среднегодовые темпы роста ВВП за последние несколько лет - 1,9%. Средняя зарплата около 400 долларов США. Возраст выхода на пенсию - 65 лет у мужчин и женщин. Средняя продолжительность жизни 74,2 года (на три года выше российской).