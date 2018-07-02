11:41 02 июля
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Новый президент Мексики: Повышаю пенсии в 2 раза. Правительству РФ на заметку

Победивший на выборах президента Мексики Мануэль Лопес Обрадор обратился к мексиканской нации после оглашения предварительных результатов выборов. После подсчёта свыше 94% голосов Обрадор заручился поддержкой около 53,5% избирателей, пришедших на участки. По словам Обрадора, в стране, основную часть доходов которой составляет экспорт нефти и газа, по определению не может быть миллионов бедных. Первым указом, который подпишет новый мексиканский президент после вступления в должность, по его же словам, станет указ о двукратном повышений пенсий в стране. И это без повышения планки пенсионного возраста.

Новый президент Мексики: Повышаю пенсии в 2 раза. Правительству РФ на заметку


Мануэль Лопес Обрадор отмечает, что средства на повышение уровня благосостояния народа Мексики будут изыскиваться в ходе реализации его программы по справедливому перераспределению доходов в нефтегазовом секторе. По словам Обрадора, многие годы инвестиции в эту отрасль приводили к её росту, однако основные «сливки» снимал лишь ограниченный круг лиц, причастных к деятельности в том числе и иностранных корпораций.


Обрадор:
Мы не собираемся проводить конфискацию или иную экспроприацию. Мы намерены действовать в рамках права. Первое, что моя команда сделает – проведёт анализ заключенных ранее контрактов в энергетическом секторе. Если будут найдены нарушения, которые ударяют по интересам мексиканского народа, мы пойдём в конгресс, в суды и победим.


По словам избранного президента Мексики, он после инаугурации введёт отмену на периодические резкие скачки цен на бензин.

Обрадор:
Мы гарантируем свободу предпринимательства, но и вправе спросить с тех, кто ведёт свой бизнес не в интересах народа. Считаю, что моя главная миссия – искоренение тотальной коррупции, поражающей страну.


Обрадору 64 года. Он окончил Национальный университет Мексики по специальности «Политология и публичное управление». Представляет коалицию Партии труда, Партии национального возрождения, Партии социальной солидарности и др. У Обрадора существенный кредит доверия от народа.

Обрадор выступает за нормализацию отношений с США исключительно с позиций равноправного партнёрства и с критикой американского торгового диктата.

Экономические показатели Мексики: безработица - 3,2 % (ниже уровня российской), инфляция - 3% (близкий к российскому показатель), среднегодовые темпы роста ВВП за последние несколько лет - 1,9%. Средняя зарплата около 400 долларов США. Возраст выхода на пенсию - 65 лет у мужчин и женщин. Средняя продолжительность жизни 74,2 года (на три года выше российской).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 76

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 09:41
    по справедливому перераспределению доходов в нефтегазовом секторе.

    У нас этого не будет. Наш олигархат на такое не пойдёт... Наши олигархи будут за "своё" будут зубами держаться, пока им зубы не повыбивают.
    solzh
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 09:51
      Раньше был лозунг---"догнать и перегнать Америку".А сейчас, что----"догнать и перегнать Мексику"???
      Reptiloid
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:57
        Заявить можно все что угодно, вопрос в реализации. И как, без приватизации и экспроприации, можно изыскать такой объем средств, чтобы позволил увеличить пенсии в два раза, у олигархов столько нет))), попахивает популизмом. Но заявление все равно бесспорно смелое, такие задачи себе и надо ставить, любопытно что из этого получится.. .
        maxim947
        1. Например Сегодня, 10:53
          Цитата: maxim947
          попахивает популизмом.


          Все социальное попахивает популизмом. И этот запах мне нравится. Поднятие уровня жизни населения - откровненный популизм.
          Хочу напомнить, что ВЕСЬ шоубизнес построен на популизме. Там сотни миллиардов баксов.
          Так, что популизм штука высокодоходная.

          Социализм - это популизм чистой воды. Именно социальная политики ФРГ манит к себе миллионы беженцев.
          Наше правительство ОБЯЗАНО вести социальную политику.

          Так, что Мексиканцам желаю успехов в их начинаниях.
          Например
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:56
            Хочу напомнить, что ВЕСЬ шоубизнес построен на популизме. Там сотни миллиардов баксов.

            Не очень удачное сравнение.
            maxim947
            1. Например Сегодня, 10:56
              Цитата: maxim947
              Не очень удачное сравнение.

              Обоснуйте...
              Поп музыка - именно популярная музыка. Платит за нее население. И чем больше денег у населения тем больше население тратит деньги.
              Просто нужно уметь управлять этими процессами. Вернее направлять эти процессы в нужную сторону.
              У нас димон направляет процессы в сторону услуг запада (покупка баксов и облигаций, покупка иностранных услуг и товаров, ну и т.д.)
              Население России для нашего правительства - обуза. По этому димон желает сократить любым способом издержки связанные с этой обузой. Повышение пенсионного возраста, повышение налогов, взимание налогов за само существование человека (налог на дом, дачу, квартиру, даже сортир на даче могут обложить налогом - не хрен какть laughing )


              Всё просто. hi
              Например
              1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:09
                Не хочу даже пытаться. У вас крайне однобокое, агрессивное восприятие действительности и боюсь я не смогу вас в чем-то переубедить, зачем нам время и нервы по-пусту тратить?))
                maxim947
          2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:33
            Теперь каждый сам будет повышать свой уровень жизни, как может - халява закончилась.
            Вадим237
        2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:11
          Цитата: maxim947
          попахивает популизмом.

          тем более что у них уже возраст выхода на пенсию 65 лет...конечно желаю ему претворить всё задуманное,но очень сомневаюсь,так что давайте через годик посмотрим что он запоёт...
          taiga2018
      2. akunin (эд) Сегодня, 10:16
        Цитата: Reptiloid
        Раньше был лозунг---"догнать и перегнать Америку".А сейчас, что----"догнать и перегнать Мексику"???

        в 72 году ,когда едешь из донецка в ворошиловград(луганск) на одном участке трасса разделялась вдоль газоном,на газоне стоял аншлаг:"догоним и перегоним америку по производству селбхозпродукции на душу населения",а когда едешь обратно(по другой полосе,через газон)-"не уверен - не обгоняй".(это не байка).
        akunin
    2. сайгон (виктор) Сегодня, 09:53
      Наши олигархи за свое кровно сприватизировонное , не посильными трудами краденое не то что зубами выбитыми и руками по майку обрубленными вцепятся .
      сайгон
    3. Muvka (Владимир) Сегодня, 09:57
      Средняя продолжительность жизни 74,2 года (на три года выше российской).

      Ложь и манипуляция.
      Muvka
    4. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 10:09
      однако основные «сливки» снимал лишь ограниченный круг лиц, причастных к деятельности в том числе и иностранных корпораций.

      Мануэль Лопес Обрадор отмечает, что средства на повышение уровня благосостояния народа Мексики будут изыскиваться в ходе реализации его программы по справедливому перераспределению доходов в нефтегазовом секторе

      Президент Венесуэлы Уго Чавес хотел сделать подобное, но увы !
      Доходы корпораций многократно превышают стоимость самой ценной человеческой жизни ...
      Starover_Z
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:23
        [/quote]
        Президент Венесуэлы Уго Чавес хотел сделать подобное, но увы !
        Доходы корпораций многократно превышают стоимость самой ценной человеческой жизни ...[/quote]
        Точно. Если реально начнёт лезть в нефтянку, то вскорости подавится бурито, или инфаркт... Жаль мужика.
        Серж Горелый
        1. Арберес Сегодня, 10:32
          Цитата: Серж Горелый
          Если реально начнёт лезть в нефтянку, то вскорости подавится бурито, или инфаркт... Жаль мужика.


          Да вот еще заморачиваться? Расстреляют с трех позиций как Джона Фицджеральда, что бы другим впредь неповадно было. hi
          Арберес
      2. Xander (Александр) Сегодня, 11:14
        И что Чавес хотел сделать но увы? Выдавил все нефтяные компании владеющие технологиями добычи тяжелой венесуэльской нефти ,национализацией и играми в социализм, распугал инвесторов, заморозил будущие проекты,снизил добычу нефти больше чем на четверть и продает ее со скидкой . Абсурд доходил до степени что богатая газом Венесуэла закупала его у Колумбии.

        А так конечно он молодец wassat
        Xander
    5. GibSoN Сегодня, 10:27
      У нас этого не будет. Наш олигархат на такое не пойдёт...

      Между нефтегазовым лобби РФ и любыми другими нефтегазовыми лобби других стран, есть одна, очень значительная разница! Интересы нефтегазового лобби РФ, "крышует" как минимум одна из сильнейших армий планеты! В том числе, с гарантированными средствами ТЯО. Видимо в том числе и по этому, наш олигархат на такое не пойдёт.. Да я думаю не только на такое не пойдёт.. Если в двух словах, страх они уже давно потеряли.
      GibSoN
    6. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:42
      Тебя надо поставить президентом. Ты "умный"
      Грибок
    7. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:31
      А причём здесь олигархи - они имеют только одно отношение к пенсиям, уплата налогов в козну.
      Вадим237
    8. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:34
      Уже 60 городах России, организованно прошли митинги и протесты против кровожадной пенсионной реформы. И это только начало. У народа тоже есть предел терпения. winked
      сибиралт
  2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:42
    На выборах,и после выборов много чего обещают.Трамп вообще всех переплюнул.Но главное воплотить обещания в жизнь.Начинания президента Мексики благородны и их можно только приветствовать.
    Мар.Тира
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 09:46
      Цитата: Мар.Тира
      На выборах,и после выборов много чего обещают.Трамп вообще всех переплюнул.Но главное воплотить обещания в жизнь.Начинания президента Мексики благородны и их можно только приветствовать.

      интересно этот г-н просто популист или хочет сделать из Мексики вторую Венесуэлу?
      Арон Заави
      1. Лесс Сегодня, 09:54
        Цитата: Арон Заави
        интересно этот г-н просто популист

        Скорее это профессор болтологии... Повысим прям сейчас, а деньги на повышение найдём потом...
        Лесс
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:35
          Поражает одно - сколько в нашей стране народу (судя по комментам) готовы поверить "на слово" неизвестному человеку(или он кому то известен?), лишь бы он пообещал райские пущи! Очень удивлюсь, если этот перец выполнит свои предвыборные обещания! Популизм чистой воды. А мексиканцы видать верят... верят в манну небесную ...и что бы уже завтра же! laughing

          НасРать
          1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:36
            Такие обычно хорошо в мошеннические сети попадают.
            Вадим237
      2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 10:06
        Цитата: Арон Заави
        интересно этот г-н просто популист или хочет сделать из Мексики вторую Венесуэлу?

        hi Ну не всё же американцам устраивать революции в Европе и Ближнем Востоке.Пора и нам на американском континенте по бузить!
        Мар.Тира
      3. Александр War (Александр) Сегодня, 10:06
        Отработал, в деревянный макинтош — и поехал?
        Александр War
  3. AUL (Александр) Сегодня, 09:43
    Вот кого нам надо было выбирать 18 марта! Жаль, не баллотировался он у нас!
    AUL
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 09:56
      Вы хоть полностью статью прочитали?
      Muvka
    2. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:41
      Лети в Мексику жить
      Грибок
  4. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 09:47
    Ещё только кресло к попе примерял, уже учить вздумал...Забыл наверно кто на севере сидит и сухопутные границы с Мексикой имеет. Всё делать по указке из белого дома делать будет, иначе судьба Каддафии замаячит в профессиональном росте.
    Azazelo
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:49
    Обрадоровы бы слова да российскому руководству в УШИ!!!
    Egorovich
    1. Xander (Александр) Сегодня, 10:12
      Ага ага, у таких как вы, деньги на грядках растут, посадил-скосил-раздал пенсионерам wassat
      Xander
  6. mitchhunter Сегодня, 09:51
    Молодец! С него можно брать пример!
    mitchhunter
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 09:57
      Да. Срочно берем пример. Повышаем пенсию в 2 раза и выход на пенсию в 65, как в мексике уже сейчас!
      Muvka
  7. Лесс Сегодня, 09:52
    Возраст выхода на пенсию - 65 лет у мужчин и женщин
    Ну у нас даже при самом жёстком варианте женщинам возраст выхода на пенсию только до 63-х лет планируют повысить... через 15 лет. Да и фраза о том, что пенсии в Мексике УЖЕ повышают, а средства на это ЕЩЁ только будут изыскивать звучит слегка странно...
    Лесс
    1. akunin (эд) Сегодня, 10:09
      более странно звучит фраза наших политиков о том что в 2024 году продолжительность жизни у нас составит 80 лет.
      akunin
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:05
        более странно звучит фраза наших политиков о том что в 2024 году продолжительность жизни у нас составит 80 лет.


        если народ будет меньше бухать и курить - и больше заниматься спортом
        это будет не предел

        смешны рассказы об экологии на фоне количества спиртного, которое употребляют живущие в неэкологичных районах и жующих не экологичную еду



        консерватор
        1. akunin (эд) Сегодня, 11:35
          если народ будет меньше бухать и курить - и больше заниматься спортом
          это будет не предел
          продолжительность жизни на прямую не зависит от количества выкуренного,выпитого или км пробежки(у меня сосед двумя этажами ниже пробежал лыжный марафон в 73 года,умер через месяц после марафона.американцы не самая спортивная нация ,а продолжительность жизни у них выше(основная причина качество здравоохранения)
          "Здоровому человеку спорт не нужен, а больному он просто вреден" у.черчиль

          akunin
  8. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 09:53
    У нас в России будущее для большинства людей (толпы, как сказал рупор правительства Киселев), предопределено, всего два варианта:
    1. Умереть безработным в нищете (медобеспечение, лекарства, болезни , недоедание и т.п.)
    2. Умереть на работе.
    Есть еще варианты?
    MKPU-115
    1. akunin (эд) Сегодня, 10:01
      3(лучший).дожить на работе до 65 лет и умереть в первый день пенсии.
      akunin
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 10:02
      Умереть в результате несчастного случая
      solzh
      1. akunin (эд) Сегодня, 10:31
        Цитата: solzh
        Умереть в результате несчастного случая
        нет спокойно ночью ,во сне,что бы получить только деньги на захоронение от пенсионного фонда( недавно получал ,аж 6.5 тыс. целковиков ,наверное на картонный гроб или газеты ,чтобы труп завернуть,ибо копка могилы стоила 11 тыс.)
        akunin
    3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:16
      Цитата: MKPU-115
      У нас в России будущее для большинства людей (толпы, как сказал рупор правительства Киселев), предопределено, всего два варианта:1. Умереть безработным в нищете (медобеспечение, лекарства, болезни , недоедание и т.п.)2. Умереть на работе.
      Есть еще варианты?

      Есть - Не родиться.
      Эта пенсионная реформа прежде всего ударит по институту семьи, когда бабушки и дедушки, которые сегодня присматривают за внуками пока молодёжь работает, будут вынуждены работать до 60/65 лет. Тётки просто не будут рожать детей в силу того, что их не с кем будет оставить что бы не брать тот же больничный по уходу за ребёнком, поскольку это не приветствуется работодателем, а нанимать няню не по карману. Ждём очередного провала рождаемости от немногочисленного поколения 90-х? Это можно расценивать как программу правительства по системному уничтожению народа.
      Ныробский
      1. akunin (эд) Сегодня, 10:37
        Цитата: Ныробский
        Есть - Не родиться.

        жестокий вы эгоист ,а кто создаст прибавочную стоимость сечиным,рогозиным и тд?.кто в 25 раз проголосует за путина,придавая выборам легитимность?
        Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы Он сделал вас сильней.
        Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивай, что вы можете сделать для своей страны.
        д.ж.кеннеди
        akunin
        1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:47
          Цитата: akunin
          Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы Он сделал вас сильней.
          Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивай, что вы можете сделать для своей страны.
          д.ж.кеннеди

          Главное что бы страна не мешала гражданину самореализоваться. В России пока наблюдается обратный процесс. Правительство стремится обложить налогом не потенциального ткача, а ещё даже не сотканное им полотно, до покупки ткацкого станка.
          Ныробский
  9. akunin (эд) Сегодня, 09:59
    По словам Обрадора, в стране, основную часть доходов которой составляет экспорт нефти и газа, по определению не может быть миллионов бедных.
    наивный съезди в россию и узнаешь как оно бывает.
    akunin
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:22
      Цитата: akunin
      По словам Обрадора, в стране, основную часть доходов которой составляет экспорт нефти и газа, по определению не может быть миллионов бедных.
      наивный съезди в россию и узнаешь как оно бывает.
      Скорее романтик. Хотя суть сказанного и предлагаемая им программа абсолютно верны и экономически обоснованы. Мы тоже не можем прокормить стариков не потому что не хватает ресурсов и денег, а потому, что определённая группа лиц не может нажраться этими деньгами.
      Ныробский
      1. akunin (эд) Сегодня, 10:40
        Цитата: Ныробский
        что определённая группа лиц не может нажраться этими деньгами

        + эта группа постоянно множиться и прирастает голодными ртами :женами,мужьями,детьми,любовницами и тд.
        akunin
  10. shubin Сегодня, 10:00
    Однозначно, не жилец.
    shubin
  11. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:02
    Попахивает популизмом. Будем посмотреть, как он в 2 раза пенсию повысит. Наверное половину пенсионеров в Штаты депортирует.
    Yrec
    1. KondratKo Сегодня, 11:00
      Цитата: Yrec
      Попахивает популизмом.

      Так ведь:
      Обрадору 64 года. Он окончил Национальный университет Мексики по специальности «Политология и публичное управление».

      - замполит (по нашему). У нас помнится так красиво говорить умел - заслушаешься... )))
      KondratKo
  12. Million (Влад) Сегодня, 10:03
    В ответ правительство РФ предложит повысить пенсионный возраст в 2 раза!
    Million
  13. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:04
    Реинкарнация Уго Чавеса в лице Обрадора? Только вот не дадут ему сделать задуманное и после этого заявления уже можно начинать отсчёт времени до "мексиканской весны".
    Ныробский
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:11
      Дима hi Впору вспомнить куда ведут благие намерения . wink
      bouncyhunter
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:12
        Цитата: bouncyhunter
        Дима hi Впору вспомнить куда ведут благие намерения . wink

        Вот уж воистину! Приветствую Павел hi
        Ныробский
  14. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 10:06
    Рейтинг Единой России резко падает. На следующих выборах, лично я пойду голосовать за коммунистов. Похоже, это единственная сила, которая может остановить пенсионный геноцид. (да и не только пенсионный)
    "Рейтинг "Единой России" рухнул на 21%
    Ивановские депутаты могут уклониться от "одобрения" пенсионной реформы

    «Единая Россия» обсудила пенсионную реформу на закрытом расширенном заседании с руководителями партийных фракций в региональных и муниципальных парламентах с участием депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и правительства.
    Суть совещания - пенсионную реформу придется принимать.
    По информации "Ведомостей" "...на совещании свое недовольство высказывали все регионы, но в первую очередь те, где скоро выборы"
    Как сообщает "Коммерсант", исполком «Единой России» направил в регионы техзадание, в котором рекомендовал «избегать тезисов о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках». Заксобрания уже начали готовить положительные отзывы на проект закона, хотя субъекты, которым в сентябре предстоят выборы, от этого могут и уклониться.

    После объявления о повышении пенсионного возраста рейтинг партии падает по всей стране. Общий настрой актива единороссов был пессимистический - в регионах не понимают, как разъяснять реформу.

    Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» по результатам опроса ВЦИОМ 18–24 июня по России составил 38,7% (в конце мая был 49,3%). КПРФ увеличила рейтинг с 10,2 до 14,5%, ЛДПР - с 8,6% до 10,3%, «Справедливая Россия» - с 4,7 до 5,7%."
    Старый Хрен
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 10:33
      Все тайно ,закрыто ,кулуарно Фу ***** negative
      Александр War
  15. Vard Сегодня, 10:12
    На три года больше российской... Не мудрено... Мы пьем водку...они текилу...
    Vard
  16. Старый военрук Сегодня, 10:16
    Однако, пришибут его или ещё как-нибудь сломают. Покушение на доходы тех "которые тоже плачут" не прощается никогда и никому.
    Старый военрук
  17. граматей (Константин) Сегодня, 10:25
    Товарищи господа! Перестаньте обращать внимание на среднюю продолжительность жизни - этот показатель слишком обобщен, чтобы его использовать в практических целях. Напоминаю - для его расчета используются данные по родившимся людям - т.е. с возраста 0. При этом есть младенческая смертность - все умершие до одного года. Теперь цифры - в СССР младенческая смертность в 1950-е = 88,0 случаев на тысячу. В 2014 = 7,8 случаев. Вопрос - как изменилась средняя продолжительность жизни? Сейчас, как и ранее, человек, доживший до 21 года, имеет шансы прожить еще около 45 лет. Т.е. фактически, взрослые люди жить дольше не стали.
    Этот довод приводить в обоснование повышения пенсионного возраста - заведомо обманывать людей.
    граматей
  18. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 10:31

    В десятках российских городов прошли митинги против повышения пенсионного возраста
    В нескольких десятках городов России 1 июля провели митинги против повышения пенсионного возраста. Большинство из них были согласованы.
    Один из самых массовых митингов прошел в Омске, где, по даннымагентства «Омск-Информ», собрались пять тысяч человек. Организаторы митинга заявили о двух тысячах участников. Митинг согласовали представители партий «Яблоко» и ПАРНАС.
    На митинг в Челябинске пришли около двух тысяч человек, в Комсомольске-на-Амуре — около полутора тысяч. Также акции прошли в Хабаровске, Новосибирске, Иркутске, Томске, Мурманске, Краснодаре, Саратове, Перми и других городах.
    В Оренбурге мэрия изначально отказалась согласовать мероприятие, но суд счелотказ незаконным. В итоге в городе состоялось два мероприятия: шествие, организованное сторонниками Навального, и митинг КПРФ, ЛДПР и «Родительского совета Оренбуржья». По подсчетам «Эха Москвы в Оренбурге», на первую акцию пришли несколько сотен человек.
    Во Владивостоке прошло несогласованное шествие, в ходе которого участники прошли от вокзала города до здания Пенсионного фонда с лозунгом «Нет повышению пенсионного возраста».
    О задержаниях во время акций не сообщалось. В Пензе активиста движения «Поколение нового времени», участвовавшего в акции, задержали по ее окончании. По словам очевидца, причиной назвали неповиновение активиста полиции (статья 19.3 КоАП) на акции «Он нам не царь» 5 мая.
    Добавлено. Позже издание «Свободные новости» сообщило о задержании в Саратове демонстранта, который со сцена призвал скандировать «Путин — вор».
    Акции организовали региональные штабы сторонников Алексея Навального, а также профсоюзы, партии ЛДПР, КПРФ, «Яблоко» и ПАРНАС. Сторонники Навального устроили акции в 39 городах.
    Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста 16 июня. К 2028 году срок выхода на пенсию у женщин повысится с 55 до 63 лет, у мужчин — с 60 до 65 лет к 2034 году.
    «Коммерсантъ» и «Ведомости» писали, что Кремль прорабатывает варианты смягчения реформы в случае протестов.
    Старый Хрен
    1. Лесс Сегодня, 10:49
      Цитата: Старый Хрен
      К 2028 году срок выхода на пенсию у женщин повысится с 55 до 63 лет, у мужчин — с 60 до 65 лет к 2034 году.

      Вот тут вы слегка напутали...
      Лесс
  19. Altona (Евгений) Сегодня, 10:35
    Цитата: solzh
    Наш олигархат на такое не пойдёт...

    ---------------------
    Наш олигархат надо гнать поганой метлой. Хватит уже с народа драть. Вначале общенародную собственность, затем зарплату и рабочие места, затем образование и медицину, затем пенсии и пособия. Правильно вопросы Путину задавали "когда же вы насосётесь?"
    Altona
  20. Altona (Евгений) Сегодня, 10:36
    Цитата: Старый Хрен
    «Коммерсантъ» и «Ведомости» писали, что Кремль прорабатывает варианты смягчения реформы в случае протестов.

    --------------------
    Не смягчения, а отмены. И нужно вообще много вопросов задать Кремлю, в том числе и прогрессивную шкалу налогообложения на сверхбогатых. Если они налоги с них собрать не могут, то зачем мы кормим армию силовиков?
    Altona
  21. Altona (Евгений) Сегодня, 10:38
    Цитата: граматей
    Товарищи господа! Перестаньте обращать внимание на среднюю продолжительность жизни - этот показатель слишком обобщен, чтобы его использовать в практических целях.

    -------------------
    И количество работающих на одного пенсионера-это тоже ни о чем. Производительность с тех пор выросла в разы. Надо рабочие места создавать.
    Altona
  22. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 10:40
    Посмотрим, на сколько хватит этих популистских лозунгов..Государственная кормушка испортила немалое количество порядочных людей..
    Злой 55
  23. solovald Сегодня, 10:46
    Цитата: maxim947
    400

    Помнится, у нас, в России, когда-то кто-то ставил задачу поднять ВВП до 10% и обогнать Португалию... Но, как говорил дедушка Крылов - "А воз и ныне там"
    solovald
  24. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 10:48
    Занятная математика.
    А давайте подсчитаем «на колене» что будет стоить государству, ну, поднять на одну тысячу рублей пенсию. В году 12 месяцев, значит, 12 тысяч рублей в год на одного пенсионера надо изыскать средств. Представим, что пенсионеров 40 (сорок) миллионов. 40 000 000 * 12 000руб. = 480 000 000 000 рублей. Это 480 миллиардов рублей (около, полу триллиона деревянных).
    Теперь, переведём «деревянные» в «зелёные», 480 000 000 000 / 62
    = 7 741 935 483,87 а это, семь миллиардов семьсот сорок один миллион долларов. Ok! С барского плеча, округлим до 8 миллиардов долларов. Хорошо?
    А теперь идём в поисковую машину и спрашиваем, ну, например, так: «сколько стоит яхта Абрамовича» и получаем цифру чуть более 300 миллионов долларов за одно судно. Это значит, что десять яхт, это 3 миллиарда долларов, а двадцать яхт, это шесть миллиардов долларов. А тридцать яхт, с лихвой обеспечат сорок миллионов пенсионеров двенадцатью тысячами рублями в год прибавки.
    И не надо увеличивать пенсионный возраст. И не надо издеваться над людьми, честно отслужившими своё на благо отчизны, которую, как известно не выбирают.

    Так что у Мексиканца вполне себе разумные и более чем, адекватные планы.
    Gnefredov
  25. владимыч (Алексей) Сегодня, 10:49
    Хотеть не значить мочь
    владимыч
  26. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 10:53
    Круто начал. Наезжать на нефтяных магнатов чревато, многие правители в мире в разное время почувствовали это. Удачи ему на этом очень тернистом пути "справедливого перераспределения доходов". Несогласные будут. Их мало, но они хорошо организованы и богаты.
    Rostislav
  27. Altona (Евгений) Сегодня, 10:58
    Цитата: Rostislav
    Наезжать на нефтяных магнатов чревато, многие правители в мире в разное время почувствовали это.

    -----------------------
    Уго Чавес наверное самый наглядный пример из недавнего прошлого.
    Altona
  28. Комментарий был удален.
  29. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 11:03

    Омские депутаты выступили с требованием отставки не только правительства, но и президента
    В Омске на митинг против повышения пенсионного возраста собрались более четырех тысяч человек. Пока это самая массовая акция протеста за сегодняшний день
    Старый Хрен
    1. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 11:31
      Ах ты ёлки-палки, не я один считать люблю belay

      drinks
      P.S. Кстати, где то уже проскочило, что Навальный к этому митингу подмазался (типа, это он этот митинг организовал). Плохо Лёха кончит, ой плохо,..
      Gnefredov
  30. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 11:11
    ...средства на повышение уровня благосостояния народа Мексики будут изыскиваться в ходе реализации его программы по справедливому перераспределению доходов в нефтегазовом секторе.

    Нам такой страшный и несправедливый по отношению к нефтяным магнатам исход событий не грозит.
    Dimy4
  31. faiver (Андрей) Сегодня, 11:16
    сказать это одно, а сделать совсем другое....
    faiver
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