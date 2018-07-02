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Ситуация в Сирии. Стало известно о нанесении удара ВВС Британии по позициям САА
На авиабазе «Хмеймим» в Латакии удалось предотвратить атаку неизвестных беспилотников. Стало известно о нанесении удара ВВС Британии по позициям САА. Позиции правительственных войск в Хасаке подверглись нападению террориста-смертника. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на свои источники.
В минувшие сутки антиправительственные формирования вновь предприняли попытку атаковать авиабазу «Хмеймим», расположенную на западе провинции Латакия. Все дроны неопознанной принадлежности были замечены на подлете к аэродрому и уничтожены средствами российской ПВО. Ущерба военной базе причинено не было.
В юго-восточной части провинции Дараа возобновились мирные переговоры между силами «свободной армии» (ССА) и правительством САР. К вечеру стало известно, что боевики из города Босра приняли условия, предлагаемые властями. О своем решении присоединиться к режиму тишины также объявили боевики из населенных пунктов Джабиб и Умм Валяд. Кроме того, около 250 радикалов добровольно капитулировали и пожелали вступить в ряды сирийской армии. Все они будут проверены на предмет причастности к совершению военных преступлений. Тем временем в ходе зачистки населенного пункта Альма, освобожденного правительственными войсками, были обнаружены оружейный склад и полевой госпиталь боевиков. В госпитале найдены медикаменты израильского и американского производства.
Террорист-смертник группировки ИГ (запрещена в РФ) проник в город Хасака на подконтрольную сирийской армии территорию и активировал находящееся на нем устройство близ опорного пункта проасадовского формирования. В результате взрыва погибли не менее 5 бойцов.
Между тем газета The Sunday Times сообщила о нанесении удара британскими ВВС по позициям сирийской армии в провинции Хомс. Инцидент произошел в июне близ военной базы Ат-Танф, где находятся силы американских и британских войск. Самолет Typhoon сбросил на позиции САА 227-килограммовую бомбу с лазерным наведением. В результате погиб сирийский офицер, еще 7 военнослужащих получили ранения. В Минобороны Британии подробности операции раскрывать не стали, лишь отметили, что действия британцев явились «полностью пропорциональным ответом» сирийскому режиму.
В минувшие сутки антиправительственные формирования вновь предприняли попытку атаковать авиабазу «Хмеймим», расположенную на западе провинции Латакия. Все дроны неопознанной принадлежности были замечены на подлете к аэродрому и уничтожены средствами российской ПВО. Ущерба военной базе причинено не было.
В юго-восточной части провинции Дараа возобновились мирные переговоры между силами «свободной армии» (ССА) и правительством САР. К вечеру стало известно, что боевики из города Босра приняли условия, предлагаемые властями. О своем решении присоединиться к режиму тишины также объявили боевики из населенных пунктов Джабиб и Умм Валяд. Кроме того, около 250 радикалов добровольно капитулировали и пожелали вступить в ряды сирийской армии. Все они будут проверены на предмет причастности к совершению военных преступлений. Тем временем в ходе зачистки населенного пункта Альма, освобожденного правительственными войсками, были обнаружены оружейный склад и полевой госпиталь боевиков. В госпитале найдены медикаменты израильского и американского производства.
Террорист-смертник группировки ИГ (запрещена в РФ) проник в город Хасака на подконтрольную сирийской армии территорию и активировал находящееся на нем устройство близ опорного пункта проасадовского формирования. В результате взрыва погибли не менее 5 бойцов.
Между тем газета The Sunday Times сообщила о нанесении удара британскими ВВС по позициям сирийской армии в провинции Хомс. Инцидент произошел в июне близ военной базы Ат-Танф, где находятся силы американских и британских войск. Самолет Typhoon сбросил на позиции САА 227-килограммовую бомбу с лазерным наведением. В результате погиб сирийский офицер, еще 7 военнослужащих получили ранения. В Минобороны Британии подробности операции раскрывать не стали, лишь отметили, что действия британцев явились «полностью пропорциональным ответом» сирийскому режиму.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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