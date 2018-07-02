11:39 02 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Ситуация в Сирии. Стало известно о нанесении удара ВВС Британии по позициям САА

На авиабазе «Хмеймим» в Латакии удалось предотвратить атаку неизвестных беспилотников. Стало известно о нанесении удара ВВС Британии по позициям САА. Позиции правительственных войск в Хасаке подверглись нападению террориста-смертника. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на свои источники.

Ситуация в Сирии. Стало известно о нанесении удара ВВС Британии по позициям САА


В минувшие сутки антиправительственные формирования вновь предприняли попытку атаковать авиабазу «Хмеймим», расположенную на западе провинции Латакия. Все дроны неопознанной принадлежности были замечены на подлете к аэродрому и уничтожены средствами российской ПВО. Ущерба военной базе причинено не было.


В юго-восточной части провинции Дараа возобновились мирные переговоры между силами «свободной армии» (ССА) и правительством САР. К вечеру стало известно, что боевики из города Босра приняли условия, предлагаемые властями. О своем решении присоединиться к режиму тишины также объявили боевики из населенных пунктов Джабиб и Умм Валяд. Кроме того, около 250 радикалов добровольно капитулировали и пожелали вступить в ряды сирийской армии. Все они будут проверены на предмет причастности к совершению военных преступлений. Тем временем в ходе зачистки населенного пункта Альма, освобожденного правительственными войсками, были обнаружены оружейный склад и полевой госпиталь боевиков. В госпитале найдены медикаменты израильского и американского производства.

Террорист-смертник группировки ИГ (запрещена в РФ) проник в город Хасака на подконтрольную сирийской армии территорию и активировал находящееся на нем устройство близ опорного пункта проасадовского формирования. В результате взрыва погибли не менее 5 бойцов.

Между тем газета The Sunday Times сообщила о нанесении удара британскими ВВС по позициям сирийской армии в провинции Хомс. Инцидент произошел в июне близ военной базы Ат-Танф, где находятся силы американских и британских войск. Самолет Typhoon сбросил на позиции САА 227-килограммовую бомбу с лазерным наведением. В результате погиб сирийский офицер, еще 7 военнослужащих получили ранения. В Минобороны Британии подробности операции раскрывать не стали, лишь отметили, что действия британцев явились «полностью пропорциональным ответом» сирийскому режиму.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
13

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:06
    "Сирия ещё не пала" - Ванга.
    Yrec
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 10:13
      Цитата: Yrec
      "Сирия ещё не пала" - Ванга.

      Скорее всего Сирии той,что была уже не будет.Будет другая.А какая покажет время?Бриты напоминают таким выскочками о себе,не более.Ни какой тактической,ли тем более стратегической задачи этот налёт не представляет,но обращает на себя внимание.
      Мар.Тира
    2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:44
      Цитата: Yrec
      "Сирия ещё не пала" - Ванга.

      Вообще то она говорила о Персии, сиречь Иран. hi
      Ныробский
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:34
        Цитата: Ныробский
        Вообще то она говорила о Персии, сиречь Иран.
        Чего она говорила мы не знаем, но везде писали и в ТВ передачах переводили именно слово "Сирия"
        В госпитале найдены медикаменты израильского и американского производства.
        Так чего удивительного, ближайшая аптека в Израиле, а в Израиль медикаменты и из США поставляют... laughing
        MPN
  2. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:07
    Самолет Typhoon сбросил на позиции САА 227-килограммовую бомбу с лазерным наведением. В результате погиб сирийский офицер

    Сердце не выдержало от неожиданности. Такая хРень с неба wink
    Chertt
  3. SSR (Roman) Сегодня, 10:08
    Их туда не приглашали это нападение на страну.
    Минобороны Британии подробности операции раскрывать не стали, лишь отметили, что действия британцев явились «полностью пропорциональным ответом» сирийскому режиму.

    #Англичанка_гадит, гадила и будет гадить.
    Это её сущность.
    SSR
  4. Vard Сегодня, 10:08
    В сирийские войска начали поступать ПЗРК... Так что в следующий раз будем посмотреть..
    Vard
    1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 10:20
      Бомбят ночью и с больших высот, нужны полноценные ЗРК в такой тактической ситуации.
      Vadim851
    2. donavi49 Сегодня, 10:28
      ПЗРК бесполезен. Особенно ночью (основное время для ударов со стороны коалиции - если не немедленный ответ, ну то есть срочное реагирование на атаку/приближение). Коалиция не летает в зоне работы ПЗРК. Нужны ЗРК. Но опять же. Появление даже мобильных ЗРК (типа Бука) - отследят и его тоже ПРР.

      Полноценный ответ (только он будет эффективен) - не дают сделать по политическим причинам. Ибо Россия на это не впишется. А если Сирия в одно лицо устроит - то тут США и Ко примутся бомбить уже по взрослому 24/7. И заткнуть это будет уже нечем.
      donavi49
      1. Александр War (Александр) Сегодня, 10:47
        Судьба именного дрона Эрдогана
        Александр War
      2. Александр War (Александр) Сегодня, 10:52
        Да чего говорить Бук-М3 нет в Сирии как и С-350,по С-350 вообще тишина recourse По 12 дивизионов Бук-М3 и С-350 было-бы за глаза
        Александр War
  5. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:10
    Сброшена 500 фунтовка. 270 кг.
    Вроде как предупреждение, чтобы сирийская армия не
    продвигалась близко к американо-английской базе на юге Сирии.
    voyaka uh
    1. Totah155 (Alex) Сегодня, 10:22
      Алексей, ты не понял.
      По мнению большинства здесь пишущих, если мало жертв, то удар не удался.
      Видел же, что надо ожидать от авиаударов. В Даре, например....
      Totah155
    2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 10:24
      Paveway ii скорее всего. И полетел заметьте Тайфун а не Торнадо, который лучше для ударных задач приспособлен.
      Vadim851
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:45
        Торнадо уже старенькие. И бомбят по старинке -
        снизившись, с небольшой высоты.
        Тайфуны все-таки современны. У них есть подвесные
        контейнеры-прицелы.
        voyaka uh
  6. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 10:21
    И какова цель удара? Похоже просто тренировочный вылет, Сирия превратилась в международный полигон, трудно сказать кто уже не бомбил.
    Vadim851
  7. JonnyT Сегодня, 10:29
    Их бомб все равно на всех не хватит, оккупанты будут изгнаны с сирийской земли
    JonnyT
Картина дня