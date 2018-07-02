11:40 02 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

ВСУ атаковали и заняли Золотое-4 (Партизанское): гримасы "перемирия"

Украинский «волонтёр» Роман Доник фактически подтверждает откровенные нарушения украинской стороной режима прекращения огня в формате так называемого «хлебного перемирия». Напомним, что договорённости Контактной группы вступили в силу 1 июля, и в тот же день ВСУ в очередной раз осуществили продвижение в так называемой «серой зоне».

В социальных сетях опубликован ролик, на котором демонстрируется, как украинский военнослужащий поднимает флаг над одним из зданий населённого пункта Золотое-4 (Партизанское). Из подписи к видеофрагменту:
В Луганской области населенный пункт Золотое-4 окончательно вернулся под контроль Украины. Почти три недели длилась активная фаза операции.


Небезызвестная украинская «говорящая каска» Дмитрий Тымчук подтверждает, что украинские подразделения вошли в Партизанское. Таким образом, очередной жабий прыжок цели достиг.




В Луганской народной республике эту информацию пока не комментируют.

Между тем, в оперативном командовании ДНР сообщают, что украинская сторона не прекращает обстрелов территории республики. Удары наносились на Горловском и Мариупольско-Новоазовском направлениях. Особую активность проявляют военнослужащие 93-й омб ВСУ. При этом республиканская разведка сообщает, что на прошлой неделе один из военнослужащих украинской бригады покончил жизнь самоубийством на фоне неуставных отношений.

Использованы фотографии: YouTube
9

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 10:09
    Интересно это до каких пор будет продолжаться .... Все эти перемирия в пользу Украины...
    Vard
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:17
      Тоже понять не могу...
      Вместе с тем, когда-то ведь "это" должно закончиться? И что, должно произойти, чтобы пошли перемены?!
      maxim947
    2. SSR (Roman) Сегодня, 10:27
      Цитата: Vard
      Интересно это до каких пор будет продолжаться .

      Цитата: maxim947
      Тоже понять не могу...

      Имха камрады, чем ближе финал ЧМ по футболу, тем потнее ладошки упырей.
      Гадливая англичанка бомбит позиции САР,
      Минобороны Британии подробности операции раскрывать не стали, лишь отметили, что действия британцев явились «полностью пропорциональным ответом» сирийскому режиму.

      Укроп начал жабой вонять....
      Где-то что-то жахнет через пару недель.
      SSR
    3. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 10:29
      Цитата: Vard
      Все эти перемирия в пользу Украины...

      гримасы "перемирия"
      А как вам такая "гримаса" ? Сижу я уже дома, а мне звонит сослуживец, и передаёт полученный с КП роты приказ на ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ОГНЯ...
      Перепутал парень,думал что я ещё на позиции,а я сменился...

      А стрелять действительно запрещают yes А укропы,не долго думая, перешли на огонь по нам с ПББС,причём хороших,качественных,не чета каким-нибудь кустарным(в прочем которых у нас также нет)...
      Выстрела не слышно,а пульки летят...

      И вообще,о уровне нашего оснащения :
      Народная Правда - Донбасс
      9 июн в 22:22

      Вопросы от ополченца первой волны.

      Хочется спросить у тех, кто на параде хлопал в ладоши проезжающей показательной технике и рассказам Захара про новые РСЗО собственного производства.
      А вы видели, на чем действительно воюют наши пацаны?
      На каких дровах и развалюхах им приходится выезжать из-под обстрелов?

      ТЕКСТ УРЕЗАН

      И на этом наше доблестное командование собирается Донбасс освобождать?!
      На этих дровах?
      Никто не говорит о климат-контроле в салоне, но исправная техника на передовой быть обязана!
      Это на минуточку жизни наших пацанов!
      Или такого отношения заслуживают те, кто 4 года назад не ссыканул взять в руки оружие и встать на защиту Донбасса! Война не закончилась, а вот силы и терпение у пацанов – на исходе!
      Или кто-то начал забывать, что если надо будет, мы и на этих полудохлых гусеницах до центра Донецка доедем, а там уже спросим, где они показательную технику прячут и почему она не воюет!

      https://vk.com/truepeoples
      По ссылке,к стати,есть что почитать о нашей "жизни"...
      Сепар ДНР
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:24
      Прока у нас мундиали, да прочие развлекухи, ждать придется долго. winked
      сибиралт
    5. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 11:26
      Ровно до тех пор, пока ВСУ не встанут на границе молодой страны.
      А насчёт "в пользу Украины" - иногда кажется, что интересы руководства РФ и Украины во многом совпадают, в части стремления к удушению республик уж точно.
      kakvastam
  2. Romka47 (Роман) Сегодня, 10:11
    "Они фактически подтверждают нарушение....." нытью, так и пишите враг с боями занял село. А то уже как хохлы начали из каждой зрады перемогу выжимать..
    Romka47
  3. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 10:18
    Ну, что ж... Давайте еще раз посмеемся над "жабьими прыжками" укропов и напишем гневные возгласы" пора по сусалам дать"!
    А Васька слушает, да ест. Все по Крылову...
    Вождь краснокожих
  4. Nychego (Валерий) Сегодня, 10:23
    Долго ещё ржать будете над хох.ляцкими "жабьими прыжками"? До самого "прыжка" на Саур-могилу?
    Nychego
    1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 10:37
      Цитата: Nychego
      Долго ещё ржать будете над хох.ляцкими "жабьими прыжками"? До самого "прыжка" на Саур-могилу?

      Нам-то,точно не до смеха...
      В прочем... Что мы можем против диктуемой нам воли Кремля ?

      Или кто-то ещё убеждён ,что все эти недоперемирия зарождаются в "недрах" ДНР и ЛНР ???
      Сепар ДНР
  5. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:29
    Американцам нельзя верить потому что они легко нарушают международное право и любые договорённости имея на то умысел. Уркаинским покемонам нельзя верить по той причине, что они по своему скудоумию вообще не знают что такое международное право и сила договора. yes
    Ныробский
    1. Шмель_3 Сегодня, 11:40
      Ныробский (Дмитрий)
      " Уркаинским покемонам нельзя верить по той причине, что они по своему скудоумию вообще не знают что такое международное право и сила договора."
      Все они знают, особенно когда надо им. Обратите внимание на их обращения в международные суды и те решения, которые эти суды принимают. Другое дело, что доверять любым договоренностям с Украиной нельзя! Вообще не понятно, почему, зная неспособность выполнять любое перемирие с ними, их заключают!
      Шмель_3
  6. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:38
    Вроде как "серые зоны" находятся в тактически невыгодных местах, там, в низинах, окружённых "высотами"? Походы в такие "серые зоны" являются развлекухой для укропов, закрепится там особо не получится. А флажками помахать - пойдёт.
    Yrec
    1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 10:42
      Цитата: Yrec
      Вроде как "серые зоны" находятся в тактически невыгодных местах, там, в низинах, окружённых "высотами"?

      Это "вроде"... Везде по разному. Как карандаш лёг на карту,в момент начала разграничения.
      Вот наша позиция,под Авдеевкой, как раз в низине,и укропы в преимущественном положении...
      Сепар ДНР
  7. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:43
    Как всегда пустое село заняли в серой зоне и кичаться.
    Грибок
  8. Александр War (Александр) Сегодня, 10:44
    laughing Потеряла уже государственность 404
    Александр War
    1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 10:53
      Цитата: Александр War
      Потеряла уже государственность 404


      И что дальше ? Действия России в отношении экс-Украины в целом, и нас,ЛНР и ДНР в частности ...
      Есть хоть какое-то подобие ХПП относительно всего этого ?
      Сепар ДНР
      1. Александр War (Александр) Сегодня, 10:55
        Ну как что дальше ,Путин говорил я вам покажу кузькину мать если всу пойдут на обострение ,в итоге пшик
        Александр War
        1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 11:34
          Цитата: Александр War
          Ну как что дальше ,Путин говорил я вам покажу кузькину мать если всу пойдут на обострение ,в итоге пшик

          Не о сдерживающей роли РФ речь,а о том,как вообще Россия намерена поступить с Украиной и нами...
          Не останемся ли мы для вас не признанными пасынками и изгоями из зоны "замороженного конфликта" ?
          Сепар ДНР
  9. ton5a (Коля) Сегодня, 10:57
    Нам некогда, надо под ЧМ пенсию срезать у людей, 7 - 12 тыс. в месяц и то жаль для стариков. В москве поди голод, старики по России отработают. Лишь бы столица радовалась. А мы сколько сдюжим. Сдохнем за светлое будущее sad
    ton5a
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 11:10
      Меня тоже по видео всяким удивляет вот пенсия 12 тыс Вопрос сколько ее получают и сколько получают социальную пенсию?Да Дерипаска не доедает Там уже вроде как на 6 проц хотят поднять тарифы на жкх . К примеру, уже известно, что с 1 июля 2018 года рост коммунальных тарифов в Санкт-Петербурге и Якутии составит 6%. В Кемеровской области и Башкирии — 5,9%, в Москве, Кировской и Новгородской областях — 5,5%. Правда, есть и регионы — «счастливчики»: в Северной Осетии и Новосибирской области тарифы вырастут лишь на 3%. Но, как видим, повезло далеко не всем.
      Александр War
  10. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 11:23
    Послушайте последние 3 секунды записи - там похоже на рабскую речь.
    kotdavin4i
Картина дня