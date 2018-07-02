В Луганской области населенный пункт Золотое-4 окончательно вернулся под контроль Украины. Почти три недели длилась активная фаза операции.

Украинский «волонтёр» Роман Доник фактически подтверждает откровенные нарушения украинской стороной режима прекращения огня в формате так называемого «хлебного перемирия». Напомним, что договорённости Контактной группы вступили в силу 1 июля, и в тот же день ВСУ в очередной раз осуществили продвижение в так называемой «серой зоне».В социальных сетях опубликован ролик, на котором демонстрируется, как украинский военнослужащий поднимает флаг над одним из зданий населённого пункта Золотое-4 (Партизанское). Из подписи к видеофрагменту:Небезызвестная украинская «говорящая каска» Дмитрий Тымчук подтверждает, что украинские подразделения вошли в Партизанское. Таким образом, очередной жабий прыжок цели достиг.В Луганской народной республике эту информацию пока не комментируют.Между тем, в оперативном командовании ДНР сообщают, что украинская сторона не прекращает обстрелов территории республики. Удары наносились на Горловском и Мариупольско-Новоазовском направлениях. Особую активность проявляют военнослужащие 93-й омб ВСУ. При этом республиканская разведка сообщает, что на прошлой неделе один из военнослужащих украинской бригады покончил жизнь самоубийством на фоне неуставных отношений.