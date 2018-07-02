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Американские СМИ: Пхеньян и не думал разоружаться
В Северной Корее продолжается процесс расширения предприятия по производству баллистических ракет, способных нанести удар по американским военным объектам, сообщает газета Wall Street Journal.
Издание, ссылаясь на результаты исследования спутниковых снимков, которые провел Институт международных исследований Миддлбери, утверждает, что в районе города Хамхын (КНДР) продолжается выпуск твердотопливных баллистических ракет, способных долететь до военных объектов США в Азии. Там же производят и боеголовки для ракет большой дальности, которые могут быть использованы для удара по континентальной Америке.
Мало того, расширение указанного производственного объекта под Хамхыном находится в стадии завершения, работы на нем не прекращались даже во время саммита США-КНДР.
Данное обстоятельство, по словам одного из исследователей института Дэвида Шмерлера, является весомым доказательством того, что северокорейские власти не собираются сворачивать свою ракетно-ядерную программу даже под нажимом Вашингтона.
Кроме того, исследователь выразил уверенность, что неподалеку от завода под Хамхыном находятся еще два предприятия, выпускающие аналогичную продукцию. На снимках видно, что к одному объекту проложена подъездная дорога, а рядом со вторым были недавно проведены подрывные работы, которые могут указывать на реализацию планов по расширению предприятия.
Напомним, ранее ресурс 38 North также опубликовал материал, связанный с исследованием спутниковых снимков. По данным экспертов, в настоящее время в КНДР быстрыми темпами налаживается инфраструктура вокруг ядерного центра в Йонбёне. Специалисты полагают, что объект продолжает работу в обычном режиме, поскольку не получил конкретных указаний от руководства страны.
Издание, ссылаясь на результаты исследования спутниковых снимков, которые провел Институт международных исследований Миддлбери, утверждает, что в районе города Хамхын (КНДР) продолжается выпуск твердотопливных баллистических ракет, способных долететь до военных объектов США в Азии. Там же производят и боеголовки для ракет большой дальности, которые могут быть использованы для удара по континентальной Америке.
Мало того, расширение указанного производственного объекта под Хамхыном находится в стадии завершения, работы на нем не прекращались даже во время саммита США-КНДР.
Данное обстоятельство, по словам одного из исследователей института Дэвида Шмерлера, является весомым доказательством того, что северокорейские власти не собираются сворачивать свою ракетно-ядерную программу даже под нажимом Вашингтона.
Кроме того, исследователь выразил уверенность, что неподалеку от завода под Хамхыном находятся еще два предприятия, выпускающие аналогичную продукцию. На снимках видно, что к одному объекту проложена подъездная дорога, а рядом со вторым были недавно проведены подрывные работы, которые могут указывать на реализацию планов по расширению предприятия.
Напомним, ранее ресурс 38 North также опубликовал материал, связанный с исследованием спутниковых снимков. По данным экспертов, в настоящее время в КНДР быстрыми темпами налаживается инфраструктура вокруг ядерного центра в Йонбёне. Специалисты полагают, что объект продолжает работу в обычном режиме, поскольку не получил конкретных указаний от руководства страны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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