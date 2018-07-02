11:41 02 июля
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Американские СМИ: Пхеньян и не думал разоружаться

В Северной Корее продолжается процесс расширения предприятия по производству баллистических ракет, способных нанести удар по американским военным объектам, сообщает газета Wall Street Journal.



Издание, ссылаясь на результаты исследования спутниковых снимков, которые провел Институт международных исследований Миддлбери, утверждает, что в районе города Хамхын (КНДР) продолжается выпуск твердотопливных баллистических ракет, способных долететь до военных объектов США в Азии. Там же производят и боеголовки для ракет большой дальности, которые могут быть использованы для удара по континентальной Америке.


Мало того, расширение указанного производственного объекта под Хамхыном находится в стадии завершения, работы на нем не прекращались даже во время саммита США-КНДР.

Данное обстоятельство, по словам одного из исследователей института Дэвида Шмерлера, является весомым доказательством того, что северокорейские власти не собираются сворачивать свою ракетно-ядерную программу даже под нажимом Вашингтона.

Кроме того, исследователь выразил уверенность, что неподалеку от завода под Хамхыном находятся еще два предприятия, выпускающие аналогичную продукцию. На снимках видно, что к одному объекту проложена подъездная дорога, а рядом со вторым были недавно проведены подрывные работы, которые могут указывать на реализацию планов по расширению предприятия.

Напомним, ранее ресурс 38 North также опубликовал материал, связанный с исследованием спутниковых снимков. По данным экспертов, в настоящее время в КНДР быстрыми темпами налаживается инфраструктура вокруг ядерного центра в Йонбёне. Специалисты полагают, что объект продолжает работу в обычном режиме, поскольку не получил конкретных указаний от руководства страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Михаил177 (Михаил) Сегодня, 10:51
    Странно, и чегой-то Ын не завидует судьбе Каддафи?
    Михаил177
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:54
      Цитата: Михаил177
      Странно, и чегой-то Ын не завидует судьбе Каддафи?

      Действительно!
      Ныробский
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:07
        Теперь можно, главное на премию мира Трампа заявили, а больше чего там надо было? sad
        MPN
        1. Например Сегодня, 11:20
          Думаю Трампу премия мира нужна будет лишь в случае отсутвия туалетной бумаги в сортире.
          Денег у него достаточно. Что касаемо других амбиций то должность "Президент США" повыше любой премии.
          Например
          1. MPN (Павел) Сегодня, 11:39
            Не скажите Мировой престиж... Дело не в деньгах, но все рвутся... Думаете внуки Медведева обнищают? Отнюдь, но из правительства не выгонишь.
            А вообще то я про трампа просто иронизировал... smile hi
            MPN
    2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 11:10
      Цитата: Михаил177
      Странно, и чегой-то Ын не завидует судьбе Каддафи?

      Спокойно,комрады! Пока трампу не дадут нобелевскую премию(у янкесов там абонемент), все будет тихо и ладно. Ну а дальше опять обзываться будут друг на друга! yes
      майор Юрик
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:27
      Ыну не нужна судьба Каддафи и Хусейна. Что ж тут непонятного? Никакой договор с США не дает ни какой гарантии в его исполнении ими же.winked
      сибиралт
  2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:55
    а вы думали что все вокруг ,а одни вы самые умные...
    taiga2018
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 11:01
    Ну вот, всё возвращается на круги своя. Ким разоружиться не будет, США своё обещание, незнаю, что они там КНДР обещали, выполнять не хотят и свои войска америка из Южной Кореи выводить не будут. В скором времени нас ожидает новый виток напряжённости на корейском полуострове.
    solzh
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:03
    Ын никому ничего не должен, а матрасии в особенности. Чихнул он на полосатых и тихо продолжает свои работы. Молодец, да и только!!! good
    Egorovich
  5. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 11:03
    Хайли-лайкли--в действии!
    Ещё чем то в ООН помахать надо.....
    HAM
  6. Костадинов (Костадинов) Сегодня, 11:36
    В Северной Корее продолжается процесс расширения предприятия по производству баллистических ракет, способных нанести удар по американским военным объектам, сообщает газета Wall Street Journal.

    Когда и где в США услишали что КНДР имеет намерение свертиват разработка и производство баллистических ракет? Речь всегда шла о "денуклеаризации". "Денуклеаризация" ето отказ от использования ядерного оружия и она относится не только к КНДР а к весь Корейский полуостров. И ета "денуклеаризиция" может имет место только после изменение враждебной политики США и после получения "полних, проверяемих и необратимих" гарантии для КНДР что не будет новая агрессия США.
    Носитель ядерного оружия может бит и авиация и торпеда. Нельзя ли на етом основании включат в "денуклеаризации" и отказ от самолетов, подводних лодок и так далее?
    Костадинов
  7. Анатольевич (Александр) Сегодня, 11:37
    Иудоанглосаксы, начните разоружение с себя. С Израиля, Англии, Матрасии и т д и т п.
    Анатольевич
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:41
    Ын подписал Соглашение о намерениях и не более...Трамп почему-то уверен, что подписал Договор о ядерном разоружении КНДР...
    parusnik
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