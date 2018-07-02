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Сюрприз от Росстата: Экономика РФ росла активнее - данные после пересчёта
После публикации свежих данных Росстата, можно сделать вывод, что либо в нашей стране что-то не так с профессиональными сотрудниками статистических ведомств, либо статистика, как в том известном выражении, стоит где-то за ложью и грязной ложью. В самом деле, сложно однозначно оценить заявления Росстата, в котором заявлено, что после пересчёта статистических показателей 2016-2017 годов, экономические параметры оказались лучше, чем озвученные ранее.
Росстат опубликовал свежий блок материалов в рубрике «Экономика: факты, оценки, комментарии». И в этом обзорном блоке говорится, что 0,2%-ное падение ВВП в 2016 году на самом деле может оказаться «неверной статистикой». Заявлено, что пересчёт может позволить определить, что в 2016 году экономика осталась на уровне 2015 года – то есть не упала и не выросла. Вспоминается история, когда после матча с участием одного из российских футбольных клубов соперник из Швейцарии решил перемерить длину и высоту футбольных ворот в Москве. Тогда результаты матча аннулировали и назначили переигровку.
Также заявлено, что корректировка статистических выкладок позволяет сделать вывод о том, что в 2017 году рост ВВП мог составить не объявленные ранее 1,5%, а уже 1,8%. Пересчёта предлагают удостоить и показатели 1-го квартала года текущего. Если по предварительным оценкам он составлял 1,3 процента, то теперь говорят о 1,5%.
На этом основании в Центробанке уже более позитивно оценивают рост экономики в планах на 2018 год. Заявлено, что рост может составить около 2,2% ВВП, причём около 0,2% ожидается в качестве прибавки от проведения ЧМ-2018 по футболу.
Росстат публикует и данные о средней зарплате в России. Если верить этим сообщениям, то к маю средний размер начисленной зарплаты в нашей стране достиг отметки в 43381 рубль.
Получается, что для роста экономики достаточно всего лишь пересчитать данные по новым методам математической статистики. Или в прошлом году считали действительно из рук вон плохо?
Росстат опубликовал свежий блок материалов в рубрике «Экономика: факты, оценки, комментарии». И в этом обзорном блоке говорится, что 0,2%-ное падение ВВП в 2016 году на самом деле может оказаться «неверной статистикой». Заявлено, что пересчёт может позволить определить, что в 2016 году экономика осталась на уровне 2015 года – то есть не упала и не выросла. Вспоминается история, когда после матча с участием одного из российских футбольных клубов соперник из Швейцарии решил перемерить длину и высоту футбольных ворот в Москве. Тогда результаты матча аннулировали и назначили переигровку.
Также заявлено, что корректировка статистических выкладок позволяет сделать вывод о том, что в 2017 году рост ВВП мог составить не объявленные ранее 1,5%, а уже 1,8%. Пересчёта предлагают удостоить и показатели 1-го квартала года текущего. Если по предварительным оценкам он составлял 1,3 процента, то теперь говорят о 1,5%.
На этом основании в Центробанке уже более позитивно оценивают рост экономики в планах на 2018 год. Заявлено, что рост может составить около 2,2% ВВП, причём около 0,2% ожидается в качестве прибавки от проведения ЧМ-2018 по футболу.
Росстат публикует и данные о средней зарплате в России. Если верить этим сообщениям, то к маю средний размер начисленной зарплаты в нашей стране достиг отметки в 43381 рубль.
Получается, что для роста экономики достаточно всего лишь пересчитать данные по новым методам математической статистики. Или в прошлом году считали действительно из рук вон плохо?
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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