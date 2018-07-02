16:47 02 июля
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Сюрприз от Росстата: Экономика РФ росла активнее - данные после пересчёта

После публикации свежих данных Росстата, можно сделать вывод, что либо в нашей стране что-то не так с профессиональными сотрудниками статистических ведомств, либо статистика, как в том известном выражении, стоит где-то за ложью и грязной ложью. В самом деле, сложно однозначно оценить заявления Росстата, в котором заявлено, что после пересчёта статистических показателей 2016-2017 годов, экономические параметры оказались лучше, чем озвученные ранее.

Сюрприз от Росстата: Экономика РФ росла активнее - данные после пересчёта


Росстат опубликовал свежий блок материалов в рубрике «Экономика: факты, оценки, комментарии». И в этом обзорном блоке говорится, что 0,2%-ное падение ВВП в 2016 году на самом деле может оказаться «неверной статистикой». Заявлено, что пересчёт может позволить определить, что в 2016 году экономика осталась на уровне 2015 года – то есть не упала и не выросла. Вспоминается история, когда после матча с участием одного из российских футбольных клубов соперник из Швейцарии решил перемерить длину и высоту футбольных ворот в Москве. Тогда результаты матча аннулировали и назначили переигровку.


Также заявлено, что корректировка статистических выкладок позволяет сделать вывод о том, что в 2017 году рост ВВП мог составить не объявленные ранее 1,5%, а уже 1,8%. Пересчёта предлагают удостоить и показатели 1-го квартала года текущего. Если по предварительным оценкам он составлял 1,3 процента, то теперь говорят о 1,5%.

На этом основании в Центробанке уже более позитивно оценивают рост экономики в планах на 2018 год. Заявлено, что рост может составить около 2,2% ВВП, причём около 0,2% ожидается в качестве прибавки от проведения ЧМ-2018 по футболу.

Росстат публикует и данные о средней зарплате в России. Если верить этим сообщениям, то к маю средний размер начисленной зарплаты в нашей стране достиг отметки в 43381 рубль.

Получается, что для роста экономики достаточно всего лишь пересчитать данные по новым методам математической статистики. Или в прошлом году считали действительно из рук вон плохо?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:28
    Ну вот и решили часть поставленных задач, оказывается считать надо уметь))
    Надо теперь по новой методике флот пересчитать, свиней, гусей, курей и среднюю продолжительность жизни и т.д.))
    Сильно не пинать, пошутить захотелось))
    maxim947
    1. Nehist (Александр) Сегодня, 11:32
      Значит деньги есть пенсионный возраст можно не повышать:))) Я все понимаю!!! Но такую галимую пургу гнать... Геббельс отдыхает...(это я про то как Росстат считает)
      Nehist
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:41
        это я про то как Росстат считает

        Вы думаете ТАК только Ростат считает?)) Так все считают. Росстат хоть за бюджет считает, тут все понятно. Матрасовские Standard & Poors, Moody’s, Fitch Ratings, в том числе, за деньги корпораций и других частных заказчиков считает, типа конкуренция и естественно посчитают так как их попросят))
        maxim947
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 11:51
          Цитата: maxim947
          Вы думаете ТАК только Ростат считает?)) Так все считают

          У Д.Евстафьева, одного из ведущих Российских экономистов, есть целая серия публикаций и выступлений, по методам подсчета ВВП. Так что считать можно как угодно, с разницей в разы, а не жалкие доли процента
          Chertt
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:52
            Вот и я о том же.
            maxim947
            1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:29
              Цитата: maxim947
              Вот и я о том же

              Европейцы к своему ВВП приплюсовывают даже проституцию, мужскую разумеется тоже
              Chertt
      2. MPN (Павел) Сегодня, 11:46
        то к маю средний размер начисленной зарплаты в нашей стране достиг отметки в 43381 рубль
        Наше правительство с депутатами не покладая рук и в поте лица работает над повышением средней зарплаты, повышая ее себе с единственной целью не уронить среднюю... laughing
        MPN
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:46
          Ест же весьма интересные критерии!!! Наполненность холодильника, в коробках спичек, в мешках соли .... все равно, как не считай, есть у нас чересчур богатые и все остальные. Мож ещё прослойка обслуживающих тех, которые чересчур, на нас положившие всё что можно ... ещё и горбатиться на них до гроба, прописать хотят.
          Не митингую за экстремальное раскулачивание, добра от того будет мало, но реальная социальная справедливость, эт не есть, что то недостижимое!
          rocket757
          1. MPN (Павел) Сегодня, 12:49
            Цитата: rocket757
            Не митингую за экстремальное раскулачивание, добра от того будет мало

            Как сказать, народу не столько их богатства нужны, сколько в стойло поставить зарвавщихся, а раскулачив , думаю лет на 30-50 остепениться данная категория...
            MPN
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:46
              Интерес того, чего народу хочется, от экстрима, до вполне разумного. Только от Ильичей или Гапоновых теперь зависит!
              Категория, которые сейчас жлобы, жадные до беспредела, сама уходит слабо, её урезонивать надо ВСЕМ ТРУДОВЫМ МИРОМ, как и было сделано там, за бугром и заняло это не одно десятилетие и очень много крови рабочего люда!
              rocket757
        2. MPN (Павел) Сегодня, 14:32
          Цитата: MPN
          то к маю средний размер начисленной зарплаты в нашей стране достиг отметки в 43381 рубль
          Наше правительство с депутатами не покладая рук и в поте лица работает над повышением средней зарплаты, повышая ее себе с единственной целью не уронить среднюю... laughing

          MPN
      3. Александр War (Александр) Сегодня, 11:50
        smile Росстат кому подчиняется ? они такое нарисуют
        Александр War
      4. Ююка (Юрий) Сегодня, 12:58
        Цитата: Nehist
        Значит деньги есть пенсионный возраст можно не повышать:))) Я все понимаю!!! Но такую галимую пургу гнать... Геббельс отдыхает...(это я про то как Росстат считает)


        а может наоборот? не отдыхает а работает во всю? где-то в стате...
        Ююка
        1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 15:26
          Цитата: Ююка
          а может наоборот? не отдыхает а работает во всю? где-то в стате...

          Знамо дело работает. У нас всё в гору прёт, особенно прожиточный возраст - каждый квартал на полгода увеличивался. Детство продлилось до 30 лет и теперь папашам и мамашам вместе с детьми в одну поликлинику надо будет ходить к одному и тому же педиатру. Как тут пенсионный возраст не поднять?
          Ныробский
    2. РУСС (Максим) Сегодня, 12:23
      Цитата: maxim947
      Ну вот и решили часть поставленных задач, оказывается считать надо уметь))
      Надо теперь по новой методике флот пересчитать, свиней, гусей, курей и среднюю продолжительность жизни и т.д.))
      Сильно не пинать, пошутить захотелось))

      Нужно " правильно" считать ,а точнее как ранее сказанно "-важно не как голосуют ,а как считают "
      РУСС
    3. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 13:05
      Цитата: maxim947
      Ну вот и решили часть поставленных задач, оказывается считать надо уметь))
      Надо теперь по новой методике флот пересчитать, свиней, гусей, курей и среднюю продолжительность жизни и т.д.))
      Сильно не пинать, пошутить захотелось))

      Наша статистика дает данные, которые ей диктует правительство.
      лаврентий павлович
  2. Лесс Сегодня, 11:36
    Наш Росстат полон сюрпризов))
    Лесс
  3. Симон (Вячеслав) Сегодня, 11:37
    Также заявлено, что корректировка статистических выкладок позволяет сделать вывод о том, что в 2017 году рост ВВП мог составить не объявленные ранее 1,5%, а уже 1,8%. --- Ну и что у нас за аналитики, считать, что ли не умеют!
    Симон
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 11:52
      Они считают и рисуют цифры как им с верху Указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 № 141 «О некоторых вопросах совершенствования государственного управления в сфере официального статистического учета» Росстат передан в ведение Министерства экономического развития Российской Федерации.
      Александр War
  4. faiver (Андрей) Сегодня, 11:41
    и смех и грех...., еще один рассадник единой россии, счетоводы мать их...
    faiver
  5. KondratKo Сегодня, 11:41
    к маю средний размер начисленной зарплаты в нашей стране достиг отметки в 43381 рубль.

    Странно, а у нас в городе средняя зарплата это половина от их "средней" - 20 т.р., а по ходу и того меньше.
    Если производить подсчёт средней зарплаты, думаю стоит откидывать от общей массы заработки более 200000, хотя бы, тогда будет похоже на истину, а так вся эта "статистика" ПОЛНАЯ ТУФТА! По их мнению можно взять например меня и Абрамовича Аркашу, усреднить наши заработки, ух как сразу ЗП вырастет!
    KondratKo
    1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:07
      Цитата: KondratKo
      к маю средний размер начисленной зарплаты в нашей стране достиг отметки в 43381 рубль.

      Странно, а у нас в городе средняя зарплата это половина от их "средней" - 20 т.р., а по ходу и того меньше.

      На самом деле Вы в своих подсчётах не учитываете зарплаты мэра и его заместителей, директора трамвайно-троллейбусного управления (племянник мэра), заместителя директора трамвайно-троллейбусного управления (племянник заместителя мэра) и прочих-прочих-прочих представителей высшего сословия. А если взять не только сами зарплаты, но и денежные средства по возмещению командировочных, представительских, транспортных и прочих расходов мэра, заместителей мэра, директора трамвайно-троллейбусного управления и его заместителей, депутатов и их помощников, то получится цифра совсем-совсем не похожая на какие-то жалкие 43 тысячи рублей... recourse
      Николай Фёдоров
    2. aloleggry (Александр) Сегодня, 12:08
      Все зависит от методики рачета. Среднее арифметическое применяется для расчета примерно равных величин. Скажем у меня 100 р, у вас 200. При имеющемся разбросе величин, 1 по миллиону, 9 по тысяче, среднеарифметическое не является адекватной оценкой. Более адекватной будет применение средневзешенного. Об этом написано в любом учебнике математической статистики. Так, что вопрос не к статистике как таковой, а к людям ее применяющим.
      aloleggry
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 12:59
        Цитата: aloleggry
        Более адекватной будет применение средневзешенного.

        В статистике, геометрическая средняя величина, дает наиболее точный результат осреднения, если задача стоит в нахождении такого значения X, который был бы равноудален как от максимального, так и от минимального значения X.
        solzh
  6. solzh (Сергей) Сегодня, 11:44
    средний размер начисленной зарплаты в нашей стране достиг отметки в 43381 рубль.

    У нас в Ульяновске такую зарплату найти сложно.
    По данным «Avito Работа», среднемесячный оклад в Ульяновске в I квартале 2018 года составила 29,3 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 9,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и снизившись за квартал на 0,7%.
    https://ulpressa.ru/2018/04/12/ulyanovsk-zanyal-1
    7-e-mesto-po-urovnyu-zarplatyi-po-rossi/
    solzh
    1. alekc75 Сегодня, 11:49
      кроме авиастара
      alekc75
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 12:03
        Основная масса рабочих завода "Авиастар" получают от 17000 до 33000 рублей. Руководство, эти да, они получают в среднем 51000 рублей.
        https://ru.indeed.com/cmp/%D0%90%D0%BE-%D0%90%D0%
        B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80--%D1%81%D0
        %BF-1/salaries?location=RU%2FPRV%2FULY%2F%D0%A3%D
        0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
        solzh
  7. Кент0001 (евгений) Сегодня, 11:44
    Послушать наших главных говорунов-все очень круто, а в магаз зайдешь, так все наоборот: либо дорого то, что есть еще пока можно, либо за дешево, что жрать нельзя- но для многих это без вариантов. Вопрос: сколько бы набрал Президент, если выборы были-бы вчера? Просто интересно.
    Кент0001
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 12:30
      Цитата: Кент0001
      Вопрос: сколько бы набрал Президент, если выборы были-бы вчера? Просто интересно.

      Если бы сейчас на сайте был мой оппонент Boris55 он вам ответил бы примерно так: а президент тут причём? Во всем виноват Медведев и его плохие бояре))).
      Ну а если серьёзно отвечать на ваш вопрос, то кто его знает... Может набрал бы как на сайте недавно голосовали, опрос проводили 19,15%, а может как в марте...
      solzh
    2. Yarik (Ярослав) Сегодня, 12:33
      А потому, что думать головой надо было. А теперь...чего уж. yes
      Yarik
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 12:07
    Тогда зачем пенсионный возраст трогать? Двоемыслие какое-то у Правительства. А Росстат подчинен Минэконому, тогда какое качество этой ангажированной статистики?
    Altona
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 12:08
    Цитата: Кент0001
    Вопрос: сколько бы набрал Президент, если выборы были-бы вчера? Просто интересно.

    ----------------------
    Говорил я, что не надо голосовать. Все хотели выполнить "гражданский долг".
    Altona
  10. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 12:11
    Если верить этим сообщениям, то к маю средний размер начисленной зарплаты в нашей стране достиг отметки в 43381 рубль.
    ...............а мужики то не знали(с).
    72jora72
  11. Zubr Сегодня, 12:13
    Возьмите под гос. Монополию торговлю спиртным и зерном. 40% пополнения бюджета обеспечено.
    Zubr
    1. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 12:24
      Низзя! Такие вещи могут больно ударить по многим весьма уважаемым лицам,что не допустимо из соображений гуманности..
      sapporo1959
  12. asiat_61 (игорь) Сегодня, 12:22
    Как я рада, как я радак, что мы все из Лёнинграда!!!!!!
    asiat_61
  13. Pavil144 (Сергей) Сегодня, 12:26
    Интересно у них получается средняя зарплата, умные люди там считают. А если посчитать например среднюю зп сварщиков, среднюю уборщищ, среднюю чиновников и т.д.и разбить по полкам. Так смотреться не будет. Лучше смотрится 43381.
    Pavil144
  14. akudr48 (Александр) Сегодня, 12:36
    В случае со статистическим ведомством, как в капле воды, отражается полнейшая "бледная немочь" правительства и его начальника - премьера Мити. Правда, его вина здесь вторична - главный премьер все же Путин. Они, смотря на ситуацию, могут сделать любые показатели, удобные для них в данный момент. Вот уже и футбол, оказывается, внес немалый вклад в ВНП страны...

    Правительство, как аппарат по управлению делами олигархии (Ленин), занято только а) сбором податей с населения и б) распределением собранного по своим.

    Никакого развития это правительство не проводит и не будет проводить никогда, да и глупо было предположить, что оно способно к такой работе.
    akudr48
  15. Alex66 (Александр) Сегодня, 12:42
    Это какие же зарплаты у чиновников и прочих элитных, если у нас зп не растут, а у некоторых падают. А можно огласить по отраслям народного хозяйства и чиновникам с силовиками отдельно?
    Alex66
  16. fif21 (александр) Сегодня, 13:08
    Королевство кривых зеркал crying О ПРАВДЕ в России можно забыть. hi
    fif21
  17. jetfors_84 Сегодня, 13:24
    Растет не экономика, а давление власти на вывод зарплат из серой зоны. Сказки не рассказывайте
    jetfors_84
  18. Vard Сегодня, 13:39
    Если раньше в среднем это была одна курица... то теперь похоже кто то лопает целую птицефабрику... а я по прежнему... в среднем... ни одной...
    Vard
  19. ADmA_RUS (Дмитрий) Сегодня, 13:55
    Статья дилитанта стаил.
    Автор сам нев зуб ногой как считали раньше, как считают сейчас, нозато сколько сарказма.
    ЗЫ. Комментарии тоже прекрасны.
    ADmA_RUS
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