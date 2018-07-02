16:46 02 июля
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Дополнительные Су-30СМ для защиты воздушных границ на Балтике

В воскресенье из Иркутска в Калининградскую область (с промежуточной посадкой в Челябинске) совершили перелет два истребителя Су-30СМ, предназначенные для Балтийского флота, сообщает bmpd.



Самолеты, построенные на заводе корпорации «Иркут» по Гособоронзаказу-2018 имеют бортовые номера 76 (собственное название «Черняховск) и 77 («Калининград»).


Таким образом, к настоящему времени штурмовая эскадрилья 72-й авиабазы БФ, дислоцированная в Черняховске, получила уже 8 истребителей Су-30СМ. Ранее сообщалось о планах военного ведомства переформатировать авиабазу в 4-й гвардейский морской штурмовой авиационный полк (данное соединение существовало до 2009 года, было свернуто в ходе реформирования ВС РФ).



Первый самолет данного типа поступил в эскадрилью в декабре 2016 года.

Ресурс напоминает, что Минобороны с 2012 года заказало в общей сложности 116 самолетов Су-30СМ, в том числе 88 – для ВКС РФ и 28 – для Морской авиации. К настоящему времени ВКС получили все 88 единиц, а ВМФ – 22.

Помимо восьми истребителей, числившихся сегодня в эскадрилье 72-й базы БФ, еще 12 самолетов этого типа находятся в 43 авиационном полку ЧФ в Крыму, остальные два – в составе 279-го авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

Использованы фотографии: Илья Соловьёв / vonsolovey.livejournal.com
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Комментарии 8

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  1. Симон (Вячеслав) Сегодня, 11:40
    Прекрасно, Балтийское небо теперь на замке! good wink
    Симон
    1. ученый Сегодня, 13:49
      Цитата: Симон
      небо теперь на замке!

      Там практически не прекращаются ежедневные полеты самолетов разведчиков НАТО. Не надо быть великим стратегом, что бы спрогнозировать появление на прибалтийских аэродромах F-35, часть из которых наверняка будет с ядерным оружием.
      Это не замок, это стратегическая дыра для шантажа и давления на Россию.
      ученый
  2. фигвам (Сергей) Сегодня, 11:42
    Ранее сообщалось о планах военного ведомства переформатировать авиабазу в 4-й гвардейский морской штурмовой авиационный полк

    По контракту осталось выпустить 6 самолётов, 8 уже есть и того 14 самолётов, никак не тянет на полк, будет только эскадрилья.
    фигвам
    1. Beby Сегодня, 12:16
      Подождём - посмотрим.
      Вероятно, со временем, в этот полк (если это будет действительно полк) будут входить не только Су-30СМ, а и ещё какие-нибудь другие самолёты/вертолёты.
      Beby
    2. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 14:41
      Там есть ещё , наверное, десятка полтора-два Су-24М и Су-24МР.
      Victor Jnnjdfy
  3. Romka47 (Роман) Сегодня, 12:06
    А что не говорите, техника потихоньку поступает ввойска
    Romka47
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:10
    Для наших западных и ближневосточных партнёров никаких самолётов не жалко
    Дормидонт
  5. sib.ataman Сегодня, 14:08
    Передовой форпост РФ, нависающей над задницей Западной старушки Европы! Ей ночами кошмары снятся? А мы, того не сильно желая, тихо делаем даже испанцев в футболе! А если вдруг нам захочется погонять с этой старушкой в танковый биатлон? Или самолётики попускать (с Кинжалами на борту)?
    sib.ataman
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