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Дополнительные Су-30СМ для защиты воздушных границ на Балтике
В воскресенье из Иркутска в Калининградскую область (с промежуточной посадкой в Челябинске) совершили перелет два истребителя Су-30СМ, предназначенные для Балтийского флота, сообщает bmpd.
Самолеты, построенные на заводе корпорации «Иркут» по Гособоронзаказу-2018 имеют бортовые номера 76 (собственное название «Черняховск) и 77 («Калининград»).
Таким образом, к настоящему времени штурмовая эскадрилья 72-й авиабазы БФ, дислоцированная в Черняховске, получила уже 8 истребителей Су-30СМ. Ранее сообщалось о планах военного ведомства переформатировать авиабазу в 4-й гвардейский морской штурмовой авиационный полк (данное соединение существовало до 2009 года, было свернуто в ходе реформирования ВС РФ).
Первый самолет данного типа поступил в эскадрилью в декабре 2016 года.
Ресурс напоминает, что Минобороны с 2012 года заказало в общей сложности 116 самолетов Су-30СМ, в том числе 88 – для ВКС РФ и 28 – для Морской авиации. К настоящему времени ВКС получили все 88 единиц, а ВМФ – 22.
Помимо восьми истребителей, числившихся сегодня в эскадрилье 72-й базы БФ, еще 12 самолетов этого типа находятся в 43 авиационном полку ЧФ в Крыму, остальные два – в составе 279-го авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.
Самолеты, построенные на заводе корпорации «Иркут» по Гособоронзаказу-2018 имеют бортовые номера 76 (собственное название «Черняховск) и 77 («Калининград»).
Таким образом, к настоящему времени штурмовая эскадрилья 72-й авиабазы БФ, дислоцированная в Черняховске, получила уже 8 истребителей Су-30СМ. Ранее сообщалось о планах военного ведомства переформатировать авиабазу в 4-й гвардейский морской штурмовой авиационный полк (данное соединение существовало до 2009 года, было свернуто в ходе реформирования ВС РФ).
Первый самолет данного типа поступил в эскадрилью в декабре 2016 года.
Ресурс напоминает, что Минобороны с 2012 года заказало в общей сложности 116 самолетов Су-30СМ, в том числе 88 – для ВКС РФ и 28 – для Морской авиации. К настоящему времени ВКС получили все 88 единиц, а ВМФ – 22.
Помимо восьми истребителей, числившихся сегодня в эскадрилье 72-й базы БФ, еще 12 самолетов этого типа находятся в 43 авиационном полку ЧФ в Крыму, остальные два – в составе 279-го авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.
Использованы фотографии: Илья Соловьёв / vonsolovey.livejournal.com
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