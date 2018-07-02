16:47 02 июля
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Миксер против! Эстония требует прекратить строительство "Северного потока-2"

Министерство иностранных дел Эстонии потребовало у России прекратить строительство газопровода "Северный поток-2". С таким заявлением выступил глава эстонского внешнеполитического ведомства Свен Миксер, сообщает газета Die Welt.

Миксер против! Эстония требует прекратить строительство "Северного потока-2"


Как следует из заявления Миксера, российский газопровод с самого начала не несет в себе экономической нагрузки, он целиком политический проект, с помощью которого Москва будет влиять на европейскую политику. По мнению эстонского политика, Европе необходимо в срочном порядке остановить его строительство, а иначе Россия подомнет под себя весь рынок поставки энергоресурсов.


В принципе, ничего нового министр иностранных дел Эстонии не сказал. Он просто озвучил позицию своего заокеанского "хозяина", ведь именно с подачи США и начались протесты против прокладки российского газопровода. Еще недавно в американском Госдепе заявляли, что задача остановки строительства "Северного потока-2" является для США приоритетной.

Необходимо напомнить, что российский газопровод "Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря и свяжет Россию и Германию. Прокладка его планируется в территориальных водах четырех государств, не считая Россию. Это Финляндия, Швеция, Дания и сама Германия. При этом все страны, кроме Дании уже дали свое разрешение на прокладку газопровода. В случае с отказом Дании, имеется возможность проложить "Северный поток-2" в обход этого государства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 59

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  1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 11:49
    Миксер, Блендер, Вантус ... Прибалды одним словом
    хрыч
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:51
      Ну как же без них? А то и на нефритовый стержень послать не кого... wink
      MPN
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:53
        Да и посылать то как то жалко , пусть скулят , сами себе значимость поднимая , отрабатывая команды.
        Идущий
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:57
          Цитата: Идущий
          Да и посылать то как то жалко

          Ну иногда нет, нет да вырвется... wink
          MPN
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:04
            Понимаю , сам такой , но если их не замечать то они и стухнут быстрее.
            Идущий
        2. SSR (Roman) Сегодня, 12:09
          Цитата: Идущий
          Да и посылать то как то жалко

          Да как можно?!!! Миксер Свин из Эстонии требует!
          А вам даже послать его жалко. Чёрствый вы человек. belay ))
          SSR
        3. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:10
          Цитата: Идущий
          Да и посылать то как то жалко , пусть скулят

          hi
          Верно говорите - пусть скулят, а СП-2 - дело решённое. Вот как всякие прибалты и поляки будут скулить по завершению проекта, сидя на дорогом сланцевом от козлобородого Сэма, когда остальные "европы" будут платить за российский в 2 раза дешевле и с гарантией.
          Лелёк
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:19
            Приветствую Лев! hi , пусть строят себе больше терминалов и кормят своего хозяина.
            Идущий
            1. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:26
              Цитата: Идущий
              пусть строят себе больше терминалов и кормят своего хозяина.

              Пусть. Красиво жить не запретишь, только вот - на какие шиши? bully
              Лелёк
              1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:36
                США "щедро" раздает кредиты под такие вещи.
                Идущий
                1. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:51
                  Цитата: Идущий
                  США "щедро" раздает кредиты под такие вещи.


                  А, ну тады - ОЙ. bully
                  Лелёк
          2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 16:05
            а датское королевство одобрямс сказало?
            Hammerlock
        4. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:12
          Министерство иностранных дел Эстонии потребовало belay у России прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" (из текста)
          Самим то эстонцам не смешно? Моська и слон - это даже для них приятное сравнение.
          Проксима
          1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 12:24
            Цитата: Проксима
            Министерство иностранных дел Эстонии потребовало belay у России прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" (из текста)
            Самим то эстонцам не смешно?.

            Закусывать надо!(с)
            Сидор Лютый
          2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:40
            Цитата: фигвам
            От Эстонии с самого начала несёт политическим проектом, созданным Вашингтоном

            А почему у России нет подобных проектов. Недавно Путин отвечая на вопросы сказал, что от санкций в отношении русофобской прибалтики не должны пострадать наши соотечественники, которые проживают там. Типа бесправные не граждане там в заложниках что ли? Что то мне подсказывает, что это их "сознательный" выбор, как и тех кто за мзду ходит на митинги Новального в Москве. Не знаю как там на самом деле проживают русские, но кроме небольших пикетов в знак протеста по поводу русского языка ни кто не видел. Уверен, что ни кто уже лет 20 не слышал о беженцах из Прибалтики.
            Так может нет уже смысла относится к этим страна как "неразумным детям" , а пора действительно оценивать их так так они заслуживают, отозвать посольства, прекратить транзит товаров и закрыть границы в конце концов.
            Vita VKO
            1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 16:07
              это их "сознательный" выбор

              кто хотел, тот давно свалил. А язык государства, в котором живёшь, знать НАДО (имхо)
              Hammerlock
      2. фигвам (Сергей) Сегодня, 12:11
        российский газопровод с самого начала не несет в себе экономической нагрузки, он целиком политический проект, с помощью которого Москва будет влиять на европейскую политику. По мнению эстонского политика, Европе необходимо в срочном порядке остановить его строительство, а иначе Россия подомнет под себя весь рынок поставки энергоресурсов.

        От Эстонии с самого начала несёт политическим проектом, созданным Вашингтоном чтобы влиять на российскую политику, в срочном порядке необходимо начать демонтаж этого государства. Да и вообще мы с миксерами не разговариваем, только с людьми.
        фигвам
        1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 12:29
          Цитата: фигвам
          российский газопровод с самого начала не несет в себе экономической нагрузки, он целиком политический проект, с помощью которого Москва будет влиять на европейскую политику. По мнению эстонского политика, Европе необходимо в срочном порядке остановить его строительство, а иначе Россия подомнет под себя весь рынок поставки энергоресурсов.

          От Эстонии с самого начала несёт политическим проектом, созданным Вашингтоном чтобы влиять на российскую политику, в срочном порядке необходимо начать демонтаж этого государства. Да и вообще мы с миксерами не разговариваем, только с людьми.

          Сережа, hi Платяные вши тоже можно считать чьим-то проектом, по степени неудобств они равны равны приболтам...гыыы, одна дезинфекция и все.....! tongue
          майор Юрик
    2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 12:05
      Ой. а это кто в короткой маечке, гляди как вертится нахал... (В.С. Высоцкий) lol
      Грозен чертяка и говорлив не по рангу! Чего не ляпнешь за сахарную косточку от хозяина, когда старую уже доглодал. negative
      майор Юрик
    3. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 12:31
      ....кто здесь???!!!...
      marlin1203
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:37
        Эстония требует прекратить строительство "Северного потока-2"

        А точно "Северный поток-2". Может он Северный поток-1 запретить спешит
        Chertt
    4. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 12:41
      Здатача Миксера как прибора что делатт?Мешатьвот он и оправдывает фамилию)))
      Alex_Rarog
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 12:44
        Мешать-мутить
        Цитата: Alex_Rarog
        Мешатьвот он и оправдывает фамилию
        хрыч
    5. venik (Владимир) Сегодня, 13:00
      Цитата: хрыч
      Миксер, Блендер, Вантус ... Прибалды одним словом

      ========
      А ЧЕГО Вы хотели??? Есть у нас дома миксер (эстонский между прочим ("Straume", еще Советского производства!)...... Мы с женой его используем, чтобы внучке "гоголь-моголь" готовить. На БОЛЬШЕЕ он - "НЭ ГОДЫТСА"!!!!! laughing
      venik
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 13:05
        Цитата: venik
        "НЭ ГОДЫТСА"!

        Он сллеггка тормммозится?
        хрыч
    6. ser-pov (Сергей) Сегодня, 14:17
      Опять этот "кухонный комбайн" вылез, как черт из табакерки.. wassat
      ser-pov
  2. Zubr Сегодня, 11:56
    Давай МИКСЕР жги дальше, а то заскучали мы тут без ваших перлов.. lol
    Zubr
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:56
    Серьёзная заява ... laughing
    КВУ-НСвД
  4. Black_PR (Сергей) Сегодня, 11:57
    Либо ущербный по мозгу , либо подстилка. Других там нет.
    Black_PR
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:09
      Есть другие. Которые и то и другое сразу
      Дормидонт
  5. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:57
    Пускай у своих тараканов на кухне требует - прекратить ползать по квартире.
    Вадим237
  6. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 11:59
    Очередная баба яга против.
    Dimy4
  7. faiver (Андрей) Сегодня, 12:00
    надеюсь этот миксер знает куда ему пойти со своими заявлениями.... laughing
    faiver
  8. polpot (Andru) Сегодня, 12:00
    Собака лает караван идет
    polpot
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:34
      Собака лает, караван кладёт трубы дальше.
      Вадим237
  9. NordUral (Евгений) Сегодня, 12:04
    А ведь эстонец права! Только не с его точки зрения, а в том, что все эти грандиозные трубопроводы, строительство атомных станций в кредит с рассрочкой на десятки лет, выгодны только российскому олигархату, но никак не государству и народу. На нас это еще одно бремя расходов, а будут ли доходы стране - бабушка надвое сказала.
    NordUral
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:09
      Не всё так однозначно?
      Дормидонт
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:28
        Окупаемость эт конечно сурьёзный вопрос .... она есть, хоть и не сразу.
        То, что народу с предполагаемой прибыли с гулькин нос будет, то понятно, против того РАБОТАТЬ надо, БОРОТЬСЯ за свои права и достойную жизнь .... ВСЕМ ВМЕСТЕ!
        rocket757
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:36
      Это выгодно тем кто это всё строит, а именно рабочие места - производители, строители и тд.
      Вадим237
    3. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Сегодня, 12:56
      Цитата: NordUral
      На нас это еще одно бремя расходов, а будут ли доходы стране - бабушка надвое сказала.

      Я бы с вами согласился, если бы на Украине было бы всё спокойно. Если бы Тимошенко не воровала газ из трубы, а Нафтогаз не строчил бы кляузы в суды...Но на Украине сами знаете что творится, работать с ними - стопудовые потери доходов.
      Сергей Медведев
  10. Oznob (Станислав) Сегодня, 12:04
    Если заявления миксера не хватит, ещё микроволновка с заявлением подтянется.
    Oznob
  11. Leonid60 (LEONID) Сегодня, 12:07
    Кто нибудь скажет,что этот клоун про СКУЛИЛ?
    Leonid60
  12. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:08
    Земля содрогнулась от этого писка
    Дормидонт
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:30
      Это бж-ж-ж неспроста! У этого миксера КЗ, в мозгах или где ещё, на как то поф.
      rocket757
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 12:11
    Цитата: хрыч
    Миксер, Блендер

    ------------------
    Его дело молотить, вот он и молотит всякое. Миксер - это кухонный прибор.
    Altona
  14. Семенов Сегодня, 12:14
    Американское шило в заднице он выдает за железный стержень борца за Европу.
    Семенов
  15. Грац (Грац) Сегодня, 12:20
    хотеть не вредно , вредно не хотеть
    Грац
  16. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 12:25
    Эстония требует
    laughing
    Incvizitor
  17. gabonskijfront Сегодня, 12:31
    Начали разбирать гены эстонцев и оказалось, что они ближе всего жителям Псковской и Новгородской области.Ни с немцами ни с датчанами ни со шведами, которые поочерёдно владели Курляндией , метисации не происходило в принципе ,ибо для них эсты были вообще не люди.А вот с приграничными русскими территориями взаимный обмен генами был плотный.да такой что доля угрофинской крови почти сошла на нет.
    gabonskijfront
  18. Керенский (Кирилл) Сегодня, 13:09
    Ну сначала пусть у себя референдум по этому вопросу проведут. Заодно узнают сколько их осталось.
    Потом договаривать "требование" надо: "Мы требуем бла, бла, бла..., а то мы вам (тут список угроз или ништяков).
    Керенский
  19. AlexS (Алекс) Сегодня, 13:19
    Они могут требовать только туалетную бумагу в платных нужниках...
    AlexS
  20. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 13:20
    "Миксер" хочет, что бы на него обратила внимание Меркель, при этом Эстония не плохо пропиарится . )
    Lesorub
  21. Владимир Матвеев (Hura) Сегодня, 13:50
    Дебил однако.
    Владимир Матвеев
  22. sib.ataman Сегодня, 13:53
    Миксер был пъян и фокус не удался! Как плохо, когда бытовая техника начинает мнить, что она космический корабль, который бороздит просторы большой галактики!
    sib.ataman
  23. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:57
    Башенный Миксер снова с деле)))
    gukoyan
  24. кобальт (Максим) Сегодня, 14:08
    Отработал печененки.
    кобальт
  25. NF68 (Николай.) Сегодня, 14:46
    Вы, господа прибалты, в отместку России подминайте под себя весь рынок шпрот. Миксер он и есть миксер. Единственное на что они еще способны, это по лаять из подворотни.
    NF68
  26. Viktor Afanasev (Виктор Афанасьев) Сегодня, 15:55
    Эстония не имеет как таковой, самостоятельной политики. Все решения продиктованы ЕС или Штатами.
    В данном случае - Штатами. К тому же, Эстония с этого потока ничего не имеет. Всё логично.
    Получат сахарок от Старшего Брата - вовремя пролаяли laughing
    Viktor Afanasev
  27. мои пять копеек (Geaabt) Сегодня, 16:06
    Есть такая буква у местных.Маленький штрих,для тех кто не в курсах.
    Морскую часть газопровода Balticconnector, который соединит Эстонию и Финляндию,между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски(на западе Эстонии.Сейчас газ идёт напрямую через Нарву-восток), обеспечит трубами греческая компания-Corinth Pipeworks Pipe Industry SA, наземную часть уже строят поляки- ILF Consulting Engineering Polska.А уже после этого провести газопровод Хельсинки-Таллин и покупать у финнов российский газ по бешеной цене и вдувать его своему народу втридорога.
    Резюме: этих хвастливых облезлых котяток даже к строительству трубопровода не подпускают....мало ли что натворят по своей врождённой эстонской глупости и приобретённому тупизму. Сейчас объявили, и электроэнергия подорожает на 30%.Вот так и живём-по требованию
    мои пять копеек
Картина дня