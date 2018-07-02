Миксер против! Эстония требует прекратить строительство "Северного потока-2"

Министерство иностранных дел Эстонии потребовало у России прекратить строительство газопровода "Северный поток-2". С таким заявлением выступил глава эстонского внешнеполитического ведомства Свен Миксер, сообщает газета Die Welt.Как следует из заявления Миксера, российский газопровод с самого начала не несет в себе экономической нагрузки, он целиком политический проект, с помощью которого Москва будет влиять на европейскую политику. По мнению эстонского политика, Европе необходимо в срочном порядке остановить его строительство, а иначе Россия подомнет под себя весь рынок поставки энергоресурсов.В принципе, ничего нового министр иностранных дел Эстонии не сказал. Он просто озвучил позицию своего заокеанского "хозяина", ведь именно с подачи США и начались протесты против прокладки российского газопровода. Еще недавно в американском Госдепе заявляли, что задача остановки строительства "Северного потока-2" является для США приоритетной.Необходимо напомнить, что российский газопровод "Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря и свяжет Россию и Германию. Прокладка его планируется в территориальных водах четырех государств, не считая Россию. Это Финляндия, Швеция, Дания и сама Германия. При этом все страны, кроме Дании уже дали свое разрешение на прокладку газопровода. В случае с отказом Дании, имеется возможность проложить "Северный поток-2" в обход этого государства.