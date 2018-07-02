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В Бангладеш потерпел крушение военный самолет. Оба летчика погибли
В Бангладеш потерял управление и разбился учебный самолет ВВС, передает портал Bangla Tribune сообщение представителя военного ведомства страны Аламгира Хоссейна.
По словам Хоссейна, чрезвычайное происшествие произошло в округе Джессор.
Тренировочный самолет K-8W с двумя пилотами на борту совершал ночной учебный полет.
Погибли пилоты Сираджул Ислам и Энает Кабир Палаш. Для расследования обстоятельств крушения создана специальная комиссия, экстренные службы продолжают ликвидацию последствий происшествия, добавил Хоссейн.
Напомним, в конце прошлого года в Бангладеш потерпели крушение сразу два учебно-боевых самолета Як-130. Машины столкнулись в воздухе и рухнули на землю в округе Кокс-Базар (юго-восток страны). Пилотам обоих самолетов удалось катапультироваться. С ранениями они были доставлены в госпиталь. Кроме того, серьезные травмы в результате падения на землю обломков машин получили два подростка.
JL-8/K-8 – китайско-пакистанский учебно-боевой самолет, разработанный в конце 1980-х годов. Использовался для подготовки пилотов ВВС Китая и Пакистана. На экспорт поставлялся под обозначением K-8 Karakorum. Базовая модификация для ВВС КНР оснащалась украинским двигателем «Ивченко-Прогресс» АИ-25ТЛК.
По словам Хоссейна, чрезвычайное происшествие произошло в округе Джессор.
Тренировочный самолет K-8W с двумя пилотами на борту совершал ночной учебный полет.
Около 21:00 (18:00 мск) машина потеряла управление и разбилась в округе Джессор. Летчикам спастись не удалось,рассказал представитель ведомства.
Погибли пилоты Сираджул Ислам и Энает Кабир Палаш. Для расследования обстоятельств крушения создана специальная комиссия, экстренные службы продолжают ликвидацию последствий происшествия, добавил Хоссейн.
Напомним, в конце прошлого года в Бангладеш потерпели крушение сразу два учебно-боевых самолета Як-130. Машины столкнулись в воздухе и рухнули на землю в округе Кокс-Базар (юго-восток страны). Пилотам обоих самолетов удалось катапультироваться. С ранениями они были доставлены в госпиталь. Кроме того, серьезные травмы в результате падения на землю обломков машин получили два подростка.
JL-8/K-8 – китайско-пакистанский учебно-боевой самолет, разработанный в конце 1980-х годов. Использовался для подготовки пилотов ВВС Китая и Пакистана. На экспорт поставлялся под обозначением K-8 Karakorum. Базовая модификация для ВВС КНР оснащалась украинским двигателем «Ивченко-Прогресс» АИ-25ТЛК.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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