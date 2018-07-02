16:46 02 июля
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В Бангладеш потерпел крушение военный самолет. Оба летчика погибли

В Бангладеш потерял управление и разбился учебный самолет ВВС, передает портал Bangla Tribune сообщение представителя военного ведомства страны Аламгира Хоссейна.

СамолетJL-8 (K-8) ВВС Пакистана

По словам Хоссейна, чрезвычайное происшествие произошло в округе Джессор.


Тренировочный самолет K-8W с двумя пилотами на борту совершал ночной учебный полет.

Около 21:00 (18:00 мск) машина потеряла управление и разбилась в округе Джессор. Летчикам спастись не удалось,
рассказал представитель ведомства.

Погибли пилоты Сираджул Ислам и Энает Кабир Палаш. Для расследования обстоятельств крушения создана специальная комиссия, экстренные службы продолжают ликвидацию последствий происшествия, добавил Хоссейн.

Напомним, в конце прошлого года в Бангладеш потерпели крушение сразу два учебно-боевых самолета Як-130. Машины столкнулись в воздухе и рухнули на землю в округе Кокс-Базар (юго-восток страны). Пилотам обоих самолетов удалось катапультироваться. С ранениями они были доставлены в госпиталь. Кроме того, серьезные травмы в результате падения на землю обломков машин получили два подростка.

JL-8/K-8 – китайско-пакистанский учебно-боевой самолет, разработанный в конце 1980-х годов. Использовался для подготовки пилотов ВВС Китая и Пакистана. На экспорт поставлялся под обозначением K-8 Karakorum. Базовая модификация для ВВС КНР оснащалась украинским двигателем «Ивченко-Прогресс» АИ-25ТЛК.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 7

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  1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 12:29
    И здесь "шумерская" рука просматривается,[quote][/quote]Базовая модификация для ВВС КНР оснащалась украинским двигателем «Ивченко-Прогресс» АИ-25ТЛК.
    Сидор Лютый
    1. NEOZ Сегодня, 12:34
      Цитата: Сидор Лютый
      "шумерская" рука

      да эта рука везде!!!
      Л-39, ЯК-52, СР-10, ЯК-130..... все УБС......
      NEOZ
    2. MPN (Павел) Сегодня, 12:44
      Ни чего там не просматривается шумерского, Поставлял Китай, там не могли заведомо некондицию поставить для экспорта. Просматривается либо плохая подготовка техники к полету, а более вероятно недостаточная подготовка пилотов
      с двумя пилотами на борту совершал ночной учебный полет
      Вроде бы по данному упражнению опытные должны быть, но и на старуху бывает..
      .потерял управление и разбился
      В моем понимании потерял управление, это летчик потерял пространственную ориентировку (возможно) инструктор вмешался поздно (ждал действий проверяемого, может даже по дублирующим приборам проверял) в итоге из за несоразмерного действиями оргнанами управления самолет мог выйти на закритические режимы полета... Действия по выводу самолета из того что получилось(может и штопор ночью тем более) не помогли,катапультировались поздно или не пытались, выводили до конца. Отказ управления дал бы повод катапультироваться сразу не особо разбираясь с ситуацией, не управляется и не управляется , чего там сидеть?
      MPN
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:35
    Проклятье древних укров
    Дормидонт
    1. donavi49 Сегодня, 12:43
      Не факт. К8 вообще аварийный самолет. Но это не его вина. Там где и главное как его эксплуатируют - другие бы бились еще чаще.

      Тут ночной полет. Могли зевнуть легко. Если что - отказ двигателя в стабильном полете, не является критическим фактором сразу. Они могли бы доложится, прыгнуть из планирования или тянуть на ближайший аэродром.

      А вот если ночью зевнули (потеряли ориентацию/штопорнули на малой высоте/гору не заметили) - то там раз и все.
      donavi49
  3. iouris (iouris) Сегодня, 13:26
    Пож "крушением" сейчас понимают всё что угодно. А есть понятия, закреплённые в нормативном русском языке. Специалисту важно понимать причины "крушения". Пока есть только сведения о фактах: в результате авиационного происшествия погиб экипаж.
    iouris
    1. павлентий (павел) Сегодня, 14:33
      Когда есть погибшие это уже не происшествие, а это "катастрофа"...
      павлентий
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