"....Геращенко обвинил Россию в подготовке "еврейских погромов" на Украине..."

На Украине опять обнаружили "руку Москвы". На этот раз, депутат Верховной Рады Антон Геращенко, являющийся советником министра внутренних дел Украины, обвинил Россию в подготовке "еврейских погромов" во Львове, сообщает украинский телеканала "112".В эфире телеканала Геращенко заявил, что российские спецслужбы готовят нападение на еврейские организации во Львове. Также с работой "российских агентов" Геращенко связал недавние нападения на цыганский лагерь, когда группа молодых людей напала на цыган, убив одного и ранив несколько человек. По мнению депутата, это была "спланированная акция под руководством российских спецслужб", в ходе которой руководители молодежной организации были завербованы по интернету и "им были внушены мысли, что необходимо устроить не только цыганские, но и еврейские погромы".Ну, было бы странным, если бы Геращенко не нашел "руку Москвы" в устроенных украинскими молодчиками погромах, ведь во всех бедах Украины несомненно виновата Россия. Ранее "российский след" в нападениях на цыганский лагерь во Львове "обнаружили" глава МВД Украины Арсен Аваков и глава СБУ Василий Грицак.