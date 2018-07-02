16:49 02 июля
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Геращенко обвинил Россию в подготовке "еврейских погромов" на Украине

На Украине опять обнаружили "руку Москвы". На этот раз, депутат Верховной Рады Антон Геращенко, являющийся советником министра внутренних дел Украины, обвинил Россию в подготовке "еврейских погромов" во Львове, сообщает украинский телеканала "112".

Геращенко обвинил Россию в подготовке "еврейских погромов" на Украине


В эфире телеканала Геращенко заявил, что российские спецслужбы готовят нападение на еврейские организации во Львове. Также с работой "российских агентов" Геращенко связал недавние нападения на цыганский лагерь, когда группа молодых людей напала на цыган, убив одного и ранив несколько человек. По мнению депутата, это была "спланированная акция под руководством российских спецслужб", в ходе которой руководители молодежной организации были завербованы по интернету и "им были внушены мысли, что необходимо устроить не только цыганские, но и еврейские погромы".


Ну, было бы странным, если бы Геращенко не нашел "руку Москвы" в устроенных украинскими молодчиками погромах, ведь во всех бедах Украины несомненно виновата Россия. Ранее "российский след" в нападениях на цыганский лагерь во Львове "обнаружили" глава МВД Украины Арсен Аваков и глава СБУ Василий Грицак.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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Комментарии 50

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:40
    Превентивная хуцпа
    Дормидонт
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:52
      Правильно, во всём нужно видеть "руку Кремля". lol Вы её видите? Я тоже не вижу! request А она есть! belay
      Проксима
      1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 12:54
        Геращенко обвинил Россию в подготовке "еврейских погромов" на Украине
        Эт разве скандал... Вот скандал,так скандал... СКАНДАЛИЩЕ !!!
        Путин присвоил частям российской армии имена украинских городов
        В соответствии с подписанными президентом указами полкам и дивизиям армии России присвоены имена Львова, Нежина, Житомира...

        Подробнее на РБК:
        https://www.rbc.ru/finances/02/07/2018/5b39d4639a
        79476c36dbb22b

        Сепар ДНР
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:58
          Цитата: Сепар ДНР
          Эт разве скандал... Вот скандал,так скандал...

          Должен последовать указ о постоянной дислокации указанных частей и соединений по месту почётного наименования.
          Аристарх Людвигович
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 13:04
            Цитата: Аристарх Людвигович
            по месту почётного наименования

            Можно еще сформировать Первый Украинский Фронт. А так конечно, вербовка по ... Интернету, крутотень. И главное, пойди, докажи. Еще Ющенко, Геращенко, все несут в своей фамилии - щенка. Псы мерзкие.
            хрыч
            1. Леков Л (Михалыч) Сегодня, 13:29
              Цитата: хрыч
              Еще Ющенко, Геращенко, все несут в своей фамилии - щенка. Псы мерзкие.

              Уважаемый хрыч!
              Ну, не надо собак обижать, пожалуйста.. stop
              Тем более щенков.
              Они гораздо честнее и вернее, наверное, даже нас с Вами. А Вы их с такой мерзостью сравниваете.
              Леков Л
              1. Тралл Сегодня, 14:49
                Не все йогурты одинаково полезны smile

                Чтоб тарелка блестела smile
                Тралл
          2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 13:09
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Должен последовать указ о постоянном квартировании указанных частей и соединений по месту почётного наименования.

            Это да yes
            Но и мы тоже,не лыком шиты. У нас есть 11й Енакиево-Дунайский гвардейский полк , правда ПОКА, стоящий под Донецком...
            Сепар ДНР
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:06
          Может и в самом деле организовать погром?В Киеве..Против Авакова,Грицака и Ко..
          Цитата: Сепар ДНР
          Геращенко обвинил Россию в подготовке "еврейских погромов" на Украине
          Эт разве скандал... Вот скандал,так скандал... СКАНДАЛИЩЕ !!!
          Путин присвоил частям российской армии имена украинских городов
          В соответствии с подписанными президентом указами полкам и дивизиям армии России присвоены имена Львова, Нежина, Житомира...

          Подробнее на РБК:
          https://www.rbc.ru/finances/02/07/2018/5b39d4639a
          79476c36dbb22b

          210окв
    2. MPN (Павел) Сегодня, 12:53
      Вот это рожа belay Вот бы по ней сапогом съездить (прямо не преодолимое желание)...ух не забываемое удовлетворение можно получить. В одной роже все олицетворение как наших так и ихних мандоболов.
      MPN
      1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 13:00
        Цитата: MPN
        Вот это рожа

        Мдя recourse Не красиво получилось lol : "Сверху" ,"мой" Путин,"снизу",ваш комментарий...
        Сепар ДНР
        1. Комментарий был удален.
        2. MPN (Павел) Сегодня, 13:07
          Цитата: Сепар ДНР
          Цитата: MPN
          Вот это рожа

          Мдя recourse Не красиво получилось lol : "Сверху" ,"мой" Путин,"снизу",ваш комментарий...

          Мдя... recourse против судьбы не пойдешь, видимо рука с верху по клаве стучала sad
          MPN
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:00
      Видео к новости
      Владыка Ситх
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 13:13
        Залёт то нехилый был...
        Толерантная Европа исходила в истерике пеной всего лишь из-за намерения итальянцев провести среди цыган на своей территории перепись.
        А тут целое убийство во время организованной акции.
        Вот и приходится сочинять на ходу. Вот только они самим себе с "убийством журналиста" успели знатно подгадить...
        Лопатов
      2. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 13:32
        Все правильно сказал, мы услышали не правильно. "Расистские спец.службы"(Украины), "Расистские организации"(Украины) через интернет.... и это плохо. Вот в Одессе убивать, то можно, это же не расистские организации, а портэотичны! А вообще, они себя слышат сами то? Клоуны да и только.
        Кокарев Михаил
    4. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:07
      Понятно куда будет следующий удар свидомых.
      Венд
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:42
    Как говорится , мели Емеля , твоя неделя...
    parusnik
    1. Zubr Сегодня, 12:53
      Действительно, всю жизнь мы мечтали устроить еврейский погром, так хотим, что кушать не можем... smile
      Zubr
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:56
        Мало того и еще во Львов поехать...Это типа такая развлекуха у россиян ездить по миру и еврейские погромы устраивать, после слов Геращенко , задумаешься, те которые называют себя палестинцами не россияне ,часом?... laughing
        parusnik
        1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 14:43
          Мало того и еще во Львов поехать...Это типа такая развлекуха у россиян ездить по миру и еврейские погромы устраивать,
          Я дико извиняюсь, а что, во Львове таки еще есть евреи? belay
          72jora72
      2. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 13:13
        Для наших спецслужб евреи вроде священных коров у индусов,так же неприкосновенны.. уезжают из России с наворованным и никто им карманчики не выворачивает на выходе, только после отьезда следст. комитет начинает шебуршиться для видимости. Так что наши в незалежной могут выступить только в качестве защитников еврейских организаций от укронационалистов.
        ДЕДПИХТО
    2. Лелёк (Лев) Сегодня, 13:03
      Цитата: parusnik
      Как говорится , мели Емеля , твоя неделя.

      Привет, Алексей.
      Странно, что этот баллон с ушами не связал с Кремлём сгоревшие урожаи зерновых в незалежной, а ведь какой материал для Киева и особенно для СБУ. fellow
      Лелёк
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:06
        Добрый день, еще не вечер, свяжет...Языком молоть, не мешки ворочать...
        parusnik
      2. volodya (владимир) Сегодня, 13:11
        Нечего было скакать в 2014! Я вчера посмотрел, наши тоже скакать умеют, правда подругому поводу!
        volodya
  3. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Сегодня, 12:46
    То что цыгане давно стали нарконацией, это не для кого не секрет. Но вот вопрос, если это дело рук российских спецслужб, тогда почему они у нас не организуют ничего подобного?
    Сергей Медведев
  4. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:47
    руководители молодежной организации были завербованы по интернету и "им были внушены мысли, что необходимо устроить не только цыганские, но и еврейские погромы".


    Тянет на нобелевскую премию... lol
    Идущий
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 14:03
      Цитата: Идущий
      Ну, было бы странным, если бы Геращенко не нашел "руку Москвы" в устроенных украинскими молодчиками погромах, ведь во всех бедах Украины несомненно виновата Россия. Ранее "российский след" в нападениях на цыганский лагерь во Львове "обнаружили" глава МВД Украины Арсен Аваков и глава СБУ Василий Грицак.

      А до того клоунада с Бабченнко. Вован с Лексусом парни дотошные, решили кое-что уточнить:
      Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, представившись российским журналистом Аркадием Бабченко. «РИА Новости» опубликовало запись разговора. На записи пранкер, представившийся Бабченко, сообщает, предположительно, главе СБУ о том, что его избили в центре Киева, когда он смотрел в баре матч чемпионата мира по футболу Россия–Испания. «Бабченко» предполагает, что, видимо, постоянной публике заведения это не понравилось.

      «В итоге они меня сейчас окружили. Я просто первое, что я сказал, я сказал, что это была просто российская провокация», — утверждает представившийся журналистом пранкер.

      Грицак спрашивает в ответ, видели ли это «наши ребята». При этом он называет «Бабченко» Костей. Сайт kp.ru предполагает, что это может быть его псевдонимом в С
      БУ.
      Балу
  5. solzh (Сергей) Сегодня, 12:48
    Бред. Мы фашизмом не больны, в отличие от бандеровцев.
    solzh
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:03
      Мы фашизмом не больны
      ....Пока антисоветизм, в легкой стадии...а болезнь может и прогрессировать, если её не лечат...
      parusnik
      1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 13:21
        Цитата: parusnik
        Мы фашизмом не больны
        ....Пока антисоветизм, в легкой стадии...а болезнь может и прогрессировать, если её не лечат...

        Нужно помнить назидательный пример Германии,где нацисты вначале были одиночками-люмпенами,но затем нации была красиво преподнесена и искусно привита идея,за которой пошли массы...
        Сепар ДНР
  6. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 12:48
    Любимая песня!Спроси у этого свина и у его кореша Шкиряка кто виноват и они обязательно ответят Россия!Как в старом анекдоте)))
    Magic Archer
  7. антивирус Сегодня, 12:48
    хороший оленевод получится--все предвидит и погоду тож ( очень важно на северах, в тундре)
    антивирус
  8. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 12:50
    А чего он так заволновался? wink
    samarin1969
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:09
      ...... у пана атамана нема золотого запасу, и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. ... Какой ты, говорят, атаман, ежели у тебя нету золотого запасу?
      parusnik
    2. prior (Влад) Сегодня, 13:13
      Как чего?
      Прибежал домой и говорит жене :" Ой, во Львове на улице цыган и евреев бьют."
      Она ему:"Антоша, а ты чего испугался ты же по паспорту Геращенко".
      Он:" Милая, они не по паспорту бьют, а по морде, по жирной противной морде...."
      prior
  9. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:50
    российские спецслужбы готовят нападение на еврейские организации во Львове

    Львовские евреи, дружеский вам совет - линяйте с западенщины - это ж-ж-ж, неспроста. Ждите в гости исполнителей-правосеков. Геращенко просто так не будет звонить. Значит, фашики что то готовят
    Piramidon
  10. Троль Сегодня, 12:51
    Тю.. открыл Америку
    п.1 Россия виновата всегда
    п.2 Если Россия не виновата смотри п.1
    Троль
  11. Рав Рав (Рав Рав) Сегодня, 12:52
    украинцы, не курите борщевик! fool fool fool !
    Рав Рав
  12. Александр War (Александр) Сегодня, 12:53
    Фото не то поставили
    Александр War
    1. фигвам (Сергей) Сегодня, 13:02
      Цитата: Александр War
      Фото не то поставили

      Это точно, живёт что бы есть.
      фигвам
  13. venik (Владимир) Сегодня, 12:54
    "....Геращенко обвинил Россию в подготовке "еврейских погромов" на Украине..."
    =====
    Господи!!! Да у нас тут этих "геращенок" (обоего пола) в последнее время развелось, как "блох на Тузике"..... Причём один/одна - другого/другой - "краше"!!!! Не понимаю, ЧТО это???? "Проклятие фамилии"??? Или все они родственники???? request fool
    venik
  14. Керенский (Кирилл) Сегодня, 13:21
    Во Львове? Может в Лемберге? Почему поляков не слышно?
    Керенский
  15. Vard Сегодня, 13:30
    Ну с цыганами понятно... а с евреями во Львове так не получиться... их же там больше...
    Vard
  16. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:32
    депутат Верховной Рады Антон Геращенко, являющийся советником министра внутренних дел Украины, обвинил Россию в подготовке "еврейских погромов" во Львове

    Футбольных болельщиков на Уркаине тоже "агенты Кремля" и "рука Москвы" избивали, цыган гоняли, может и в геноциде марсиан тоже русские виноваты? what fool
    Гера, меньше колись герычем! yes
    Хотя и тебя потом "вылечим" на берёзе с колом осиновым в, ну пусть будет теле. yes angry
    К-50
  17. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:36
    Где живут деб-б-б и как с ними бороться?
    rocket757
  18. sib.ataman Сегодня, 13:42
    Цитата: MPN
    Вот это рожа belay Вот бы по ней сапогом съездить (прямо не преодолимое желание)...ух не забываемое удовлетворение можно получить. В одной роже все олицетворение как наших так и ихних мандоболов.


    Вы что сегодня курили? Может таблеточку от поноса? Когда пучит-затыкайте ноздри, чтобы смрад из ушей не валил!
    sib.ataman
  19. sib.ataman Сегодня, 13:44
    Цитата: Александр War
    Фото не то поставили


    С герычем дружит, или бамбук посасывает, или прием у психиатра просрочил???
    sib.ataman
  20. iouris (iouris) Сегодня, 13:56
    Правильно. Журналистов, "ромов" уже "погромили". Остались велосипедисты и евреи.
    iouris
  21. NF68 (Николай.) Сегодня, 14:43
    Сам ВВП лично организовывает и будет возглавлять эти погромы. Чудак человек.
    NF68
  22. мерцание (Николай) Сегодня, 15:16
    обвинил Россию в подготовке "еврейских погромов" во Львове
    Ну все, обвалил цены на недвижимость во Львове request
    мерцание
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