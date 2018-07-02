Путин вернул воинским частям исторические названия - с упоминанием городов Украины

Владимир Путин вернул ряду отечественных воинских частей их исторические названия. Указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.Как говорится с документе, присвоение различным частям почетных наименований произведено "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу". Ряду воинских частей вернули их исторические названия, в том числе и имена украинских городов в память об участии этих подразделений в освобождении Украины в годы Великой Отечественной войны.Своим указом президент России вернул 6-ому танковому полку почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-ому танковому полку — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-ему танковому полку — «гвардейский Нежинский». Но, конечно не только названия украинских городов вернулись в наименования воинских частей. Здесь широко представлена вся Европа, воинские формирования получили свои названия в зависимости от территорий, которые освобождала часть во время ВОВ. Всего изменения затронули 11 воинских формирований. Среди них: 381-й артиллерийский полк получил название "381-й гвардейский артиллерийский Варшавский Краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова полк", 933-му зенитному полку присвоено наименование «Верхнеднепровский», 90-ая танковая дивизия стала "гвардейская Витебско-Новгородская". Среди других названий воинских частей - "856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк", "102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк", "400-й самоходный Трансильванский артиллерийский полк, "144-ая гвардейская Ельнинская мотострелковая дивизия", "150-я Идрицко-Берлинская мотострелковая дивизия".Не трудно догадаться, какая волна негатива хлынет на Россию с территории "соседней страны". Возможно, что уже сегодня мы услышим "о коварных планах Путина" захватить Украину с помощью тех частей, кому присвоены имена украинских городов.