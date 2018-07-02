16:47 02 июля
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Путин вернул воинским частям исторические названия - с упоминанием городов Украины

Владимир Путин вернул ряду отечественных воинских частей их исторические названия. Указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин вернул воинским частям исторические названия - с упоминанием городов Украины


Как говорится с документе, присвоение различным частям почетных наименований произведено "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу". Ряду воинских частей вернули их исторические названия, в том числе и имена украинских городов в память об участии этих подразделений в освобождении Украины в годы Великой Отечественной войны.


Своим указом президент России вернул 6-ому танковому полку почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-ому танковому полку — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-ему танковому полку — «гвардейский Нежинский». Но, конечно не только названия украинских городов вернулись в наименования воинских частей. Здесь широко представлена вся Европа, воинские формирования получили свои названия в зависимости от территорий, которые освобождала часть во время ВОВ. Всего изменения затронули 11 воинских формирований. Среди них: 381-й артиллерийский полк получил название "381-й гвардейский артиллерийский Варшавский Краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова полк", 933-му зенитному полку присвоено наименование «Верхнеднепровский», 90-ая танковая дивизия стала "гвардейская Витебско-Новгородская". Среди других названий воинских частей - "856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк", "102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк", "400-й самоходный Трансильванский артиллерийский полк, "144-ая гвардейская Ельнинская мотострелковая дивизия", "150-я Идрицко-Берлинская мотострелковая дивизия".

Не трудно догадаться, какая волна негатива хлынет на Россию с территории "соседней страны". Возможно, что уже сегодня мы услышим "о коварных планах Путина" захватить Украину с помощью тех частей, кому присвоены имена украинских городов.

Использованы фотографии: Kremlin.ru
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Комментарии 30

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:18
    Шумеры с ляхами нервно курят бамбук..
    210окв
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:19
      Он им вернул названия с украинскими городами... bully Еще нужно засветить совещание с министерством обороны, где генералы рассматривают маршруты наступлений этих частей.
      Владыка Ситх
      1. фигвам (Сергей) Сегодня, 13:19
        Троллинг 100500 уровня.
        фигвам
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:36
          Что бы не говорили, а это приятно, когда президент твоей страны Умный Мужик
          Chertt
          1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 14:05
            Цитата: Chertt
            когда президент твоей страны Умный Мужик

            То прикрывшись министрами, на которых всё можно списать, президент раздевает народ под бурные аплодисменты этого народа.
            Ура!
            Рагнар лодброк
            1. Chertt (Алексей) Сегодня, 14:09
              Вам (Рагнар) школу надо без троек заканчивать, а вы все о "раздевании" думаете
              Chertt
              1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 14:24
                Чтобы переименовать милицию в полицию, потребовалось много миллиардов рублей. Перевод полиции в росгвардию тоже обошёлся в "копеечку". Переименуем несколько частей и освоена очередная сумма!
                Уважаемый, мне некогда учиться, нужно вкалывать и налоги платить, чтоб оплатить очередную поставку "хитрого плана". Или того, под чем он там умничает?
                Рагнар лодброк
        2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:48
          Лучше бы он Украину вернул в состав России, а не названия...
          Грэг Миллер
          1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 14:50
            Лучше бы он Украину вернул в состав России, а не названия...
            Это не просто названия, это восстановление справедливости,это Наша история,Наши Герои....
            72jora72
            1. infantry76 (Сергей Владимирович) Сегодня, 15:39
              И это правильно! Ведь сколько воинских частей потеряли свои почётные наименования в ходе реформ 90-х - начала 00-х годов! А часть (отдельный батальон или дивизион, полк, бригада, дивизия) сформированная в начале или в годы Великой Отечественной войны и получившая почётное наименование и боевые награды, возрожденная ныне или ставшая правопреемницей должна иметь свою военную историю, свой Боевой путь и исторический формуляр. Вместе с Боевым Знаменем - это главный символ для военнослужащих данной части. Сам служил в трёх "украинских" дивизиях: Черкасской, Полтавской и Харьковской. ИМХО!
              Честь имею! soldier
              infantry76
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:22
        Не только.Даже с российскими,Сергей..Верхнеднепровский и Ельненский-это на Смоленщине.
        Цитата: Владыка Ситх
        Он им вернул названия с украинскими городами... bully Еще нужно засветить совещание с министерством обороны, где генералы рассматривают маршруты наступлений этих частей.
        210окв
      3. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 14:52
        Цитата: Владыка Ситх
        нужно засветить совещание с министерством обороны, где генералы рассматривают маршруты наступлений этих частей

        "150-я Идрицко-Берлинская мотострелковая дивизия"

        По некоторым данным( wink ) некоторые части 1го АК имеют некоторое отношение к этой дивизии,расквартированной в трёх гарнизонах в Ростовской области.
        30 апреля 1945 года подразделения 150-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Василия Шатилова штурмом овладели большей частью здания рейхстага. Бойцы 756-го стрелкового полка Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили на куполе немецкого парламента штурмовой флаг, который стал официальным символом победы в Великой Отечественной войне.

        11 июня 1945 года дивизия получила почётное наименование «Берлинская». За почти три года боевых действий 15 бойцов удостоились званий Героев Советского Союза, в их числе были Егоров и Кантария. После капитуляции нацистов дивизия несколько месяцев дислоцировалось в Германии. В 1946 году в рамках демобилизации и масштабного сокращения Вооружённых сил СССР она была распущена.

        Сепар ДНР
        1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:56
          Лучше б нашим пацанам хорошо платили, кк приезжающим советникам и проверяющим.
          Владыка Ситх
          1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 15:03
            Цитата: Владыка Ситх
            Лучше б нашим пацанам хорошо платили, кк приезжающим советникам и проверяющим.

            Не отказался бы от прибавки. Но,для этого,очевидно нужны какие-то экономические предпосылки. Но,пока, кроме как об успехах нашего куриного барона,об оных ,не особо и слышно.
            Пускай платят хоть так. Перебьёмся.
            А вот СОВЕТНИКИ... Вот этим...
            Этим РАБОТАТЬ нужно,а не бухать и баб донецких щупать. Причём за не малый казённый российский кошт . И изучать "театр боевых действий" не по данным с беспилотников,а побывав на передовой. Хоть разок,для приличия.
            Сепар ДНР
            1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 15:14
              Та какие успехи, у нас Республика не может даже обеспечить ежемесячную выплату пенсий, пособий, помощи. В месяц на пенсии, пособия и помощь выдается 1 785 000 000 рублей. Добавьте сюда бюджетников и собственно денежные оклады в 1АК.
              Владыка Ситх
              1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 15:20
                Цитата: Владыка Ситх
                собственно денежные оклады в 1АК

                1АК,как раз получает денежку из РФ...
                А вот подразделения ,не входящие в него,и подчинённые в конечном итоге Главному Птицеводу,как раз финансируются из бюджета ДНР сформированном из доходов республики. И они,в отличии от гражданских бюджетников не бедствуют.

                Стыдно этого не знать, Владыка Ситх ...
                Сепар ДНР
                1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 15:26
                  Пытался намекнуть, что пенсию также получаем из России. У нас все предприятия + налоги с ЧП не способны собрать такие сумы.
                  Владыка Ситх
                  1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 15:33
                    Цитата: Владыка Ситх
                    Пытался намекнуть, что пенсию также получаем из России.

                    Хватит намёков и недомолвок. Пора называть вещи своими именами.

                    Да,я "росiйський найманець", и грожусь этим.
                    Теми,кому это не нравится, занимаюсь лично. И успеха в этом добьюсь. Или Я не Я буду.
                    Сепар ДНР
    2. Рав Рав (Рав Рав) Сегодня, 13:25
      Нее шумеров бамбук не штырит,они перешли на борщевик fool wassat!
      Рав Рав
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 13:20
    Ещё бы назло киевской хунте 24-ю стрелковую Самаро-Ульяновскую, Бердичевскую, трижды Краснознамённую, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого Железную дивизию и другие воинские части, которые по ошибке достались Украине возродить.
    solzh
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:21
    Не случайно экологи зафиксировали у небратьев мощнейший выброс сероводорода
    Дормидонт
  4. sib.ataman Сегодня, 13:28
    А к орденам царского периода не мешало бы вернуть и самые прославленные наименования воинских частей! Возрождать традиции, так по-полной!
    sib.ataman
  5. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:35
    С армией у нас и так всё неплохо, где то и как то!
    ВЕРНИТЕ НАМ МЕНТО..... МИЛИСИЮ! Для начала, а потом посмотрим.
    rocket757
  6. aristok (Павел) Сегодня, 13:36
    Первая хорошая(хоть и чисто символическая) новость после апреля 2014 года.
    aristok
  7. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 13:46
    Теперь либерасты взвоют, увидев не только "костлявую руку Кремля" и но и его ближайшие планы..
    Злой 55
  8. Langf (Андрей ) Сегодня, 14:09
    7 гвардейскую ВДД надо бы тоже поименовать в Балатонскую (Венгрия). Там боевое крещение приняла и традиции славно хранила. Но и в Литовскую было бы неплохо – уж шибко к нам неравнодушны местные недобитки были. Не потому, что плохие, а потому-что русские. Даже литовцы, а у нас в батарее их было двое, и те оказались «курвас-десантес-окупантес». Шапито, конечно, но тоже чуть ли не полувековой отрезок службы дивизии во благо России.
    Langf
  9. Андрюха Г (Андрей) Сегодня, 15:19
    и трех Белорусских.
    Андрюха Г
  10. Гардамир Сегодня, 15:42
    То есть пенсионной реформой ему заниматься некогда, а это зачем. Что такое случилось, что вдруг озаботился преемственностью. Может тогда и законы советские вернёт, ну например когда корупционеры в тюрьме сидели.
    Не трудно догадаться, какая волна негатива хлынет на Россию с территории "соседней страны".
    может это и было главной целью, поднять волну.
    Гардамир
  11. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 15:46
    Не трудно догадаться, какая волна негатива хлынет на Россию с территории "соседней страны".

    Да плевать на них с высокой колокольни, сколько можно на визг "из-за бугра" оглядываться?
    Rostislav
  12. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 16:36
    Я, конечно, дико извиняюсь, но пенсии гражданам России он тоже вернет? А то как-то не хочется подыхать без пенсии.
    Старый Хрен
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