16:49 02 июля
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США могут отказаться от выполнения норм ВТО

В Конгресс США в ближайшее время может быть внесен законопроект, принятие которого позволило бы Вашингтону отказаться от выполнения основных норм ВТО, сообщает издание Axios.



Как отмечает ресурс, Трамп таким образом пытается получить от законодателей что-то вроде лицензии на повышение тарифов США по собственному желанию, без согласия Конгресса и соблюдения международных правил.


По словам источника издания, принятие такого «безумного» закона будет сродни выходу страны из Всемирной торговой организации. Проект получил название «О справедливом и взаимовыгодном установлении пошлин».

Собеседник уверен, что новый закон невозможно будет реализовать на таможенном контроле, он приведет к появлению «десятков тысяч новых пошлин».

Согласно информации, разработчики законопроекта также не уверены в том, что его утвердят конгрессмены.

Не секрет, что Дональд Трамп разочарован несправедливым дисбалансом пошлин, который ставит Вашингтон в невыгодное положение,
сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

По ее словам, существующая система не дает американцам рычагов воздействия на ситуацию, поэтому президент поручил свой команде исправить положение.

Напомним, ВТО была создана в 1995 году на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле от 1947 года. Членами организации являются более 160 стран. Россия была принята в ВТО в 2012 году.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:26
    Соглашения и договоры с нашими западными и ближневосточными партнёрами не стоят бумаги, на которой они написаны
    Дормидонт
    1. Vard Сегодня, 13:28
      Предлагаю печатать их на туалетной бумаге... что бы была хоть какая нибуть польза...
      Vard
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:32
        Нашим либерал Экономистам, это как плевок в лицо. Россию тянули тянули, в двенадцатом году запихали в это ВТО, а теперь их хозяин выходит, непонятка блин. tongue
        Chertt
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 13:51
          Цитата: Chertt
          непонятка блин.

          Всё-таки понятно: заставили Россию играть по их правилам... А пока РФ будет придерживаться правил, США будут делать то, что хотят.
          В ПАСЕ до сих пор платим! Не всю сумму, но всё-таки...
          Anarchist
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 14:00
            Цитата: Anarchist
            Всё-таки понятно: заставили Россию играть по их правилам

            По каким, таким правилам. Вы думаете "Темнейший" будет делать что нибудь по правилам, если они его не устраивают. tongue Да и Трамп последние доламывает, так что теперь не наш президент "самый плохой парень".
            Как сказал Е.Леонов -Может Трамп правда шпиён bully
            Chertt
            1. Anarchist (Александр) Сегодня, 14:55
              Цитата: Chertt
              Вы думаете "Темнейший" будет делать что нибудь по правилам, если они его не устраивают.

              Конечно же он играет по своим! Притом Россия по международным, а ОН по своим... Думаете, Крым наш? Фиг - их (правительства), а налоги нашы!
              Anarchist
        2. рич (дмитрий) Сегодня, 15:16
          Chertt (Алексей): Нашим либерал Экономистам, это как плевок в лицо. Россию тянули тянули, в двенадцатом году запихали в это ВТО, а теперь их хозяин выходит, непонятка блин.

          Да нашим либерал-экономистам, хоть справляй нужду в глаза - все божья роса yes
          Они живут в своём "параллельном" мире feel
          рич
        3. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 15:41
          Есть имена тех, кто тянул, будучи свято уверен в пользе для России от ВТО? Есть те, кому это было выгодно, кто действовал по указке западных кураторов. Фамилии либералов в правительстве и около- известны. Только никто их, к сожалению, к ответу не призовет
          СССР-1
    2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 13:30
      США могут отказаться от выполнения норм ВТО

      Пральна, теперь их союзнички будут выполнять нормы ГТО, в поисках рынков сбыта! negative
      майор Юрик
    3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:32
      Вычеркнуть слово "партнёры" и всё становиться норм ... бумажка и бумажка, шо хошь с ней то и делай.
      rocket757
    4. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:47
      Зачем тогда Путин так тянет Россию в глобализацию?
      Грэг Миллер
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 13:28
    существующая система не дает американцам рычагов воздействия на ситуацию

    Хорошо, что у Архимеда не было рычага. США тоже надо лишить всех рычагов воздействия, а то они навоздействуют...
    solzh
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:30
      А Эстония Украина и Польша ЗА! laughing
      MPN
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:29
    Ожидаемо. Гегемон не должен ограничивать себя ни в чем!
    wassat
    Горный стрелок
  4. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 13:43
    Осталось дождаться, что за санкции против американских товаров Трамп начнет "опиумные войны".
    samarin1969
  5. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:46
    Нормы ВТО существуют только для "папуасов" и служат для разграбления их стран.
    Грэг Миллер
    1. Vard Сегодня, 15:21
      В своё время мы стремились в ВТО что бы продавать сталепрокат и алюминий... Железное лобби продавило... теперь наших олигархов пинком под зад... а вот всё плохое, низкие пошлины нам оставили...
      Vard
  6. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 13:48
    Ну что же, Основной Гегемон принял правильное решение..Надо отказываться от того, что не выгодно и чем быстрее-тем лучше..
    Злой 55
  7. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 14:05
    А что в этом вто делает Россия? Нечего было вообще туда вступать. Пусть матрасники там остаются лучше, а мы выйдем laughing
    Так нам выгоднее получится
    Стройбат запаса
  8. mihey Сегодня, 14:13
    И о выходе из ООН пора им задуматься - все равно только мешается под ногами, а потом, следующим шагом, и из НАТО winked
    mihey
  9. venik (Владимир) Сегодня, 14:14
    "....может быть внесен законопроект, принятие которого позволило бы Вашингтону отказаться от выполнения основных норм ВТО....."
    ======
    "КИРДЫК" ВТО, которое сами же "матрасы" и создавали.......
    P.S. Полковнику Трампу, - присвоить ВНЕОЧЕРЕДНОЕ звание "Генерал-лейтенанта"!!!
    venik
  10. Zubr Сегодня, 15:47
    Ну им эти нормы нужны были, пока им было выгодного как самому крупному игроку на внешнем рынке. А сейчас Россия и Китай, настолько окрепли, что составили серьёзную конкуренцию. Повышение пошлин, санкции, травли конкурентов, всё это нарушение норм ВТО.., теперь выйдут в одностороннем порядке и даже краснеть не будут. Так же и киотский протокол. Указали сивку крутые горки.
    Zubr
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