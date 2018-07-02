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США могут отказаться от выполнения норм ВТО
В Конгресс США в ближайшее время может быть внесен законопроект, принятие которого позволило бы Вашингтону отказаться от выполнения основных норм ВТО, сообщает издание Axios.
Как отмечает ресурс, Трамп таким образом пытается получить от законодателей что-то вроде лицензии на повышение тарифов США по собственному желанию, без согласия Конгресса и соблюдения международных правил.
По словам источника издания, принятие такого «безумного» закона будет сродни выходу страны из Всемирной торговой организации. Проект получил название «О справедливом и взаимовыгодном установлении пошлин».
Собеседник уверен, что новый закон невозможно будет реализовать на таможенном контроле, он приведет к появлению «десятков тысяч новых пошлин».
Согласно информации, разработчики законопроекта также не уверены в том, что его утвердят конгрессмены.
По ее словам, существующая система не дает американцам рычагов воздействия на ситуацию, поэтому президент поручил свой команде исправить положение.
Напомним, ВТО была создана в 1995 году на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле от 1947 года. Членами организации являются более 160 стран. Россия была принята в ВТО в 2012 году.
Как отмечает ресурс, Трамп таким образом пытается получить от законодателей что-то вроде лицензии на повышение тарифов США по собственному желанию, без согласия Конгресса и соблюдения международных правил.
По словам источника издания, принятие такого «безумного» закона будет сродни выходу страны из Всемирной торговой организации. Проект получил название «О справедливом и взаимовыгодном установлении пошлин».
Собеседник уверен, что новый закон невозможно будет реализовать на таможенном контроле, он приведет к появлению «десятков тысяч новых пошлин».
Согласно информации, разработчики законопроекта также не уверены в том, что его утвердят конгрессмены.
Не секрет, что Дональд Трамп разочарован несправедливым дисбалансом пошлин, который ставит Вашингтон в невыгодное положение,сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.
По ее словам, существующая система не дает американцам рычагов воздействия на ситуацию, поэтому президент поручил свой команде исправить положение.
Напомним, ВТО была создана в 1995 году на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле от 1947 года. Членами организации являются более 160 стран. Россия была принята в ВТО в 2012 году.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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