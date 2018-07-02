16:47 02 июля
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Либеральная моль не может принять победу сборной России над Испанией: "Путин подкупил..."

Либеральные бложики неистовствуют со вчерашнего вечера. В «Живом Журнале» силиконовые блондинки, которые вдруг в одночасье объявили себя разбирающимися в футболе, разрывают мозг пользователей своим «анализом» выхода сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018. Основной посыл «усомнившихся» выглядит примерно так: «Путин подкупил испанского короля». Причём всё это уже после посылов из той же серии: «Путин подкупил саудовского принца» и «Путин подкупил египетского президента». Почему Путину не удалось "подкупить" Уругвай - силиконовые блондинки оставляют без "профессионального анализа".

Либеральная моль не может принять победу сборной России над Испанией: "Путин подкупил..."


Причём выглядит это откровенно смешно, особенно на фоне того, что можно прочесть в западных изданиях. О том, что сборная России буквально зубами вырвала победу у испанцев, собрав в кулак и волю, и последние силы, пишут даже те зарубежные СМИ, которых уж откровенно сложно заподозрить в любви к России.


Deutsche Welle (Германия) в материале спортивного обозревателя Штефана Нестлера:
Браво, сборная России! Она выкинула сборную Испании из чемпионата мира по футболу. Выход россиян в четвертьфинал показал, чего можно добиться волей к победе.


Mediotiempo (Испания):
«Красная фурия» (так неофициально называют сборную Испании, - прим. «ВО») оставила на поле все силы, но русские сердца больше стремились к успеху в этом матче.


El Pais (Испания):
Сборную Испании отбросили на 10 лет назад. Акинфеев остановил Коке и Аспаса (...) Для чего они (испанские футболисты) владели мячом большую часть игры , если не знали, как им побеждать?


Heute (Австрия):
Российская команда убила сборную Испании. На этом турнире фаворитам вообще не везёт. Испания, адьос!


Британские издания напоминают испанцам, как те некоторое время назад иронизировали над ошибками Игоря Акинфеева. «Миррор» пишет:
Эти насмешки и сыграли злую шутку с испанцами. Они недооценили сборную России и особенно её голкипера. Теперь пакуют чемоданы.


А вот российские блогодержатели из числа тех, кто, не разогнав тараканов в голове, всё ещё приписывает победу «подкупу испанцев», не унимаются. «Подкупили короля», и всё тут. А тот факт, что сборная Испании до этого едва выползла из группы, не сумев обыграть даже марокканцев, «конспирологов» из либеральной среды ничуть не волнует. Видимо, считают, что «подкупать» пришлось ещё и уругвайцев, чтобы те крупно переиграли россиян, дабы свести нашу команду именно с испанцами, а до того, «подкупили» португальцев, чтобы те не усердствовали и заняли второе место в группе. И уже во время игры дополнительно «подкупили» испанцев, чтобы те бурно радовались голу Игнашевича в свои ворота, а затем умоляли арбитра не ставить пенальти в их ворота и поставить пенальти в ворота россиян...

Кто о чём, а вшивый о бане.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 91

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:33
    Трудно перестроиться на ходу вот и дуркуют. Желания нет, да и другого ничего больше не умеют.
    ul_vitalii
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:45
      Они радуются только беде в России...
      Грэг Миллер
      1. Венд (Анатолий) Сегодня, 14:05
        Цитата: Грэг Миллер
        Они радуются только беде в России...
        Любая победа России чётко показывает кто есть кто.
        Венд
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:11
          Мужики,давайте просто не обращать внимания на эти либеральные сопли..Они нам не интересны..
          210окв
          1. Венд (Анатолий) Сегодня, 14:16
            Цитата: 210окв
            Мужики,давайте просто не обращать внимания на эти либеральные сопли..Они нам не интересны..

            Блин знаете меня эти либеральные высказывания уже начинают просто бесить.
            Венд
            1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:33
              Анатолий,на это и расчитано-выбешивать.А самое страшное для этих....убытков-полный игнор и забвение. hi
              Цитата: Венд
              Цитата: 210окв
              Мужики,давайте просто не обращать внимания на эти либеральные сопли..Они нам не интересны..

              Блин знаете меня эти либеральные высказывания уже начинают просто бесить.
              210окв
              1. Alena Frolovna (Алёна) Сегодня, 15:31
                Основной посыл «усомнившихся» выглядит примерно так: «Путин подкупил испанского короля».


                "Всё неправда... Путин всех купил...

                Вон Дания пальцы прогнула по поводу Северного потока и что? Домой поехали.

                Меркельша сколько дули Путину крутила и что?? Где сейчас пресловутая машина смерти? Дома сидит и плачет.

                И вообще все букмекерские конторы принадлежат Ротенбергу... Все ставили на Испанию, а он - на Россию...

                Испанцев так-то купили однозначно. Я так и слышу голос ихнего тренера "Амиго, куда бежишь, тормози... " А чтобы всё было чисто по-пацански, типа по-настоящему, гишспанцы стали ещё и реветь... Рёвы - коровы...

                Акинфеев успел сказать последнему бьющему пенальти: "Амиго, ты сильно не торопись. Я прыгну и эффектно подниму левую ногу, вот тогда и бей прямо в неё".

                И никто не догадается, что всё куплено..."
                Реплика от nazareth_stv


                Alena Frolovna
          2. Ванёк (Иван) Сегодня, 14:41
            Цитата: 210окв
            Они нам не интересны..


            раздражают*

            210 hi
            Ванёк
            1. роман66 (роман) Сегодня, 14:59
              расчесать, чтоб не раздражали lol hi
              роман66
              1. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:00
                Я буду готовить ответ lol

                hi
                Ванёк
          3. Leeds (Alexander) Сегодня, 15:00
            Удар в ногу Акинфееву испанец отрабатывал несколько дней на секретной базе КГБ под Арзамасом. Инфа 110%
            Leeds
        2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 14:28
          Нет, не любая победа....
          Грэг Миллер
          1. Ванёк (Иван) Сегодня, 14:42
            Цитата: Грэг Миллер
            Нет, не любая победа....


            Например?

            hi
            Ванёк
            1. роман66 (роман) Сегодня, 14:59
              победа добра над разумом lol
              роман66
              1. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:02
                Там нет разума. Там не чего побеждать.
                Ванёк
      2. рич (дмитрий) Сегодня, 14:05
        Основной посыл «усомнившихся» выглядит примерно так: «Путин подкупил испанского короля». Причём всё это уже после посылов из той же серии: «Путин подкупил саудовского принца» и «Путин подкупил египетского президента». Почему Путину не удалось "подкупить" Уругвай - силиконовые блондинки оставляют без "профессионального анализа".

        Автор, ну зачем передергивать, почему Путину не удалось "подкупить" Уругвай было объяснено логично и профессионально - в том случае Парагвай подкупил Путина wassat
        рич
      3. SAG (Сергей) Сегодня, 14:12
        [/quote]Основной посыл «усомнившихся» выглядит примерно так: «Путин подкупил испанского короля».[/quote]
        Путин тот ВЕЗДЕ, он всё контролирует ,он всесилен и гениален. Либерастам даже не дано понять, что он проник намного глубже даже чем они предполагали...он залез к ним в мозг и выгнать его оттуда НЕВОЗМОЖНО!!! С этим способны справиться только в специализированых медицинских учереждениях закрытого типа. Мой им совет, собирать вещи и всей шоблой на медикаментозное лечение по собственному желанию, пока они не превратились в Путина полностью.
        SAG
      4. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 14:21
        "Ежели русский скажет вам, что он не любит Родину, не верьте ему, он не русский" Достоевский Фёдор Михайлович
        Инжeнeр
      5. фрезер (александр) Сегодня, 14:57
        Цитата: Грэг Миллер
        Они радуются только беде в России...

        Хотелось бы в статье увидеть ссылки на эти "либеральные бложики", и самому посмотреть кто они такие и что пишут. А так статья напоминает наброс фекалий на вентилятор, дабы вызвать ненависть одних граждан к другим.
        фрезер
    2. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 13:49
      Да, меньше внимания уделять! Это в основе своей: серые люди, которые всю жизнь не видно, не слышно, а тут на тебе можно в интернете писать и чем вонючее тем больше внимания... Вот и строчат крысы!
      Самаритянин
    3. Ростовчанин (Дмитрий) Сегодня, 13:50
      Измельчал либерал! Зачем подкупать, когда можно погрозить, тем более есть чем... feel
      Ростовчанин
      1. kepmor (Алексей) Сегодня, 13:57
        как не печально, но всё-таки есть такая "профессия" - Родину об....ть...
        грёбанные ушлёпки одним словом...
        kepmor
        1. spirit (spirit) Сегодня, 16:10
          Да все гораздо проще) Ребята проиграли все букмейкерам и теперь не годуют. Себя же не признаешь в недальновидности вот и метают, неудачники)
          spirit
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 14:01
      В матче с Испанией наши выстояли до конца. Этого не отнять. Но пенальти - это, скорее, удача, а не заслуга. Все четыре гола с пенальти. Но теперь уже можно говорить, что в России есть сборная по футболу мирового уровня. winked
      сибиралт
    5. кредо Сегодня, 14:16
      Цитата: ul_vitalii
      Трудно перестроиться на ходу вот и дуркуют. Желания нет, да и другого ничего больше не умеют.

      Да нет, им похоже лавры Григория Родченкова не дают покоя и гонорар семейной пары (фамилию запамятовал), ну и конечно всеобщий интерес к их персоне западных СМИ. Правда с такими запросами им нужно было сразу писать челобитную в Госдеп США, а не отмечаться в ЖЖ общими фразами..
      кредо
      1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 14:30
        Цитата: кредо
        им похоже лавры Григория Родченкова не дают покоя

        Скоро заголосят про допинг.
        "Кто пиль допинг? Я пиль допинг?" - возмущается борец с кавказа (Уральские пельмени)
        BecmepH
      2. Ванёк (Иван) Сегодня, 14:44
        Цитата: кредо
        им похоже лавры


        Психбольница?
        Ванёк
    6. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 14:58
      На счет подкупа это полнейший бред, но без старика Хотабыча здесь не обошлось. Пенальти Головина, даже на повторе кажется, что мяч прошел сквозь вратаря.
      лаврентий павлович
    7. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 15:15
      Черт побери! Я зря просидел 2 часа на стадионе? Король играл за сборную Испании, а его не рассмотрел? Или это был судья? Проблема либералов и пр.блондинок в том, что судят о других по себе и не догадываются, что не все такие же дешевки, как они
      СССР-1
  2. Vard Сегодня, 13:34
    Промысел божий... эта победа... ни чем иным это чудо объяснить невозможно... сначала рука... потом нога...
    Vard
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:36
      Цитата: Vard
      Промысел божий... эта победа...

      Я тоже так думаю, особенно по поводу 1го пенальти, не случись...беда была бы... Как без мяча можно гол забить? (я о статистике владения мячом). winked
      MPN
      1. 11черный (Александр Ш) Сегодня, 14:02
        Цитата: MPN
        Я тоже так думаю, особенно по поводу 1го пенальти, не случись...беда была бы... Как без мяча можно гол забить? (я о статистике владения мячом). winked

        Так пенальти то потому и случилось, что мяч в ворота полетел, а его рукой отбили (пусть и неумышленно, но мяч летел в ворота).
        Да и первый гол испанцев - угораздило же нашего так упасть. Чуть ногу бы сместил - и не было бы гола.
        Все по честному!
        Ps: только нэумный чэловек может говорить о подкупе, когда победа в серии пенальти, где поддаться в принципе невозможно. Да и не поддавались они - это факт.
        11черный
      2. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 15:01
        Цитата: MPN
        Цитата: Vard
        Промысел божий... эта победа...

        Я тоже так думаю, особенно по поводу 1го пенальти, не случись...беда была бы... Как без мяча можно гол забить? (я о статистике владения мячом). winked

        Испанцы владели мячом, но ни одного гола не забили. Без голов победы не бывает.
        лаврентий павлович
        1. dison (Денис) Сегодня, 16:16
          Цитата: лаврентий павлович
          Испанцы владели мячом

          Пассивное владение мячом - спорное преимущество.
          dison
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 16:22
            Не знаю, ну с такой игрой испанцев, Россия для них наказание и урок. Никогда не терять концентрацию перед важным матчем....
            Shahno
  3. MPN (Павел) Сегодня, 13:34
    Есть анекдот про воробья который попал в дерьмо, там мораль хорошая. " Попал в дерьмо так не чирикай... wink
    MPN
  4. sergo1914 (Сергей) Сегодня, 13:34
    На морально-волевых, конечно, ребята вчера сыграли. Саламыч - бог. Из средненьких футболистов сделал КОМАНДУ. Каюсь, не верил в сборную после унылых товарняков. Но то, что они вчера сотворили... Все - герои.
    sergo1914
    1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 14:37
      Цитата: sergo1914
      Из средненьких футболистов сделал КОМАНДУ.

      А вот тут я с Вами не соглашусь. По-моему больше десятка лет играли одни и те же в сборной. Черчесов принял волевое решение и набрал новую команду - вот ирезультат. то же самое надо сделать в биатлоне. А то привычные лица там бегают и внучки бывших заслуженных...
      Скажете нет талантов? Да море их у нас!
      Я себе так вижу отбор в сборную:
      -Играть хочешь?
      -Хочу!
      -Тариф знаешь?.
      -Не согласен.
      -Свободен...
      BecmepH
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:35
    А достала эта либерастия. Надоели.
    Горный стрелок
    1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:49
      У них судьба такая - вонять по жизни. А Россия будет готовиться к четвертьфиналу. Будем надеяться и верить, что и там не оплошают. good
      Egorovich
  6. solzh (Сергей) Сегодня, 13:38
    Как же эти либералы достали. Нет, что бы порадоваться за свою Родину, так нет же, им обязательно надо нагадить, нагадить на свою страну, на людей, испортить всем праздник. Люди в нашей стране, на фоне проблем происходящих в стране, хотят хоть чему-то радоваться, а эти либероиды... 58 статья нужна, может тогда эти либероиды маленько заткнутся.
    solzh
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:51
      А у либералов нет Родины. Они живут в "этой стране".
      Серж Горелый
    2. Ronald Reagan Сегодня, 15:23
      Полностью согласен. Но сперва нужно заткнуть всю моль, которая выходит против пенсионной реформы. hi
      Ronald Reagan
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:53
        Цитата: Ronald Reagan
        сперва нужно заткнуть всю моль, которая выходит против пенсионной реформы

        belay belay belay
        Голован Джек
        1. Ronald Reagan Сегодня, 15:57
          Это сарказм. laughing
          Ronald Reagan
  7. Ren (Renat) Сегодня, 13:39
    Да не очкуйте!
    В финале встретятся сборные России и Уругвая! fellow
    Ren
    1. iouris (iouris) Сегодня, 13:54
      Цитата: Ren
      В финале встретятся сборные России и Уругвая!

      Так, вроде, уже всё ясно. Кстати, сборная Уругвая очень сбалансированная команда. Как якобы сказал Черчесов: " Маленькая техничная страна, хорошо играющая головой".
      iouris
    2. Куница (Алексей) Сегодня, 14:17
      Начинаем сбор средств на подкуп Уругвая yes
      Куница
      1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 14:40
        Цитата: Куница
        Начинаем сбор средств на подкуп Уругвая yes

        Красивая шутка
        BecmepH
      2. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 15:05
        Цитата: Куница
        Начинаем сбор средств на подкуп Уругвая

        Не-е , пусть либералы деньги собирают на призовые Уругваю, может поможет? Приятно отметить, что наша сборная по футболу начала играть в футбол. И с Уругваем реально может справиться. Одно слово - МОЛОДЦЫ!
        Ст.пропорщик
      3. dison (Денис) Сегодня, 16:18
        Цитата: Куница
        Начинаем сбор средств на подкуп Уругвая yes

        Бесполезно, если уж на уровне группы не насобирали, то на финал точно не потянем smile
        dison
  8. Галеон (Андрей) Сегодня, 13:44
    Почему-то вспоминаются слова Наполеона о том, что "под Москвой французы показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми". Какая защита у нас была в этом матче - лучшая на этом чемпионате! Лучше исландцев против Аргентины! Спасибо нашей команде! Я этого им не забуду!
    Галеон
  9. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 13:44
    Не стоит напоминать ущербным об их заболевании..Это обостряет восприятие..
    Злой 55
  10. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 13:46
    Несказанно рад победе нашей сборной.
    "Мы поднялись с коленей" (гр.Андерсен/штурман Жорж) песня именно о нашей сборной вчера. Вперед Россия!
    Корсар0304
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:54
      Ну-ну... В стране всё хорошо и бегают единороги и пукают бабочками))
      gukoyan
  11. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 13:46
    Конечно подкупили! Так точно попасть в ногу Акинфеева могли только выдающиеся мастера кожаного меча и только за очень большие деньги! laughing
    Дилетант
    1. Million (Влад) Сегодня, 13:49
      Нет нет,я лично видел как Путин за леску дернул,чтобы нога Акинфиева мяч отбила)))))
      Million
      1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 14:43
        Цитата: Million
        Нет нет,я лично видел как Путин за леску дернул,чтобы нога Акинфиева мяч отбила)))))

        Смех смехом, а я внимательно рассматривал этот момент. И мне думается, что Игорь среагировал. Прыгал наугад, а ногой среагировал. Вот посмотрите внимательно.
        BecmepH
    2. Grenader (Юрий) Сегодня, 14:36
      Grenader
  12. iouris (iouris) Сегодня, 13:51
    Когда всё сводится к "катанию мяча" (термин комментаторов) и установлению счёта в серии пенальти, это, конечно, не футбол. Сборная РФ выиграла, не победив сборную Испании в игре. Смотреть на игру обеих сборных было очень тягомотно. Вратарь сборной Испании умело увернулся от прямолетящих мячей. Но технический результат есть результат. Теперь сборной всех испанцев, которой, как представляется, ничего не светило на этом празднике футбола, предстоит испить чашу... А через дня три страсти улягутся.
    iouris
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:34
      Обе команды играли, прямо скажем, слабенько.
      Но российский вратарь был определенно хорош.
      А Испанию наказали за недостойную их рейтинга игру.
      voyaka uh
      1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 15:13
        Цитата: voyaka uh
        Обе команды играли, прямо скажем, слабенько.

        Если Вы внимательно следили за игрой, то на поле четко выполнялись установки тренеров команд, но в данном случае установка Черчесова и Удача были весомее у нас. Бог помогает тому кто делает.
        Ст.пропорщик
  13. Опер (Игорь) Сегодня, 13:52
    Вчера от одного из испанских футболистов можно было услышать-у русских был только один шанс против нас и это пенальти! Хорошо! Но до этого шанса надо было сыграть более 120 минут! За это время мы успели забить себе, забить вам, не дать забить вам, а потом мы обыграли вас по пенальти! Вопрос-а что сделали вы?! Вопрос риторический! Молчи печаль молчи... Но это испанцы. Наша либеральная шушера просто каждый раз носится со своей ложечкой дегтя! Они тоже не наши. Россия не их родина! У них ее вообще нет! Мимо их писанины просто надо брезгливо проходить стараясь не касаться! Но это только в том случае если они не оскорбляют нашу страну! Россия дело ее граждан, а не хамоватых нечистоплотных бомжей! Подлецов надо учить так, чтобы у них было время полежать и прочувствовать, что оскорблять и плевать в Россию может быть очень вредно для здоровья! А нас всех еще раз с победой!) С очень нужной победой ребята!
    Опер
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:04
      Это надо наших политиков так учить. А то если честно, очень напрягает как правительство страны издеваетесь над народом.
      gukoyan
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:32
        То то я погляжу вы напряглись выше всякой меры! Вы футбол вчера смотрели? Ну так не мешайте людям радоваться! Вам бы конечно все воспитать кого то, а тут сборная России со своей победой да над Испанией так не кстати прям. Так не к стати! Вот если бы они из группы не вышли... А тут вона че-испанцев уделали! Народ радуется-не порядок!С себя начните воспитатель и не портьте людям настроение! Тут и без вас какждый третий глава пенсионного фонда, каждый второй министр обороны!
        Опер
  14. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:53
    А статью писал автор у которого наболело об подкупе слышать))))
    Я в качестве байкота не буду болеть за сборную страны которая высасывает у людей последние деньги. Испанцев жаль конечно, я их считал фаворитами этого чемпионата.
    gukoyan
    1. dison (Денис) Сегодня, 15:49
      Цитата: gukoyan
      Я в качестве байкота не буду болеть за сборную страны которая высасывает у людей последние деньги.

      Отговорки, вы видимо из тех кто радуется только бедам России.
      dison
  15. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Сегодня, 13:55
    Испания - представитель либерального Запада. То есть либералы очень продажны, по утверждениям наших либералов.
    Сергей Медведев
  16. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:56
    Ну, нормально, ничего нового. Люди, привыкшие жить по принципу "купи-продай", готовые торговать чем угодно, включая собственную совесть, ничем другим не способны объяснить любые успехи. Куплено - и всё. yes И пофиг на то, что игроки сборной Испании, скинувшись только собственными средствами, сами легко могут купить себе какую-нибудь европейскую страну, ага. То же самое происходило десять лет назад, когда "Зенит" прошёл по европолям, собирая кубки. Тогда ныли про то, что "Миллер всё купил", в том числе и "Баварию" в полном составе(ну, видимо, на сдачу от "всего"). laughing
    Paranoid50
  17. morpogr (юрий) Сегодня, 13:56
    Лишний раз понять какое они амно эти либералы и запомнить каждого . Чтоб знать предателей в лицо. hi
    morpogr
  18. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 14:12
    Собаки лают-караван идет.
    WATCH_OFFICER
  19. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 14:17
    Путин подкупил...

    Надеюсь он занес вплоть до чемпионского титула)
    Инжeнeр
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:06
      Ну а вы товарищ как думаете зачем повышают пенсионный возраст и НДС аккурат когда чемпионат начался?)
      gukoyan
  20. Башибузук (Игорь Владимирович) Сегодня, 14:18
    Ха-ха...тридцать три разА!
    Да мало ли, чего навыдумывают те, для которых "хлеб" - говняшко на чужих ботинках.
    Путин подкупил....а чо сразу Путин? Давайте тогда всех приклепывать к подкупу, СовФед, ГД, МО...кого там еще можно пристегнуть - и все подкупали.
    Как там, в фильме - "..жалкие, несчастные люди...." Паниковский еще всем покажет, да....
    А по игре...по игре...смотрел от начала до конца, как наши пытались оборониться от испанцев.
    Смотрел....дальше ладно, промолчу.
    Одно можно сказать определенно - если и подкупали испанцев, то только на то - чтобы они НЕ ЗАБИВАЛИ!
    Потому что все 120 минут сборная России играла в свой собственный футбол - забивала Себе, забивала испанцам, оборонялась, нападала (два раза) - играла в свою собственную игру. Тут наши молодцы, как всегда.
    Оттого, видать, красные фуры .-и.....малость прибалдели и матч продули, по пенальти.
    ...
    Огромная хвала и честь Акинфееву, молодец, тезка! Есть хоть кто-то, за кого сердце радуется.
    И это - Игорь.
    Вот набрать бы в Правительство и в Гаранты одних Игорей (кроме Сечина, конечно) - может и дело сдвинулось бы. С мертвой точки.
    Мышей бы.....ой, МЯЧи - точно ловили бы.
    Башибузук
  21. xant (Евгений) Сегодня, 14:21
    хреново им сейчас - либералам , сколько небось бабла " честно заработанного " профукала поставив на красную фурию ! Я вот верил и Сборная не подвела ! drinks
    xant
  22. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:22
    Путин испанцев подкупил, сборную России допингом напоил... Алё, ВАДА, ты где? Чет, давно про тебя слышно не было. fool laughing
    Piramidon
    1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 15:46
      Цитата: Piramidon
      Путин испанцев подкупил, сборную России допингом напоил...

      сам придумал или подсказал кто? love
      Цитата: Piramidon
      Чет, давно про тебя слышно не было.

      имеющий уши - услышит! новостей за ВАДА и наш футбол - десятки!!
      Сандор Клиган
  23. faiver (Андрей) Сегодня, 14:23
    на уругвай денег не хватило? laughing
    faiver
  24. xant (Евгений) Сегодня, 14:41

    а с уругваем все просто сначала мы проигрываем потом они laughing
    xant
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:08
      Уругвай нам заплатил))
      gukoyan
  25. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 14:52
    Беда в том, что не только либералы сейчас рассуждают в терминах "проплатили - не проплатили".
    Видимо, таков уровень доверия к властям и футболистам...
    Приятного мало.
    kakvastam
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:40
      Цитата: kakvastam
      не только либералы сейчас рассуждают в терминах "проплатили - не проплатили".таков уровень доверия к властям и футболистам...

      Таков, в данном случае, уровень самих "рассуждающих", для коих в этом мире никаких ценностей, кроме денег, не существует.. Это сродни быдляцким пожеланиям на день рождения "побольше денег", ага. А то, что для этого "побольше" необходимо вваливать как проклятому, как-то опускается. Резонно предположить, что поздравляемому таким образом попросту желают побольше воровать... wassat
      Paranoid50
  26. sxfRipper (Александр) Сегодня, 14:54
    Либеральная моль не может принять победу сборной России над Испанией
    И какого чёрта её, эту моль, пиарить??? Положить с прибором и забыть - быстрее загнётся!
    sxfRipper
  27. kunstkammer Сегодня, 15:03
    Либеральная моль не может принять побед

    главная либероидная моль в образе Медведева сидела на стадионе в главном ложе.
    Давно пора автору различать: пропутинскую либеральную моль и анти-путинскую либеральную моль... все они дружно жрут громко чавкая Россию.
    kunstkammer
  28. мерцание (Николай) Сегодня, 15:11
    Так понимаю, что либеральная моль готовилась писать за упокой сборной России после игры с Испанией. Ну да, получился облом ... но "помои" уже были готовы и оплачены, их и выплескивают с некоторыми изменениями и дополнениями. Должны были злорадствовать, но вынуждены ограничить себя ядовитым плачем wassat
    За плач либералов drinks laughing laughing
    мерцание
  29. Nikolay73 (Nikolay) Сегодня, 15:30
    Да, наша сборная имеет проблемы, да, на диване всё получается и всегда... , но, это НАША сборная, НАШ тренер и НАША команда. Пусть другие говорят что хотят - это их право. Наша обязанность - болеть за своих и тогда когда они выигрывают и тогда, когда проигрывают. Как всегда ИМХО, всем добра.
    Nikolay73
  30. Гардамир Сегодня, 15:38
    Главное как повернуть. Недомолвки, искажения и вот уже герой пенсионной реформы опять патриот. И слово новое матерное придумали какие-то либералы всё виноваты. А то что тот же Путин заявлял, Россия обречена на либерализм, тем самым заявляя, что он и есть главный либерал.
    Гардамир
  31. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 15:40
    Русские медленно запрягают, да быстро ездят. И учатся быстро, когда совсем прижмет.
    vladimirvn
  32. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 16:01
    Еще будут требовать проверки на мельдоний наших футболистов. А еще и всех болельщиков.
    мичман
  33. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 16:18
    Не Путин подкупил, а Медведев. Я сам видел, как он там сидел и знаки делал. Но мог бы и больше заплатить, чтобы не надо было так нервничать crying
    Zina389
  34. wooja (Dmitry) Сегодня, 16:24
    Это старинная либеральная традиция в России устраивать поражения своей стране, с этой точки зрения никто не нанес столько вреда либерализму и демократии в России сколько сами либералы, на их фоне даже Гитлер выглядит просто честным врагом..., вот иной раз подумаешь каким все-таки либералом был Сталин, из-за его душевности страдаем...., опоздал он с безродными космополитами...., не успел.
    wooja
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