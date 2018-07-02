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Либеральная моль не может принять победу сборной России над Испанией: "Путин подкупил..."
Либеральные бложики неистовствуют со вчерашнего вечера. В «Живом Журнале» силиконовые блондинки, которые вдруг в одночасье объявили себя разбирающимися в футболе, разрывают мозг пользователей своим «анализом» выхода сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018. Основной посыл «усомнившихся» выглядит примерно так: «Путин подкупил испанского короля». Причём всё это уже после посылов из той же серии: «Путин подкупил саудовского принца» и «Путин подкупил египетского президента». Почему Путину не удалось "подкупить" Уругвай - силиконовые блондинки оставляют без "профессионального анализа".
Причём выглядит это откровенно смешно, особенно на фоне того, что можно прочесть в западных изданиях. О том, что сборная России буквально зубами вырвала победу у испанцев, собрав в кулак и волю, и последние силы, пишут даже те зарубежные СМИ, которых уж откровенно сложно заподозрить в любви к России.
Deutsche Welle (Германия) в материале спортивного обозревателя Штефана Нестлера:
Mediotiempo (Испания):
El Pais (Испания):
Heute (Австрия):
Британские издания напоминают испанцам, как те некоторое время назад иронизировали над ошибками Игоря Акинфеева. «Миррор» пишет:
А вот российские блогодержатели из числа тех, кто, не разогнав тараканов в голове, всё ещё приписывает победу «подкупу испанцев», не унимаются. «Подкупили короля», и всё тут. А тот факт, что сборная Испании до этого едва выползла из группы, не сумев обыграть даже марокканцев, «конспирологов» из либеральной среды ничуть не волнует. Видимо, считают, что «подкупать» пришлось ещё и уругвайцев, чтобы те крупно переиграли россиян, дабы свести нашу команду именно с испанцами, а до того, «подкупили» португальцев, чтобы те не усердствовали и заняли второе место в группе. И уже во время игры дополнительно «подкупили» испанцев, чтобы те бурно радовались голу Игнашевича в свои ворота, а затем умоляли арбитра не ставить пенальти в их ворота и поставить пенальти в ворота россиян...
Кто о чём, а вшивый о бане.
Причём выглядит это откровенно смешно, особенно на фоне того, что можно прочесть в западных изданиях. О том, что сборная России буквально зубами вырвала победу у испанцев, собрав в кулак и волю, и последние силы, пишут даже те зарубежные СМИ, которых уж откровенно сложно заподозрить в любви к России.
Deutsche Welle (Германия) в материале спортивного обозревателя Штефана Нестлера:
Браво, сборная России! Она выкинула сборную Испании из чемпионата мира по футболу. Выход россиян в четвертьфинал показал, чего можно добиться волей к победе.
Mediotiempo (Испания):
«Красная фурия» (так неофициально называют сборную Испании, - прим. «ВО») оставила на поле все силы, но русские сердца больше стремились к успеху в этом матче.
El Pais (Испания):
Сборную Испании отбросили на 10 лет назад. Акинфеев остановил Коке и Аспаса (...) Для чего они (испанские футболисты) владели мячом большую часть игры , если не знали, как им побеждать?
Heute (Австрия):
Российская команда убила сборную Испании. На этом турнире фаворитам вообще не везёт. Испания, адьос!
Британские издания напоминают испанцам, как те некоторое время назад иронизировали над ошибками Игоря Акинфеева. «Миррор» пишет:
Эти насмешки и сыграли злую шутку с испанцами. Они недооценили сборную России и особенно её голкипера. Теперь пакуют чемоданы.
А вот российские блогодержатели из числа тех, кто, не разогнав тараканов в голове, всё ещё приписывает победу «подкупу испанцев», не унимаются. «Подкупили короля», и всё тут. А тот факт, что сборная Испании до этого едва выползла из группы, не сумев обыграть даже марокканцев, «конспирологов» из либеральной среды ничуть не волнует. Видимо, считают, что «подкупать» пришлось ещё и уругвайцев, чтобы те крупно переиграли россиян, дабы свести нашу команду именно с испанцами, а до того, «подкупили» португальцев, чтобы те не усердствовали и заняли второе место в группе. И уже во время игры дополнительно «подкупили» испанцев, чтобы те бурно радовались голу Игнашевича в свои ворота, а затем умоляли арбитра не ставить пенальти в их ворота и поставить пенальти в ворота россиян...
Кто о чём, а вшивый о бане.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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