Либеральная моль не может принять победу сборной России над Испанией: "Путин подкупил..."

Браво, сборная России! Она выкинула сборную Испании из чемпионата мира по футболу. Выход россиян в четвертьфинал показал, чего можно добиться волей к победе.

«Красная фурия» (так неофициально называют сборную Испании, - прим. «ВО») оставила на поле все силы, но русские сердца больше стремились к успеху в этом матче.

Сборную Испании отбросили на 10 лет назад. Акинфеев остановил Коке и Аспаса (...) Для чего они (испанские футболисты) владели мячом большую часть игры , если не знали, как им побеждать?

Российская команда убила сборную Испании. На этом турнире фаворитам вообще не везёт. Испания, адьос!

Эти насмешки и сыграли злую шутку с испанцами. Они недооценили сборную России и особенно её голкипера. Теперь пакуют чемоданы.