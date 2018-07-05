Цветы смерти. «Дум-дум» и другие убойные пули



Современные экспансивные патроны Современные экспансивные патроны



Современные оболочные патроны различных типов Современные оболочные патроны различных типов



Сквозное ранение челюсти пулей "дум-дум" Сквозное ранение челюсти пулей "дум-дум"



Продававшиеся в каждом оружейном магазине разрывные пули "дум-дум" Продававшиеся в каждом оружейном магазине разрывные пули "дум-дум"

Появление в XIX веке огромного количества видов нарезного стрелкового оружия стало периодом массовых экспериментов, целью которых являлось усовершенствование боеприпасов, способных с одного выстрела если не уничтожить, то наверняка вывести солдата армии противника из строя.В гладкоствольном оружии отличные результаты демонстрировали свинцовые пули, которые при попадании в цель расплющивались, нанося ужасающие повреждения противнику. Но появление нарезов ствола, увеличивающих дальность и точность выстрела, все изменила. Свинцовые пули деформировались и срывались с нарезов, а точность поражения целей резко падала.Выходом из положения стало производство патронов оболочного типа. В них свинцовый сердечник защищало плотное медное, латунное, мельхиоровое или стальное покрытие, которое плотно цеплялось за нарезы ствола и придавало пуле отличные баллистические характеристики. Они точно поражали цели с большого расстояния, но наносимые ими раны были недостаточно ужасны. А раненые даже несколько раз солдаты могли продолжать ведение боевых действий.Первыми на недостатки оболочных пуль обратили внимание британцы, которые вели колониальные войны практически на всех заселенных людьми континентах. Особенно их поражала выносливость африканских туземцев и воинов маори, которые даже с несколькими дырами в груди продолжали атаковать врага, падая только после точных попаданий в голову или сердце.Первый признак недовольства проявили в 1895 году британские солдаты, которые воевали в индийском ханстве Читрал, расположенном на границе с Афганистаном. Они заявили, что выдаваемые им боеприпасы неэффективны, раз раненые афганцы не падают после первого же попадания.Перезарядка винтовок занимала достаточно много времени, а наступавшие туземцы категорически не хотели умирать, из чего солдаты сделали вывод о том, что правительство Ее Величества решило сэкономить, обеспечивая их некачественными патронами.Выход из положения предложил капитан Невилл Берти-Клэй. Он предложил производить слегка видоизмененные пули к патрону .303 British, использовавшемуся в качестве боеприпаса к винтовкам Lee-Metford и Lee-Enfield.Офицер просто удалил с наконечника стандартной пули около 1 мм медного сплава. Свинцовый сердечник оголился, а эффект от поражения целей превзошел даже самые смелые ожидания.Первая партия новых патронов была произведена на оружейной фабрике индийского города Калькутты. Она располагалось в пригороде Дум-Дум, который и дал название самым страшным стрелковым боеприпасам того времени.Испытания новых патронов проходили в боевой обстановке и продемонстрировали их невероятную эффективность. При попадании в цель пуля останавливала на бегу даже самого сильного мужчину. Раненого буквально отбрасывало назад, и в большинстве случаев он больше вообще не мог встать на ноги. От его тела в стороны отлетали куски плоти, отчего пули начали называть разрывными. Но они не разрывались на части внутри тела, как до сих пор думают многие.Во время англо-бурских войн в прессу попал целый ряд фотоснимков, на которых были запечатлены жертвы пуль «дум-дум». При относительно небольшом входном отверстии выходное представляло собой огромную рваную рану, а после ранения в руку или ногу конечности оставалось лишь ампутировать.Британцам достаточно было всего один раз попасть в атаковавшего их туземца, чтобы сделать его полностью небоеспособным, нанеся сложные переломы костей, разрывы внутренних органов и многочисленные повреждения мягких тканей. Подавляющее большинство жертв пули «дум-дум» умирали в течение получаса, не сумев справиться с полученными ранениями и болевым шоком.В конце XIX века разрывные пули, как и появившиеся пулеметы, стали самым страшным оружием того времени, которое поставило человечество на грань физического уничтожения. Некоторые военные эксперты сравнивают пулеметы и разрывные пули с современным ядерным оружием, защититься от которого практически невозможно.Даже правительство Великобритании осознало, чем может закончиться будущая мировая война, в реальности которой уже тогда никто не сомневался. Вместе с 14 другими ведущими странами мира в 1899 году была подписана Гаагская конвенция о запрещении производства и использования разрывных пуль.В течение нескольких лет к этой конвенции присоединилось и большинство других стран мира (не забываем, что в то время огромные территории являлись колониальными владениями, а общее количество независимых государств было не очень то и велико).Пулеметы же, которые прекрасно стреляли патронами с целостной оболочкой пули, но заклинивали с разрывными боеприпасами, решили не запрещать. И они сказали свое ужасающее слово на полях Первой мировой войны, буквально «скашивая» наступающие цепи. Даже трудно себе представить, людей полегло бы в этой войне, если бы противоборствующие стороны еще использовали и разрывные пули.Правда, и Первая, и Вторая мировые войны все же полностью не обошлись без использования разрывных патронов. Несмотря на официальный запрет, многие солдаты изготавливали их кустарным способом.В период затишья перед боем некоторые военнослужащие всех без исключения армий браки в руки напильники и точильные камни. С их помощью они стачивали наконечники у своих патронов, либо делали на них Х-образные надрезы.Такая нехитрая манипуляция превращала обычную пулю в разрывную. Она сплющивалась при ударе о кости и раскрываясь внутри жертвы в виде «цветка смерти». В бою использование таких боеприпасов давало серьезное преимущество, но попадать в плен было категорически нельзя. Во всех армиях существовал приказ расстреливать на месте любого пленного, у которого в подсумке будут обнаружены разрывные патроны или принадлежности для их изготовления.Советский Союз также не стал полностью отказываться от идеи дать своим военнослужащим разрывные пули. Несколько конструкторских бюро работало над созданием отечественных «дум-дум». Даже были представлены опытные образцы боеприпасов ДД и Р-44.Главным препятствием к их дальнейшему производству стали малая дальность стрельбы (300 метров вместо требуемых 500 м), а также низкие баллистические характеристики пули. По мнению руководства, враг мог бы спокойно расстреливать советских бойцов с далекого расстояния, что, естественно, никого в СССР не устраивало.Несмотря на запрет, из-за своих останавливающих возможностей разрывные пули крупного калибра до сих пор используются при охоте на крупных животных. До широкого распространения помповых дробовиков, бойцы спецподразделений применяли разрывные пули для уничтожения террористов в местах массового скопления людей, особенно в самолетах.Правда, пороховой заряд в этих боеприпасах уменьшался для того, чтобы пуля не «прошивала» человека насквозь, и не давала опасных рикошетов.Спецподразделения России до сих пор используют советские патроны СП-7 и СП-8. Они имеют легкий пластмассовый сердечник с нанесенными на переднюю кромку оболочки шестью специальными насечками, позволяющими пуле раскрыться в виде «цветка смерти» с шестью лепестками.Чтобы обойти запрет, конструкторы разных стран занялись разработкой боеприпасов, пули которых действительно разрывались бы на мелкие части при попадании в цель.Внутри пулевой капсулы размещали заряд взрывчатки, которая детонировала при соприкосновении с целью. Фактически в теле жертвы раздавался микровзрыв, многократно увеличивающий повреждение внутренних органов. Они значительно опаснее печально знаменитых «дум-дум», но имеют один очень существенный недостаток, который конструкторам до сих пор не удается устранить.Даже минимальный заряд взрывчатки, находящийся в современных разрывных пулях, может в любой момент детонировать. Особенно это опасно в боевом походе. Военнослужащие могут передвигаться на бронетехнике или перебежками, падать и переползать, а детонация даже маленькой пули способна привести к серьезным увечьям, надолго выведя бойца из строя.Они очень дороги в производстве, поэтому чаще всего используются снайперами, поражающими цель из винтовок крупного калибра с расстояния в несколько километров. Подобный принцип действия имеют и зажигательно-разрывные пули авиационных пулеметов и зенитных средств ПВО.Пентагон первым разместил заказ на приобретение принципиально нового автоматного патрона 5,56х45 мм, пуля которого имела смещенный центр тяжести. Во время полета такая пуля демонстрирует прекрасную баллистику, но при соприкосновении с костями резко изменяет свое направление. Фактически она начинает кувыркаться, нанося жертве чудовищные внутренние повреждения. Часто она разламывается, оставляя в теле несколько осколков.Советский союз не стал отставать, представив мало импульсный патрон 5,45х39 мм, который подходит для стрельбы из автомата Калашникова АК-74 и его более поздних модификаций. За счет небольшой воздушной полости в передней части центр тяжести пули смещен назад, заставляя ее кувыркаться при попадании в цель.Такие патроны обладают гораздо меньшей пробивной мощностью, чем патроны калибра 7,62 мм АК-47, но наносят гораздо более серьезные ранения противнику, выходя из его тела под углом 30-40 градусов от первоначального направления выстрела.Сегодня производство сверхэффективных стрелковых боеприпасов набирает все большие обороты. Американцы представили вариант осколочно-проникающих пуль, которые не раскрываются, а разлетаются на несколько (как правило, 8) осколков. При этот дно продолжает движение в виде самостоятельной поражающей единицы и разрывая все на своем пути.Такие боеприпасы предлагают использовать в гражданском оружии, прежде всего в помповых дробовиках. По мнению американских властей, они позволяют более надежно защищать жизнь жителей США от нападения преступников и террористов. Но мы-то знаем, что любое гражданское оружие очень легко превращается в боевое. А складской запас экспансивных боеприпасов может оказаться как нельзя кстати не только для бойцов спецподразделений, но и для боевиков, готовящихся совершить крупный террористический акт…