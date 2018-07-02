16:50 02 июля
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Песков прокомментировал слова Трампа о Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что в ходе встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом будет обсуждаться проблема Крыма и возможны какие-либо уступки России по данному вопросу.

Песков прокомментировал слова Трампа о Крыме


Отвечая на этот вопрос, Песков заявил, что принадлежность Крыма России однозначна и обсуждению не подлежит ни при каких условиях. Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма ни с кем обсуждать не намерен и вообще такого вопроса на повестке дня не стоит, так как Крым является неотъемлемой частью России. Песков также добавил, что если по некоторым другим вопросам возможен диалог и даже компромисс, то вопрос Крыма даже не обсуждается.


Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп, на вопрос о возможности признания воссоединения Крыма с Россией, ответил: "Посмотрим". На фоне этого и появились слухи о возможных компромиссах в обсуждении данного вопроса при встрече лидеров России и Соединенных Штатов, которая запланирована на 16 июля в столице Финляндии - Хельсинки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 37

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 14:02
    Крым - это Россия. Никаких обсуждений по Крыму не может быть. Крым наш. Точка.
    solzh
    1. volodya (владимир) Сегодня, 14:06
      Признают- не признают? Нам то что? КРЫМ НАШ!!!
      volodya
      1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 14:08
        Цитата: volodya
        Признают- не признают? Нам то что? КРЫМ НАШ!!!

        wassat
        Рагнар лодброк
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:30
          Безликие картинки...они такие.. и называются демотиваторы
          но есть и другие фото - каким верить каждый решает сам:


          НасРать
          1. venik (Владимир) Сегодня, 15:41
            Цитата: НасРать
            Безликие картинки...они такие.. и называются демотиваторы но есть и другие фото - каким верить каждый решает сам:

            ======
            Ну, а каким верит "НасРать" - это уже ПОНЯТНО!!!! Как Говорится - "НасРать" на "НасРать"!!!!!! wassat
            venik
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:46
              Цитата: venik

              Ну, а каким верит "НасРать" - это уже ПОНЯТНО!!!! Как Говорится - "НасРать" на "НасРать"!!!!!! wassat

              Володя, Вы Интеллектуал! С большой буквы! Таким и оставайтесь!
              НасРать
        2. Александр War (Александр) Сегодня, 14:49
          Уже построили wassat
          Александр War
        3. Александр War (Александр) Сегодня, 15:11
          Дагестан наш Еврейский wassat
          Александр War
      2. рич (дмитрий) Сегодня, 14:28
        Признают не признают. Это не разговор. Всегда можно сделать анализ ДНК laughing
        рич
    2. Fayth (Андрей) Сегодня, 14:12
      Ваш ура-патриотизм конечно замечателен, но когда нас в очередной раз будут предавать родные, так сказать, элиты эти бравады будут смешны. Или вы это заявляете как лицо ответственное по данному вопросу?:
      Цитата: solzh
      Никаких обсуждений по Крыму не может быть. Крым наш. Точка.

      Смешно, вроде взрослые люди, а все в сказки верите.
      Fayth
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 14:26
        Цитата: Fayth
        но когда нас в очередной раз будут предавать родные, так сказать, элиты

        Они мне не родные.
        Цитата: Fayth
        Смешно, вроде взрослые люди, а все в сказки верите.

        Если бы вы были взрослым человеком, вы бы такую ерунда не писали.
        Таким как вы ничего не надо. Такие как вы вечно предаете и продаете свою родину.
        solzh
        1. Fayth (Андрей) Сегодня, 14:32
          Глупости не говорите, я же не пишу что мне Крым не нужен или за отмену санкций готов от него отказаться, была б моя воля я бы еще и Украину с Приднестровьем забрал, я просто реалист и могу трезво оценивать обстановку и тех людей которые сейчас управляют страной, а у вас в голове патриотический кисель от Киселева, простите за каламбур.
          Fayth
      2. volodya (владимир) Сегодня, 14:27
        Это про Вас!
        volodya
        1. Fayth (Андрей) Сегодня, 14:47
          Лучше уж так, чем постоянно удивляться когда по голове прилетает.
          Fayth
    3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 14:20
      Цитата: solzh
      Крым - это Россия. Никаких обсуждений по Крыму не может быть. Крым наш. Точка.

      никто и не спорит.
      Арон Заави
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 14:26
        Вы не спорите, а запад спорит.
        solzh
      2. Александр War (Александр) Сегодня, 14:53
        Шустро вы в Бразилии построили
        Александр War
        1. Fayth (Андрей) Сегодня, 15:16
          Тренируются на кошках, так сказать. Мерзкий экуменистический сброд.
          Fayth
  2. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 14:16
    В отношении КНР, ЕС, КНДР, по Сирии Трамп достигает очевидных уступок в обмен на обещания. Независимо от слов Пескова, Трамп будет требовать от РФ отказа от чего-то взамен на не бомбить/не конфисковывать.
    samarin1969
  3. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 14:16
    Крым ваш -- Голаны наши. hi Мы за них тоже под санкциями ходим. Чем больше будете за него держаться, тем и нам легче будет. good drinks
    К слову, "размер имеет значение"? (Крым по площади равен Израилю, а Голаны в 10 раз меньше.) fellow
    Не, мне подсказывают, не имеет. За ящик водки и за целый ларёк те же 3 года дают. winked
    А. Привалов
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:22
      что то выдает, в вашем комменте, обидой ... и не уверенностью в себе.
      НасРать
    2. Fayth (Андрей) Сегодня, 14:22
      Я вас умоляю, какие санкции, со всего мира кровь сосете, дотационное государство. При настоящих санкциях у вас бы все как крысы разбежались, вам не привыкать кидать Родину в поисках грошей.
      Fayth
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 14:33
        Цитата: Fayth
        Я вас умоляю, какие санкции, со всего мира кровь сосете, дотационное государство. При настоящих санкциях у вас бы все как крысы разбежались, вам не привыкать кидать Родину в поисках грошей.

        Ай, бросьте, Андрюша. Вы ещё там санкций настоящих не видали. Кроме тех, что сами на себя наваляли, да тракторами подавили, типа -- то не покупай, да это не привози...
        Израиль -- страна с устойчивой и динамично развивающейся экономикой, низкой инфляцией, с высоким ВВП и доходами на душу населения, большой продолжительностью жизни, отличной медициной, успешным хайтеком, мощным ВПК и стамиллиардным экспортом. При этом площадь Израиля равна половине Московской области. 2/3 территории -- каменистая безводная пустыня. У нас нет нефти, леса, угля и пр. рессурсов. У нас всего 8 миллионов населения. Отбросьте 2 миллиона арабов, стариков, младенцев, армию... Дотационное государство? Вам ещё до такого далеко. Что до кидал, то оставляю этот хамский выпад на вашей совести. Г-сподь вам судья. hi
        А. Привалов
        1. Fayth (Андрей) Сегодня, 14:45
          Чисто еврейский подход, переврать слова (я ни слова не сказал ни про санкции в отношении России, ни про то как вы там развиваетесь) и закидать полулживой пропагандой. Топорно работаете.
          Fayth
          1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 14:56
            Цитата: Fayth
            Чисто еврейский подход, переврать слова (я ни слова не сказал ни про санкции в отношении России, ни про то как вы там развиваетесь) и закидать полулживой пропагандой. Топорно работаете.

            Попытка троллинга зачтена. Не смею более задерживать. hi
            А. Привалов
    3. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 14:50
      Крым ваш -- Голаны наши

      Сравнение волеизъявления народа на референдуме с вооружённым захватом как минимум оскорбление крымчан, будь я жителем Крыма ответил бы жёстче.
      Incvizitor
      1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 15:02
        Можно подумать, что это подлые евреи насильно впихнули сирийцам винтовки в руки и отправили на Шестидневную войну, чтобы отжать у бедного Асада Голаны...
        сорок восьмой
      2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:22
        Цитата: Incvizitor
        Крым ваш -- Голаны наши

        Сравнение волеизъявления народа на референдуме с вооружённым захватом как минимум оскорбление крымчан, будь я жителем Крыма ответил бы жёстче.

        Израиль в ООН по Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/68/262 о территориальной целостности Украины не голосовал. Однако, подобные народные волеизъявления уже случались на протяжении Истории не раз и даже не два, да простят меня уважаемые крымчане! Я их очень хорошо понимаю. Известны ли таковые вам, уважаемый? hi
        А. Привалов
        1. kpd (Константин) Сегодня, 16:39
          Ну например референдум 1 декабря 1991 года об выходе Украины из состава СССР. Надеюсь вы не станете утверждать что он был всесоюзным?
          kpd
    4. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 15:08
      Вы под санкциями ходите? Вы под США лежите и отрабатываете, чтобы "санкции" не коснулись реально. Государство ну очень низкой социальной ответственности. Почему вам и позволяют отравлять жизнь всем соседям.
      СССР-1
      1. Fayth (Андрей) Сегодня, 15:14
        Зря разоряетесь Ярослав, он вам сейчас шустро какой-нибудь несвязной с вашими словами чуши из методички накидает с умным видом и сольется.
        Fayth
        1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 15:19
          И сидит на ...ru? Не пытается убедить соседей арабов в чистоте помыслов и праве зраиля на существование на чужих землях?
          СССР-1
  4. JonnyT Сегодня, 14:27
    перед ослом тоже веревочку с морковкой вешают.
    Все это разглагольство о признании США Крыма за РФ не более чем попытка заполучить уступки в каком то важном для них вопросе, а потом кинуть партнера - это главная особенность национальной политики США
    JonnyT
  5. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 15:03
    Какой смысл принимать на веру, или вообще реагировать на СЛОВА, или твиты Трампа? Он вечером напишет, или скажет что- нибудь противоположное утренним заявлениям. Даже документы и договоры, подписанные американцами не исполняются и вовсе не обязательны.
    СССР-1
  6. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 15:19
    Так материал о чём? Три абзаца про Пескова, который жуёт эти три абзаца «ни о чём». Бр-р-р,..
    В чём посыл то? Мы все умрём? Ну это я и без Пескова знаю sad
    Gnefredov
  7. Гардамир Сегодня, 15:33
    так как Крым является неотъемлемой частью России
    Да у нас вся Россия целая, но некоторые територрии обсуждаются.
    Гардамир
  8. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 15:36
    А что, нынче прессекретари решают все или диванные аналитики? То, что сразу после встречи ничего не изменится, я могу руку на отсечение дать, а вот что будет потом... тихой сапой...?
    Вождь краснокожих
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