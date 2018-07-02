Песков прокомментировал слова Трампа о Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что в ходе встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом будет обсуждаться проблема Крыма и возможны какие-либо уступки России по данному вопросу.Отвечая на этот вопрос, Песков заявил, что принадлежность Крыма России однозначна и обсуждению не подлежит ни при каких условиях. Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма ни с кем обсуждать не намерен и вообще такого вопроса на повестке дня не стоит, так как Крым является неотъемлемой частью России. Песков также добавил, что если по некоторым другим вопросам возможен диалог и даже компромисс, то вопрос Крыма даже не обсуждается.Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп, на вопрос о возможности признания воссоединения Крыма с Россией, ответил: "Посмотрим". На фоне этого и появились слухи о возможных компромиссах в обсуждении данного вопроса при встрече лидеров России и Соединенных Штатов, которая запланирована на 16 июля в столице Финляндии - Хельсинки.