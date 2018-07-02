16:48 02 июля
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Росгвардия приняла в эксплуатацию первый Ка-226Т

В сети появилась фотография легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т, переданного недавно Росгвардии, сообщает bmpd.

Черемшанка (Красноярский край), июнь 2018 года.

Вертолет построен на Кумертауском авиапредприятии и оснащен турбовальными двигателями Safran Arrius 2G1.


Ресурс напоминает, что тендер на приобретение одного легкого вертолета (тип машины в документации не указывался) был объявлен Росгвардией в ноябре 2017 года. Его максимальная цена была определена в 343,7 млн. рублей. Одним из условий конкурса являлась поставка изделия управлению Росгвардии по Красноярскому краю до 1 июня 2018 года.

До последнего времени в авиаотрядах ведомства находились 8 вертолетов Ка-226 с двигателями Pratt & Whitney Canada PW 207K, переданных в 2016 году из МВД в рамках проводимой реформы. Эти машины министерство получило с 2007-го по 2012 год.

Ранее сообщалось, что Росгвардия планирует заказать еще три вертолета Ка-226Т, которые будут эксплуатироваться в Москве.

Вертолет Ка-226Т построен по модульной схеме и предлагается в различных целевых модификациях. Полицейский вариант машины может перевозить до 6 человек и позволяет эффективно выполнять задачи по охране правопорядка, в том числе патрулирование территории с воздуха, обнаружение и преследование правонарушителей, а также управление дорожно-патрульной службой.

Использованы фотографии: Pit / aviaforum.ru
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Комментарии 17

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  1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 14:15
    И тут двигатели не наши...
    WATCH_OFFICER
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:30
      Быстро его не создать.Да и я понимаю нашим это и не надо-партии небольшие.Но все равно напрягает..
      Цитата: WATCH_OFFICER
      И тут двигатели не наши...
      210окв
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 14:35
      Хороший помощник для "Росгвардии" в продвижении пенсионной реформы. winked
      сибиралт
      1. Yarik (Ярослав) Сегодня, 14:41
        сибиралт (Олег) Сегодня, 14:35 ↑ Новый
        Хороший помощник для "Росгвардии" в продвижении пенсионной реформы. winked

        С переходом некоего совсем не товарища в другое качество, скажем так, и сама структура опять на ведомства рассыплется. Мертворожденная вещь, плод ....дальше не буду, опять забанят.
        Yarik
      2. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 15:15
        Цитата: сибиралт
        Хороший помощник для "Росгвардии" в продвижении пенсионной реформы. winked

        Владения облетать тоже весчь. winked
        ДЕДПИХТО
      3. Грибок (Витёк) Сегодня, 16:11
        Обязательно надо про пенсии пукнут?
        Грибок
    3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 14:58
      Цитата: WATCH_OFFICER
      И тут двигатели не наши...

      Когда Ми-4 себя исчерпал, создали Ми-8. Не было двигателя турбореактивного, так ведь в кратчайший срок справились. А тут, ... эх да ах
      Балу
  2. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:16
    в авиаотрядах ведомства находились 8 вертолетов Ка-226 с двигателями Pratt & Whitney Canada PW 207K,

    А что на это нам скажет программа "импортозамещения"??? what
    Piramidon
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 14:25
      Вертолеты России" получили от Минобороны Индии официальный запрос на поставку 200 вертолетов Ка-226Т, при этом не менее 140 из них должны быть произведены на мощностях СП в Индии.
      рич
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:37
        Цитата: рич
        Вертолеты России" получили от Минобороны Индии официальный запрос на поставку 200 вертолетов Ка-226Т, при этом не менее 140 из них должны быть произведены на мощностях СП в Индии.

        Да я вроде бы как движками на вертолетах, выпущенных в России, интересовался. Или индусы будут росгвардии вертушки поставлять? Судя из статьи заказали в Кумертау, а не у индусов. request .
        Piramidon
    2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 14:29
      Цитата: Piramidon
      скажет программа "импортозамещения"???

      Про эти программы уже давно можно рассказывать анекдоты.
      Обидно, что западные санкции не сработали, на них надежды было больше чем на наших бюрократов, которые ни когда не будут поддерживать отечественные предприятия, если это не касается их должностей или личных бабок .
      Vita VKO
    3. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 14:32
      Цитата: Piramidon
      А что на это нам скажет программа "импортозамещения"???

      Если бы об этом спросил И.В.Сталин...
      "А что нам скажет..."/и далее по тесту/,то наверное какой-то толк был бы yes .
      А так recourse ... Вопрос В ПУСТОТУ.
      Сепар ДНР
    4. donavi49 Сегодня, 15:38
      Ну так заместили - литера Т (Турбомеха Arrius 2G1 - маде ин Франце).

      Если что - сдаточные стенды изготовляла рижская LNK Aerospace wink .
      donavi49
  3. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 14:17
    Давно пора. Очень хорошо, что гвардейцы получат винтокрылые машины. А то смотришь на видео работы полицейских штатников - через 2-3 минуты с момента вызова (особенно в случаях применения огнестрела) у них на месте происшествия +2 патруля и вертушка наблюдения в воздухе.
    Корсар0304
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:33
      Цитата: Корсар0304
      А то смотришь на видео работы полицейских штатников - через 2-3 минуты с момента вызова (особенно в случаях применения огнестрела) у них на месте происшествия +2 патруля и вертушка наблюдения в воздухе.

      Да, "Голливуд" рулит, в их боевиках всё так и обстоит. А как там на самом деле? "Наши там", напишите.
      Piramidon
  4. san4es Сегодня, 15:09
    hi ...В 2008 г. сотрудники фирмы «Камов» начали работы по созданию Ка-226Т. Он является глубокой модернизацией легкого многоцелевого вертолета Ка-226, который показал себя как исключительно надежная и удобная в эксплуатации машина.
    Ка-226Т – это многоцелевой вертолет модульной конструкции, предназначенный для проведения работ широкого спектра в различных труднодоступных районах, а также в условиях высокогорного, арктического, пустынного климата и на море.

    В 2008 г. сотрудники фирмы «Камов» начали работы по созданию Ка-226Т. Он является глубокой модернизацией легкого многоцелевого вертолета Ка-226, который показал себя как исключительно надежная и удобная в эксплуатации машина.

    san4es
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:41
      Цитата: san4es
      Он является глубокой модернизацией легкого многоцелевого вертолета Ка-226,

      В свою очередь Ка-226 представляет собой модернизацию хорошо зарекомендовавшего себя вертолёта Ка-26.
      Piramidon
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