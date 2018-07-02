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Росгвардия приняла в эксплуатацию первый Ка-226Т
В сети появилась фотография легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т, переданного недавно Росгвардии, сообщает bmpd.
Вертолет построен на Кумертауском авиапредприятии и оснащен турбовальными двигателями Safran Arrius 2G1.
Ресурс напоминает, что тендер на приобретение одного легкого вертолета (тип машины в документации не указывался) был объявлен Росгвардией в ноябре 2017 года. Его максимальная цена была определена в 343,7 млн. рублей. Одним из условий конкурса являлась поставка изделия управлению Росгвардии по Красноярскому краю до 1 июня 2018 года.
До последнего времени в авиаотрядах ведомства находились 8 вертолетов Ка-226 с двигателями Pratt & Whitney Canada PW 207K, переданных в 2016 году из МВД в рамках проводимой реформы. Эти машины министерство получило с 2007-го по 2012 год.
Ранее сообщалось, что Росгвардия планирует заказать еще три вертолета Ка-226Т, которые будут эксплуатироваться в Москве.
Вертолет Ка-226Т построен по модульной схеме и предлагается в различных целевых модификациях. Полицейский вариант машины может перевозить до 6 человек и позволяет эффективно выполнять задачи по охране правопорядка, в том числе патрулирование территории с воздуха, обнаружение и преследование правонарушителей, а также управление дорожно-патрульной службой.
Вертолет построен на Кумертауском авиапредприятии и оснащен турбовальными двигателями Safran Arrius 2G1.
Ресурс напоминает, что тендер на приобретение одного легкого вертолета (тип машины в документации не указывался) был объявлен Росгвардией в ноябре 2017 года. Его максимальная цена была определена в 343,7 млн. рублей. Одним из условий конкурса являлась поставка изделия управлению Росгвардии по Красноярскому краю до 1 июня 2018 года.
До последнего времени в авиаотрядах ведомства находились 8 вертолетов Ка-226 с двигателями Pratt & Whitney Canada PW 207K, переданных в 2016 году из МВД в рамках проводимой реформы. Эти машины министерство получило с 2007-го по 2012 год.
Ранее сообщалось, что Росгвардия планирует заказать еще три вертолета Ка-226Т, которые будут эксплуатироваться в Москве.
Вертолет Ка-226Т построен по модульной схеме и предлагается в различных целевых модификациях. Полицейский вариант машины может перевозить до 6 человек и позволяет эффективно выполнять задачи по охране правопорядка, в том числе патрулирование территории с воздуха, обнаружение и преследование правонарушителей, а также управление дорожно-патрульной службой.
Использованы фотографии: Pit / aviaforum.ru
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