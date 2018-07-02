Баку начал масштабные учения армии, в Ереване объявили боевую готовность

В Азербайджане стартовали масштабные учения вооруженных сил республики с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии. Как сообщают в Минобороны Азербайджана, учения пройдут в период 2-6 июля "в сложных условиях сильно пересеченной местности, горного рельефа и насыщенной радиоэлектронной обстановки".По данным азербайджанского военного ведомства, в учениях примут участие до 20 тысяч военнослужащих, около 120 единиц бронетехники, свыше 200-от ракетно-артиллерийских установок и до 30 единиц авиации. В ходе учений будут отработаны нанесение ударов по "вероятному противнику" с помощью всего имеющегося на вооружении армии оружия, а также проведение широкомасштабной наступательной операции с задачей освобождения "оккупированных территорий".На фоне начавшихся в Азербайджане воинских учений, вооруженные силы Армении приведены в состояние боевой готовности. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что армия республики готова к любому развитию событий в зоне карабахского конфликта и на государственной границе с Азербайджаном.Напомним, что ранее глава военного ведомства Азербайджана Закир Гасанов заявил о готовности вооруженных сил решить "карабахский вопрос" военным путем в случае, если будет затягиваться мирное урегулирование данного конфликта.