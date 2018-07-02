16:48 02 июля
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Баку начал масштабные учения армии, в Ереване объявили боевую готовность

В Азербайджане стартовали масштабные учения вооруженных сил республики с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии. Как сообщают в Минобороны Азербайджана, учения пройдут в период 2-6 июля "в сложных условиях сильно пересеченной местности, горного рельефа и насыщенной радиоэлектронной обстановки".

Баку начал масштабные учения армии, в Ереване объявили боевую готовность


По данным азербайджанского военного ведомства, в учениях примут участие до 20 тысяч военнослужащих, около 120 единиц бронетехники, свыше 200-от ракетно-артиллерийских установок и до 30 единиц авиации. В ходе учений будут отработаны нанесение ударов по "вероятному противнику" с помощью всего имеющегося на вооружении армии оружия, а также проведение широкомасштабной наступательной операции с задачей освобождения "оккупированных территорий".


На фоне начавшихся в Азербайджане воинских учений, вооруженные силы Армении приведены в состояние боевой готовности. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что армия республики готова к любому развитию событий в зоне карабахского конфликта и на государственной границе с Азербайджаном.

Напомним, что ранее глава военного ведомства Азербайджана Закир Гасанов заявил о готовности вооруженных сил решить "карабахский вопрос" военным путем в случае, если будет затягиваться мирное урегулирование данного конфликта.

Использованы фотографии: https://www.trend.az/
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Комментарии 20

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  1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 14:36
    Независимость - это очень дорогое удовольствие для такой маленькой страны как Армения...
    Грэг Миллер
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:38
      Цитата: Грэг Миллер
      Независимость - это очень дорогое удовольствие для такой маленькой страны как Армения...

      Значит договариваться не собираются, или это веский довод для переговоров?
      MPN
      1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 14:46
        - Ты бы какую планету выбрал?
        - А где пиво бесплатное, а ты?
        - А я чтобы войн не было, очагов напряженности(С)
        Сидор Лютый
      2. Yujanin (Shurik) Сегодня, 16:19
        Значит договариваться не собираются

        Так Пашинян под диктовкой Запада отказывается сесть за стол переговоров. Более того, этот индивидуум умышленно обостряет ситуацию вокруг Карабахского процесса.Так,что у Алиева больше нет другого выхода, как начать боевые действия.
        Yujanin
      3. alexmach (Александр) Сегодня, 16:31
        А вы видите там вообще варианты насчет "договариваться"? Какие именно?
        alexmach
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 14:43
      Миллер:Независимость - это очень дорогое удовольствие для такой маленькой страны как Армения.

      В отличие от вас, сами армяне так не считают, ибо существуют как этнос уже несколько тысяч лет laughing
      рич
      1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 14:55
        Вот только с независимостью у них редко получалось - то в одной империи состояли, то в другой.
        kakvastam
        1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 16:20
          Цитата: kakvastam
          Вот только с независимостью у них редко получалось - то в одной империи состояли, то в другой.


          Цитата: Грэг Миллер
          Независимость - это очень дорогое удовольствие для такой маленькой страны как Армения...


          Ну, очевидно, коллеги не очень хорошо знают историю. Государства, которые основаны народами, которым несколько тысяч лет редко когда могут похвастаться непрерывной государственностью. Так, например, ассирийцам, Новоассирийское царство которых считается первой в мире империей, к настоящему времени не удалось создать своего государства, однако, они до сих пор живут на Ближнем Востоке и в том числе на протяжении тысячелетий в Дур-Шаруккине (ныне Хорсабад на севере Ирака).

          Сколько тысячелетий не было своего государства у евреев? Однако жизнь заставила и ныне Израиль играет довольно серьезную роль на БВ.

          Говоря же об Армении и армянах, то имеющиеся сейчас армянские государства (Республика Армения и Республика Ар.цах) также решают в первую очередь вопросы выживания армянского народа как цивилизации и этноса, а также вопросы развития культуры и экономике на земле, где армяне жили и творили тысячелетиями. При том, что большая часть земли, на которой жил и творил армянский народ - Западная (Турецкая) Армения находится в современной Турции и практически полностью деарменизирована в годы Геноцида армян 1894-1923 гг.

          Поэтому армянский народ мужественно воевал на фронтах Великой Отечественной войны, когда на войну отправились добровольцами из Армянской ССР и других союзных республик 600 тысяч армян, из которых не вернулись домой 300 тысяч человек, что сравнимо со всеми совокупными потерями США во Вторую Мировую войну.

          Армяне храбро и мужественно сражались, дав множество славных военачальников, Героев Советского Союза, так как понимали необходимость недопущения вступления в войну на стороне немцев Турции. Турки бы однозначно попытались довершить начатое преступление против человечества - уничтожение армянского народа. Но им этого не удалось, как не удалось победить армян в Первую мировую войну в Сардарапатской битве и битве при Баш-Апаране, победив в которых армяне исключили возможность поголовного истребления, к которому стремились турки.

          Неужели вы считаете, что для армянского народа любая цена, которую нужна заплатить за безопасность собственных государств, может быть слишком дорогой?
          ButchCassidy
          1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 16:27
            Безопасность и независимость - разные вещи, зачастую несовместимые.
            Но мысль, что армяне воевали исключительно ради нейтралитета Турции, симптоматична.
            kakvastam
            1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 16:36
              Цитата: kakvastam
              Безопасность и независимость - разные вещи, зачастую несовместимые.
              Но мысль, что армяне воевали исключительно ради нейтралитета Турции, симптоматична.

              Не знаю, о каких симптомах вы говорите (если они у вас есть - имеет смысл обратиться к специалисту), я говорю о том, что для армян вопросы независимости и безопасности напрямую связаны.

              Напомню, что армяне в знак протестов против неспособности союзного центра обеспечить безопасность армян от резни в том числе в Сумгаите и Баку провозгласили независимость от СССР.
              ButchCassidy
              1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 16:46
                для армян вопросы независимости и безопасности напрямую связаны

                Поэтому они то отказываются от независимости ради безопасности, то требуют её обратно.
                Видимо, армянин может быть патриотом только Армении, живи он хоть в России, хоть в Америке...
                kakvastam
      2. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:13
        "В отличие от вас, сами армяне так не считают, ибо существуют как этнос уже несколько тысяч лет "
        Сейчас азербайджанецы набегут доказывать обратное)))
        gukoyan
      3. Fedalex (Alex) Сегодня, 16:01
        Тараканы тоже существуют миллионы лет, какая польза от тараканов?! Дёшь, страну и самостоятельность тараканам и прочим членистононгим...!
        Fedalex
  2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 14:46
    да уж учения крупные. Давно таких не проводили.
    Арон Заави
    1. KURT330 (Araz) Сегодня, 16:28
      Арон, дружище, вы переехали?))
      KURT330
  3. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 14:50
    Сначала парад, теперь учения, безусловно, все это посыл Еревану, но думаю, на этом все и остановится...
    WATCH_OFFICER
    1. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 15:21
      Учения плановые - их еще в декабре того года утвердили. Так что ничего "особенного" тут не высматривайте.
      kotdavin4i
      1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 16:29
        Цитата: kotdavin4i
        Учения плановые - их еще в декабре того года утвердили. Так что ничего "особенного" тут не высматривайте.

        Плановые-внеплановые - это непринципиально. Легенда учений говорит сама за себя.
        Вопрос в том, что широкомасштабная война, уверен, закончится только двумя вариантами - либо уничтожение армянской государственности, либо бакинской. Последняя была близка, когда в 1994 г. Гейдар Алиев запросил перемирия, которое завершилось подписанием трехстороннего Бишкекского протокола - Ереваном, Степанакертом и Баку. Тогдашняя усталость от войны и отсутствие политической воли у тогдашнего руководства в Ереване не позволили завершить войну капитуляцией Баку, хотя предпосылки к этому были - армянские отряды были в черте Кировобада (Гянджа, Гандзак). Тогда Гейдар Алиев мудро рассудил, что нефть качать выгоднее, чем капитулировать, еще ранее до этого заключив с Ереваном сепаратный мир в свою бытность в Нахичеване.
        ButchCassidy
  4. Fedalex (Alex) Сегодня, 16:07
    Если мне придётся выбирать между арменином и айзербаджанцем, то я выбираю айзера - таких подлюк, как армяне я ещё не встречал!!!
    Fedalex
  5. KURT330 (Araz) Сегодня, 16:26
    Да уж, запланировано было ещё с конца прошлого года. А вот температура воздуха около отметки 50 С.
    KURT330
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