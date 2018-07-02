Ирландский бизнес готов инвестировать в создание терминала СПГ в Крыму. Киев негодует

Объединенные усилия могут быть серьёзно подорваны, если некоторые субъекты попытаются обойти санкции и воспользоваться ситуацией в свою пользу и за счёт других. Посольство Украины в Ирландии верит, что ирландские граждане и компании будут воздерживаться от незаконного посещения Крыма, а также от любых действий на Крымском полуострове в нарушение согласованных усилий международного сообщества, включая Евросоюз.

На Украине бурно отреагировали на публикацию в ирландской прессе по поводу желания бизнеса Ирландии инвестировать в российский Крым. Некоторое время назад ирландская газета The Irish Times вышла с материалом, в котором говорится о проекте компаниизаключить контракт с «Газпромом» на строительство терминала по приёму сжиженного газа в одном из крымских портов. Речь о так называемом LNG-терминале.Сайт украинского внешнеполитического ведомства публикует заявление по поводу планов ирландского частного бизнеса:Это заявление прозвучало на фоне недавнего заявления о том, что партнёрство между Киевом и Дублином настолько углубилось, что Ирландии пора открывать посольство на Украине. В ходе визита в Ирландию об открытии посольства этой европейской страны договаривался Павел Климкин.Теперь в украинском ведомстве явно зашли в тупик: сами же предложили открыть ирландцам посольство, теперь сами заявляют, что Ирландия нарушает действующий режим антироссийских санкций, а потому контакты "могут свернуть".В ирландской компании украинские претензии по поводу Крыма никак не комментируют, а ирландская пресса и вовсе издевается над Киевом, публикуя материалы о том, что ирландский бизнес, ведя в Крыму дела с российским «Газпромом», «продолжают считать полуостров украинским».