16:49 02 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Ирландский бизнес готов инвестировать в создание терминала СПГ в Крыму. Киев негодует

На Украине бурно отреагировали на публикацию в ирландской прессе по поводу желания бизнеса Ирландии инвестировать в российский Крым. Некоторое время назад ирландская газета The Irish Times вышла с материалом, в котором говорится о проекте компании Petrel Resources заключить контракт с «Газпромом» на строительство терминала по приёму сжиженного газа в одном из крымских портов. Речь о так называемом LNG-терминале.

Сайт украинского внешнеполитического ведомства публикует заявление по поводу планов ирландского частного бизнеса:
Объединенные усилия могут быть серьёзно подорваны, если некоторые субъекты попытаются обойти санкции и воспользоваться ситуацией в свою пользу и за счёт других. Посольство Украины в Ирландии верит, что ирландские граждане и компании будут воздерживаться от незаконного посещения Крыма, а также от любых действий на Крымском полуострове в нарушение согласованных усилий международного сообщества, включая Евросоюз.


Ирландский бизнес готов инвестировать в создание терминала СПГ в Крыму. Киев негодует



Это заявление прозвучало на фоне недавнего заявления о том, что партнёрство между Киевом и Дублином настолько углубилось, что Ирландии пора открывать посольство на Украине. В ходе визита в Ирландию об открытии посольства этой европейской страны договаривался Павел Климкин.

Теперь в украинском ведомстве явно зашли в тупик: сами же предложили открыть ирландцам посольство, теперь сами заявляют, что Ирландия нарушает действующий режим антироссийских санкций, а потому контакты "могут свернуть".

В ирландской компании украинские претензии по поводу Крыма никак не комментируют, а ирландская пресса и вовсе издевается над Киевом, публикуя материалы о том, что ирландский бизнес, ведя в Крыму дела с российским «Газпромом», «продолжают считать полуостров украинским».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
15

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 14:54
    Ни дня без зрады smile
    Тралл
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:02
      Цитата: Тралл
      Ни дня без зрады

      Ирландский бизнес готов инвестировать в создание терминала СПГ в Крыму. Киев негодует
      Во поперло хохлам smile , ну везде.., охрипнут скоро от крика... Может не туда кричат, может в зад то кричать и смысла нет?
      MPN
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 15:09
        Зачем терминал СПГ в Крыму. Это дорого. От кс "Русская" до Крыма километров сто. Не проще ли трубу кинуть, технология обкатана.
        Chertt
        1. MPN (Павел) Сегодня, 15:12
          Цитата: Chertt
          ачем терминал СПГ в Крыму.

          Не знаю возможен ли вариант загрузки с этого терминала в газовозы, но для приемки СПГ да еще импортной постройки... точно не нужен...
          MPN
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 15:16
            Цитата: MPN
            Не знаю возможен ли вариант загрузки с этого терминала в газовозы, но для приемки СПГ

            Турки через Босфор газовозы, вроде бы не пропускают, небезопастно. Так что возить некуда
            Chertt
            1. MPN (Павел) Сегодня, 15:18
              Может быть в Исландию? Там вообще есть кто против СП2, Им может морем выгодно...? what
              MPN
              1. Chertt (Алексей) Сегодня, 15:25
                С Крыма, в любом случае возить некуда, только для внутреннего пользования. И строить для этого терминалы СПГ невыгодно. (рядом трубопроводный газ)
                Chertt
                1. Например Сегодня, 15:35
                  строительство терминала по приёму сжиженного газа

                  От кого принимать-то?
                  Ежели без этого терминала ни как не обойтись крымчанам, то почему западнюкам отдавать контракт на строительство?
                  Что есть в могучей газовой державе Ирландия и чего нет в скромной России? request
                  Или это бартер на футболиста для Зенита? wink
                  Например
                  1. Chertt (Алексей) Сегодня, 15:45
                    Не паникуйте раньше времени, скорей всего, вся эта "новость" Ирландский треп wink
                    Chertt
            2. Керенский (Кирилл) Сегодня, 15:38
              Турки через Босфор газовозы, вроде бы не пропускают, небезопасно.

              Действительно, - а куда возить? Другое дело, что готовы инвестировать в строительство, а не в эксплуатацию. У наших ума хватит, сколько таких "нужных" вещей строили...
              Керенский
        2. BAI Сегодня, 16:25
          Не проще ли трубу кинуть, технология обкатана.

          Не проще. У нас нет собственного трубоукладчика. А иностранные, из-за режима санкций, на это не пойдут.
          BAI
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 16:36
            Цитата: BAI
            У нас нет собственного трубоукладчика

            А судно-трубоукладчик "Академик Черский". Да и удобный момент свои трубоукладчики начать строить (хотя бы начать двигаться в этом направлении). "Турецкий поток" и "СП-2" не последние Российские проекты
            Chertt
      2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 15:12
        ...а ирландская пресса и вовсе издевается над Киевом, публикуя материалы о том, что ирландский бизнес, ведя в Крыму дела с российским «Газпромом», «продолжают считать полуостров украинским». (из текста)
        Всё логично, когда любовник пользует чью-то жену, он продолжает её считать женой законного мужа. Вывернулись всё-таки ирландцы! good
        Проксима
  2. Троль Сегодня, 14:55
    >>>>Ирландии верит, что ирландские граждане и компании будут воздерживаться от незаконного посещения Крыма<<

    Обязаны ли жители Ирландии жить по украинским законам. В Ирландии такого закона походу нет. Как и нет в других странах Европы. Правительства европейских стран могут только рекомендовать отказ от посещения тех или иных стран, что не является законом.
    Троль
  3. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 14:58
    Украина напоминает собаку на сене. А иногда их даже жалко- живут только ради того, чтобы гадить соседу, хотя сами в ... по самые уши
    СССР-1
    1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 15:09
      Свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. [«Тарас Бульба». Н. В. Гоголь]
      Сидор Лютый
  4. рич (дмитрий) Сегодня, 14:59
    Ирландский бизнес готов инвестировать в создание терминала СПГ в Крыму.

    Ирландский бизнес belay Передовой отряд международного капитализма. belay Ничего святого. yes Да они готовы инвестировать в строительство котеджей для Хезболы в Газе. лишь бы мани, мани, мани yes
    Киев негодует

    Да не негодовать надо, а гнать их пинками с Украины wassat
    рич
  5. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 15:02
    А куда или откуда они собрались возить СПГ? Турция газовозы через проливы не пропускают. Или Ирландия прокопает тоннель Черное море - Ирландское море?
    Дилетант
    1. Троль Сегодня, 15:06
      Контракт на строительство сооружений, не одно и тоже с покупкой или транспортировкой газа
      Троль
      1. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 15:11
        Я понял. Сначала будут сжижать газ, а потом разжижать, потом снова сжижать и т.д. Как любимый ослик Иа: "Входит и выходит. Входит и выходит".
        Дилетант
    2. Володин (Алексей) Сегодня, 15:06
      Цитата: Дилетант
      А куда или откуда они собрались возить СПГ? Турция газовозы через проливы не пропускают. Или Ирландия прокопает тоннель Черное море - Ирландское море?


      Если Ирландия собирается инвестировать в проект СПГ - это не значит, что она будет качать газ и копать какие-то тоннели. Как пример: если у вас есть акция металлургического завода, это же не значит, что вам придётся самому туда завозить чермет и создавать программу переплавки.

      А сжиженный газ, вполне возможно, никто никуда возить и не собирается. Он в первую очередь самому Крыму "пригодится"
      Володин
      1. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 15:25
        А Вы можете привести пример металлургического комбината, который построен там, где нет руды, топлива и железной дороги? "Когда ты продаёшь подмоченные акции на бирже, разве ты хлопочешь о том, чтобы с них и вправду капала вода?" О.Генри
        Дилетант
        1. Володин (Алексей) Сегодня, 15:39
          Цитата: Дилетант
          А Вы можете привести пример металлургического комбината, который построен там, где нет руды, топлива и железной дороги?

          Так не потому ли терминал ПРИЁМА СПГ и собираются построить в Крыму, что там нет достаточных объёмов энергоносителей...
          Володин
    3. Тралл Сегодня, 15:12
      Если длина СПГ-танкера не превышает 300 метров, Турция не имеет права запретить его проход через Босфор.
      Тралл
  6. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 15:09
    Все это хорошо, инвестиции нужны всегда, особенно крупные - как обустройство порта. Но зачем СПГ в Крыму? Что он дает кроме инфраструктуры и кто СПГ будет туда доставлять?
    Корсар0304
  7. Zubr Сегодня, 15:58
    Мдааа, вот это пинок свидомым.. smile Крым украинский, а бизнес русский.. smile Молодцы, а табачок врозь.. smile
    Zubr
  8. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:04
    Пускай орут сколько смогут - в вакууме криков не слышно.
    Вадим237
Картина дня