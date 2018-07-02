16:46 02 июля
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Венгрия закупает вертолеты Н145М

Объединение Airbus Helicopters получило от Минобороны Венгрии заказ на поставку 20 легких вертолетов Н145М, сообщает пресс-служба компании.



Подробности контракта не раскрываются.


Для нас большая честь вновь служить Министерству обороны Венгрии, которое мы сегодня приветствуем в качестве нового заказчика. Благодаря этому заказу мы укрепим наши прекрасные и доверительные отношения с венгерскими Вооруженными Силами после того, как в прошлом году они приобрели две наши машины,
сказал главный исполнительный директор компании Том Эндерс.



Сообщается, что приобретаемые Н145М будут оснащены электронно-оптической системой, бортовым комплексом обороны, баллистической защитой, а также комплексом вооружения Airbus HForce.

Комплекс включает в себя нашлемный прицел и возможность применения 12,7-мм пулеметов, 20-мм пушки, 70-мм неуправляемых и корректируемых ракет и, потенциально, управляемых ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Минобороны Венгрии стало первым заказчиком HForce. Решение было принято после испытания комплекса на венгерском полигоне.

В релизе отмечается, что H145М – это испытанный легкий двухмоторный вертолет, который в 2015 году был впервые поставлен бундесверу, а затем был заказан Таиландом и Республикой Сербия.



Вертолет максимальный взлетный вес 3700 кг и оснащается турбовальными двигателями Safran Arriel 2E.

Сегодня ВВС Венгрии располагают лишь 14 вертолетами, состоящими на вооружении 86-й вертолетной базы. Большая часть из них (12 единиц) – Ми-8Т и Ми-17. Еще два легких боевых вертолета Airbus Helicopters AS350 находятся в составе учебной эскадрильи.

Использованы фотографии: http://www.airbus.com
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Комментарии 10

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 15:06
    Для Венгрии не плохой, при учете конечно цена\ эффективность.
    MPN
  2. Воваd (Воваd) Сегодня, 15:15
    украина тоже закупает такие вертолёты
    Воваd
    1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 15:25
      Для чего? Бандеровской верхушке свалить во время из страны?
      Сидор Лютый
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 15:26
      Сербия в июле получит десять Н145М в комплектации "mountain hunter"
      рич
  3. san4es Сегодня, 15:40
    Н145М будут оснащены электронно-оптической системой, бортовым комплексом обороны, баллистической защитой, а также комплексом вооружения Airbus HForce.

    hi Успешное расширение возможностей для H145M продолжается. В первые недели декабря 2017 года вертолеты Airbus продемонстрировали возможность запуска лазерных управляемых ракет (FZ275 LGR от Thales)с новой платформой H145M на полигоне Эльвдален шведского центра летных испытаний военной техники. В грубой и трудной окружающей среде система выполнила безупречно.
    Электрооптическая система (MX-15D)от L3 Wescam со встроенным лазерным обозначением допускала отклонение менее метра для всех ракет, выпущенных на расстояние до 4,5 км. Это 70мм ракеты воздух-земля с лазерным наведением, расширяют возможности H145M . во время асимметричных боевых операций.
    После успеха баллистических огневых испытаний, проведенных в Венгрии в октябре 2017 года, достижение этой новой вехи с лазерными управляемыми ракетами является продолжением стратегии развития HForce вертолетов Airbus для повышения потенциала миссии H145M.
    Окончательная квалификация баллистической системы HForce на H145M запланирована на конец текущего года, а лазерных управляемых ракет-на конец 2019 года.
    31 янв. 2018 г.
    san4es
  4. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 15:49
    Помню в Венгрии размещали цепочки РСДН "Тропик". Объехали всю страну. Впервые в Генштабе ВНА увидел стеклянный лифт без дверей. Он постоянно двигался и надо было входить в кабину и выходить на нужном этаже. Движение было медленное. Позже я попросил на востоке в одном военном округе сделать такой же лифт. Всем нравился. А какие прекрасные горячие источники в Будапеште, как в Паратунке на Камчатке.
    мичман
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 16:10
      Цитата: мичман
      лифт без дверей. Он постоянно двигался и надо было входить в кабину и выходить на нужном этаже. Движение было медленное. Позже я попросил на востоке в одном военном округе сделать такой же лифт. Всем нравился.

      Это называется "патер-ностер" ("чётки"). Нынче в Зап. Европе везде запрещено строить такие с нуля. Но разрешили сохранить в исторических местах. В СССР/РФ такие тоже применялись с 1960-ых годов.
      Avis-bis
  5. Oznob (Станислав) Сегодня, 16:26
    Офф-топик. Наших в Венгрии 146 тысяч упокоено. К захоронениям более-менее порядочно относятся. Земляк Прокопий Галушин в 19 лет сделал непростой выбор. Исламисты таких называют шахидами, мы называем героями. Со связкой гранат под танк (ПТ-САУ "Фердинанд")... за месяц до окончания войны (18 марта 1945). Помним, гордимся...
    Oznob
  6. РУСС (Максим) Сегодня, 16:41
    Вертолет как в голливудских фильмах 80-х laughing
    РУСС
  7. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 16:43
    Не внушает доверия, по крайней мере, как ударник. На его фоне "крокодил" смотрится куда убедительнее, хотя наверное я не прав, ведь весовые категории разные...
    WATCH_OFFICER
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