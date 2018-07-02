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Венгрия закупает вертолеты Н145М
Объединение Airbus Helicopters получило от Минобороны Венгрии заказ на поставку 20 легких вертолетов Н145М, сообщает пресс-служба компании.
Подробности контракта не раскрываются.
Сообщается, что приобретаемые Н145М будут оснащены электронно-оптической системой, бортовым комплексом обороны, баллистической защитой, а также комплексом вооружения Airbus HForce.
Комплекс включает в себя нашлемный прицел и возможность применения 12,7-мм пулеметов, 20-мм пушки, 70-мм неуправляемых и корректируемых ракет и, потенциально, управляемых ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Минобороны Венгрии стало первым заказчиком HForce. Решение было принято после испытания комплекса на венгерском полигоне.
В релизе отмечается, что H145М – это испытанный легкий двухмоторный вертолет, который в 2015 году был впервые поставлен бундесверу, а затем был заказан Таиландом и Республикой Сербия.
Вертолет максимальный взлетный вес 3700 кг и оснащается турбовальными двигателями Safran Arriel 2E.
Сегодня ВВС Венгрии располагают лишь 14 вертолетами, состоящими на вооружении 86-й вертолетной базы. Большая часть из них (12 единиц) – Ми-8Т и Ми-17. Еще два легких боевых вертолета Airbus Helicopters AS350 находятся в составе учебной эскадрильи.
Подробности контракта не раскрываются.
Для нас большая честь вновь служить Министерству обороны Венгрии, которое мы сегодня приветствуем в качестве нового заказчика. Благодаря этому заказу мы укрепим наши прекрасные и доверительные отношения с венгерскими Вооруженными Силами после того, как в прошлом году они приобрели две наши машины,сказал главный исполнительный директор компании Том Эндерс.
Сообщается, что приобретаемые Н145М будут оснащены электронно-оптической системой, бортовым комплексом обороны, баллистической защитой, а также комплексом вооружения Airbus HForce.
Комплекс включает в себя нашлемный прицел и возможность применения 12,7-мм пулеметов, 20-мм пушки, 70-мм неуправляемых и корректируемых ракет и, потенциально, управляемых ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Минобороны Венгрии стало первым заказчиком HForce. Решение было принято после испытания комплекса на венгерском полигоне.
В релизе отмечается, что H145М – это испытанный легкий двухмоторный вертолет, который в 2015 году был впервые поставлен бундесверу, а затем был заказан Таиландом и Республикой Сербия.
Вертолет максимальный взлетный вес 3700 кг и оснащается турбовальными двигателями Safran Arriel 2E.
Сегодня ВВС Венгрии располагают лишь 14 вертолетами, состоящими на вооружении 86-й вертолетной базы. Большая часть из них (12 единиц) – Ми-8Т и Ми-17. Еще два легких боевых вертолета Airbus Helicopters AS350 находятся в составе учебной эскадрильи.
Использованы фотографии: http://www.airbus.com
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