16:48 02 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 23.06.18 - 29.06.18 от военкора "Маг"

На этой неделе было небольшое обострение на южном фронте и в конце недели в районе Горловки
Скорее всего, оно было вызвано приближением очередного перемирия. Так как с 1 июля начинается «Хлебное перемирие». По названию понятно, что это перемирие приурочено к работам в полях и защите работников сельского хозяйства.
Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 23.06.18 - 29.06.18 от военкора "Маг"

Несмотря на это в предыдущие года были нарушения и обстрелы тракторов и комбайнов, работающих в поле. Ждем 1 июля и надеемся, что в этот раз обстрелов будет меньше.
23 июня, в районе часа ночи, ВСУ предприняли попытку улучшить свои позиции на южном фронте в районе н.п. Коминтерново. Для этого силами двух групп общей численностью до 15 человек под покровом ночи выдвинулись в сторону позиций ДНР. В этот раз, старались себя не раскрыть громким общением. Но наши дозорные все равно засекли ДРГ противника.
В результате потери ВСУ: трое убито и четверо ранено.

24 июня, в районе Могила Черная удалось своевременно засечь и уничтожить беспилотник противника.
25 июня, в районе 13:30 украинские войска предприняли очередную неудачную попытку улучшить свои позиции на южном фронте. Используя присутствие в данном районе специального представителя председателя ОБСЕ М.Сайдика, и рассчитывая на то, что из-за этого ВС ДНР не решатся отражать атаку, ВСУ выдвинулись группой в составе 10-12 человек в направлении наших позиций, используя ландшафт местности. Не смотря на усиленную подготовку нападавших по стандартам НАТО, украинские военнослужащие не смогли скрытно подойти к позициям ДНР, вследствие чего вновь попали в засаду, трое из них оказались раненными и они отступили в направлении н.п. Водяное
28 июня, в 11:20 ВСУ предприняли еще две неудачные попытки атаковать позиции, но уже на Горловском направлении.
Подразделения из состава 24-й омбр попытались атаковать позиции армии ДНР в районе поселка Южное с целью захвата одной из высот. В атаке под прикрытием минометного и артиллерийского огня участвовали силы до одного отделения из состава 1-го батальона 24-й бригады. При этом противник с направления поселка шахта Южная по району поселка шахта Гагарина выпустил 8 снарядов калибром 122-мм. Атаку удалось успешно отбить.
В результате потери ВСУ: трое убито и трое ранено.
28 июня, в 14:00, противник вновь открыл огонь, в основном, по поселку шахты Гагарина, выпустив 26 танковых снарядов и 5 артиллерийских снарядов калибром 122-мм. Под прикрытием второго массированного обстрела, противник намеривался забросить еще одну ДРГ из состава 3-го отдельного полка СпН ССО ВСУ, но уже южнее на 2 км. Но и эта спецоперация ВСУ так же провалилась - ДРГ было своевременно замечено и её поймали в огневую ловушку.
В результате потери ВСУ: двое ранено.


ДНР:

Разведка продолжает получать данные о передислокации живой силы и техники противника:
- в район н.п. Ленинское прибыло три снайперские пары боевиков из состава разведывательных подразделений 1-го мех батальона 24-й омбр;
- в район Горловки прибыла разведгруппа из состава 3 отдельного полка СпН ССО ВСУ;
- в район н.п. Ленинское, прибыла мобильная группа радиоэлектронной разведки из состава 71-го разведывательного центра РЭР «Запад».

ЛНР:

Украинское командование продолжает переброску вооружения в зону, так называемой, операции оккупационных сил.
Так на этой неделе на железнодорожную станцию «Рубежное» прибыл эшелон с 13 танками и 18 буксируемых гаубиц Д-20 152-мм из состава танкового батальона 59-й бригады ВСУ. После разгрузки выдвинулась в район н.п. Новый Айдар. - н.п. Новоайдар отмечено перемещение 6 единиц ЗРК 9А34 «Стрела-10 и 5 единиц автомобильной техники.

Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.

23.06.18, суббота

По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 8 раз, ранена мирная жительница 1942 г.р.
В воскресенье обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.

24.06.18, воскресенье

По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 15 раз. Ранено два военнослужащих ВС ДНР и один мирный житель 1968 г.р.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 7 раз.


25.06.18, понедельник

По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 7 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.


26.06.18, вторник

По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 3 раза.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.



27.06.18, среда

По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 2 раза, ранено двое мирных жителей мужчина 1951 г.р. и женщина 1958 г.р.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.




28.06.18, четверг

По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию республики ДНР ДНР 10 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.






29.06.18, пятница

По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 4 раза, ранен мирный житель 1991 г.р.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.




Всего за неделю:

ВСУ обстреляли ДНР 46 раз, ранение получили двое военнослужащих ВС ДНР и четыре мирных жителей ДНР.
По районам пятнадцати населенных пунктов Республики противник выпустил 45 снарядов калибром 122-мм снарядов, 34 танковых снаряда, 119 мин калибром 82-мм и 120-мм, произвел 321 выстрел из вооружения БМП и БТР, активно применялись все виды гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного и снайперского.

ВСУ обстреляли ЛНР 19 раз.
Огонь велся из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов различных типов, боевых машин пехоты и различного стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 250 мин и гранат. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов: Лозовое, Логвиново, Калиновка, Нижнее Лозовое, Донецкий, Фрунзе, Сокольники, Пришиб, Калиново и Веселогоровка.



Всем терпения и здоровья!


13

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Romka47 (Роман) Сегодня, 15:15
    Маг, как всегда на высоте ++++ hi
    Romka47
    1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 15:28

      Позиция на "Альткоме" ,северо-западная часть посёлка Спартак,перед ВЧ и Авдеевкой. Позывной пацана **** ,в прочем,разрешения,его называть нет,пусть будет безымянным yes .
      Сепар ДНР
  2. Chertt (Алексей) Сегодня, 15:42
    Деян Берич уезжает лечится. С честью служил. Вам братья в Народных Республиках виднее, но неплохо бы в честь такого достойного человека, улицу в Киеве назвать
    Chertt
    1. Romka47 (Роман) Сегодня, 16:44
      Мы потом сами назовем, в Вашингтоне.
      Romka47
  3. трассер (Вьюга) Сегодня, 16:07
    У снайпера теплик "Пульсар".
    трассер
Картина дня