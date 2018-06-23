Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 23.06.18 - 29.06.18 от военкора "Маг"





На этой неделе было небольшое обострение на южном фронте и в конце недели в районе ГорловкиСкорее всего, оно было вызвано приближением очередного перемирия. Так как с 1 июля начинается «Хлебное перемирие». По названию понятно, что это перемирие приурочено к работам в полях и защите работников сельского хозяйства.Несмотря на это в предыдущие года были нарушения и обстрелы тракторов и комбайнов, работающих в поле. Ждем 1 июля и надеемся, что в этот раз обстрелов будет меньше.23 июня, в районе часа ночи, ВСУ предприняли попытку улучшить свои позиции на южном фронте в районе н.п. Коминтерново. Для этого силами двух групп общей численностью до 15 человек под покровом ночи выдвинулись в сторону позиций ДНР. В этот раз, старались себя не раскрыть громким общением. Но наши дозорные все равно засекли ДРГ противника.В результате потери ВСУ: трое убито и четверо ранено.24 июня, в районе Могила Черная удалось своевременно засечь и уничтожить беспилотник противника.25 июня, в районе 13:30 украинские войска предприняли очередную неудачную попытку улучшить свои позиции на южном фронте. Используя присутствие в данном районе специального представителя председателя ОБСЕ М.Сайдика, и рассчитывая на то, что из-за этого ВС ДНР не решатся отражать атаку, ВСУ выдвинулись группой в составе 10-12 человек в направлении наших позиций, используя ландшафт местности. Не смотря на усиленную подготовку нападавших по стандартам НАТО, украинские военнослужащие не смогли скрытно подойти к позициям ДНР, вследствие чего вновь попали в засаду, трое из них оказались раненными и они отступили в направлении н.п. Водяное28 июня, в 11:20 ВСУ предприняли еще две неудачные попытки атаковать позиции, но уже на Горловском направлении.Подразделения из состава 24-й омбр попытались атаковать позиции армии ДНР в районе поселка Южное с целью захвата одной из высот. В атаке под прикрытием минометного и артиллерийского огня участвовали силы до одного отделения из состава 1-го батальона 24-й бригады. При этом противник с направления поселка шахта Южная по району поселка шахта Гагарина выпустил 8 снарядов калибром 122-мм. Атаку удалось успешно отбить.В результате потери ВСУ: трое убито и трое ранено.28 июня, в 14:00, противник вновь открыл огонь, в основном, по поселку шахты Гагарина, выпустив 26 танковых снарядов и 5 артиллерийских снарядов калибром 122-мм. Под прикрытием второго массированного обстрела, противник намеривался забросить еще одну ДРГ из состава 3-го отдельного полка СпН ССО ВСУ, но уже южнее на 2 км. Но и эта спецоперация ВСУ так же провалилась - ДРГ было своевременно замечено и её поймали в огневую ловушку.В результате потери ВСУ: двое ранено.Разведка продолжает получать данные о передислокации живой силы и техники противника:- в район н.п. Ленинское прибыло три снайперские пары боевиков из состава разведывательных подразделений 1-го мех батальона 24-й омбр;- в район Горловки прибыла разведгруппа из состава 3 отдельного полка СпН ССО ВСУ;- в район н.п. Ленинское, прибыла мобильная группа радиоэлектронной разведки из состава 71-го разведывательного центра РЭР «Запад».Украинское командование продолжает переброску вооружения в зону, так называемой, операции оккупационных сил.Так на этой неделе на железнодорожную станцию «Рубежное» прибыл эшелон с 13 танками и 18 буксируемых гаубиц Д-20 152-мм из состава танкового батальона 59-й бригады ВСУ. После разгрузки выдвинулась в район н.п. Новый Айдар. - н.п. Новоайдар отмечено перемещение 6 единиц ЗРК 9А34 «Стрела-10 и 5 единиц автомобильной техники.По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 8 раз, ранена мирная жительница 1942 г.р.В воскресенье обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 15 раз. Ранено два военнослужащих ВС ДНР и один мирный житель 1968 г.р.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 7 раз.По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 7 раз.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 3 раза.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 2 раза, ранено двое мирных жителей мужчина 1951 г.р. и женщина 1958 г.р.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию республики ДНР ДНР 10 раз.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 4 раза, ранен мирный житель 1991 г.р.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.ВСУ обстреляли ДНР 46 раз, ранение получили двое военнослужащих ВС ДНР и четыре мирных жителей ДНР.По районам пятнадцати населенных пунктов Республики противник выпустил 45 снарядов калибром 122-мм снарядов, 34 танковых снаряда, 119 мин калибром 82-мм и 120-мм, произвел 321 выстрел из вооружения БМП и БТР, активно применялись все виды гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного и снайперского.ВСУ обстреляли ЛНР 19 раз.Огонь велся из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов различных типов, боевых машин пехоты и различного стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 250 мин и гранат. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов: Лозовое, Логвиново, Калиновка, Нижнее Лозовое, Донецкий, Фрунзе, Сокольники, Пришиб, Калиново и Веселогоровка.