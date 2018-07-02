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Полторак: учение ВМС США и Украины пройдет по стандартам НАТО
Через несколько дней на территории Украины стартует совместное американо-украинское учение Sea Breeze-2018, передает РИА Новости сообщение министра обороны страны Степана Полторака.
Министр напомнил, что в ВС Украины вводятся новые стандарты подготовки и применения сил.
По его словам, американо-украинские маневры Sea Breeze-2018, которые начнутся на следующей неделе, станут для украинского морского командования экзаменом на совместимость с «лучшими флотами мира» и на способность управлять многонациональным объединением.
Полторак отметил, что именно на таких маневрах украинские военные «получают опыт, набирают мощь и силу».
Каждый из участников учения получит возможность увидеть и оценить все преимущества партнеров и устранить свои возможные недостатки, подчеркнул генерал.
В прошлом году США и Украина провели ряд совместных учений как на суше, так и в море. На 2018 год также запланировано несколько маневров, в том числе американо-украинские Rapid Trident , Sea Breeze и «Светлая лавина», многонациональные – «Чистое небо» и румыно-украинские – «Ривериан».
В конце января Киев принял закон, разрешающий допуск подразделений других государств, в том числе Соединенных Штатов, на территорию Украины в 2018 году для участия в совместных учениях.
Министр напомнил, что в ВС Украины вводятся новые стандарты подготовки и применения сил.
По его словам, американо-украинские маневры Sea Breeze-2018, которые начнутся на следующей неделе, станут для украинского морского командования экзаменом на совместимость с «лучшими флотами мира» и на способность управлять многонациональным объединением.
Полторак отметил, что именно на таких маневрах украинские военные «получают опыт, набирают мощь и силу».
Каждый из участников учения получит возможность увидеть и оценить все преимущества партнеров и устранить свои возможные недостатки, подчеркнул генерал.
В прошлом году США и Украина провели ряд совместных учений как на суше, так и в море. На 2018 год также запланировано несколько маневров, в том числе американо-украинские Rapid Trident , Sea Breeze и «Светлая лавина», многонациональные – «Чистое небо» и румыно-украинские – «Ривериан».
В конце января Киев принял закон, разрешающий допуск подразделений других государств, в том числе Соединенных Штатов, на территорию Украины в 2018 году для участия в совместных учениях.
Использованы фотографии: пресс-служба Минобороны Украины
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