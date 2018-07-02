16:48 02 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Полторак: учение ВМС США и Украины пройдет по стандартам НАТО

Через несколько дней на территории Украины стартует совместное американо-украинское учение Sea Breeze-2018, передает РИА Новости сообщение министра обороны страны Степана Полторака.

Полторак: учение ВМС США и Украины пройдет по стандартам НАТО


Министр напомнил, что в ВС Украины вводятся новые стандарты подготовки и применения сил.


По его словам, американо-украинские маневры Sea Breeze-2018, которые начнутся на следующей неделе, станут для украинского морского командования экзаменом на совместимость с «лучшими флотами мира» и на способность управлять многонациональным объединением.

Полторак отметил, что именно на таких маневрах украинские военные «получают опыт, набирают мощь и силу».

Каждый из участников учения получит возможность увидеть и оценить все преимущества партнеров и устранить свои возможные недостатки, подчеркнул генерал.

В прошлом году США и Украина провели ряд совместных учений как на суше, так и в море. На 2018 год также запланировано несколько маневров, в том числе американо-украинские Rapid Trident , Sea Breeze и «Светлая лавина», многонациональные – «Чистое небо» и румыно-украинские – «Ривериан».

В конце января Киев принял закон, разрешающий допуск подразделений других государств, в том числе Соединенных Штатов, на территорию Украины в 2018 году для участия в совместных учениях.

Использованы фотографии: пресс-служба Минобороны Украины
4

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:56
    Возьмут на буксир, по стандартам НАТО и будут катать по волнам, по морям.
    ul_vitalii
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 15:59
      Полторак отметил, что именно на таких маневрах украинские военные «получают опыт, набирают мощь и силу».

      не все же им в ванной на игрушечных корабликах тренироваться. тут опыта, мощи и силы не наберешь laughing
      рич
      1. MPN (Павел) Сегодня, 16:05
        По его словам, американо-украинские маневры Sea Breeze-2018, которые начнутся на следующей неделе, станут для украинского морского командования экзаменом на совместимость с «лучшими флотами мира» и на способность управлять многонациональным объединением.
        Чего то даже и сарказм на языке застыл..., тут круче все описано... laughing
        MPN
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 16:17
      А кроме шуток, какие к Буям, учения ВМС, за отсутствием такового у укРуины . Матрасники удобные места под базы выбирают, ну и к туземным холуям присматриваются, кто ниже кланяется
      Chertt
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:43
      Виталий hi Аминь.Главное стандарт и форма..И без кораблей проживут..
      Цитата: ul_vitalii
      Возьмут на буксир, по стандартам НАТО и будут катать по волнам, по морям.
      210окв
  2. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 15:59
    Вот она вся сущность хохлов. Это враги наши.
    мичман
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 16:13
      Зачем обобщать? Это верхушка там лижет америкосам.
      Грибок
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 16:14
      Цитата: мичман
      Вот она вся сущность хохлов. Это враги наши.

      Англосаксы аплодируют вам стоя. Вы воплощение их мечты.
      Враги России и Украины, это те коллаборационисты, которые сейчас при власти в Киеве. И может быть небольшая горстка Галичан- идейных бандеровцев.
      Chertt
  3. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 15:59
    А ВМС Украины что-ли уже стандартам НАТО соответствует? От этого кораблей не прибавится, а те что плавают ( именно плавают) на замену давно пора.
    Vadim851
  4. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 16:00
    Солдаты застрянут в грязи, десантируемая техника будет разбита, пьяные солдаты будут бить местных в баре, по всем обочинам будут валяться БТР страйкер....как то так
    Azazelo
  5. Sasha_Sar Сегодня, 16:02
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременило laughing
    Sasha_Sar
  6. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 16:06
    А между тем В.Путин присвоил военным частям имена украинских городов. laughing https://lenta.ru/news/2018/07/02/ukraine/
    vladimirvn
  7. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:07
    Полторак: учение ВМС США и Украины пройдет по стандартам НАТО

    Что пин дос ники вместе с укропитеками будут греблей на резиновых лодках заниматься? what lol
    К-50
    1. Комментарий был удален.
  8. Viktor Afanasev (Виктор Афанасьев) Сегодня, 16:10
    Будут на своих катерах подвозить НАТОвцам свежее сало... laughing
    А те: "гут Вальдемар, гут!" laughing
    Viktor Afanasev
  9. Керенский (Кирилл) Сегодня, 16:21
    А у Украины есть годные човены? Ну чтоб хотя бы от стенки отвалить... Я, в последнее время, не присматривался к этой теме.
    Керенский
  10. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 16:32
    [/quote]совместимость с «лучшими флотами мира» [quote]
    а я думал укропский самый лучший laughing laughing Они же все изобрели, основали, выкопали. А тут такой прокол laughing
    Алексей 2016
Картина дня