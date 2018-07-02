Американский перспективный вертолет S-97 Raider возобновил испытания

В Соединенных Штатах возобновили испытания перспективного вертолета S-97 Raider, прекращенные в прошлом году после жесткой посадки. Новейший создаваемый вертолет начал полеты в лётном центре компании Sikorsky Development, расположенном на аэродроме Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), передает "Warspot" со ссылкой на портал aviationweek.com.Первый после продолжения цикла испытаний полет продлился полтора часа. Вертолет совершил полноценный перелет вместо простого зависания. Детали испытаний не раскрываются и на данный момент не ясно, какой из прототипов вертолета совершил полет, первый, у которого были значительные повреждения после жесткой посадки или второй, который находился на финальной стадии достройки в тот момент.Компания Sikorsky ведет разработку вертолета S-97 Raider в интересах американской армии. По заявлению разработчиков, вертолет способен развивать скорость выше 400 км/час, при этом преодолевая расстояние в 600 километров. Вертолет имеет соосную схему основного винта, а так же толкающий винт, расположенный в хвостовой части. Более подробных характеристик вертолета на данный момент не имеется. По задумке создателей, это будет принципиально новая машина, обладающая уникальными боевыми возможностями и скоростными характеристиками. Работа ведется в рамках программы Future Vertical Lift.