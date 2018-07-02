16:48 02 июля
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Американский перспективный вертолет S-97 Raider возобновил испытания

В Соединенных Штатах возобновили испытания перспективного вертолета S-97 Raider, прекращенные в прошлом году после жесткой посадки. Новейший создаваемый вертолет начал полеты в лётном центре компании Sikorsky Development, расположенном на аэродроме Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), передает "Warspot" со ссылкой на портал aviationweek.com.

Американский перспективный вертолет S-97 Raider возобновил испытания


Первый после продолжения цикла испытаний полет продлился полтора часа. Вертолет совершил полноценный перелет вместо простого зависания. Детали испытаний не раскрываются и на данный момент не ясно, какой из прототипов вертолета совершил полет, первый, у которого были значительные повреждения после жесткой посадки или второй, который находился на финальной стадии достройки в тот момент.


Компания Sikorsky ведет разработку вертолета S-97 Raider в интересах американской армии. По заявлению разработчиков, вертолет способен развивать скорость выше 400 км/час, при этом преодолевая расстояние в 600 километров. Вертолет имеет соосную схему основного винта, а так же толкающий винт, расположенный в хвостовой части. Более подробных характеристик вертолета на данный момент не имеется. По задумке создателей, это будет принципиально новая машина, обладающая уникальными боевыми возможностями и скоростными характеристиками. Работа ведется в рамках программы Future Vertical Lift.

Использованы фотографии: aviationweek.com
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Комментарии 7

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  1. рич (дмитрий) Сегодня, 16:18
    Разведывательный и ударный вертолёт Sikorsky S-97 Raider

    Технические характеристики
    Экипаж: 0-2 пилота
    Пассажировместимость: 6 человек
    Длина: 11 метров
    Диаметр несущего винта: 10 метров
    Высота:
    Нормальная взлётная масса: 4,057 кг
    Максимальная взлётная масса: 4,990 кг
    Силовая установка: × General Electric YT706
    Мощность двигателей: × 2600 л. с. ( × 1900 КВт)
    Воздушный винт: 6-лопастной с переменным шагом, толкающий винт (диаметр 2.1м)
    Лётные характеристики
    Максимальная скорость: 444 км/ч
    Крейсерская скорость: 407 км/ч (с подвесным вооружением)
    Боевой радиус: 570 км
    Практический потолок: 3048 м
    рич
  2. MPN (Павел) Сегодня, 16:18
    Интересно, что за задачи ему вменят? Подвесок нет, для десанта маловат. Разведка, по моему на беспилотниках эффективнее. Истребитель вертолетов?
    MPN
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:22
      Перевозка высших чинов США.
      Вадим237
      1. MPN (Павел) Сегодня, 16:35
        Цитата: Вадим237
        Перевозка высших чинов США.

        Вариант наиболее вероятный.
        MPN
      2. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 16:36
        Соосная схема, это что-то новое для сша... А по поводу предназначения, то я думаю, что останется в эксперементальных моделях, ну или максимум, как сказал Вадим, будет шишковозом...
        WATCH_OFFICER
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:26
    Быстрый. Наши тоже что-то такое ваяют. Только без помпы...
    Горный стрелок
  4. Безликий (Безликий) Сегодня, 16:43
    Можно, конечно и 2 винта, и 3 винта сзади поставить, а лучше сразу турбореактивный двигатель - летать будет быстрее. Вот только сколько это стоить будет?.. Лишний двигатель - это и дорого, и топлива ест больше и вообще "лишний" - само за себя говорит. У них уже v-22 есть. 2 винта, летает быстрее любого вертолета. Вот только цена космическая. Наши скоростной вертолет на планере Ми-24 (за основу взят) делают. 2 винта и скорость за 400 км/ч. Да, он (наш) еще не пошел в серию, как, собственно, и американский... Но у американского недостатки очевидны, и конструкторское решение изначально не лучшее...
    Безликий
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