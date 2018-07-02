Военно-морские силы Украины усилили свою "мощь"

Украинские военно-морские силы нарастили свою численность. Во время празднования дня ВМС Украины, в Одессе в состав флота были торжественно приняты четыре новых бронекатера проекта 58155 (Гюрза-М), передает "Warspot" со ссылкой на портал dumskaya.net.Как пишет издание, с включением четырех малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) проекта 58155 (Гюрза-М) «Вышгород», «Кременчуг», «Лубны» и «Никополь» в состав военно-морских сил Украины, общее число катеров данного проекта доведено до шести. Необходимо дополнить, что эти четыре катера были спущены на воду год назад.Выступающий на торжественной приемке катеров в состав ВМСУ министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина вкладывает все силы и средства в возрождение военно-морских сил, но этот процесс очень долгий, а самое главное - затратный.Бронекатер проекта 58155 ("Гюрза-М") разработан украинским предприятием «Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения» (Николаев) и является дальнейшим развитием катеров проекта 58150 ("Гюрза"). Катер крупнее своего прототипа, и имеет полное водоизмещение 50,7 тонн, длину 23 метра, ширину 4,8 метра и осадку 1 метр. Максимальная скорость хода "Гюрзы-М" до 25 узлов, дальность плавания экономическим ходом 700 миль, автономность пять суток. Экипаж всего пять человек.Вооружение катера составляют два дистанционно управляемых морских боевых модуля БМ-5М.01 "Катран-М" производства ГП «Николаевский ремонтно-механический завод», представляющих собой вариант боевого модуля БМ-3 "Штурм" для бронетехники. Каждый модуль "Катран-М" имеет включает 30-мм автоматическую пушку ЗТМ1, 30-мм автоматический гранатомет и 7,62-мм пулемет ПКТ, а также две ПТУР "Барьер" с лазерной системой наведения. Катер должен быть оснащен оптико-электронной системой управления огнем "Сова" и иметь также комплект переносного ЗРК.