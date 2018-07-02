21:15 02 июля
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Военно-морские силы Украины усилили свою "мощь"

Украинские военно-морские силы нарастили свою численность. Во время празднования дня ВМС Украины, в Одессе в состав флота были торжественно приняты четыре новых бронекатера проекта 58155 (Гюрза-М), передает "Warspot" со ссылкой на портал dumskaya.net.

Военно-морские силы Украины усилили свою "мощь"


Как пишет издание, с включением четырех малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) проекта 58155 (Гюрза-М) «Вышгород», «Кременчуг», «Лубны» и «Никополь» в состав военно-морских сил Украины, общее число катеров данного проекта доведено до шести. Необходимо дополнить, что эти четыре катера были спущены на воду год назад.


Выступающий на торжественной приемке катеров в состав ВМСУ министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина вкладывает все силы и средства в возрождение военно-морских сил, но этот процесс очень долгий, а самое главное - затратный.

Бронекатер проекта 58155 ("Гюрза-М") разработан украинским предприятием «Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения» (Николаев) и является дальнейшим развитием катеров проекта 58150 ("Гюрза"). Катер крупнее своего прототипа, и имеет полное водоизмещение 50,7 тонн, длину 23 метра, ширину 4,8 метра и осадку 1 метр. Максимальная скорость хода "Гюрзы-М" до 25 узлов, дальность плавания экономическим ходом 700 миль, автономность пять суток. Экипаж всего пять человек.

Вооружение катера составляют два дистанционно управляемых морских боевых модуля БМ-5М.01 "Катран-М" производства ГП «Николаевский ремонтно-механический завод», представляющих собой вариант боевого модуля БМ-3 "Штурм" для бронетехники. Каждый модуль "Катран-М" имеет включает 30-мм автоматическую пушку ЗТМ1, 30-мм автоматический гранатомет и 7,62-мм пулемет ПКТ, а также две ПТУР "Барьер" с лазерной системой наведения. Катер должен быть оснащен оптико-электронной системой управления огнем "Сова" и иметь также комплект переносного ЗРК.

Использованы фотографии: http://dumskaya.net/
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Комментарии 28

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:41
    Для рек эта посудина может и годна,но не на море..
    210окв
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:44
      процесс очень долгий, а самое главное - затратный.
      Не добавить, ни убавить... what Украину ждёт бесконечно долгое и непостижимо дорогое "переоснащение" флота.
      Anarchist
    2. РУСС (Максим) Сегодня, 16:48
      Цитата: 210окв
      Для рек эта посудина может и годна,но не на море..

      С какой стати?
      РУСС
      1. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 17:08
        Цитата: РУСС
        Цитата: 210окв
        Для рек эта посудина может и годна,но не на море..

        С какой стати?

        Использование бронекатеров проекта 58150 при волнении более 5 баллов просто не целесообразно. Главное их предназначение, это борьба контрабандистами, подавление легкобронированной техники (БМП, БТР) противника, находящейся в прибрежной зоне и поддержка диверсионно-разведовательных групп. При этом предельная дальность поражения легкобронированной техники до 2000 метров. Какое уж там, в открытое море выходить?!
        Barzha
      2. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 17:14
        С плоским дном и осадкой в 1 метр... Ну ну... Удачного перехода..
        WATCH_OFFICER
    3. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 17:27
      Цитата: 210окв
      Для рек эта посудина может и годна,но не на море..

      На "югах",в мелководном Азовском море,при отсутствии у нас чего-то подобного, нам не сладко придётся yes .
      08.05.2015, Москва – Киев, Михаил Штамм
      https://www.politnavigator.net/u-dnr-poyavilsya-m
      orskojj-flot.html
      Вооруженные силы, Донбасс, Россия, Украина
      У ДНР появился морской флот


      «Комсомольская правда» опубликовала фоторепортаж об Азовской флотилии ДНР. Именно она в прошлом году потопила украинский погранкатер и обстреляла береговые укрепления ВСУ, утверждает издание.

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      Судя по фото и описаниям, флотилия представляет собой несколько маленьких катеров из пластика, вместимостью до 10 человек. Надстройки у катеров нет, пуля легко пробивает корпус, но бронировать их не имеет смысла, поскольку в этом случае теряется главное преимущество – быстроходность. А она велика, потому что у каждого катера – по три-четыре японских навесных мотора общей мощностью до 1000 лошадиных сил.

      Из вооружения на катерах установлены крупнокалиберные пулеметы «Утес» и могут быть быстро установлены ПТУРы, что превращает катера фактически в ракетные. Кроме того, у бойцов в катере есть автоматаы и ручные гранатометы.

      Авторы репортажа дают понять, что флотилия способна высадить десант в районе Мариуполя.
      Сепар ДНР
    4. venik (Владимир) Сегодня, 19:40
      Цитата: 210окв
      Для рек эта посудина может и годна,но не на море..

      =======
      Да Вы что, батенька, никак "прэзыдэнта нэзалэжной" оскорбить решили??? wassat
      Это ж на ЕГО личном заводике построено!!!! Раньше назывался "Ленинская кузница".... Сейчас киевляне окрестили: "Порошковская кузня".......
      venik
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:17
        Владимир hi Да я его не только оскорбить хочу,но и ....Короче под плинтус загнать..
        Цитата: venik
        Цитата: 210окв
        Для рек эта посудина может и годна,но не на море..

        =======
        Да Вы что, батенька, никак "прэзыдэнта нэзалэжной" оскорбить решили??? wassat
        Это ж на ЕГО личном заводике построено!!!! Раньше назывался "Ленинская кузница".... Сейчас киевляне окрестили: "Порошковская кузня".......
        210окв
    5. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 20:14
      Цитата: 210окв
      Для рек эта посудина может и годна,но не на море..

      и уж никак не против ЧФ
      СССР-1
  2. Pirogov Сегодня, 16:41
    А можно ещё пукнуть это и дешевле . Мощщщщщщщщщщщ аха ха ха .
    Pirogov
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:56
      Привет ! hi
      Цитата: Pirogov
      А можно ещё пукнуть это и дешевле

      И допскорость придаст катерам ... feel
      bouncyhunter
      1. Pirogov Сегодня, 17:00
        Цитата: bouncyhunter
        И допскорость придаст катерам ...

        Привет. Аха ха ха не говори ......... и моряки при дели будут и мазут сэкономят ,короче одни плюсы ,мы договоримся шо петручо прочитает и точно на вооружение возьмёт............)))
        Pirogov
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:03
          Цитата: Pirogov
          мы договоримся шо петручо прочитает и точно на вооружение возьмёт............)))

          Заметь : будет при этом пяткой в грудь себе стучать что это его идея , ты - зрадник , я - шпигун и крадун идеи . Короче мы с тобой уже в "миротворце" . Переживём , нет ? lol
          bouncyhunter
        2. Лелёк (Лев) Сегодня, 17:38
          Цитата: Pirogov
          и моряки при дели будут и мазут сэкономят ,короче одни плюсы

          hi
          Есть один маленький минус. Помните Раневскую в "Золушке": "Эх, жаль королевство маловато, разгуляться негде". У укропских маркетантов печалька - цинковый гроб маловат, кораблик не поместится:
          Лелёк
      2. майор147 Сегодня, 19:08
        Цитата: bouncyhunter
        Привет ! hi
        Цитата: Pirogov
        А можно ещё пукнуть это и дешевле

        И допскорость придаст катерам ... feel

        Если делать это интенсивно, вот только жалко уходящий газ.... lol
        майор147
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:49
          Цитата: майор147
          жалко уходящий газ....

          Надо почаще их пугать - компенсировать потери газа . wassat
          bouncyhunter
  3. sir_obs (Борис) Сегодня, 16:41
    Чук вижу, а Гек где? И че вообще за название, ни одной патриотичной буквы на мове.
    sir_obs
  4. MPN (Павел) Сегодня, 16:42
    Степан Полторак заявил, что Украина вкладывает все силы и средства в возрождение военно-морских сил, но этот процесс очень долгий, а самое главное - затратный.
    а самое главное - затратный на единицу военной продукции. И этого у Украины не отнимешь... Затратность там наиболее высокая, думаю и ВПК Америки в сторонке курит
    MPN
  5. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 16:42
    фигня это , не флот!
    Сандор Клиган
    1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 16:56
      Типичный речной бронекатер. Строят их только для того, чтобы ну хоть что-то было... В море бы я на нем не пошел... Сыкотно однако...
      WATCH_OFFICER
  6. sir_obs (Борис) Сегодня, 16:45
    Цитата: Pirogov
    А можно ещё пукнуть это и дешевле . Мощщщщщщщщщщщ аха ха ха .



    Низя, боевой пук, это уже на грани химоружия.
    sir_obs
  7. kostyanblch (Константин) Сегодня, 16:57
    +4 новых адмирала.
    kostyanblch
  8. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 16:58
    Ну, всё, теперь попробуй кто-нибудь сунься в Чёрное море без разрешения Украины!!! )))
    Barzha
  9. Керенский (Кирилл) Сегодня, 16:59
    6 катеров, экипаж каждого по 5 человек. Вопрос: сколько адмиралов ещё не хватает?
    Керенский
  10. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 17:49
    Почему же лично пан атаман не присутствовал? Это же событие вселенского масштаба. Под это дело можно было бы и пару стаканов опрокинуть!
    Dietmar
    1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 19:41
      После вчерашнего никак в себя не придёт. request
      Васян1971
  11. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:37
    Давеча Петюндер знак на дороге открывал,а тут в Одессе в состав флота были торжественно приняты четыре новых бронекатера проекта 58155 (Гюрза-М), не порядок ,не наливают ?!
    APASUS
  12. Васян1971 (Василий) Сегодня, 19:39
    "... с включением четырех малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) проекта 58155 (Гюрза-М) «Вышгород», «Кременчуг», «Лубны» и «Никополь» в состав военно-морских сил Украины, общее число катеров данного проекта доведено до шести."
    Матереет москитная стая. Мухобойку готовить пора.
    Васян1971
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