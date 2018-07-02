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В ДНР раскрыли тайну «Донбасского метро»
Тактика ведения боевых действий с применением подземных тоннелей, которая активно применяется противоборствующими сторонами на Ближнем Востоке, может быть использована и на территории Донбасса, где противников, чьи подразделения расположены по разные стороны линии соприкосновения, разделяет небольшое расстояние, пишет Российская газета.
В Сети появилось видео использования донецкими ополченцами системы скрытых подземных сооружений в прифронтовой зоне, которые уже получили название «Донбасское метро».
Сообщается, что бойцы интернациональной бригады «Пятнашка», досконально изучив тактику подземной войны в Сирии, дотянули свои тоннели до позиций украинских войск в районе авдеевской «промки». Подземные коммуникации также создаются и на других участках фронта.
Неудивительно, что именно в шахтерской области, где всё еще достаточно специалистов-горняков, обратили внимание на возможность применения подземных ходов в военных целях. За сутки шахтерские бригады проходят около 3 метров. Как следует из видео, донецкие ополченцы к сегодняшнему дню получили «подземный доступ» не только к первой, но и второй линии обороны противника.
В тоннелях запрещается шуметь, чтобы не выдать их местоположения. В тупиковых ветвях сооружения закладывается взрывчатка, которая будет взорвана, если подразделения ВСУ предпримут попытку масштабного наступления.
В Сети появилось видео использования донецкими ополченцами системы скрытых подземных сооружений в прифронтовой зоне, которые уже получили название «Донбасское метро».
Сообщается, что бойцы интернациональной бригады «Пятнашка», досконально изучив тактику подземной войны в Сирии, дотянули свои тоннели до позиций украинских войск в районе авдеевской «промки». Подземные коммуникации также создаются и на других участках фронта.
Неудивительно, что именно в шахтерской области, где всё еще достаточно специалистов-горняков, обратили внимание на возможность применения подземных ходов в военных целях. За сутки шахтерские бригады проходят около 3 метров. Как следует из видео, донецкие ополченцы к сегодняшнему дню получили «подземный доступ» не только к первой, но и второй линии обороны противника.
В тоннелях запрещается шуметь, чтобы не выдать их местоположения. В тупиковых ветвях сооружения закладывается взрывчатка, которая будет взорвана, если подразделения ВСУ предпримут попытку масштабного наступления.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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