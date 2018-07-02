21:15 02 июля
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В ДНР раскрыли тайну «Донбасского метро»

Тактика ведения боевых действий с применением подземных тоннелей, которая активно применяется противоборствующими сторонами на Ближнем Востоке, может быть использована и на территории Донбасса, где противников, чьи подразделения расположены по разные стороны линии соприкосновения, разделяет небольшое расстояние, пишет Российская газета.



В Сети появилось видео использования донецкими ополченцами системы скрытых подземных сооружений в прифронтовой зоне, которые уже получили название «Донбасское метро».


Сообщается, что бойцы интернациональной бригады «Пятнашка», досконально изучив тактику подземной войны в Сирии, дотянули свои тоннели до позиций украинских войск в районе авдеевской «промки». Подземные коммуникации также создаются и на других участках фронта.



Неудивительно, что именно в шахтерской области, где всё еще достаточно специалистов-горняков, обратили внимание на возможность применения подземных ходов в военных целях. За сутки шахтерские бригады проходят около 3 метров. Как следует из видео, донецкие ополченцы к сегодняшнему дню получили «подземный доступ» не только к первой, но и второй линии обороны противника.

В тоннелях запрещается шуметь, чтобы не выдать их местоположения. В тупиковых ветвях сооружения закладывается взрывчатка, которая будет взорвана, если подразделения ВСУ предпримут попытку масштабного наступления.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 27

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  1. РУСС (Максим) Сегодня, 16:48
    А ведь у игиловцев учатся тоннели использовать ,правда до бармалеев их широко использовали и в Вьетнаме
    РУСС
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:02
      Цитата: РУСС
      А ведь у игиловцев учатся тоннели использовать ,правда до бармалеев их широко использовали и в Вьетнаме

      У нас и своих примеров хватает - Первая Мировая, Порт-Артур и Севастополь. smile
      Alexey RA
      1. alexmach (Александр) Сегодня, 17:12
        .... взятие Казани Иваном Грозным...
        Из покон веков при позиционном противостоянии использовалось.
        alexmach
        1. антивирус Сегодня, 19:30
          Как следует из видео, донецкие ополченцы к сегодняшнему дню получили «подземный доступ» не только к первой, но и второй линии обороны противника.

          а парапланы и дельтапланы есть ? -летать в тыл до Павлограда и Славянска
          антивирус
      2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 17:56
        Скоро окопные катапульты,станковые арбалеты,пневматические миномёты пойдут в дело ! fellow
        Nikolaevich I
        1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 18:25
          Цитата: Nikolaevich I
          Скоро окопные катапульты,станковые арбалеты,пневматические миномёты пойдут в дело

          С опозданием вас !

          Ещё в 14м "клятi сепари" выстреливали из "суперрогаток" по укропам гранаты ,в... ГРАНЁНЫХ СТАКАНАХ fellow
          Перед "выстрелом" граната вкладывается в стакан,выдёргивается чека,и "ОГОНЬ !"
          Укропы кричали,что сепары гранаты на 100 м бросают...
          Сепар ДНР
    2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 17:11
      Неудивительно, что именно в шахтерской области, где всё еще достаточно специалистов-горняков, обратили внимание на возможность применения подземных ходов в военных целях. За сутки шахтерские бригады проходят около 3 метров.

      Для справки :

      Горное дело (Шехурдин В. К., Несмотряев В. И.) - 1987 год
      1.10. Темпы проведения горных выработок и формы организации труда в бригаде



      Нормативным документом, определяющим минимальную месячную скорость проведения подземных горных выработок, являются Строительные нормы и правила (СНиП 111-11—77. Правила производства и приемки работ). Проектная и действительная скорость проведения выработки должна быть не менее технической:

      для вертикальных стволов — 55 м/мес;

      для квершлагов и полевых штреков — 70 м/мес;

      для восстающих — 45 м/мес.

      Скоростными проходками обычно считают проходки со скоростью, которая в 1,5 раза превышает техническую. Средние скорости проходки стволов в системе геологии СССР (без учета данных организации ВГО «Союзгеологоразведка») в настоящее время меньше нормативных. Это объясняется тем, что в стволах небольшой площади сечения и глубины нельзя использовать проходческие комплексы, позволяющие иметь скорость проходки, в 2—3 раза превышающую нормативную. За последние годы на отдельных шахтах Кривбасса, например, были достигнуты скорости, превышающие 100 м/мес.

      Ну это,в общем "лирика"... На "передке" нет конечно нет техники,да и условия проходки другие,глина...
      Предполагаю,что грунт на авдеевской промке практически такой же как у нас,и потому задаюсь вопросом : Как же ,вручную,в тяжелейшей глине удаётся давать по 3 метра без БВР ? Как осуществляется "откатка",и куда девают извлечённую "горную массу",дабы не демаскировать участок работ ? Ведь "террикон" должен быть внушительным,учитывая сечение выработки "в свету".
      Задаюсь вопросом,потому что сами копаем,правда окопы и блиндажи, и землица,мать наша,страсть как охоча до наших кровавых мозолей.
      По ходу,и в Вьетнаме и Сирии,грунты полегче.
      Сепар ДНР
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 21:15
        Цитата: Сепар ДНР
        Предполагаю,что грунт на авдеевской промке практически такой же как у нас,и потому задаюсь вопросом : Как же ,вручную,в тяжелейшей глине удаётся давать по 3 метра без БВР ? Как осуществляется "откатка",и куда девают извлечённую "горную массу",дабы не демаскировать участок работ ? Ведь "террикон" должен быть внушительным,учитывая сечение выработки "в свету".
        Задаюсь вопросом,потому что сами копаем,правда окопы и блиндажи, и землица,мать наша,страсть как охоча до наших кровавых мозолей.
        По ходу,и в Вьетнаме и Сирии,грунты полегче.

        Вчера эту информацию "Лелёк" выкладывал, но меня смутило то, что эти ходы могут быть заполнены грунтовыми водами. Если там режим соблюдения тишины, то и насосы для откачки этих вод не подходят. Я конечно в горных делах и метростроях не волоку ни грамма, но как решается эта проблема с водой ума не приложу. Плюс эти, упомянутые вами терриконы или отсыпка грунта реально могут засветить выработки. Хотя по факту - вот даже видео имеется. request
        Ныробский
    3. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 18:41
      А ведь у игиловцев учатся тоннели использовать ,правда до бармалеев их широко использовали и в Вьетнаме
      Аджимушкайские каменоломни — подземные каменоломни в черте города Керчь (названы по посёлку Аджимушкай), где со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких войск.
      72jora72
    4. рич (дмитрий) Сегодня, 19:02
      русс: А ведь у игиловцев учатся тоннели использовать

      Да еще на древнеегипетских фресках изображены подкопы под укрепленные стены, с последующим поджогом в них хвороста, в результате чего происходило оседание земли и разрушение крепостных стен. Так, что ничего не ново под Луной.
      А шахтерам сам Бог велел yes
      рич
  2. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 16:48
    Там не взрывать, а пробираться в тыл и уничтожать нациков, а трофеи домой тащить.
    лаврентий павлович
    1. MPN (Павел) Сегодня, 16:52
      Применение разностороннее, заброска ДРГ (не через мины лазить), минирование, разведка, да много чего... По идее одна только эта информация должна заставить любое передвижение в тылу обеспечивать саперной поддержкой...
      MPN
      1. ученый Сегодня, 17:12
        Цитата: MPN
        да много чего...

        "туннель до Киева доведет " - шахтерская народная поговорка.
        ученый
        1. Комментарий был удален.
    2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 17:13
      Цитата: лаврентий павлович
      пробираться в тыл и уничтожать нациков

      Да,сильно по минным полям проберёшся.
      Сепар ДНР
    3. Семен1972 (Семен) Сегодня, 17:18
      Цитата: лаврентий павлович
      Там не взрывать, а пробираться в тыл и уничтожать нациков, а трофеи домой тащить.

      Что мешает открыто уничтожать нациков? И о каких трофеях идет речь? О мародерстве?
      Семен1972
      1. Skuns Сегодня, 18:20
        Цитата: Семен1972
        Цитата: лаврентий павлович
        Там не взрывать, а пробираться в тыл и уничтожать нациков, а трофеи домой тащить.

        Что мешает открыто уничтожать нациков?

        А вы разве не знаете , кто мешает..? "мировые сми" и кто там контролируют все и Киев том числе давно известно ..Украина это огромный муравейник и пока там ВСЕ не растащат , вплоть до чернозема ..Они от нее не отстанут, да еще когда сбегать будут АЭС могут подорвать и на Россию спишут..Недоставайся ты никому ! Вот ,что страшно..
        Skuns
    4. РУСС (Максим) Сегодня, 18:20
      Цитата: лаврентий павлович
      Там не взрывать, а пробираться в тыл и уничтожать нациков, а трофеи домой тащить.

      А срочники ВСУ это нацики?
      РУСС
      1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 18:48
        Цитата: РУСС
        А срочники ВСУ это нацики?

        Нет на "передке" срочников. Каждый ,контрактник за бабки( в селе работы нет,поеду в Донбасс,паоубиваю).
        И исходя из этого сами решайте нацики ли они,и заслуживают ли снисхождения.
        Сепар ДНР
  3. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 16:55
    А зачем было вообще говорить о том, куда ведут тоннели? Чтобы лишить укроп сюрпризов? Или деза, и пусть копают еще одно Черное море?
    алекс-сп
    1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 17:09
      А зачем было вообще говорить о том, куда ведут тоннели?

      Ну показали некий кусок крытого хода сообщения. Достаточно небольшой. А что делать ВСУ получив такую информацию? Привлекать силы и средства для локализации.
      Керенский
      1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 18:35
        Цитата: Керенский
        Ну показали некий кусок крытого хода сообщения. Достаточно небольшой. А что делать ВСУ получив такую информацию? Привлекать силы и средства для локализации.

        По моему,поверхностному мнению,это "Деза" снятая в "декорациях" какой-либо из многочисленных "дырок"("копанок")...
        А укропы... Что укропы... Им придётся тратить время и ресурсы на выяснение,что ж такого сепары задумали...
        Сепар ДНР
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:44
      Цитата: алекс-сп
      А зачем было вообще говорить о том, куда ведут тоннели?

      Эта инфа способствует обострению у свидомитов энуреза.
      Piramidon
  4. космонафт (космонафт) Сегодня, 17:10
    конечно это страшилка для укропов.
    космонафт
  5. Семен1972 (Семен) Сегодня, 17:17
    которая будет взорвана, если подразделения ВСУ предпримут попытку масштабного наступления.

    Мелко. Если ВСу будут наступать, то из соседнего палисадника появятся точки У, Т80 и другая техника, народ откроет сезон отпусков..проходили уже. Донбасс по военной мощи сравним только с Россией...
    Семен1972
  6. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:21
    Интересная информация,но думаю в эфир выдали ее зря.
    APASUS
    1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 18:39
      Цитата: APASUS
      Интересная информация,но думаю в эфир выдали ее зря.

      Не зря. Ходов НЕТ,а укроп пусть кипешует,и ... сам пытается покопать.
      А глина у нас,что бетон yes
      Что называется : " Убейся АБ стол"
      Сепар ДНР
  7. нивасандер Сегодня, 18:34
    корейские тоннели 1951-53 никакой игил никогда не превзойдет
    нивасандер
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