" СМИ Индии: А давайте наплюём на санкционные угрозы США за контакты с Россией."

Ясно одно. Для обеспечения нашей безопасности американские санкции должны быть проигнорированы. Истребители Су-30МКИ, ракеты БраМос, основная часть боеприпасов либо напрямую поступают из России, либо совместно производятся в Индии. Россия обеспечивает поставку запчастей для вертолётов Ми-17, самолётов МиГ-29, для транспортной авиации, бронетехники. Мы договорились с российским «Камовым» о локализации производства вертолётов на нашей территории. Индия управляет атомной подводной лодкой INS Chakra, находящейся в аренде у России, и обсуждается другие проекты. Москва помогла Нью-Дели построить свою атомную подводную лодку INS Arihant.

Индийская газетаe выходит с материалом автора Аджая Банерджи, который делает обзор перспектив российско-индийских отношений в военно-промышленной сфере. В материале говорится о том, что власти Индии для предотвращения негативного влияния на обороноспособность страны не должны обращать внимания на американские угрозы в плане необходимости соблюдения антироссийских санкций.Банерджи ссылается на военно-промышленные источники, говоря о том, что российско-индийское сотрудничество должно продолжаться как прежде. В статье сообщается, что для Индии 62% нужд военно-промышленного импорта "завязано" на Россию.Из материала В статье отмечается, что США приняли пакет мер CAATSA, который фактически предписывает различным странами свести партнёрство с Россией в сфере торговли вооружениями к нулю.В Индии считают такое давление со стороны США неприемлемым. Ранее индийские власти обратились в Вашингтон с предложением вывести Индию из списка стран, которым "нельзя" торговать с Россией вооружениями (импортировать оружие, военную технику, комплектующие, боеприпасы). В США пока заявляют, что это невозможно. Но Индия "затанцует" любого, а потому уже США должны напрячься.