21:14 02 июля
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СМИ Индии: А давайте наплюём на санкционные угрозы США за контакты с Россией

Индийская газета The Tribune выходит с материалом автора Аджая Банерджи, который делает обзор перспектив российско-индийских отношений в военно-промышленной сфере. В материале говорится о том, что власти Индии для предотвращения негативного влияния на обороноспособность страны не должны обращать внимания на американские угрозы в плане необходимости соблюдения антироссийских санкций.

СМИ Индии: А давайте наплюём на санкционные угрозы США за контакты с Россией


Банерджи ссылается на военно-промышленные источники, говоря о том, что российско-индийское сотрудничество должно продолжаться как прежде. В статье сообщается, что для Индии 62% нужд военно-промышленного импорта "завязано" на Россию.


Из материала:
Ясно одно. Для обеспечения нашей безопасности американские санкции должны быть проигнорированы. Истребители Су-30МКИ, ракеты БраМос, основная часть боеприпасов либо напрямую поступают из России, либо совместно производятся в Индии. Россия обеспечивает поставку запчастей для вертолётов Ми-17, самолётов МиГ-29, для транспортной авиации, бронетехники. Мы договорились с российским «Камовым» о локализации производства вертолётов на нашей территории. Индия управляет атомной подводной лодкой INS Chakra, находящейся в аренде у России, и обсуждается другие проекты. Москва помогла Нью-Дели построить свою атомную подводную лодку INS Arihant.


В статье отмечается, что США приняли пакет мер CAATSA, который фактически предписывает различным странами свести партнёрство с Россией в сфере торговли вооружениями к нулю.

В Индии считают такое давление со стороны США неприемлемым. Ранее индийские власти обратились в Вашингтон с предложением вывести Индию из списка стран, которым "нельзя" торговать с Россией вооружениями (импортировать оружие, военную технику, комплектующие, боеприпасы). В США пока заявляют, что это невозможно. Но Индия "затанцует" любого, а потому уже США должны напрячься.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 16:56
    Индия управляет атомной подводной лодкой INS Chakra, находящейся в аренде у России,
    Взятая в аренду наверное... А то что Индия любого затанцует, это да... только вот басня про муравья и стрекозу...
    MPN
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:09
      СМИ Индии: А давайте наплюём на санкционные угрозы США за контакты с Россией

      Паш , как думаешь : индусы уже подготовили соответствующий документ , где приличными будут только предлоги типа "на" , "в" и прочие ? Или у них ещё не достигнут такой уровень дипломатии ? lol
      bouncyhunter
      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:12
        У них экспромтом не плохо получается... yes Пока ихние инстанции документ проходит (их там бюрократических инстанций на порядок больше чем у нас , по этому и штормит их там так при закупках) , там в документе вычеркивается все кроме указанных тобою предлогов... smile
        MPN
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:17
          Цитата: MPN
          там в документе вычеркивается все кроме указанных тобою предлогов...

          Думаешь ? Если так - зря ...
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 17:21
            Особенности национальной бюрократии... Пашь там взяточничество развито, даже нашим не снилось... Ты думаешь чего так с Су57, ? раздербанили кушь, теперь надо другой придумывать, Ты посмотри какое там разнообразие закупаемой техники... Ни одна логистика ни одной страны такого кощунства не выдержит. Вот и с точки рения логистики, как то вроде к нам их тянет...
            MPN
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:24
              Цитата: MPN
              как то вроде к нам их тянет...

              Проще мозг полоскать привычным "партнёрам" ? wink
              bouncyhunter
              1. MPN (Павел) Сегодня, 17:25
                Цитата: bouncyhunter
                Проще мозг полоскать привычным "партнёрам" ?

                Наверное. sad
                MPN
  2. vlad007 (Владимир) Сегодня, 17:13
    Интересно будет ли Индия в этом году участвовать в "Танковом биатлоне". В прошлом году они привезли два своих Т-90 "Бхишма" и оба угробили, сошли с дистанции, единственная команда, правда все остальные, кроме китайцев и белорусов, выступали на наших танках. "Бхишму" они делают по нашей лицензии, но видимо еще есть чему учиться. Куда же они без нас денутся, по крайней мере в танкостроении.
    vlad007
    1. Касым (Даурен) Сегодня, 18:47
      Танк Арджун-2. Сырой пока и долго мучаются с ним (запустили в производство в 2007). Явно будет дороже российского Т-90. 6,3мил. дол. стоит Арджун-2. Ненадежная ходовка, наверное, поэтому не везут на танк. биатлон. Т-90 в 2008г. решили сделать основным, поэтому ограничили серию Арджуна до ста с лишним штук. hi
      Касым
  3. Керенский (Кирилл) Сегодня, 17:20
    Санкции наносят вред обеим сторонам. США уже распределили свой "мешок" санкций. Теперь, если где-то вводить, надо где-то снимать.
    Керенский
  4. Skuns Сегодня, 18:04
    Индусы ,как дети им очень нравятся красивые блестящие и очень дорогие игрушки военные ..! А русские поставляют , какие то блеклые , но это оружие почему то Запад жутко боится !!! laughing И санкции вводит и вопит на весь мир "не покупайте..." ))) soldier Так что индусы делайте выбор и быстрея , а то Пакистану продадим !!!
    Skuns
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 18:53
      Индусы ,как дети им очень нравятся красивые блестящие и очень дорогие игрушки военные ..! А русские поставляют , какие то блеклые

      А оберточную промасленную бумагу они снимать не пытались?
      рич
      1. Skuns Сегодня, 19:56
        Цитата: рич
        Индусы ,как дети им очень нравятся красивые блестящие и очень дорогие игрушки военные ..! А русские поставляют , какие то блеклые

        А оберточную промасленную бумагу они снимать не пытались?

        Вот это в нашем боевом оружии им очень не нравиться , чистить ветошью и т.д. wassat А оберточная промасленная бумага , это и есть надежность и долговечность ..Консервировать боевую технику и оружие мы умеем..(особенно во времена СССР)! soldier
        Skuns
  5. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:11
    Честно говоря Индия слишком сложный партнер и может оказаться что последние демарши ,есть тонко разыгранная карта на понижение цены. Не думаю что Индия боится США,уж слишком американцы заинтересованы в индусах, в противовес мощи Китаю.
    APASUS
    1. майор147 Сегодня, 19:22
      Тут и другой аспект, как мне видится. Индия не хочет "ложиться" под США, уж очень они не предсказуемые. "Руки выкручивают" по поводу и без повода. Кто даст гарантию, что перейдя лишь на американское, они не станут более подвержены "выкручмванию"?
      майор147
  6. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 18:50
    Угроза применения экономических санкций - это прямое вмешательство в дела суверенной страны, просто "подано" по другому. Но когда амеров волновали такие интимные подробности? ;)
    Tarasios
    1. майор147 Сегодня, 19:25
      Цитата: Tarasios
      Угроза применения экономических санкций - это прямое вмешательство в дела суверенной страны, просто "подано" по другому. Но когда амеров волновали такие интимные подробности? ;)

      Джон Болтон (знаете такого?) О международном праве
      "Большая ошибка - придавать какое-либо значение международному праву, даже если это может показаться соответствующим нашим краткосрочным интересам. В длительной перспективе на международное право ставят те, кто хочет сдержать Соединенные Штаты" (в интервью американскому журналу Insight 2 августа 1999 года).



      майор147
  7. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 18:52
    Цитата: APASUS
    Честно говоря Индия слишком сложный партнер и может оказаться что последние демарши ,есть тонко разыгранная карта на понижение цены. Не думаю что Индия боится США,уж слишком американцы заинтересованы в индусах, в противовес мощи Китаю.

    честно говоря - да, Индию "порядочным и принципиальным партнёром" никак не назовёшь. Беларусь-2, понимаешь, со своей версией хитрож... пардон, "многовекторной" политики ;)
    Tarasios
  8. Васян1971 (Василий) Сегодня, 19:34
    " СМИ Индии: А давайте наплюём на санкционные угрозы США за контакты с Россией."
    Тьфу на них. Тьфу на них ещё раз.
    Васян1971
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