Российский козырь: «белорусский транзит» лишит Украину последних денег
То, от чего на Украине до последнего отмахивались и называли "кремлевской пропагандой", теперь подтверждено немецкими аудиторами: украинская газотранспортная система, через которую Европа получает российский газ, находится в предсмертном состоянии, а денег на ее модернизацию и ремонт нет и не предвидится.
Для Украины это означает потерю транзитных доходов. И не потому, что наша страна его зловредно перекроет, а потому, что Украина сама за десятилетия не вложила ни гривны в модернизацию своей трубы. Впрочем, эта новость плоха для всех. Однако и Россия, и ее европейские покупатели давно просчитали такой исход и озаботились строительством новых газопроводов, идущих в обход Украины.
В первую очередь, речь идет об обеих нитках "Северного потока". Но есть у нас и еще один козырь в рукаве. Незамеченной осталась новость о том, что в ходе последней встречи Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, были подтверждены планы России вложить 3,5 млрд долларов в газотранспортную систему Беларуси, а также нарастить мощности тамошних газовых хранилищ. Это поможет России подстраховаться на случай полного прекращения транзита через Украину.
Для Украины это означает потерю транзитных доходов. И не потому, что наша страна его зловредно перекроет, а потому, что Украина сама за десятилетия не вложила ни гривны в модернизацию своей трубы. Впрочем, эта новость плоха для всех. Однако и Россия, и ее европейские покупатели давно просчитали такой исход и озаботились строительством новых газопроводов, идущих в обход Украины.
В первую очередь, речь идет об обеих нитках "Северного потока". Но есть у нас и еще один козырь в рукаве. Незамеченной осталась новость о том, что в ходе последней встречи Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, были подтверждены планы России вложить 3,5 млрд долларов в газотранспортную систему Беларуси, а также нарастить мощности тамошних газовых хранилищ. Это поможет России подстраховаться на случай полного прекращения транзита через Украину.
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