21:16 02 июля

Российский козырь: «белорусский транзит» лишит Украину последних денег

То, от чего на Украине до последнего отмахивались и называли "кремлевской пропагандой", теперь подтверждено немецкими аудиторами: украинская газотранспортная система, через которую Европа получает российский газ, находится в предсмертном состоянии, а денег на ее модернизацию и ремонт нет и не предвидится.

Для Украины это означает потерю транзитных доходов. И не потому, что наша страна его зловредно перекроет, а потому, что Украина сама за десятилетия не вложила ни гривны в модернизацию своей трубы. Впрочем, эта новость плоха для всех. Однако и Россия, и ее европейские покупатели давно просчитали такой исход и озаботились строительством новых газопроводов, идущих в обход Украины.

В первую очередь, речь идет об обеих нитках "Северного потока". Но есть у нас и еще один козырь в рукаве. Незамеченной осталась новость о том, что в ходе последней встречи Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, были подтверждены планы России вложить 3,5 млрд долларов в газотранспортную систему Беларуси, а также нарастить мощности тамошних газовых хранилищ. Это поможет России подстраховаться на случай полного прекращения транзита через Украину.




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Комментарии 5

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  1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 18:52
    Педро остаётся теперь только в петлю! Или переходить на демократический-гороховый газ!
    Сидор Лютый
    1. народник (юрий) Сегодня, 19:01
      Не есть ли это обмен "шила на мыло" или от одного "хорошего" друга к другому такому же. Видимо, некуда Газпрому деваться.
      народник
    2. антивирус Сегодня, 19:19
      кенгурятину выращивать --прибыльнее , чем газ гнать

      еще поплачем перед порогом кохловских поставщиков мяса

      а нам 2000 заводов построить, кроме трубы, слабо?
      антивирус
      1. Vard Сегодня, 19:48
        Капитализация Газпрома 60 миллиардов долларов ближайшие три года компания будет работать в убыток...
        Vard
      2. Dart2027 Сегодня, 20:00
        Цитата: антивирус
        а нам 2000 заводов построить, кроме трубы, слабо?

        http://ruspravda.info/V-Rossii-za-god-poyavilos-d
        o-450-novih-tsehov-i-zavodov-2267.html
        Dart2027
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