В Китае заявили о создании лазерного ружья

В Китае объявили о создании лазерного ружья. Новое ружье, получившее название ZKZM-500, разработчики относят к классу оружия нелетального воздействия, предназначенного для поражения целей на дальности до 800 метров, пишет китайское издание South China.По заявлению разработчиков из Сианьского института оптики и точной механики, излучения ружья ZKZM-500 хватает для быстрого обугливания поверхностного слоя кожи, а также поджигания одежды на противнике. Весит такое ружье три килограмма и будет питаться от перезаряжаемой литиевой аккумуляторной батареи, заряда которой хватит на более 1000 двухсекундных "выстрелов". Также отмечается, что новые компактные устройства способны нанести такой же ущерб, как и большие лазерные пушки на грузовиках. Других подробностей конструкции и ТТХ не раскрываются. Единственное, что еще опубликовали китайские СМИ, это то, что мощность ружья можно регулировать, чтобы, например, "сделать дырку в бензобаке и поджечь горючее".Разработчики уже заявили о готовности нового оружия к серийному производству, что и будет сделано в ближайшее время. Как пишет газета, предполагается, что первые экземпляры нового лазерного ружья ZKZM-500 нелетального воздействия, поступят на вооружение контртеррористических подразделений.