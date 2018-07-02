21:15 02 июля
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В Китае заявили о создании лазерного ружья

В Китае объявили о создании лазерного ружья. Новое ружье, получившее название ZKZM-500, разработчики относят к классу оружия нелетального воздействия, предназначенного для поражения целей на дальности до 800 метров, пишет китайское издание South China.

В Китае заявили о создании лазерного ружья


По заявлению разработчиков из Сианьского института оптики и точной механики, излучения ружья ZKZM-500 хватает для быстрого обугливания поверхностного слоя кожи, а также поджигания одежды на противнике. Весит такое ружье три килограмма и будет питаться от перезаряжаемой литиевой аккумуляторной батареи, заряда которой хватит на более 1000 двухсекундных "выстрелов". Также отмечается, что новые компактные устройства способны нанести такой же ущерб, как и большие лазерные пушки на грузовиках. Других подробностей конструкции и ТТХ не раскрываются. Единственное, что еще опубликовали китайские СМИ, это то, что мощность ружья можно регулировать, чтобы, например, "сделать дырку в бензобаке и поджечь горючее".


Разработчики уже заявили о готовности нового оружия к серийному производству, что и будет сделано в ближайшее время. Как пишет газета, предполагается, что первые экземпляры нового лазерного ружья ZKZM-500 нелетального воздействия, поступят на вооружение контртеррористических подразделений.

Использованы фотографии: http://www.scmp.com/frontpage/international
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Комментарии 35

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  1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 18:16
    А прицел-то с маховичками поправок. На ветер?
    Керенский
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 18:19
      Цитата: Керенский
      А прицел-то с маховичками поправок. На ветер?

      Прицел как у Хана Соло на бластере laughing
      РУСС
      1. SAG (Сергей) Сегодня, 19:33
        излучения ружья ZKZM-500 хватает для быстрого обугливания поверхностного слоя кожи, а также поджигания одежды на противнике.

        Вобщем чтобы разозлить хватит, можно ещё транслировать "творчество" бибера и фэйса через громкоговорители. Война по-китайски... request
        SAG
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 19:52
          Надо на Ali заказать, поиграться.
          maxim947
    2. MPN (Павел) Сегодня, 18:19
      Цитата: Керенский
      А прицел-то с маховичками поправок. На ветер?

      laughing На солнечный ветер... yes
      MPN
      1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 18:25
        предназначенного для поражения целей на дальности до 800 метров

        Ещё деривацию придётся учитывать. Таблицы неплохо бы глянуть....
        Керенский
        1. MPN (Павел) Сегодня, 18:31
          Цитата: Керенский
          Ещё деривацию придётся учитывать. Таблицы неплохо бы глянуть....

          laughing Не смешите..., аж до слез. laughing Думаете что там и ствол с нарезными линзами?
          MPN
          1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 18:52
            Думаете что там и ствол с нарезными линзами?

            Конечно! И пенал с принадлежностями в прикладе, маслёнка в сумке.
            Мы тут сейчас все их секреты -то раскроем! А то иш, изобретатели выискались! Про крепление неотъёмного штыка молчат. Про второй номер - подносчик батареек, тоже ни слова. Ну колёса и щиток, понятно от Максима....
            Керенский
            1. MPN (Павел) Сегодня, 18:54
              Интересен калибр и направление нарезов на линзах... winked
              MPN
              1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 19:00
                Интересен калибр и направление нарезов на линзах...

                Калибр зависит от типа батареек, а количество и направление нарезов строго по Фэн-Шую.
                Керенский
                1. MPN (Павел) Сегодня, 19:17
                  Спасибо! Развеяли мои сомнения. wink
                  MPN
              2. san4es Сегодня, 19:38
                Цитата: MPN
                Интересен калибр и направление нарезов на линзах... winked

                ...Есть вариант с глушителем

                san4es
                1. MPN (Павел) Сегодня, 19:42
                  Цитата: san4es
                  Есть вариант с глушителем

                  Дааа Китай, есть Китай, ума не приложу, чего им противопоставить... laughing
                  MPN
                  1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:44
                    Воздушно космический бомбардировщик - вот что можно Китаю противопоставить.
                    Вадим237
                  2. san4es Сегодня, 19:46
                    Цитата: MPN
                    ...чего им противопоставить... laughing

                    what ...Только дымы, справятся со светом...Или зеркальный щит yes
                    " (Из перевода)
                    1 июля англоязычное издание South China morning Post сообщило со ссылкой на китайских исследователей, занимающихся проектами лазерных пушек, что Китай успешно разработал лазерную пушку с дальностью действия в тысячу метров.В докладе говорится, что Тип портативной лазерной пушки был ZKZM-500, характеризуется как "нелетальное" оружие.Согласно новостям, он может произвести нагой глаз не может увидеть луч, эти лучи могут прорезать застеклять, водящ к людской коже и волокнистой углероживанию ткани”немедленному."Отчеты цитируют лазерное оружие ученых, что лазерная пушка может сжечь одежду в мгновение ока, и если кто-то носит горючий материал, человек будет загораться.В докладе также цитируется исследователь, участвующий в исследовании и испытании прототипа пистолета, как говорят, боль, вызванная лазерной пушкой, невыносима.Исследователь работал в Сианьском Институте оптики и точной механики китайской Академии наук.Сообщается, что лазерная пушка готова к массовому производству, когда вооруженная полиция будет использоваться в качестве контртеррористической и спасательной заложников и так далее.Согласно сообщениям, Китай смог иметь такое большое развитие в области лазерной пушки, потому что Китай в 2015 году для машинного лазерного оружия увеличил бюджет в 20 юаней.И эта сфера не привлекла внимание США и Запада, и не будет обеспечить бюджет для этой области.В последние годы США неоднократно жаловались на то, что он был атакован лазерным оружием из китайских военных баз в ключевых областях, таких как Индийский океан и Южно-китайское море.В июне 2018 года, команда Соединенных Штатах Индии заявил, что американские военные летчики в Восточно-Китайском море были подвергнуты лазерной“атаке”со стороны Китая.И сказал, что это похоже на 2018" 2 июл. 2018 г.
                    san4es
                    1. MPN (Павел) Сегодня, 19:49
                      Цитата: san4es
                      Только дымы, справятся со светом...Или зеркальный щит

                      Дымы желательно наверное цветные? smile А с зеркалами интересно, как вот таким оружием в зеркальной комнате заложников освобождать? wink И вот навеяло "Алиса в зазеркалье" Там оно как работает? what
                      MPN
                      1. san4es Сегодня, 19:52
                        Цитата: MPN
                        ...А с зеркалами интересно, как вот таким оружием в зеркальной комнате заложников освобождать?,

                        stop Нельзя!..Рикошеты неминуемы laughing (если не разбить зеркала)
                        san4es
      2. Zubr Сегодня, 19:07
        Ага волну сдувает... smile
        Zubr
    3. Antidote (Павел) Сегодня, 18:33
      Прицел съёмный, а значит погрешность при следующей сборке, крутили для пристрелки - всё верно.
      Antidote
      1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 18:45
        Прицел съёмный, а значит погрешность при следующей сборке

        Ну да, для чистки и смазки. Шомпола не вижу. А вообще сейчас прицелы устанавливаются очень точно, могучие кронштейны им тут не нужны, - отдачи-то нет. Да и при играх с лазером - только телеметрика. Значит маховички не нужны. Давно уже есть приборчики, которые автоматически обшаривают свой сектор с шагом в 2 см. Как раз от любителей оптикой шарить.
        Керенский
    4. рич (дмитрий) Сегодня, 18:36
      В Китае объявили о создании первого лазерного ружья.

      Как опять? А ZKZM-300?
      рич
  2. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 18:19
    Скоро клонов начнут шлёпать и джедаев! laughing
    Dzafdet
  3. faiver (Андрей) Сегодня, 18:24
    туфта, на сколько я понимаю
    faiver
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:27
      Оружие болевого воздействия.
      Вадим237
      1. devis (Игорь) Сегодня, 19:35
        Цитата: Вадим237
        Оружие болевого воздействия

        Нет ,новая версия эпилятора.
        devis
        1. Totah155 (Alex) Сегодня, 19:57
          Цитата: devis
          Цитата: Вадим237
          Оружие болевого воздействия

          Нет ,новая версия эпилятора.

          Но не для блондинок
          Totah155
  4. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 18:26
    Вспоминается незабвенное: "Все, что Вам надо, можете заказать по телефону. И получить по телевизору".
    Слабо верится в такое "нелетальное", которое способно прожечь дырку в металле. Человека тоже может прожечь, наверное. Если он все это время (2 сек.) на месте неподвижно стоять будет. Главное, чтобы руки стрелка не дрожали, а то на "цели" такой фигурный узор появится ...
    Rostislav
    1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 18:56
      Человека тоже может прожечь, наверное.

      Смотря во что одет. Ещё когда костюмчики с задымлением делались. Для уменьшения поражающих факторов ядерного взрыва. Сейчас поди и не носит никто, сеточка такая в виде куртки и штанов.
      Керенский
  5. Skuns Сегодня, 18:50
    В Китае объявили о создании лазерного ружья.

    Помнится во времена СССР (когда был конфликт на границе с Китаем" ) , такой слух ходил ,что когда они полезли к нам их лазером пожгли ..И такие слухи упорно ходили и долгое время , а потом Китай резко успокоился ! Хотя их там "Градами " накрыли , но все же дыма без огня не бывает..
    Skuns
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:30
      Цитата: Skuns
      В Китае объявили о создании лазерного ружья.

      Помнится во времена СССР (когда был конфликт на границе с Китаем" ) , такой слух ходил ,что когда они полезли к нам их лазером пожгли ..И такие слухи упорно ходили и долгое время , а потом Китай резко успокоился ! Хотя их там "Градами " накрыли , но все же дыма без огня не бывает..

      "Я расскажу о вопиющем факте:
      На берегах Амура, средь полей
      Попался наш простой советский трактор
      В прицел шести китайских батарей.

      Ударил залп, снаряды полетели,
      Но тракторист был парень с головой:
      Он жмёт педаль - и вот не видно цели
      В поставленной завесе дымовой.

      А трактор взмыл над милой стороною
      И в тот же миг агрессору в ответ,
      Чтоб постерёгся нас пугать войною
      Ударил залп тактических ракет.

      А тракторист наш, капитан Литвинов,
      Взглянул на карту и включил форсаж,
      Спокойно отбомбился над Пекином
      И заложил на родину вираж.

      Он над Амуром выключил реактор,
      Чтоб не пугать родных овец и коз.
      Пронёсся в небе наш советский трактор
      На дозаправку в свой родной колхоз.

      И, если враг опять предпримет меры,
      Чтоб помешать собрать нам урожай,
      Приказом Агропром СССР-а
      У нас на поле вылетит комбайн
      (С вертикальным взлётом)."

      А вот стихи из заметки газеты "Тихоокеанская вахта"
      "Когда родной колхоз был занят важным делом -
      Посеять на полях гречиху поскорей
      Советский мирный трактор подвергся артобстрелу
      Шести крупнокалиберных китайских батарей.

      Он отстегнул прицеп и запустил локатор,
      Работу автоматики проверил поскорей.
      Ответил тракторист одним могучим залпом
      И уничтожил шесть китайских батарей.

      А после, слив бензин и разогнав реактор,
      Он быстро допахал гречиху и овёс.
      Поднялся в небеса советский мирный трактор
      И полетел обратно в свой родной колхоз.

      А после, в интервью какой-то из редакций,
      Наш бригадир сказал, как будто невзначай
      Что в случае повторения подобных провокаций
      На поле вместо трактора мы выпустим комбайн."
      андрей юрьевич
      1. Skuns Сегодня, 20:00
        Ну хватит смешить , просто вспомнил ...))))
        Skuns
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 19:19
    Насчёт дыр в бензобаке - не знаю, а во ослепнуть от такого ружьишка - это запросто.
    Горный стрелок
  7. Васян1971 (Василий) Сегодня, 19:31
    " По заявлению разработчиков из Сианьского института оптики и точной механики, излучения ружья ZKZM-500 хватает для быстрого обугливания поверхностного слоя кожи..."
    Садюги! Думаю, кого поймают с таким ружжом, будут жечь заживо...
    Васян1971
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:47
      Лучше уж винтовка стреляющая калёным железом.
      Вадим237
  8. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 21:09
    Создано из тысячи лазерных указок?
    pafegosoff
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