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Это флаг моей Родины! Майданного активиста за флаг СССР "переехали" в Кривом Роге
В украинском Кривом Роге пострадал «активист», который оказался возмущён тем, что за лобовым стеклом автомобиля одного из местных водителей закреплён флаг СССР. «Активист» решил сообщить о «страшном преступлении» в полицию, заявив, что владелец автомобиля «нарушает закон о декоммунизации».
Криворожский автомобилист, машина которого в тот момент стояла на парковке, объяснил 24-летней жертве майданного образования, что флаг СССР – это флаг его Родины, страны, в которой он родился, и в рядах Вооружённых сил которых проходил военную службу, а потому снимать он его не собирается.
Заявление автомобилиста публикует УНИАН:
Когда «активист» стал откровенно досаждать своими нелепыми претензиями, владелец автомобиля просто сел в автомобиль и завёл двигатель. Тогда представитель «онижедетей» Украины бросился преграждать ему путь с криками «надо ждать полицию». Владелец автомобиля ждать не стал и спокойно уехал. Теперь тот же «активист» утверждает, что ему «переехали ногу».
В социальных сетях на Украине - привычное разделение общественного мнения. Одни требуют найти и покарать владельца авто с советским флагом за лобовым стеклом. А другие отмечают примерно следующее: «Всего лишь ногу? Лучше бы переехал этому его пустую голову!»
Криворожский автомобилист, машина которого в тот момент стояла на парковке, объяснил 24-летней жертве майданного образования, что флаг СССР – это флаг его Родины, страны, в которой он родился, и в рядах Вооружённых сил которых проходил военную службу, а потому снимать он его не собирается.
Заявление автомобилиста публикует УНИАН:
Отстань от меня! Автомобиль - это моя частная собственность.
Когда «активист» стал откровенно досаждать своими нелепыми претензиями, владелец автомобиля просто сел в автомобиль и завёл двигатель. Тогда представитель «онижедетей» Украины бросился преграждать ему путь с криками «надо ждать полицию». Владелец автомобиля ждать не стал и спокойно уехал. Теперь тот же «активист» утверждает, что ему «переехали ногу».
В социальных сетях на Украине - привычное разделение общественного мнения. Одни требуют найти и покарать владельца авто с советским флагом за лобовым стеклом. А другие отмечают примерно следующее: «Всего лишь ногу? Лучше бы переехал этому его пустую голову!»
Использованы фотографии: voenpro.ru
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