21:14 02 июля
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Это флаг моей Родины! Майданного активиста за флаг СССР "переехали" в Кривом Роге

В украинском Кривом Роге пострадал «активист», который оказался возмущён тем, что за лобовым стеклом автомобиля одного из местных водителей закреплён флаг СССР. «Активист» решил сообщить о «страшном преступлении» в полицию, заявив, что владелец автомобиля «нарушает закон о декоммунизации».

Криворожский автомобилист, машина которого в тот момент стояла на парковке, объяснил 24-летней жертве майданного образования, что флаг СССР – это флаг его Родины, страны, в которой он родился, и в рядах Вооружённых сил которых проходил военную службу, а потому снимать он его не собирается.

Это флаг моей Родины! Майданного активиста за флаг СССР "переехали" в Кривом Роге



Заявление автомобилиста публикует УНИАН:
Отстань от меня! Автомобиль - это моя частная собственность.


Когда «активист» стал откровенно досаждать своими нелепыми претензиями, владелец автомобиля просто сел в автомобиль и завёл двигатель. Тогда представитель «онижедетей» Украины бросился преграждать ему путь с криками «надо ждать полицию». Владелец автомобиля ждать не стал и спокойно уехал. Теперь тот же «активист» утверждает, что ему «переехали ногу».

В социальных сетях на Украине - привычное разделение общественного мнения. Одни требуют найти и покарать владельца авто с советским флагом за лобовым стеклом. А другие отмечают примерно следующее: «Всего лишь ногу? Лучше бы переехал этому его пустую голову!»

Использованы фотографии: voenpro.ru
62

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Комментарии 91

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  1. Гардамир Сегодня, 18:15
    И опять во всём виновата Украина. А то что на полк с Красным флагом в Перми кажется не пустили, это как?
    Гардамир
    1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 18:23
      Цитата: Гардамир
      А то что на полк с Красным флагом в Перми кажется не пустили

      когда кажется - креститься надо!
      Сандор Клиган
      1. Гардамир Сегодня, 18:28
        когда кажется - креститься надо!
        А так?
        Гардамир
        1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 18:38
          Цитата: Гардамир
          А так?

          это беспредел
          Сандор Клиган
          1. майор147 Сегодня, 19:01
            Цитата: Сандор Клиган
            Цитата: Гардамир
            А так?

            это беспредел

            Это не есть государственная политика. Кому то в Перми голову перегрело....
            майор147
            1. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 20:24
              это именно что государственная антисоветская политика. Мы и Украина одинаковые, не надо заблуждаться. Стадии разные вся разница.
              Евгений Стрыгин
              1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 20:39
                Цитата: Евгений Стрыгин
                это именно что государственная антисоветская политика

                fool
                Василенко Владимир
                1. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 20:55
                  что писать уже не умеем? картинки в ходу?
                  Евгений Стрыгин
            2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:40
              Тут по моему у полиции заклинило...Понаберут от пивного ларька всякий сброд..
              Цитата: майор147
              Цитата: Сандор Клиган
              Цитата: Гардамир
              А так?

              это беспредел

              Это не есть государственная политика. Кому то в Перми голову перегрело....
              210окв
        2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 19:15
          Цитата: Гардамир
          когда кажется - креститься надо!А так?

          Им не объяснили то, что после реформирования милиции в полицию, полицейский не означает - полицай, а судя по их действиям - "Молодую Гвардию" они если и читали, то с сочувствием к полицаям - типа "свои". Но надо заметить то, что тут "неправильно мотивированных" полицейских как в Перми единицы, в то время когда на Уркаине таких миллионы.
          Ныробский
          1. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 20:35
            НЕ ЗВЕЗДИ, ныробский!
            Некий чудак на букву м создал ситуацию в одном отдельно взятом городе. Не нашлось нормальных людей, чтобы при..., ну кретина, короче, привести в чувство!
            Vlad.by
        3. 30 вис (Юрий) Сегодня, 20:53
          Rакая дичь и чушь! В Севастополе на 9 мая были флаги СССР , флагb Победы , шли с флагами с портретом Сталина ... флаги России , у Вас там в вашей Перми больные на голову , или вы блефуете!? Вы ,извините ,но ложь в Ваших словах,явная ложь!
          30 вис
    2. консерватор (Александр) Сегодня, 18:25
      Гардамир ты тут зарегистрирован уже 5 лет

      расскажи чего ты добился в своей жизни, каких успехов за те 5 лет, что ты стенаешь тут о том, что Путин ничего не сделал, что жизнь в стране только стала хуже?

      Ты хотя бы жизнь возле подъезда за эти 5 лет улучшил?

      Может сменил работу на более высокооплачиваемую?

      Очень интересно чем ты жил эти 5 лет, пока я читаю тут твои слезы.

      Ради интереса, сколько ты посещал субботников за эти 5 лет?

      А вот про коррупцию ты стенаешь, из темы в тему - вот сколько раз за 5 лет у тебя вымогали взятку и ты писал по этому поводу заявление? Ты же не дашь такому молча взятку, я знаю. Ты борец. Расскажи про борьбу. Скольких коррупционеров ты прижал ногтем к полу, дав на них показания?

      Хочу прочитать рассказ как ты выживаешь вопреки. С этой медициной, грабительскими налогами, нищенской пенсией и еще кучей ужасных вещей в этой тирании

      Мне кажется ты скоро начнешь писать свою версию книги про Борьбу)
      консерватор
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 18:33
        Им нельзя работать на субботниках. Потому что всё идёт в карманы олигархов.
        Им вообще нельзя работать.
        Mestny
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 18:35
          такие совестливые ребята как Гардамир, Сварог и прочие - вызывают во мне умиление

          консерватор
          1. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 20:30
            да ты сам умильный как никто другой. Можно хоть на голове прыгать - подняли срок пенсии? Поддерживаю! промышленность сдыхает? да вы просто не умеете работать! ...
            Ты как в целом в себе вообще? Охранители-черносотенцы не так давно были - всего век назад. Ничему история не учит?
            Евгений Стрыгин
        2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 21:00
          Помню таких и знаю -" пускай работает железная пила ! Не для работы меня мама родила ! Дзин ,брын одын струна ,я хозяин вся страна! "
          30 вис
      2. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 18:37
        А в чем Гардемарин не прав? У человека болит душа за страну, за детей, за стариков. Разве это плохо? Раньше это называлось гражданская позиция. Можно быть и с хорошими деньгами, но все равно переживать за справедливость. Мы же не на диком западе живем. У нас ментальность другая. Это у них - грабанул почтовый поезд, взял мешок баксов, и все окей (я шучу, и в США много отличных людей). А Вы, уважаемый консерватор, пытаетесь всем доказать, что типо "все хорошо". Ну есть временные трудности, а так полный шоколад. Я с Вами согласен, что пока может быть еще и не совсем плохо, может быть еще хуже, гораздо хуже. Олигархическая система добром не кончит. Пострадаем мы с Вами, все. Ну, естественно, те, кто рванут отсюда к своим виллам, счетам этого избегут. Ну Вы понимаете.
        Старый Хрен
        1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 19:21
          Цитата: Старый Хрен
          А в чем Гардемарин не прав? У человека болит душа за страну

          Судя по всему, страна его Уркаина, а душа его почему то болит исключительно здесь.
          Ныробский
          1. Гардамир Сегодня, 19:37
            Судя по всему, страна его Уркаина, а душа его почему то болит исключительно здесь.
            А ваша Родина где7 Только не говорите, что Россия. Вы как верный сторонник Горбачёва-Ельцина отказались от своей Родины. Те ради власти страну поделили, а вы и рады. И всё продолжилось потом, подарок Норвегии, подарок Китаю. Мечта о замирении с Японией. Вроде бы и Крым наш, но патриот Греф не признаёт (пользуетесь карточкой Сбербанка?)И почему присоединение Крыма вызвало столько смертей на Донбассе? Или вы настолько глупы, что скажете, что это не связано. И почему человек написавший на коленке мирный план, больше не интересуется делами На Украине? Только я почему то считаю, что Украина наша. Просто нам выдёргивают такие новости.
            Гардамир
            1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 20:50
              Цитата: Гардамир
              А ваша Родина где7 Только не говорите, что Россия.

              РСФСР в СССР, а ваша УССР в СССР.
              Цитата: Гардамир
              Вы как верный сторонник Горбачёва-Ельцина отказались от своей Родины. Те ради власти страну поделили, а вы и рады.
              Неправда ваша, не рад. С глубоким прискорбием сожалею о распаде СССР, но не потому что отошли "братские" республики, а потому что рухнула система равновесия сил в мире, что обернулось сплошными войнами и гибелью миллионов человек по прихоти США. Ваши побратимы(земляки) вна Уркаине во время референдума по сохранению СССР кстати голосовали за выход из союза и реально праздновали свалившуюся на их голову незалежность благодаря Ельцину, Кравчуку и Шушкевичу. Чего то вы, как сторонник Кравчука, не вписали его в стройный ряд упомянутых вами персон Горбачова и Ельцина? Родина на тот момент была общая, а вы почему то усердно дистанцируетесь пытаясь переложить вину исключительно на Россию.
              Цитата: Гардамир
              И всё продолжилось потом, подарок Норвегии, подарок Китаю. Мечта о замирении с Японией.

              Мимо цели))) На ту часть Баренцевого моря переданного Норвегии суверенитет России никогда не распространялся, равно как и не было суверенитета Норвегии. Территориальный спор длился ещё со времён СССР. После подписания договора о передаче упомянутого вами участка, у России появилась возможность подать заявку на 1 млн.200 тыс.км. арктического шельфа, что без чёткого разграничения границ между РФ и Норвегией сделать было не возможно и согласно Конвенции ООН по морскому праву, эту заявку никто бы не взялся рассматривать. Протянув кота за хвост ещё несколько лет, РФ вообще бы могла просто наблюдать как без её участия этот шельф поделили бы другие игроки, поскольку углеводородов там весьма прилично. Шпицберген, Штокман и месторождения так и остались для Норвегии вне досягаемости, что закреплено договором. Так что уважаемый, вы слышали звон, а в суть темы вникнуть время не нашли и сеете недостоверную информацию. Впрочем вот вам ссылка для того, что бы вы могли ликвидировать свою неграмотность в данном вопросе.
              http://voprosik.net/zachem-na-samom-dele-otdali-s
              helf-barenceva-morya/
              Что касается Китая и Японии то тут вы тоже не совсем в теме.
              Цитата: Гардамир
              Вроде бы и Крым наш, но патриот Греф не признаёт (пользуетесь карточкой Сбербанка?)

              С 1 июля должны работать в Крыму, об этом ещё в мае писали. За темой не слежу, может быть и в данном случае ваша претензия устарела как минимум на сутки)))
              Цитата: Гардамир
              И почему присоединение Крыма вызвало столько смертей на Донбассе? Или вы настолько глупы, что скажете, что это не связано.

              Ну как же не связано? Очень даже связано. Ваши побратимы начали войну против мирного населения на Донбассе, что бы оно не пошло по Крымскому сценарию. Почему там не было культурных зелёных человечков, вы можете узнать подняв бюллетени референдума и увидеть существенную разницу в том, что Крым голосовал за то что бы быть российским, а ЛДНР голосовали за независимый от Уркаины статус, но не за вхождение в состав России.
              Цитата: Гардамир
              И почему человек написавший на коленке мирный план, больше не интересуется делами На Украине?

              Ну так уж и не интересуется))) Вот на медни будут с Трампом решать что с этой территорией делать, причём будут решать без представителей Уркаины, которых в связи с полной утратой суверенитета уже вообще никто ни о чём не спрашивает.
              Цитата: Гардамир
              Только я почему то считаю, что Украина наша.

              Ну ваша и ваша, кто же вам запретит так считать. hi
              Ныробский
              1. Гардамир Сегодня, 21:11
                но не потому что отошли "братские" республики
                да? А потом отойдут снова братские республики Татарстан, Чечня, Эвенкия, опять скажете пофик-нафик?
                Ваши побратимы
                Когда у оппонента заканчиваются аргументы начинается приклеивание ярлыков. Ак а чО, сам От я вятскОй. На Украине бывал, когда практику проходил в Севастополе, оттуда посылали ещё в Геническ. Вот и вся моя украинность.
                Гардамир
        2. Грибок (Витёк) Сегодня, 20:40
          Он стрелочнмк понимаете? К тому же рагуль оказался ваш гардемарин.
          Грибок
      3. Гардамир Сегодня, 18:38
        хотя бы жизнь возле подъезда за эти 5 лет улучшил?
        Мне кажется вы заблудились во времени. Или вы пишите из Советского Союза. Субботники, работа у подъезда это всё в прошлом. А чтобы жизнь улучшить, надо не у подъезда работать, а вписываться в рынок, ну как Чубайс, Шувалов или хотя бы Сердюков. Те кто, как вы пишите "добился" тем некогда на сайте сидеть, сколько всего не пиленного в стране.
        И кстати о регистрации. Как вы за полтора месяца, не особенно утруждая себя комментариями, так прокачали себе рейтинг.?
        Гардамир
        1. Грибок (Витёк) Сегодня, 19:07
          Ты стрелочник. Таких в обществе не уважают.
          Грибок
          1. solzh (Сергей) Сегодня, 19:36
            А таких как ты, оскорбляющих и обвиняющих других без причины, в обществе называют: субъектом с ущербной личностью.
            solzh
          2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 20:42
            Цитата: Грибок
            Таких в обществе не уважают.

            в обществе зеков и тех кто по понятиям живет, вы один из них?
            Сандор Клиган
        2. Грибок (Витёк) Сегодня, 19:22
          Почему плачешь всё время?
          Грибок
        3. консерватор (Александр) Сегодня, 19:29
          . Как вы за полтора месяца, не особенно утруждая себя комментариями, так прокачали себе рейтинг.?


          даже не знаю как его качать, где смотреть и для чего он нужен. Если ты переживаешь о моих погонах - то не переживай. Я не буду пользоваться тут служебным положением, что бы сгноить тебя в казематах ВО
          консерватор
          1. Гардамир Сегодня, 19:43
            даже не знаю как его качать
            Просто вы сами начали разговор про 5 лет.
            Гардамир
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 19:44
              ну ты как появился так и начал стонать о жизни плохой. писать что скоро революция, что вот сейчас вот скоро и начнется.

              я и решил посмотреть сколько ты лет собираешься и глянул на дату твоей регистрации.

              Терпение у тебя превосходное) красава

              Главное же самообладание
              консерватор
              1. Гардамир Сегодня, 20:09
                писать что скоро революция, что вот сейчас вот скоро и начнется.
                Это ложь! Такого я писал и не говорил нигде.
                А то вы как в анекдоте, пока я брился в ванной, жена что-то спросила, сама себе ответила, сама обиделась. Так и вы сами за меня всё придумали. сами ответили.
                Гардамир
                1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:42
                  Цитата: Гардамир
                  писать что скоро революция, что вот сейчас вот скоро и начнется.
                  Это ложь! Такого я писал и не говорил нигде

                  Да ну? А если найду? wink
                  Гардамир, Вы, как всегда, технично съехали с темы, мои аплодисменты.
                  Вам был задан вопрос, и вопрос очень правильный:
                  Цитата: консерватор
                  расскажи чего ты добился в своей жизни, каких успехов за те 5 лет, что ты стенаешь тут о том, что Путин ничего не сделал, что жизнь в стране только стала хуже?

                  Присоединяюсь к камраду консерватор - мне бы тоже было очень интересно услышать, что полезного Вы за это время сделали. Для страны, для окружающих, для себя - безразлично.
                  Что? Конкретно - вот это, это и вот это еще?
                  Ваши выступления на ВО - не упоминать, они... общеизвестны laughing
                  Голован Джек
                  1. Меченосец (Николай) Сегодня, 20:48
                    [quote=Голован Джек]что полезного Вы [/quote]
                    сделали[/quote]
                    Кроме досужего трепа в ВО обсуждая и осуждая всех и вся?
                    С себя начните,деятель ,неоцененный Отечеством.
                    Меченосец
                    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:50
                      Цитата: Меченосец
                      Меченосец

                      Вы сегодня за Гардамира? Вопрос к нему wink
                      Голован Джек
      4. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 19:01
        Цитата: консерватор
        Может сменил работу на более высокооплачиваемую?

        Значится так... Исходя из моих представлений о выборе профессии,что называется "по душе", категорически не приемлю вашу позицию "гонки за рублём"...
        Иначе выйдет как у шансонье Новикова :
        "Я поменяю тысячу профессий,
        как папа мой,менял когда-то жён"

        Всё ли баблом оценивается в этой жизни ?
        Сепар ДНР
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 19:31
          Всё ли баблом оценивается в этой жизни ?


          парень хочет яхту как у олигархов. я вот спрашиваю как он идет к этой мечте. а то сейчас он лишь хочет отнять у них и поделить.

          И я не про бабло. Я про самореализацию этого персонажа.

          Добился ли он успехов в деле, за которое болит его душа
          консерватор
      5. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 19:15
        18:25 ↑ Новый
        Гардамир ты тут зарегистрирован уже 5 лет
        расскажи чего ты добился в своей жизни, каких успехов за те 5 лет, что ты стенаешь тут о том, что Путин ничего не сделал, что жизнь в стране только стала хуже?
        Думаю,что ты тут зарегистрирован не меньшее количество лет,только работаешь под разными никами..так,Санек?
        Может поделишься, чего нажил в своей жизни за ,,безкорыстную,, поддержку режима?
        ДЕДПИХТО
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 19:24
          Может поделишься, чего нажил в своей жизни за ,,безкорыстную,, поддержку режима?


          делиться? с тобой?)

          Я могу точно сказать - что всё, что я нажил - у меня не украли.

          Все что я не нажил - виноват не Медведев - а я сам.

          А ты тоже тут кстати со стажем. рассказывай кто у тебя виноват в твоей жЫзни?

          И я в отличии от тебя не пинаю на режим за то, что он мне что-то там должен с нефти ээвенков. Это у тебя в голове деньги видимо можно только украсть из бюджета - но я не удивлен.

          Один раз делал работу гос.учереждению - детскому дому. за работу я денег не взял и потратил на это я часов 5. И больше к государственным структурам не подходил в плане работы.

          Представляешь как в жизни бывает при капитализме? Но я понимаю что для тебя это уму не постижимо.

          P.S. На субботники мне не мешает ходить крах СССР и КПСС, я в капитализме с пакетом частенько хожу прибираюсь за патриотами

          А вот гардамир патриот, но ему мешает. Капитализм. Убрать за собой. Как это мило)
          консерватор
          1. Леший1975 Сегодня, 19:39
            Цитата: консерватор
            P.S. На субботники мне не мешает ходить крах СССР и КПСС, я в капитализме с пакетом частенько хожу прибираюсь за патриотами

            А как точно устанавливаете, что именно за патриотами? Просто про других ни чего не указали. Вот методикой установления принадлежности и заинтересовался. Или может профессия какая специальная появилась, и это ее особенность?
            Леший1975
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 19:43
              считаю что у нас в стране живут одни патриоты, смотря на гардамира
              консерватор
          2. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 19:49
            Цитата: консерватор
            Может поделишься, чего нажил в своей жизни за ,,безкорыстную,, поддержку режима?


            делиться? с тобой?)

            Я могу точно сказать - что всё, что я нажил - у меня не украли.

            Все что я не нажил - виноват не Медведев - а я сам.

            А ты тоже тут кстати со стажем. рассказывай кто у тебя виноват в твоей жЫзни?

            P.S. На субботники мне не мешает ходить крах СССР и КПСС, я в капитализме с пакетом частенько хожу прибираюсь за патриотами

            А вот гардамир патриот, но ему мешает. Капитализм. Убрать за собой. Как это мило)

            Чего перетрухал,с тебя не деньги спрашиваю поделиться,а информацию ,как ты дошел до жизни такой..в смысле как получилось,что и креста ты не одевал а сразу снял?..ну ты знаешь чего снял,ведь в начале 90х ты был девственником,по твоим словам.. laughing И еще- я зарегистрирован меньше года тому назад,можешь посмотреть в профиле и других ников отродясь у меня не было. А тебя(твои ники) тут уже многие вычислили по твоему хамоватому общению и однобокой полит. направленности...ты хоть стиль свой меняй иногда,хотя куда там..видимо беда у режима на одаренных ботов,способных раздвоиться под разные личины. no И кстати-понятие,, субботник,, в нынешних условиях капиталистического олигархата тебе грамотно разжуют представительницы древнейшей профессии,так что пакетик в руки... laughing
            ДЕДПИХТО
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 19:51
              перечитай что ты написал болезный. и ехай мимо)

              А тебя(твои ники) тут уже многие вычислили


              ты в свои детективы конечно можешь играть сколько угодно вместе со своими соратниками по борьбе форумной с режЫмом, но это все смешно и жалко выглядит со стороны, вычислятель

              Не докатись до сайта - Неполживец.

              Думаю в Российской интерпретации он должен звучать так. Мечтатель о люстрации чиновников

              Считаю что у вас должны быть вместо звезд на погонах - кастрюльки

              И считаю что вам тут надо выбрать параллельное правительство. Назначай себя министром информационной безопасности и вычисляй мой айпиадрес

              я уже все придумал
              консерватор
              1. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 20:55
                Я тоже за режим! Во всяком случае, я не требую его смены, не хочу революции...
                Сколько у меня было ников?
                Сколько десятков лет я на форуме лью воду на мельницу "прогнившего режима"?
                У вас есть свое мнение? Ну и слава Богу! Чего Вы как вахабиты, требуете от других непременной смены веры?
                Революции хотите? Идите на баррикады... только не обессудьте потом. Но будьте честны прежде всего перед собой, а не вините других в своих личных неудачах и проблемах и не перекладывайте их на "злобного и проворовавшегося Путина"
                Vlad.by
          3. Гардамир Сегодня, 20:15
            с нефти эвенков.
            То есть вы уже эвенков от России отделили. А можно Зубкова от эвенков отделить или он имеет право на "нефть эвенков".
            Убрать за собой
            Видите ли я не мусорю там где живу. И вы меня заинтересовали неужели в стране есть ещё бесплатный труд, ведь ваш кумир Чубайс велел вписаться в рынок. а вы в это время по субботникам ходили.
            Гардамир
      6. solzh (Сергей) Сегодня, 19:29
        Прежде чем у кого-то что-то требовать научились бы вежливости и рассказали бы о своём опыте и о себе за последние 5 лет. Я понимаю, что вам хочется выглядеть умным и серьёзным, но на деле после прочтения вашего комментария, пропитанного не понятной ирритацией, получается все наоборот.
        solzh
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 19:35
          Прежде чем у кого-то что-то требовать научились бы вежливости и рассказали бы о своём опыте и о себе за последние 5 лет. Я понимаю, что вам хочется выглядеть умным и серьёзным, но на деле после прочтения вашего комментария, пропитанного не понятной ирритацией, получается все наоборот.


          так не я тут светочь на этом сайте. я дремучий, я за режЫм. Я тут в оппозиции

          Я вот у стенателей и спрашиваю, которые хотят изменений системы о изменениях произошедших за период временной в 5 лет хотя бы конкретно в их жизни.

          Ну чтоб требовать изменения системы

          P.S. Я работаю, подрабатываю и думаю начинать развивать сво дело. Так что у меня планов хватает и на прошлый и на этот и на будущий год

          Медведев мне палки в колеса пока не ставит
          консерватор
          1. solzh (Сергей) Сегодня, 19:55
            Цитата: консерватор
            я за режЫм. Я тут в оппозиции

            Я против режима. И я тут в оппозиции.
            Цитата: консерватор
            Я вот у стенателей и спрашиваю, которые хотят изменений системы о изменениях произошедших за период временной в 5 лет хотя бы конкретно в их жизни.

            Я как работал последние 7 лет своей жизни налоговым консультантом (начальником отдела налоговых консультаций), так им и работаю. Не смотря на рост моей зарплаты, покупательная способность моей з/п упала. Так же за это время, мой младший сын из садика перешёл в школу и я бросил ходить в на родительские собрания (жена стала ходить). Отношение к власти у меня изменилось в худшую сторону и это не из-за того, что я сторонник советской власти. Я вижу, как предприниматели (малый бизнес) не развивается, а загнивает. Если дальше продолжить перечислять мои претензии - это будет очень долго.
            Цитата: консерватор
            Я работаю, подрабатываю и думаю начинать развивать сво дело. Так что у меня планов хватает и на прошлый и на этот и на будущий год

            Я всегда искренне рад за людей у которых все получается hi
            Цитата: консерватор
            Медведев мне палки в колеса пока не ставит

            Это пока. Дальше, поживете увижете, особенно если вы решили развивать своё дело.
            Надеюсь у вас все получится.hi
            solzh
          2. Гардамир Сегодня, 20:00
            Я работаю, подрабатываю и думаю начинать развивать сво дело. Так что у меня планов хватает и на прошлый и на этот и на будущий год
            Вот верите нет, без всякой иронии, я рад за вас. Только мы говорим о разных вещах. Например, опускаю 90е, только о Путинских годах. Мой старший брат потерял работу в начале нулевых, потому что колхоз, где он работал всю жизнь, исчез, нет колхоза. Закрыты все предприятия, осталась только птицефабрика. Одну из школ передали попам, представляете целую школу.
            А яхта мне не нужна В молодости видел берега Шпицбергена, Норвегии и как-то достаточно. Хочу чтоб не повышали пенсионный возраст, хочу, чтоб было нормальное образование и бесплатная медицина. Хочу чтоб закрыли дом2 и прочие тнт. Мне не нужна оппозиция в лице навальных и прочих ех Москвы.
            Вам нужно богатство, мне справедливость.
            Что касается предмета разговора. Честно уже противно, когда тычут в Украину, а у нас то же самое. Как издевались над Украиной, когда у них началось повышение пенсионного возраста, теперь МВФ пришёл к нам.
            Гардамир
            1. Грибок (Витёк) Сегодня, 20:38
              Всё таки ты рагуль.
              Грибок
          3. Леший1975 Сегодня, 20:38
            Цитата: консерватор
            P.S. Я работаю, подрабатываю и думаю начинать развивать сво дело. Так что у меня планов хватает и на прошлый и на этот и на будущий год

            Медведев мне палки в колеса пока не ставит

            Вот совет, что называется, от души, и поверьте искренний. Прежде чем лезть в свое дело, не семь раз, а 77 раз подумайте. Конечно, не в одном Медведеве дело (и без его шефа, так точно не в нем), но платежеспособность населения увы падает и любой мелкий и средний бизнесс сейчас в тяжёлых условиях, развития практически не вижу (сам прорабатываю вопрос о начале нового дела, старое (торговля) как бы не все. Знакомые бизнесс в сфере развлечений и досуга, баня и бильрд, бросили, другой знакомый в сфере строительства, зима и весна сказал было очень тяжело и в таком настроении могие знакомые, у кого свое дело. Но не это главное, главное что роста почти ни у кого нет, хорошо, если не падение. Если конечно речь не идет о самозанятости, там конечно как-нибудь может и будете развиваться. Там лично от Вас зависит больше. Но опять же, все упирается в доходы населения, как конечного потребителя любых услуг и товаров на внутреннем рынке. (к гос. контрактам я, так думаю, Вас не приглашают?) А эта, общая ситуация (бизнесс-климат), как раз и зависит от наших властей, а не нас лично (могу, если интересно, привести последние примеры решений чиновников для бизнесса, которые кроме слова ВРЕДИТЕЛЬСТВО, по другому и описать тяжело. Но население про это в основной массе и не в курсе). А в целом, конечно пробуйте, дело это точно не скушное (поверьте, иногда и ночью будете думать), а скорее и веселое.
            Леший1975
      7. урман (александр) Сегодня, 20:56
        Цитата: консерватор
        ардамир ты тут зарегистрирован уже 5 лет
        расскажи чего ты добился в своей жизни

        А собственно вы почему на Гардемарина накинулись.
        Возмутился , человек и правильно возмутился.
        В свете последних событий, меня терзают смутные сомнения что вся эта говорильня про закраину затеяна для отвлечения людей от собственных проблем внутри страны.
        Что у нас мало недобитых власовцев? Вот эти полицаи они и есть.
        Вот интересно служат они до сих пор или нет?
        Такие будут служить при любом режиме за булку с маслом.
        А Маша наша Захарова, как она благородно негодовала, когда говорила о ИВС.
        А то что она получила , одно из лучших образований в мире , которое было создано при его непосредственном участии и мног чего ещё,
        что олигархи до сих пор разворовать не могут, её не коробит, Вам это закраину не напоминает?
        А сыночек этого ... получившего орден за заслуги ,
        за многолетний труд на благо Родины, в 25-ть то лет.
        С 10 лет малый наверно пахать начал. Это вам закраину не напоминает?
        А автор пенсионной реформы выкидыш назаров, сколько лет он в России прожил?
        А выражение лица как у того сс -овца.
        Закраину не напоминает?
        А задрапированный Мавзолей на 9 Мая,
        к подножию которого кидали фашисткие флаги,
        что это как не попытка вытравить из памяти часть Нашей Великой Истории.
        и опять закраина на ум приходит.
        Я в этой жизни привык надеяться только на себя
        и очень сильно напрягаюсь , когда слышу очередное уря,( начинаю искать кому это выгодно) смотрите как у них всё плохо, всё развалили и в ответ уря , и про не имеющее аналогов в мире.
        Да мне плевать что там на украине, у себя дома порядок надо навести в первую очередь.
        Ну а все эти законопроекты под чемпионат,
        типичный привокзальный лохотрон напёрстночников
        Это уже просто верх цинизма.
        И опять ничего вам не напоминает? война на Донбассе, российская агрессия, надо потуже затянуть пояса. .
        И крики псевдо патриотов бьюшихся в экстазе, Путин придё порядок наведёт.
        Да много он сделал для страны, ну почему у нас то эта плесень либеральная вылазит и вылазит а ?
        Кому это выгодно?
        Может пора уже морилкой или дустом?
        .
        урман
    3. Piramidon (Степан) Сегодня, 18:59
      Цитата: Гардамир
      И опять во всём виновата Украина. А то что на полк с Красным флагом в Перми кажется не пустили, это как?

      Зачет. Когда "кажется" - перекреститесь. Ваша ложка г.., дегтя засчитана. Возьмите с полки пирожок (печенюшку) от бабушки Нулланд. Про тот случай уже много написано, но вы пользуетесь только информацией с либеральных сайтов. Привет лохматому Вене диктову.
      Piramidon
      1. Гардамир Сегодня, 19:04
        Привет лохматому Вене диктову.
        Вообще-то лохматого Веню кормит Кремль. Ну если вам нужно поточнее, то Газпром.
        Давайте поставим все точки Либерал Путин это ваше. А моя Родина, это Россия. Можете любить своего Путина как угодно, но не смешивайте с Россией.
        Гардамир
    4. venik (Владимир) Сегодня, 19:27
      Цитата: Гардамир
      А то что на полк с Красным флагом в Перми кажется не пустили

      =======
      КАЖЕТСЯ???? Вот когда ТОЧНО знать будете - ТОГДА и ПРИХОДИТЕ!!!!! fool
      venik
      1. Гардамир Сегодня, 19:50
        ТОГДА и ПРИХОДИТЕ!!!
        перечитайте эту дискуссию с начала, а потом бейтесь лбом.
        Гардамир
    5. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 19:27
      Цитата: Гардамир
      И опять во всём виновата Украина. А то что на полк с Красным флагом в Перми кажется не пустили, это как?

      И что, может в Перми красных флагов не было на шествии полка или кого арестовали?
      лаврентий павлович
    6. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 20:03
      ссылку можно. или бабушки на лавочке рассказали?
      СССР-1
  2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 18:16
    Всего лишь ногу? Лучше бы переехал этому его пустую голову!

    Майданутому из-за отсутствия мозга это не навредило бы
    pvv113
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 18:19
      Цитата: pvv113
      Всего лишь ногу? Лучше бы переехал этому его пустую голову!

      Майданутому из-за отсутствия мозга это не навредило бы

      Повредило бы. Он бы есть не смог - пришлось бы внутревенно питаться.
      ALEXXX1983
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 18:20
        Извиняюсь, не учел, что головой они еще едят wink
        pvv113
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:22
          Угу и шляпу носят. Приветствую! hi
          cniza
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 20:53
            Не шляпу, а посуду!
            Приветствую, Виктор!
            pvv113
    2. MPN (Павел) Сегодня, 18:24
      Цитата: pvv113
      Всего лишь ногу? Лучше бы переехал этому его пустую голову!

      Голову ему переехали давно... там в майданные ряды принимают только с перееханной головой...
      MPN
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 18:29
        Цитата: MPN
        Голову ему переехали давно..

        Минуточку! А кастрюлю он на чем носил? belay
        pvv113
        1. MPN (Павел) Сегодня, 18:33
          Цитата: pvv113
          Минуточку! А кастрюлю он на чем носил?

          Кастрюлька мнется под форму головы, вы посмотрите там все в мятых кастрюльках... sad
          MPN
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 18:38
            Спасибо, весьма убедительно! lol
            pvv113
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:49
          Владимир hi Пардон..Не надо забывать о двуголовии...Какую ему голову переехали и на какой он носил кастрюлю это вскрытие выяснит.. winked
          Цитата: pvv113
          Цитата: MPN
          Голову ему переехали давно..

          Минуточку! А кастрюлю он на чем носил? belay
          210окв
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 20:54
            Дмитрий, hi !
            Мозгов у них в обоих головах одинаково! wink
            pvv113
    3. Piramidon (Степан) Сегодня, 19:04
      Цитата: pvv113
      Майданутому из-за отсутствия мозга это не навредило бы

      Навредило бы колесу автомобиля.
      Piramidon
  3. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 18:17
    Автомобилист "не робкого десятка" попался - отстаивает свои убеждения. А вообще, рисковал он сильно - сейчас там за такое и убить могут, безбашенных отморозков там хватает.
    ALEXXX1983
    1. Zubr Сегодня, 18:36
      За последний год, их сильно поубавилось. Кто в Европу укатил, кто на Донбассе голову сложил на алтарь майдана, да и бить их начали частенько..
      Zubr
  4. рич (дмитрий) Сегодня, 18:17
    Криворожский автомобилист, машина которого в тот момент стояла на парковке, объяснил 24-летней жертве майданного образования, что флаг СССР – это флаг его Родины, страны, в которой он родился, и в рядах Вооружённых сил которых проходил военную службу, а потому снимать он его не собирается, после чего спокойно завел автомобиль и переехал герою майдана ногу.

    Ужас belay А сколько людей с подобной символикой у нас на ВО. С такими лучше не связываться laughing
    А ежели серьезно и по теме: кто ищет приключений - тот их всегда найдет. автомобилисту - респект good drinks
    рич
  5. РУСС (Максим) Сегодня, 18:17
    Ну знал человек как могут его сограждане отреагировать на этот флаг,зачем повесил?
    Не живётся спокойно?
    РУСС
    1. Фишер Мартин (Фишер Мартин) Сегодня, 18:28
      Нет потому что он имеет на это право.
      Фишер Мартин
  6. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:17
    Мне интересно, когда всё уладится, с этими майданутыми чё делать будут - простят?
    Doliva63
  7. Nychego (Валерий) Сегодня, 18:21
    А теперь давайте почитаем комментарии топваровцев, к примеру, вот на эту новость:
    https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65090641.htm
    l
    Nychego
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 18:30
      И что там комментировать? Халатность обычная.
      ALEXXX1983
      1. Nychego (Валерий) Сегодня, 18:39
        Цитата: ALEXXX1983
        Халатность обычная.

        Скажу даже жёстче: на мой личный взгляд, безграмотность и халатность.
        Но, посмотрим, а не прорвёт ли кого из болезных. what
        Nychego
    2. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 18:39
      Футболит на главную...
      Gnefredov
  8. faiver (Андрей) Сегодня, 18:28
    «Всего лишь ногу? Лучше бы переехал этому его пустую голову!»
    - пять баллов laughing
    faiver
  9. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 18:37
    Интересно, когда же Горбачев отправится в незабываемое путешествие?
    P.S. Я принципиально курить бросил, лишь бы его пережить.
    Gnefredov
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:47
      Не обязательно его вешать живым. Ради такого дела в своё время Кромвеля откопали и повесили дохлым.
      Дормидонт
      1. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 19:10
        Да, что то в этом есть, логичного.
        В любом случае, ваш ход мыслей, мне нравится.
        Gnefredov
  10. Skuns Сегодня, 18:39
    Теперь тот же «активист» утверждает, что ему «переехали ногу».

    Жаль что не голову , которой он ест...
    Skuns
  11. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:45
    Ибо сказано: "Хороший бандеровец- мёртвый бандеровец"
    Дормидонт
  12. тополь на киев (серж) Сегодня, 18:50
    А вот лнр просрал село золотое. Уже ролики есть,где укроп поднимает желтосинею тряпку. А жалкие пасквили Марочко похожи на детский лепет. И вообще во время всяких перемирий лднр четверть территорий просрали.
    тополь на киев
    1. konstantin68 (Константин) Сегодня, 21:08
      Цитата: тополь на киев
      А вот лнр просрал село золотое. Уже ролики есть,где укроп поднимает желтосинею тряпку. А жалкие пасквили Марочко похожи на детский лепет. И вообще во время всяких перемирий лднр четверть территорий просрали.

      Товарисч,немедленно в школу!
      konstantin68
  13. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:34
    А другие отмечают примерно следующее: «Всего лишь ногу? Лучше бы переехал этому его пустую голову!»

    И это правильно. Майдаун головного мозга вылечивает только могильщик на кладбище, потому что:
    Балу
  14. hrulevv (Владимир) Сегодня, 20:22
    Ребят, я конечно далеко не пять лет здесь и даже не год,но почему то мало кто задумывается о том ,что он родине должен,все хотят только получать ...
    hrulevv
  15. konstantin68 (Константин) Сегодня, 21:06
    А между тем,человек мог поиметь нешуточные проблемы. За использование "советской и коммунистической символики"(коей ,в данном случае,является серп и молот и герб)-у свидомых уголовная статья. Уголовная,ребята! До пяти лет лишения свободы,иногда с конфискацией! А поскольку символы было видно "с улицы",назовут демонстрацией и пропагандой,и пожалуйте в кутузку. Скажут,в суде доказывай,что это твоя собственность,а мы тебе пока меру пресечения изберем,содержание под стражей,до суда. И привет!
    Это кажется полным абсурдом,но это так. Пропала страна,ничего уже не поможет! Утырки заразили народ ненавистью и русофобией,посеяли эти "зерна" в головах у подрастающего поколения. Каков будет урожай-мне даже страшно представить.
    konstantin68
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