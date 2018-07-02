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Пентагон интересуется рентгеновской бомбой. Что за "зверь"?
Журнал New Scientist выходит с материалом, в котором рассказывается о том, что американское военное ведомство заинтересовалось так называемой рентгеновской бомбой. В материале заявлено, что основная сторона вызванного у Пентагона интереса состоит в том, чтобы с помощью рентгеновской бомбы («X-ray» бомбы) нейтрализовать химическое и биологической оружие, не нанося сопутствующего ущерба.
Технология такого боеприпаса по понятным причинам держится в секрете, однако в упомянутом журнале кое-что о ней заявлено. Так, сообщается, что обычные взрывчатые вещества будут применяться для оказания гигантского давления на алюминий или же гелий, содержащийся в бомбе. Давление в свою очередь провоцирует мгновенную деформацию такой степени интенсивности, что сжатое вещество начинает излучать волны рентгеновского диапазона.
Основная проблема этой технологии, как заявлено в научном СМИ, связана с тем, что мощности рентгеновского излучения пока недостаточно.
Для нейтрализации химического и биологического оружия, как отмечено, требуется в десятки тысяч раз большая интенсивность, чем у обычного рентгеновского аппарата. В свою очередь при достижении такой интенсивности боеприпас просто убьёт всё то живое, что находится в районе его применения. Ещё одна проблема – направленное действие рентгеновской бомбы, чего достичь весьма сложно.
Заинтересованность Пентагона в уничтожении химического и биологического оружия - это, безусловно, интересно. Но ещё интереснее другой вопрос: когда же США отработанными технологиями уничтожат собственный химарсенал, а не будут выискивать его у других?
Технология такого боеприпаса по понятным причинам держится в секрете, однако в упомянутом журнале кое-что о ней заявлено. Так, сообщается, что обычные взрывчатые вещества будут применяться для оказания гигантского давления на алюминий или же гелий, содержащийся в бомбе. Давление в свою очередь провоцирует мгновенную деформацию такой степени интенсивности, что сжатое вещество начинает излучать волны рентгеновского диапазона.
Основная проблема этой технологии, как заявлено в научном СМИ, связана с тем, что мощности рентгеновского излучения пока недостаточно.
Для нейтрализации химического и биологического оружия, как отмечено, требуется в десятки тысяч раз большая интенсивность, чем у обычного рентгеновского аппарата. В свою очередь при достижении такой интенсивности боеприпас просто убьёт всё то живое, что находится в районе его применения. Ещё одна проблема – направленное действие рентгеновской бомбы, чего достичь весьма сложно.
Заинтересованность Пентагона в уничтожении химического и биологического оружия - это, безусловно, интересно. Но ещё интереснее другой вопрос: когда же США отработанными технологиями уничтожат собственный химарсенал, а не будут выискивать его у других?
Использованы фотографии: Facebook
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