21:16 02 июля
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Пентагон интересуется рентгеновской бомбой. Что за "зверь"?

Журнал New Scientist выходит с материалом, в котором рассказывается о том, что американское военное ведомство заинтересовалось так называемой рентгеновской бомбой. В материале заявлено, что основная сторона вызванного у Пентагона интереса состоит в том, чтобы с помощью рентгеновской бомбы («X-ray» бомбы) нейтрализовать химическое и биологической оружие, не нанося сопутствующего ущерба.

Пентагон интересуется рентгеновской бомбой. Что за "зверь"?


Технология такого боеприпаса по понятным причинам держится в секрете, однако в упомянутом журнале кое-что о ней заявлено. Так, сообщается, что обычные взрывчатые вещества будут применяться для оказания гигантского давления на алюминий или же гелий, содержащийся в бомбе. Давление в свою очередь провоцирует мгновенную деформацию такой степени интенсивности, что сжатое вещество начинает излучать волны рентгеновского диапазона.


Основная проблема этой технологии, как заявлено в научном СМИ, связана с тем, что мощности рентгеновского излучения пока недостаточно.

Для нейтрализации химического и биологического оружия, как отмечено, требуется в десятки тысяч раз большая интенсивность, чем у обычного рентгеновского аппарата. В свою очередь при достижении такой интенсивности боеприпас просто убьёт всё то живое, что находится в районе его применения. Ещё одна проблема – направленное действие рентгеновской бомбы, чего достичь весьма сложно.
Заинтересованность Пентагона в уничтожении химического и биологического оружия - это, безусловно, интересно. Но ещё интереснее другой вопрос: когда же США отработанными технологиями уничтожат собственный химарсенал, а не будут выискивать его у других?

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 9

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  1. Skuns Сегодня, 20:33
    когда же США отработанными технологиями уничтожат собственный химарсенал

    А им все ни почем..Вон Скрипалей наших травят )))) Абрамович , даже из Лондона сбежал и Родченко в психушку загремел...Господа , может хватит ? laughing bully
    Skuns
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:37
      Какие они "наши"?!Скрипали то?
      Цитата: Skuns
      когда же США отработанными технологиями уничтожат собственный химарсенал

      А им все ни почем..Вон Скрипалей наших травят )))) Абрамович , даже из Лондона сбежал и Родченко в психушку загремел...Господа , может хватит ? laughing bully
      210окв
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 20:44
        Ещё во времена Рейгана (программа СОИ) помню, шли разговоры о ретгеновском лазере с ядерной накачкой.
        Времена новые - а страшилки у Пентагона старые (на новый лад)

        Shurik70
        1. MPN (Павел) Сегодня, 20:58
          Микробов вроде УФО уничтожают, ну в больницах так вроде кабинеты облучают. А эти рентген хотят применить, может это так, на самом деле хотят поголовно всем флюру сделать? а потом шантажировать... sad
          MPN
          1. region58 Сегодня, 21:13
            Цитата: MPN
            Микробов вроде УФО уничтожают

            Ну микробы и вирусы ладно... хотя вопрос спорный... как они там мутировать могут... Но как собираются воздействовать на химию? Допустим бинарные ОВ: два вполне безобидных компонента, при смешении получается адская отрава - как с помощью рентгеновского излучения помешать этому? Или обычный хлор - элементарное вещество - что ему будет при облучении рентгеном? Сдаётся мне что вся эта новость - какая то утка...

            Цитата: MPN
            хотят поголовно всем флюру сделать?

            Ага, всем сделать рентген, а потом счет прислать... wink
            region58
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:42
    когда же США отработанными технологиями уничтожат собственный химарсенал,
    Никогда.С США вообще никаких серьёзных договоров невозможно.Ибо лжецы.
    Наблюдатель2014
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 20:44
    "Вопрос канешна интересный"...В годы второй мировой США разрабатывали проект гей-бомбы, сбрасываешь на вражескую армию и солдаты противника начинают усиленно любить друг друга...Даже в инете можно найти мультипликационный рекламный ролик..Насколько серьезны были разработки, сложно сказать..Рентгеновская бомба наверное из той же оперы...Умно пилят бабло.
    parusnik
  4. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:46
    Не знаю не знаю. Есть люди, которые в защищенной РЛС лысеют, а есть те, на которых прямое высокое от стрел в 0,2 метра ни капельки не действуют. По себе знаю
    Tusv
  5. Комментарий был удален.
  6. v.f.vlasov (Владимир) Сегодня, 21:09
    Нейтронная бомба сделана по такому же принципу. Зачем снова "изобретают велосипед"
    v.f.vlasov
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