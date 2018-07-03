Вторая Балканская: региональный конфликт или генеральная репетиция Первой мировой?



Сербские солдаты накануне войны Сербские солдаты накануне войны



Болгарская артиллерия Болгарская артиллерия

История ХХ века знает немало кровавых войн, в том числе и таких, которые начинались безо всякого предупреждения. Но события, о которых пойдет речь, действительно уникальны – в кровавую войну между собой вступили вчерашние союзники, еще за несколько месяцев до начала боевых действий сражавшиеся плечом к плечу с общим противником – Османской империей. Да и объединяли этих бывших союзников общая православная вера и долгая история совместной борьбы против османского ига.29 июня 1913 года около трех часов утра болгарские вооруженные силы вторглись на территорию Сербии на македонском направлении – без объявления войны и совершенно неожиданно для Белграда, поскольку в Сербии ожидали предстоящих переговоров в Санкт-Петербурге и не верили, что «братушки болгары» могут так вероломно поступить. София бросила на македонское направление пять дивизий 4-й болгарской армии. В районе реки Злету болгары моментально разбили небольшие сербские части, после чего выступили против сербов на двух направлениях – в районе Криволака и у Иштиба.Практически одновременно с нападением на Сербию, около 19 часов 29 июня 1913 года, части 2-й болгарской армии вторглись на территорию соседней Греции и начали продвижение в сторону Салоник. Немногочисленные греческие войска, размещавшиеся на болгарской границе, были частью разгромлены, а частью вынуждены отступить. Таким образом, Болгария рискнула без объявления войны напасть сразу на два соседних государства.Начало войны стало шоком не только для Сербии и Греции, которые не ожидали болгарского нападения, но и для России – на Балканском полуострове начиналась бойня между православными странами. 30 июня 1913 года Греция, Сербия и Черногория, которая хоть и не подверглась болгарскому нападению в силу своего географического положения и отсутствия территориальных претензий, но была верным союзником Белграда, объявили Болгарии войну. Так началась Вторая Балканская война, предпосылки которой возникли задолго до 1913 года и были связаны с неразберихой вокруг государственных границ на Балканском полуострове.Почти все страны Балкан имели друг к другу территориальные претензии. Россия и Болгарию, и Сербию, и Черногорию, и Грецию рассматривала как своих союзников и пыталась сформировать из них не только антиосманский, но и антиавстрийский союз, который бы препятствовал активизации Австро-Венгрии на Балканах. В свою очередь, Австро-Венгрия и Германия давно стремились расширить сферу влияния на юг, на балканские страны, но для этого им требовалось развалить изнутри Балканский союз. Германские и австрийские дипломаты вели двойную игру, настраивая Сербию и Болгарию друг против друга.Примечательно, что именно болгарская сторона настаивала в то время на незыблемости принципов сербско-болгарского союзного договора 1912 года, а вот сербский король в конечном итоге согласился с доводами немцев и австрийцев, которые убеждали его в необходимости начала войны против Болгарии и Греции. Ведь Сербия так и не добилась в результате Первой Балканской войны выхода к морю, а Германия и Австро-Венгрия предлагали сербскому королю захватить часть болгарской территории. 1 июня 1913 года Сербия подписала союзный договор с Грецией, которая имела общие интересы с сербами. Этот договор фактически был направлен против Болгарии, что прекрасно понимали и в Софии, где началась подготовка к ответным действиям, и в Санкт-Петербурге, который пытался всеми силами помешать дальнейшей эскалации конфликта.На протяжении июня 1913 г. страны готовились к возможному конфликту. Главной ударной силой антиболгарской коалиции должны были стать сербские вооруженные силы, которые состояли из трех армий и включали в свой состав черногорские войска. В Сербии и Черногории были проведены мобилизационные мероприятия для пополнения численности вооруженных сил. Первой сербской армией командовал наследник сербского престола королевич Александр Карагеоргиевич (1888-1934), выпускник Пажеского корпуса в Санкт-Петербурге. Под его командованием находилась и большая часть черногорских войск, которые также были включены в состав 1-й сербской армии.Генеральный штаб сербской армии возглавлял опытный военачальник Радомир Путник (1847-1917), получивший высшее сербское воинское звание воеводы (фельдмаршала). Человек уже немолодой, Путник окончил Белградскую артиллерийскую школу еще в 1863 году, участвовал в войне против Османской империи в 1876-1877 гг., в 1886-1895 гг. был профессором Военной академии, а в 1889-1895 гг. – заместителем начальника Генерального штаба. В 1899-1903 гг. он находился в эмиграции, а затем, после смены власти, вернулся в страну и был назначен начальником Генерального штаба. Именно Путник возглавил реформирование сербской армии накануне Балканских войн, благодаря которому значительно усилилась ее боеспособность.Готовилась к боевым действиям и Болгария. В Софии рассматривали возможность захвата основного города Македонии Скопье, после чего вся территория Македонии должна была перейти под болгарское управление. Болгарские генералы считали, что македонцы поддержат не Сербию, а Болгарию, что значительно облегчит задачу по противостоянию сербским войскам. После захвата Македонии Болгария рассчитывала добиться от Сербии согласия со своими условиями. Для наступления на Сербию Болгария сосредоточила на сербской границе 4-ю и 5-ю армии, которые находились под командованием помощника главнокомандующего болгарской армией генерал-лейтенанта Михаила Савова (1857-1928).Генерал Савов начал военную службу с окончания Софийского военного училища, служил в Румелийской милиции, затем окончил Николаевскую военную академию Генерального штаба в Санкт-Петербурге.Он уже участвовал в одной сербско-болгарской войне, которая продолжалась с 14 по 28 ноября 1885 года. 16 февраля 1891 года майор Савов был назначен военным министром Болгарии и в звании подполковника руководил ведомством до 1894 г., затем ушел в отставку, а в 1897 г. вновь появился на военной службе в качестве начальника Софийского военного училища. На этой должности Савов в 1899 г. стал полковником, а в 1903 г. вновь возглавил болгарское военное ведомство и в 1904 г. получил звание генерал-майора. Из-за обвинений в коррупции в 1907 г. Савова отправили в отставку, но наказывать не стали и, более того, в 1908 г., находясь в отставке, он получил звание генерал-лейтенанта. Перед Первой Балканской войной его восстановили на военной службе и назначили помощником главнокомандующего болгарской армией. Этого военачальника сложно было назвать серьезным полководцем, поэтому многие неудачи болгарской армии являлись следствием именно плохого руководства вооруженными силами.После того, как Сербия, Черногория и Греция 30 июня объявили войну Болгарии, их вооруженные силы перешли в контрнаступление. Уже 2 июля 1913 года сербы и греки смогли добиться перелома в войне, после чего положение болгарской армии стало стремительно ухудшаться. Например, 7-я болгарская дивизия попала в плен в полном составе. Болгарские войска несли большие потери, демонстрируя неспособность воевать с сербской и греческой армиями, которые были для болгар очень серьезными противниками. Известно, что греки и сербы всегда воевали намного лучше, что доказывает и история национально-освободительной борьбы этих народов против османского владычества.Серьезное поражение болгарские войска потерпели в битве у Килкиса – небольшого города в Центральной Македонии, где были сосредоточены практически все ударные силы болгарской армии, сражавшейся на греческом фронте. Общая численность болгарских войск под Килкисом составляла 35 тыс. человек. Греция бросила против болгар несколько дивизий – три дивизии должны были задержать болгар на левом фланге, четыре дивизии – напасть на центр болгарских войск в Килкисе. 2 июля начались бои, а 3 июля греческие войска вплотную подошли к Килкису. Уже 4 июля болгарские войска были вынуждены отступить, оставив грекам 12 артиллерийских орудий.Далее события стали развиваться еще более стремительно. 6 июля греческие войска освободили от болгар Белашицкий перевал, а 7 июля вошли в Струмицу, занятую болгарами еще в начале войны. 10 июля болгарские войска были вытеснены на восточный берег Струмы. К этому времени болгарская армия уже была сильно деморализована. Ее и без того невысокий боевой дух серьезно пошатнулся после стремительных побед греческих войск. 11 июля греческие войска высадились в болгарской Кавале, 14 июля заняли Драму. Под угрозой греческих войск оказалась и сама болгарская столица София.Тем временем, наблюдая блестящие успехи Сербии, Греции и Черногории в войне против Болгарии, воспользоваться ситуацией решили два других соседа Софии – Румыния и Турция, которые имели собственные территориальные претензии к болгарам. Инициатором начала боевых действий со стороны Османской империи был небезызвестный Энвер-паша, а непосредственно турецкие войска возглавил военный министр Турции генерал Ахмед Иззет-паша (1864-1937). Отряды турецкой кавалерии, включавшие в себя и курдскую конницу, 12 июля 1913 г. вторглись на болгарскую территорию.14 июля 1913 г. в районе Добруджи на территорию Болгарии вторглись румынские войска.Их действия координировал начальник румынского генштаба генерал-майор Александру Авереску (1859-1938) – участник русско-турецкой войны, выпускник итальянской военной академии в Турине, который в 1907 г. командовал подавлением знаменитого крестьянского восстания. Румынские войска продвигались по болгарской территории очень стремительно, не встречая никакого сопротивления, поскольку практически все болгарские войска были заняты на греческом и сербском фронтах. Практически не встретили серьезного сопротивления и турки, которые 23 июля 1913 г. заняли Эдирне. Болгария оказалась в безвыходной ситуации, поскольку воевать против всех соседей сразу у нее не было ни сил, ни ресурсов.29 июля 1913 года болгарское руководство приняло решение о перемирии. В Бухаресте начались мирные переговоры между государствами - участниками войны. 10 августа 1913 г. был подписан Бухарестский мирный договор, условия которого были для Болгарии очень неутешительными. Страна теряла практически все территориальные приобретения Первой Балканской войны. Внушительные территории в Македонии с населением в 1,5 млн человек переходили под власть Сербии. Увеличивала свою территорию и Греция, а на вошедших в ее состав землях проживало в то время около 2 млн человек. Румыния включала в свой состав Южную Добруджу. 29 сентября 1913 года в Стамбуле был подписан отдельный Константинопольский мирный договор между Болгарией и Османской Турцией, согласно которому Турция получала часть Восточной Фракии и город Эдирне, отвоеванные у нее по итогам Первой Балканской войны.Поражение Болгарии во Второй Балканской войне серьезно изменило политическую ситуацию и расклад сил на Балканском полуострове, во многом приблизив начало Первой мировой войны. Одним из главных результатов Второй Балканской войны стало значительное усиление Сербии, получившей контроль над многонаселенными территориями. Рост влияния и амбиций Сербского королевства очень негативно воспринимался в соседней Австро-Венгрии, в состав которой входили земли Воеводины, населенные этническими сербами.В Вене опасались, что «сербское возрождение» приведет к активизации сербских националистов в самой Австро-Венгрии. В определенной степени эти опасения действительно имели под собой почву. Организация «Черная рука», выступавшая с националистических позиций и считавшая своей целью строительство «Великой Сербии», пользовалась нескрываемой поддержкой сербских спецслужб и распространила свою деятельность на территорию не только самой Сербии, но и Австро-Венгрии.В Боснии, принадлежавшей Австро-Венгрии, была создана радикальная организация «Млада Босна», фактически являвшаяся боснийским подразделением «Черной руки». В конечном итоге, член «Молодой Боснии» Гаврила Принцип 28 июня 1914 года в Сараево убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу. Сараевские выстрелы стали отправной точкой для начала страшной Первой мировой войны, в которой Болгария, по вполне понятным причинам, заняла сторону Германии и Австро-Венгрии, рассчитывая отыграться за поражение во Второй Балканской войне и вернуть отобранные территории.Для России сам факт начала Второй Балканской войны стал серьезным геополитическим поражением. В битве друг с другом схлестнулись все православные страны Балканского полуострова и ближайшие союзники России. Созданный по инициативе и при прямой поддержке России Балканский союз распался, а ослабленная Болгария оказалась под полным влиянием Германии и Австро-Венгрии.