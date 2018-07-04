Плохой украинский «Оплот» — совсем не «Оплот»
О последнем месте украинских танкистов на танковом биатлоне Strong Europe Tank Challenge 2018 г. в Германии много уже написано. Но объяснение причины такого плачевного результата со стороны Минобороны Украины неопытностью экипажей («Лента.ру») меня очень удивило.
Впечатления непосредственных участников биатлона, которых обвинили в непрофессионализме, всегда наиболее интересны, поскольку это мнение людей из «поля», сидящих непосредственно в машине и оценивающих ее в конкретной обстановке. Появившееся видео участников биатлона и их оценки состояния танков многое объяснили.
Меня заинтересовали два момента: какие танки Украина представила на биатлоне и причины, помешавшие эффективному ведению огня из танка.
По официальным сообщениям, на биатлон в Германию были отправлены танки «Оплот». На представленных фотографиях танков хорошо видно, что это не «Оплот»! Этот танк легко узнаваем по возвышающемуся над люком командира цилиндрическому панорамическому прицелу. На фотографиях другие танки, никак не похожие на «Оплот». Что же это за танки?
Танкисты приоткрыли эту тайну. Оказывается, это действительно не «Оплоты», они были изготовлены еще в 2001 году! Возможно, это были первые модификации танка, который впоследствии стал «Оплотом». Танков «Оплот» в украинской армии никогда и не было, их с трудом изготовили всего 49 штук по таиландскому контракту и отправили в Таиланд.
Оказалось, что на биатлон были направлены четыре танка из единственной партии в десять танков, изготовленной для украинской армии за все время существования Украины. Больше в украинскую армию новых танков не поступало. Насколько я помню, был скандал, что Минобороны Украины отказывалось их оплачивать. Вероятно, по этой причине шесть танков из этой партии и хранились на заводе Малышева, на котором нет условий для длительного хранения танков.
Четыре танка куда-то исчезли. Ходят достоверные версии, что их давно уже продали в США, так как очень нужны были деньги. Спустя 17 лет об этих танках вспомнили и решили продемонстрировать их на немецком биатлоне как чудо украинской бронетехники. Сейчас эту партию танков называют по-разному Т-84, Т-84У, первой версией «Оплота». Фактически это дальнейшее развитие советского Т-80УД.
Меня удивил подход украинских военных и промышленности к подготовке танков и экипажей на биатлон. Танкисты подробно описывают, как им «сдавали» эти танки на заводе Малышева и как обучали экипажи. После семнадцатилетнего хранения без надлежащих условий и без проведения регламентных работ танки решили отправить на биатлон. При этом не удосужились даже провести приемо-сдаточные испытания и проверить характеристики систем и узлов. После такого длительного хранения без соблюдения необходимых условий на них могло появиться много дефектов, что и имело место уже в Германии.
Заводу Малышева было все равно, что будет с этими танками. Как заявили танкисты, заводу за подготовку экипажей «не заплатили», наверное, там были обижены еще и за давнюю неоплату этих танков, и экипажи завод не обучал. Они как нищие, все время что-то просили сделать на этих танках, и от них отмахивались, как от назойливых мух. С такой непроверенной техникой, без слаженности экипажей они были отправлены на биатлон.
Представленные на биатлоне танки по своим характеристикам были на уровне последнего советского танка Т-80УД, а также Т-72 и Т-90. На этих танках была совершенная система управления огнем, которая и на сегодня мало кому уступает. При хорошей подготовке танков и экипажей они должны были неплохо показать себя на биатлоне.
Но танки оказались в плачевном состоянии и, в принципе, даже при хорошей подготовке экипажа не могли претендовать на хороший результат. Неисправности сыпались одна за другой, начиная с таких «мелочей», как течи в топливной системе, неработающие датчики систем двигателя, искрящие клеммы на аккумуляторах. Куда более серьезные проблемы были с системой управления огнем.
Основная причина провала на биатлоне была в невозможности стрелять из танка из-за постоянных отказов механизма заряжания и стабилизатора пушки. Я много лет со своими специалистами занимался танковыми системами управления огнем и примерно представляю, что там могло происходить.
По заявлениям экипажа, при включенной СУО в танке все время «тряслась» пушка, и они с трудом наводили ее на цель. По косвенным признакам, такое наблюдается по причине высокой жесткости стабилизатора из-за отсутствия настройки этого контура или дефекта в блоке управления. Они меняли блоки, но это не всегда помогает. В каждом танке блок управления должен настраиваться под индивидуальные характеристики танка. Без этого дефект не устранить, и этим должны заниматься подготовленные специалисты. Такие имеются только на заводе и в ремонтных батальонах на уровне, по-моему, танковой дивизии. Танкисты не знают, как это делать и не имеют права заниматься такой работой.
После долгого хранения танков могли измениться параметры пушки и башни (моменты сопротивления). Стабилизатор надо было перенастраивать, а это не было сделано. Высока вероятность, что в блоках управления появились дефекты из-за старения элементной базы, тем более что танковая аппаратура на Украине изготавливается не специализированными предприятиями и без жесткого контроля применяемой элементной базы.
Второй серьезной неисправностью были отказы механизма заряжания по причине блокировки датчиками дальнейших операций при цикле заряжания пушки. Датчики так и должны работать, они обеспечивают безопасность танка и экипажа, в пушку все-таки заряжается на болванка, а взрывоопасный снаряд с гильзой. Причиной блокировок мог быть отказ датчика, что маловероятно, или недопустимо большие люфты и дефекты в узлах механизма заряжания, приводящие к ложному срабатыванию или несрабатыванию датчика.
По всей видимости, так оно и было. Танки долго были на хранении и не обслуживались. На танковом заводе уже утрачены необходимые технологи, нет специалистов соответствующей квалификации и отсутствует требовательная военная приемка. Детали и узлы танка изготавливаются из «подручного» металла, который со временем может терять свои характеристики. Изготовленные и собранные без соблюдения технологии узлы со временем перестают выполнять свои функции. В механизме заряжания таких узлов много, и при его сверхплотной компоновке допуски на детали и узлы очень жесткие. Поэтому всякие вольности с их изготовлением могут приводить к тяжелым последствиям.
Так что танкистам на биатлоне пришлось понервничать. В стрессовой ситуации, когда невозможно произвести выстрел, не только матом начнешь оценивать технику и тех, кто ее сделал, а и потребуешь введения дополнительного члена экипажа для заряжания пушки.
Танк, выставленный на биатлон Украиной, является аналогом танка Т-80УД с небольшой степенью модернизации, несколько сотен которых было поставлено по контракту в 1996—1998 годах в Пакистан. За двадцать лет эксплуатации по этому танку особых нареканий не было, то есть изготовленный еще на советском заделе танк показал хорошие характеристики. Изготовленные позже практически такие же танки — уже совершенно другого качества, и даже в условиях летнего полигона они практически небоеспособны.
Все это говорит о том, что украинская танковая промышленность деградировала настолько, что мало того что за четверть века произвела для собственной армии только десять танков, так эти танки по своему качеству оказались на нижайшем уровне и только опозорили страну на международных соревнованиях.
Кроме качества танков, стоит и отметить подготовку к участию в биатлоне. Деградация происходит и на высшем уровне управления армией и оборонной промышленностью. Подготовку танков и экипажей к биатлону не смогли осуществить ни на техническом, ни на организационном уровне. Элементарная логика подсказывала провести регламентные работы на длительное время хранившихся танках, отладить их, испытать и провести полный цикл подготовки экипажей. Ничего этого не было сделано.
По рассказам танкистов, они были никому не нужны, ни собственному командованию, ни структурам Укроборонпрома, отвечающим за качество подготовки техники. При таком подходе и соответствующий результат. Этот плачевный опыт всегда надо иметь в виду: при подготовке серьезных мероприятий мелочей не бывает, и любое дело можно загубить, не занимаясь его подготовкой.
Автор: Юрий Апухтин
Использованы фотографии: https://visti.pro
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