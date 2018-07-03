09:34 03 июля

Пенсии — личное дело президента?

Почему и с пенсиями, и с пенсионным возрастом, скорее всего, придётся разбираться лично президенту?



Тему пенсионной реформы СМИ не просто заездили, истоптали до степени полного отвращения. Даже у тех, кого грядущие изменения затронут напрямую и сразу. Так, мой хороший приятель на днях позвонил только для того, чтобы сообщить: мир, мол, разделился на «до» и «после». Имеется в виду, понятное дело, решение о повышении пенсионного возраста. А всё почему? Приятеля угораздило родиться в январе 1959 года, и в отличие от автора этого материала, он, что называется, не проскочил.


Пенсии — личное дело президента?


В итоге у человека, который уже не первый год фактически перебивается случайными заработками, одним махом отнимают не только порядка 200 тысяч рублей, но и всю надежду на долгожданную стабилизацию собственного финансового положения.

Окончательных решений по реформе ещё нет, хотя прессовать стареющих сограждан так прямолинейно, как планировалось в начале, похоже, не будут. Иначе мощных социальных протестов просто не избежать. Первый звонок уже прозвенел: несмотря на весь околофутбольный пафос, выступления оппозиции против повышения пенсионного возраста просто не могли остаться незамеченными.

Ну, это оппозиция, и отношение к ней у большинства населения России, мягко говоря, весьма далёкое от позитива. Но ведь против пенсионной реформы в её нынешнем виде успели выступить и те, кто вполне лоялен к действующей власти, и прежде всего профсоюзы, какими бы инертными они ни были. И ещё не факт, что по опросам россияне в большинстве действительно правильно понимают необходимость повышения пенсионного возраста. Понимать как данность, быть может, и понимают, но вряд ли принимают. По крайней мере, в том почти пожарном режиме, как это запланировано на данный момент. Тем более что параллельного с повышением возраста повышения размеров пенсии у нас пока явно не намечается.

В принципе, ничего неожиданного в том, что у нас будут что-то делать с пенсиями, и в первую очередь с возрастом выхода, было понятно уже давно. Публику готовили к этому несколько лет, и основным аргументом в пользу необходимости перемен было, разумеется, отсутствие средств у Пенсионного фонда. О том, что большая часть этих средств была тривиально разворована и бездарно растрачена, все эти годы наш медиа-официоз старался умалчивать.



В то же время старательно умалчивалось и то, что за те самые «годы подготовки» благополучно провалилась предыдущая пенсионная реформа. Та самая, где были социальная и накопительная части пенсии с немыслимыми по сложности расчётами коэффициентов, с пресловутой возможностью накопить что-то на старость самостоятельно. с государственными и частными пенсионными фондами. То, что очень и очень многие из них, показывая поначалу высокую доходность, потом где-то растворились вместе с нашими пенсионными деньгами, вообще мало кого удивило.

Непопулярное решение подавалось народу под острым соусом того, что чуть ли не во всём мире люди работают намного дольше россиян. Мало того, что это, скажем так, не совсем соответствует действительности, это никак не соответствует и российским реалиям, поскольку все разговоры о росте продолжительности жизни у нас основаны на какой-то откровенно «палёной» статистике.



Увы, печальный опыт 2017 года, когда автору пришлось буквально друг за другом хоронить на периферии сразу нескольких родственников и знакомых, убеждает в такой оценке данных о продолжительности жизни в России. Слишком уж много на русских погостах ушедших в мир иной либо задолго до, либо сразу после достижения нынешнего пенсионного возраста. Особенно это касается мужчин. Что уж говорить про возраст, повышенный на пять, а у женщин – на все восемь лет!..

В последний раз непопулярное решение было отложено из-за президентских выборов. Но после них у идеологов очередной пенсионной реформы словно крышу снесло. Обработка общественного мнения приобрела характер беспардонной пропагандистской кампании, ну а результат получился, как видим, абсолютно противоположным. Протесты, надо думать, только начинаются. И если бы нынешние реформаторские сдвиги затронули людей чуть постарше тех, кто, как мой товарищ, вскоре окажется в числе первых пострадавших, можно было ожидать чего угодно. И перекрытия дорог, и коллективных бойкотов выборов, и даже, упаси Боже, самосожжений.

По социальным сетям уже несколько месяцев блуждает весьма любопытный документ: что-то вроде короткой инструкции пиарщикам и телевизионщикам на предмет того, как надо и как не надо сегодня подавать пенсионную тему. Подавать, как видно, в СМИ, в интернете и социальных сетях. Кто сочинял сей опус для «агитаторов и пропагандистов», не важно, куда важнее тот цинизм, с которым предлагается позитивно позиционировать изменения, которые ни при каких условиях никого не могут порадовать.

Итак, для начала агитаторам недвусмысленно предлагается избегать всяческих сравнений с Западом. Авторы инструкции, которые, судя по всему, приложили руку и к пенсионной пропаганде минувших лет, теперь спокойно признают, что такое не сработает. Слишком уж разительна разница в суммах, как и в качестве и уровне жизни.

Ну а дальше цинизм просто зашкаливает. Чего стоит хотя бы такой тезис из этой (предполагаемой) инструкции: «…лучше обеспечить достойный уровень старикам, чем размазывать средства тонким слоем для тех, кто ещё может и хочет работать». Хотя пока, напомним, в реформе нет и речи о том, чтобы кому-нибудь в обозримом будущем существенно повысили сумму выплат. Возраст – это, пожалуйста, уже чуть ли не завтра. С 1 января 2109 года, похоже, уже точно. А вот выплаты – ждите… А уж о том, что кто-то «ещё может и хочет», даже говорить страшно. Ведь нет её, этой самой работы, для подавляющего большинства из тех, кто только на пенсию вообще-то и рассчитывал.



Все эти нахрапистые выкладки подкрепляются пожеланием сформировать логическую цепочку, в соответствии с которой чем больше работающих, тем… Впрочем, тут опять ничего, кроме того, что в России, с её нынешней ставкой на дешёвых гастарбайтеров, реальной работы нет — и не только для пенсионеров, но и для молодых. Впрочем, ситуацию с трудовыми мигрантами вообще рекомендуется «аккуратно» (так в предполагаемом документе) разъяснять как негативную альтернативу повышению пенсионного возраста.

В этих своеобразных «советах постороннего» нашлось место и откровенной липе: якобы намеченной ежемесячной прибавке к пенсии в 1000 рублей. Откуда они возьмутся, никого волновать не должно, впечатление должна произвести и сама цифра, и динамика выплат. То, что ничего подобного потом по факту почти наверняка не будет, – тоже уже не важно. Сказано в «документе» и о пресловутой положительной статистике продолжительности жизни, на которую, разумеется, «надо напирать». Реформу предлагается подавать как часть экономической стратегии и чуть ли не гарантию безопасности государства, словно пенсионерам уже пришло время рыть если не могилы, то окопы.



Иностранный опыт, вопреки первой из рекомендаций PR-экспертов, мы игнорировать всё же не будем, но о нём скажем в следующих заметках. Также мы попробуем посчитать потенциальные пенсионные деньги и оспорить все утверждения о том, что на пристойные выплаты их в России просто нет. А ещё поговорим о том, почему надо большие пенсии платить как раз тем, кто готов раньше, а не позже перейти на менее оплачиваемую, но социально важную работу.

И почему просто необходимо уже сегодня заняться тем, чтобы установить как нижнюю (в разы более высокую, чем сейчас), так и верхнюю планку социальной пенсии. И почему платить её надо из бюджета, а не из пенсионного фонда. Последнему, на взгляд обозревателя, который поддерживают очень многие авторитетные специалисты, вообще-то, доверять можно только и исключительно накопительную часть. Ещё мы, конечно же, расскажем о том, как в пенсионную реформу вмешался глава государства, и сделаем обещанный прогноз: придётся ли ему вмешиваться ещё? И почему отнюдь не всё, а может быть, вообще всё, в пенсионной реформе не нравится правящей партии «Единая Россия»?



А пока в завершение первой части заметим, что, загоняя несостоявшихся пенсионеров в тупик, авторы реформы не принимают во внимание ещё один фактор. Ведь рано (в 55 и 60 лет), в понимании реформаторов, уйдя на пенсию, представители старшего поколения не только освободят достойные рабочие места для более молодых и трудоспособных сограждан. Они сами становятся тем самым трудовым ресурсом, который может быть даже очень и очень востребован. Речь о работе по системе неполной занятости в социальной сфере (курьерами, сиделками и няньками), в сфере услуг, а также в медицинских и учебных заведениях.

И тут, кстати, как вишенка на торт, — ещё одна мелочь. Многие, у кого есть дети, знают, что теперь из детского сада и младших классов школы малышей не могут забирать несовершеннолетние, то есть старшие братья и сёстры, что для многих семей было настоящим спасением. Помочь могли бы старики, но им же теперь придётся достичь уже куда более солидного возраста, чтобы иметь право прийти на подмогу детям и внукам!
Автор: Алексей Подымов

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 55

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  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:00
    Почему и с пенсиями, и с пенсионным возрастом, скорее всего, придётся разбираться лично президенту?
    отвечать надо,за свои слова.
    андрей юрьевич
    1. Vard Сегодня, 06:04
      Да ладно вам... Они там на верху хозяева своим словам... Хотят дадут... Хотят назад заберут...
      Vard
      1. татарин 174 Сегодня, 09:03
        Мне уже как-то даже без разницы, что там дальше будет с возрастом выхода на пенсию, ясно одно, что лучше не будет, у нас в стране как-то и не принято, чтобы народу лучше было... За Державу вот только обидно, Великая, могучая никем не победимая, а бюрократы наши собственные её всё-же победили...
        татарин 174
        1. Vard Сегодня, 09:08
          Есть такое понятие... Пиррова победа...
          Vard
    2. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:01
      Цитата: андрей юрьевич
      отвечать надо,за свои слова.

      За свои ли?
      Boris55
    3. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 09:19
      Цитата: андрей юрьевич
      Почему и с пенсиями, и с пенсионным возрастом, скорее всего, придётся разбираться лично президенту?
      отвечать надо,за свои слова.

      не хватит мужества в отставку уйти.
      KLV2018
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:21
        Цитата: KLV2018
        не хватит мужества в отставку уйти.

        Медведеву?
        Boris55
        1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 09:30
          Цитата: Boris55
          Цитата: KLV2018
          не хватит мужества в отставку уйти.

          Медведеву?

          а разве он обещал не повышать пенсионный возраст ?
          KLV2018
          1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:32
            Цитата: KLV2018
            а разве он обещал не повышать пенсионный возраст ?

            Путин при своём мнении так и остался. О повышении объявил Медведев - ему и в отставку подавать.
            Boris55
  2. svp Сегодня, 06:06
    Обычная жеванина ни о чём.Жаль потраченного времени на прочтение.
    svp
    1. Умник (Вася) Сегодня, 06:22
      Поныли друг другу сопли пожевали!?марш работать!
      Умник
    2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:24
      Вы еще пилотов не видели !
      Uncle Lee
      1. Умник (Вася) Сегодня, 06:41
        Вообще я о своей пенсии начал заботится еще лет 8 назад . Я просто покупаю и складываю в кубышку редкие монеты из драг металлов( золотые червонцы, серебрянные полтинники, рейхсмарки в серебре времен вмв) неважно какой будет строй и какой курс доллара монеты всегда будут в цене. К тому же монеты дорожают в 2 х направления номезматичская ценность+ драг металл
        Умник
        1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:11
          Цитата: Умник
          Вообще я о своей пенсии начал заботится еще лет 8 назад .

          Вообще-то речь идет не о таких, как Вы. Как-то подзабылось, что выходящие сейчас на пенсию уже были ограблены государством в 90-х. У меня до сих пор лежит сберкнижка сбербанка на которой в 89 году лежали все мои накопления 6500 рублей (при расчете сегодняшней компенсации эту сумму поделят в 1000 раз для учета деноминации 1998 года). Тогда это была стоимость жигулей или половина стоимости кооперативной квартиры. Конечно, сам дурак_. Можно было обменять эти деньги на валюту и что-то бы сохранилось. Но советские люди воспитывались очень законопослушными и чтили УК. А там 88-я статья
          "Статья 88 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года (на сленге валютчиков — «бабочка»[1]) «Нарушение правил о валютных операциях» предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой и валютными ценностями. Осуждение по ст. 88 предполагало в зависимости от состава преступления лишение свободы на срок от 3 до 15 лет, конфискацию имущества, ссылку на срок до 5 лет и смертную казнь."
          https://ru.wikipedia.org/wiki/Статья_88_Уголовног
          о_кодекса_РСФСР
          Сам я уже на пенсии. Но очень серьезные проблемы с трудоустройством начал испытывать 50+. Как и большинство моих одногодков. Поэтому и считаю, что начинать нужно не с увеличения сроков выхода на пенсию, а с развития сети рабочих мест, где смогут трудиться пожилые люди. Если это будет нормально налажено, то люди сами не захотят сидеть на пенсии. А насильно держать пожилых на руководящих должностях, - это вообще вред для экономики. Они объективно медленее соображают и приоритеты в жизни у них не такие, как у молодых.
          Кубик123
          1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:54
            А если серьезно, то возникает ощущение, что вся это возня затеяна либералами по указке госдепа, как еще один способ сдержать развитие России. То, что именно это станет ее следствием, у меня лично сомнений нет.
            Кубик123
            1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:33
              На развитие России пенсионная реформа - ещё не принятая, ни как не повлияет.
              Вадим237
          2. татарин 174 Сегодня, 09:07
            Цитата: Кубик123
            Поэтому и считаю, что начинать нужно не с увеличения сроков выхода на пенсию, а с развития сети рабочих мест, где смогут трудиться пожилые люди. Если это будет нормально налажено, то люди сами не захотят сидеть на пенсии. А насильно держать пожилых на руководящих должностях, - это вообще вред для экономики. Они объективно медленее соображают и приоритеты в жизни у них не такие, как у молодых.

            Вот это точно замечено! Это правда.
            татарин 174
  3. Нонна (Нонна ) Сегодня, 06:23
    Путин и его соратнички изобрели новую "фишку " в пропаганде .
    Во-первых ,руководитель Государства делает вид ,что его совершенно не интересует одна из самых масштабных реформ для народа в его правление . Что он к ней вообще "ни при чем ".Это вообще нонсенс в мировой истории .
    Во-вторых ,пропагандистов власти разделили на две группы с прямо противоположной пропагандой , но с одной целью .
    В путинских СМИ ,на Путин -ТВ народу впаривают ,как это замечательно и выгодно для России и российского народа -повышение пенсионного возраста .
    А путинским кремлеботам в Сети дана установка объявлять тех ,кто приняли решение о повышении пенсионного возраста ,и кто его поддержали "врагами народа ","агентами Госдепа ,МВФ", которое хотят устроить Майдан в России ,свергнуть Путина ,развязать Гражданскую войну .
    Но ЦЕЛЬ у обоих групп пропагандистов -одна внушить народу ,что нельзя возмущаться ,нельзя выходить на митинги,что надо покорно смириться со всем ,что вытворяет власть .
    Нонна
    1. ЯсенПень (ЯсенПень) Сегодня, 06:49
      Протесты, надо думать, только начинаются...

      Вот именно...
      Итог Омского митинга.
      http://kvnews.ru/news-feed/miting-v-omske-okazals
      ya-odnim-iz-samyh-mnogochislennyh-v-strane
      8 июля планируется провести в "красном" городе митинг за отставку антинародного Правительства.
      ЯсенПень
      1. edeligor ( Игорь ) Сегодня, 07:30
        А по "наичестнейшим" нашим СМИ прошла инфа о "сотнях" недовольных....Димон с Вованом заигрались, или?......
        edeligor
        1. Комментарий был удален.
    2. Грибок (Витёк) Сегодня, 08:06
      Тебя надо президентом. Ты же разрулишь ситуацию с пенсионным возрастом? А мы все вместе над тобой посмеёмся. Ведь вы умники думаете всё легко. Иначе почему все в СНГ уже повысили пенс.возраст.
      Грибок
    3. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:31
      Цитата: Нонна
      А путинским кремлеботам в Сети дана установка объявлять тех ,кто приняли решение о повышении пенсионного возраста ,и кто его поддержали "врагами народа ","агентами Госдепа ,МВФ", которое хотят устроить Майдан в России ,свергнуть Путина ,развязать Гражданскую войну

      А разве это не так?
      Кто предложил и кто будет принимать закон? Правильно - Медведев и подконтрольная ему Дума.
      Для расширения сознания. Согласно Конституции РФ президент НЕ имеет права принимать законы:
      Статья 105
      1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой.
      2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией Российской Федерации.
      3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета Федерации.
      4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего федеральный закон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой.
      5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации федеральный закон считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы.
      Статья 107
      1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.
      2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней подписывает федеральный закон и обнародует его.
      Статья 108
      1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации.
      2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию.

      Президент НЕ имеет права: топковать их (ст. 125 п. 5)
      Статья 125
      5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации.
      ратифицировать и денонсировать международные договоры (ст. 106 п., г)
      Статья 106
      Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам:
      г) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации;
      Президент НЕ имеет права: не подписать закон или внести в него изменения (ст. 107 п..З) Статья 107
      3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с момента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию.
      Boris55
      1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 08:56
        Вы мне ответьте, на кой хрен он тогда нужен, если он ничего не знает, ни за что не отвечает и вообще постоянно не при делах?
        сорок восьмой
        1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:57
          Цитата: сорок восьмой
          Вы мне ответьте, на кой хрен он тогда нужен

          А как вам Россия на международной арене?
          Boris55
          1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 09:03
            Хуже, чем в 2008.
            сорок восьмой
            1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:10
              Цитата: сорок восьмой
              Хуже, чем в 2008.

              Это по этому в приёмной Путина от президентов разных стран продыха нет? И заметте, они к нам, а не мы к ним. laughing
              Путин довольно эффективно через внешнюю полтиннику влияет на политику внутреннюю. Но не все внутренние вопросы могут решаться таким образом.
              Boris55
              1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 09:12
                Это рисует Ваше воображение.
                сорок восьмой
                1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:14
                  Цитата: сорок восьмой
                  Это рисует Ваше воображение.

                  По чаще смотрите новости по ТВ hi
                  Boris55
                  1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 09:20
                    Киселева или Соловьева?
                    Боюсь не выдержу такого количества качественной аналитики и настоящей правды.
                    сорок восьмой
                    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:24
                      Цитата: сорок восьмой
                      Киселева или Соловьева?

                      Смотрите то, что показываю и не слушайте то, что они говорят. Что касаемо нашего вопроса, зайдите на сайт президента, там вы найдёте с кем и когда президент встречался.
                      Boris55
                  2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 09:21
                    Цитата: Boris55
                    Цитата: сорок восьмой
                    Это рисует Ваше воображение.

                    По чаще смотрите новости по ТВ hi

                    laughing laughing laughing
                    KLV2018
      2. solzh (Сергей) Сегодня, 09:30
        Борис, вы слишком часто смотрите замечательный советский фильм "Иван Грозный". Вы рассуждая в своих комментариях очень напоминаете мне этот фильм, особенно те места из фильма где хороший царь ведёт борьбу с плохими боярами.
        solzh
  4. сайгон (виктор) Сегодня, 06:26
    КПСС объявляли преступной организацией , глядя на правительство России вот где преступная организация .
    Тупость , цинизм , ненависть к людям без придела .
    Не заслуживают сии персонажи называться людьми .
    А особо умиляют представители творческой интеллигенции рассказывающие о желании и силах работать до ста лет (оно конечно помелом мести легче)
    Так что против этой мерзостной реформы хоть за кем , ну а луче хунта военная с расстрелянием дерьмократолиберастов
    сайгон
  5. Per se. (Сергей) Сегодня, 06:33
    В стране не хватает денег... Весь вопрос из-за чего или из-за кого, невольно вспоминаются школьные годы из советского прошлого, где на уроках истории тогда прозвучало, что чем дурнее был король, тем больше вводилось тогда в странах разных налогов. В настоящем, похоже, история повторяется. Многие помнят знаменитый мультик "Чиполлино", налог на дождь, скажете, выдумка, увы...
    Жителям Пермского края ввели «налог на дождь», говорят, абсолютно законно. Жители Кунгура в Пермском крае пожаловались журналистам, что им пришли платежные квитанции за коммунальные услуги с новой строкой - «ОДН за сточные воды». В одном из домов, как говорят, плата составила 7 рублей в месяц. Как выяснилась, эта цифра может разниться. (30.06.2018) http://www.mk.ru/social/2018/06/30/zhitelyam-perm
    skogo-kraya-vveli-nalog-na-dozhd.html
    Денег же не хватает, поэтому ещё одна новость для Перми.
    В Перми хотят ликвидировать троллейбусы.
    Чем не угодили «рогатые»?
    - Если мы и согласимся отказаться от троллейбусов, то поспешность тут не нужна, - говорит председатель комитета по городскому хозяйству городской думы Вячеслав Григорьев. - Сначала мы должны убедиться, что троллейбусам найдется замена. Троллейбусы меньше отравляют окружающую среду, но это самый убыточный вид городского транспорта. Дотации на общественный транспорт в городе достигли 1 миллиарда рублей в год, это слишком много.
    В этой связи уже и не удивляешься слухам о ликвидации в городе Перми "убыточной" ГКБ №1 (бывшей медсанчасти №2), на месте которой, якобы, будет построено три жилых дома... Что там пенсии, так глядишь, и налог на воздух появится, это же так же важный природный ресурс, за который можно с народа стричь деньги, ликвидировав халявское дыхание.
    Per se.
  6. Deck (Pertti) Сегодня, 06:54
    Лишение граждан России пенсий связано с тем, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина должна потратить 2,8 трлн рублей на спасение лопнувших банков своих друзей («Открытие», Бинбанк, ПСБ). За месяц «окончательная» сумма увеличилась на 217 млрд, за полгода — на 1 трлн. Президент не в курсе! Он вообще с Набиуллиной незнаком!
    Deck
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:14
      Смачный наброс, "зачот"! laughing
      Цитата: Deck
      Лишение граждан России пенсий

      Вас, любезный, пенсии лишили? Как, уже? belay
      Закон-то не принят еще, и близко нету...
      Срочно в прокуратуру, писа́ть-то не разучились еще? Походу нет, вон - здесь-то как складно пишете wink
      Так что, ноги в руки - и бегом. "Так победим" good
      Голован Джек
      1. свободный (Андрей) Сегодня, 08:09
        Цитата: Голован Джек
        Смачный наброс, "зачот"! laughing
        Цитата: Deck
        Лишение граждан России пенсий

        Вас, любезный, пенсии лишили? Как, уже? belay
        Закон-то не принят еще, и близко нету...
        Срочно в прокуратуру, писа́ть-то не разучились еще? Походу нет, вон - здесь-то как складно пишете wink
        Так что, ноги в руки - и бегом. "Так победим" good

        Снова вы Киса слюнями разбрызгиваетесь,перестаньте уже передергивать.
        свободный
      2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:21
        Цитата: Голован Джек
        Закон-то не принят еще, и близко нету...

        Примут Киса, примут. Президент лично скинет 2-3-4 года, и примут. Готов поспорить.
        Ингвар 72
        1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:49
          Цитата: Ингвар 72
          Президент лично скинет 2-3-4 года, и примут.

          Президент не принимает законы. Он не имеет права вносить изменения в него. Президент издаёт Указы. Законы принимает подконтрольная Медведеву Дума. Ваши попытки переложить вину с больной головы на здоровую, говорят лишь о том, что вы слишком наивны или слишком прогосдеповски - ведь именно они хотят "свалить" Путина.
          Boris55
          1. Галеон (Андрей) Сегодня, 09:03
            Зачетно подлизал. На досрочную пенсию надеетесь?
            Галеон
            1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:18
              Цитата: Галеон
              На досрочную пенсию надеетесь?

              Я на пенсии с 1998 года. Так что по идее я должен радоваться ежемесячной тЫше рублей к пенсии и по задумке медведевских, должен глотки рвать всем тем, кто против повышения, ан нет не нужна мне эта тыша! Её ещё не дали, а инфляция её уже съела.
              Boris55
            2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 09:23
              Цитата: Галеон
              Зачетно подлизал. На досрочную пенсию надеетесь?

              good
              KLV2018
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:36
    Непопулярное решение подавалось народу под острым соусом того, что чуть ли не во всём мире люди работают намного дольше россиян

    ...одно из самых глупых и некорректных сравнений... в дебри не хочу залазить - долго и нудно это, да и ни кому не докажешь...
    a.s.zzz888
  8. Zadayvoprosy (Денис Тарасов ) Сегодня, 07:54
    На фоне этого реальными выглядят исследования вциом, по которому треть молодёжи от 18 до 24 лет желает уехать из России, себя к этой трети уже также отнести могу...
    Zadayvoprosy
  9. Alex66 (Александр) Сегодня, 07:58
    Путин очень раздражает изображая ни за что не отвечающего в государстве мальчика-одуванчика, это уровень какого-нибудь Дворковича. Раздражает несправедливость, когда токаря, слесаря, механизаторы... будут своими смертями оплачивать рост пенсий силовиков, чиновников, депутатов (у них то не на 1000 руб. вырастет). Раздражает Киселев и Соловьев без совести старающиеся доказать нам наши плюсы. Раздражает страх власти перед референдумом, хотя на СССР они ложили не стесняясь. Власть сейчас в той же ситуации, что и при СССР когда говорили одно а делали другое. На лжи государства не будет.
    Alex66
  10. Челдон (Алексей) Сегодня, 07:59
    Когда галстукоед напал на Ю.Осетию в первый день олимпиады, мы кричали:" Какой цинизм,какая подлость!" А чем наши чинуши,а нет-покорные слуги народа-лучше? Запредельная наглость объявить об этом во время ЧМ.
    Челдон
  11. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:03
    И почему отнюдь не всё, а может быть, вообще всё, в пенсионной реформе не нравится правящей партии «Единая Россия»?
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    parusnik
  12. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 08:25
    Я бы еще к вопросу по средней продолжительности жизни добавил такое соображение, то сейчас уходит поколение долгожителей, которые родились в 20-30-х годах. Отчасти эти же соображения относятся и к людям, родившимся до начала 60-х годов.
    Тут надо отметить следующее обстоятельство, что, несмотря на высокую смертность в молодом возрасте, у них была повышенный иммунитет. Т.е. выжили сильные здоровьем люди. При этом рывок в медицине в середине 50-х годов и позволяет им сейчас жить по 80-90 лет.
    После 60-х фактор естественного отбора заметно снижается. При этом резкое снижение уровня медицины в 90-е на них сказывается сильнее из-за снижения изначального иммунитета.
    Поэтому основной вывод - не стоит в ближайшее время ждать увеличения продолжительности жизни.
    Более того я считаю, что для анализа в целях расчета пенсионного возраста необходимо брать не срединную продолжительность жизни в общем по больнице, а брать процентное соотношение умерших по годам рождения и смотреть их в динамике. Причем, возможно, смотреть не только процентное соотношение возраста к общему количеству умерших в текущем , но и процент умерших данного возраста к родившимся в этого же возраста, т.е. какой процент умерших определенного возраста в текущем периоде.
    alstr
  13. мнеПо (Владимир) Сегодня, 08:34
    Цитата: svp
    Обычная жеванина ни о чём.Жаль потраченного времени на прочтение.


    Ага,вот изза таких путриотов,путающих любовь к Родине с лизанием путину с ВО ушли почти все адекватные люди.
    Роман Скоморохов еще пишет ,но насколько его хватит-хз.
    Пенсионная реформа и иже с ним -величайший развод лохов на деньги без бритых голов и пистолетов,ведь несостоявшиеся пенсионеры будут платить государству еще и все причитающиеся налоги всего в среднем 6,5 лет .
    Ну а с ндс вообще песня-литр воды +2%,хлеб-(мука,сахар,соль,масло,дрожжи)на каждый ингридиент+2%+2% за готовый продукт.Автомобиль-100500 деталей вырастут совсем на чуть+собственно и сам он.
    Насколько все вырастет в цене трудно предположить,но нихрена не так,как говорит из ящика г-н Киселев.
    Хотя большинство должно одобрять.76% точно.
    мнеПо
  14. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 08:34
    Когда вы осуждаете пенсионную реформу, вы не понимаете. Если сейчас не поднять пенсионный возраст, его поднимут солдаты НАТО!
    GRIGORIY76
    1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 08:59
      Да, есть еще майдан, 90е и Госдеп. Срочно за станки, 60-летние молодняки!
      сорок восьмой
  15. akudr48 (Александр) Сегодня, 08:51
    Почему и с пенсиями, и с пенсионным возрастом, скорее всего, придётся разбираться лично президенту?

    Автор таким началом публикации старается вывести президента из зоны ответственности за очередное ограбление народа в пользу друзей президента.

    И не разбираться надо президенту, а отвечать, чего никогда не водилось за президентом.

    Чуть что - а "она сама утонула..." вот и весь ответ.

    Отвечать за президента, чтобы его друзьям было хорошо, будет своими последними грошами простой народ.
    akudr48
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:07
      Цитата: akudr48
      не разбираться надо президенту, а отвечать

      Скажите, а кто повысил цены на горючее? Кто захотел повысить пенсионный воздаст? Не Медведев ли?
      Так Путин тут причём?
      Действия Медведева направлены на смуту в России. Путину, с 80% победы на выборах, смута не нужна.
      Это же элементарно!
      Boris55
      1. Alex66 (Александр) Сегодня, 09:20
        Да, да это конечно злой Медведев шайтанама, это он связал по рукам и ногам Путина с его 80%, в то время как у ДАМа и 2% не наскрести.
        Alex66
        1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:27
          Цитата: Alex66
          в то время как у ДАМа и 2% не наскрести.

          Партия Медведева представляет в Думе Конституционное большинство. При очень большом желании она (Медведев) может вообще упразднить пост президента.
          Boris55
  16. igorbrsv Сегодня, 09:23
    По-моему тем кто продвигает эту пенсионную реформу хорошо заплатили за дестабилизацию порядка в стране. Мне кажется что и часть особо рьяных сми к этому причастна. Надеюсь что не на всех депутатов денег хватило у заинтересованных лиц и реформа не пройдет. Лишь бы майданутых выявили вовремя
    igorbrsv
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