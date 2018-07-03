Последняя ночь боевого генерала

Ровно двадцать лет назад примерно в четыре утра в подмосковном поселке Клоково прозвучал загадочный выстрел. Если бы этого рокового выстрела не было, возможно, новейшая история России пошла бы по другому пути.Пуля оборвала жизнь боевого генерала, депутата Государственной думы, создателя Всероссийского движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и науки» (ДПА) Льва Яковлевича Рохлина. Оборвала, судя по всему, накануне переломных событий, которые могли бы произойти, если бы генерал, имевший огромный авторитет в армии и среди сограждан, остался жив.Шёл 1998 год. Период правления Бориса Ельцина и приближенных к нему либералов. Период многомесячных невыплат зарплат, непрерывного развала экономики, тотального обнищания народа. Народа, который к тому времени ненавидел либеральную антироссийскую власть, но терпел.Впрочем, не все терпели. Незадолго до этого были забастовки шахтеров и их акции протеста возле Белого дома в Москве. Мало кто из политиков пришел к бастующим, чтобы ободрить, поддержать, сказать доброе слово. А Рохлин — пришел. Один из немногих. Может быть, именно после этого стало ясно, что он представляет реальную опасность для кремлевских обитателей. За ним — не только народная поддержка, но и армия. А с армией не шутят.Тогдашний президент России Борис Ельцин незадолго до убийства генерала громогласно сказал такую фразу: «Рохлиных мы сметем!» Сказал, как отрезал, той же решимостью, с какой он в 1993 году говорил о том, что Верховный Совет нужно «разогнать к чертовой матери». И ведь не только разогнал, а по его приказу был устроен «кровавый октябрь». Ельцин бросал на ветер свои обещания улучшить жизнь народа, а в случае, если уровень жизни упадет, — лечь на рельсы. Но, когда речь шла о необходимости тем или иным способом устранить политических оппонентов — вот тогда он был хозяином своих слов. А прозвучала эта фраза в ответ на призыв Рохлина к ЕБН добровольно подать в отставку.Тогда, впрочем, только ленивый не призывал к этому, но реальная сила, реальный авторитет, чтобы существенно изменить ситуацию, был лишь у Льва Яковлевича.Потом заместитель Рохлина на посту лидера «Движения в поддержку армии», депутат Госдумы Виктор Илюхин (впоследствии и сам скончавшийся при неоднозначных обстоятельствах) расскажет о том, о чем говорил Рохлин своим ближайшим соратникам. Ожидалось, что состоится массовый митинг, участники которого потребуют отставки Ельцина. В этих условиях парламент примет решение об импичменте. Было очевидно, что вряд ли ЕБН согласится уйти. Существовала опасность, что он ответил бы силовым методом (то, что Ельцин способен на нарушение Конституции и на применение армии против народа, показали события 1993 года). Перед «Движением в поддержку армии» и лично Рохлиным стояла задача всеми силами предотвратить возможную расправу.Действительно, массовые выступления трудящихся могли бы состояться осенью или даже в августе 1998 года. Если вспомнить, тогда был объявлен «дефолт», который очень сильно сказался на уровне жизни и без того изрядно обнищавшего народа (причем недовольные были далеко не только среди беднейших слоев населения).После гибели Льва Рохлина, к сожалению, не нашлось равного ему человека, чей авторитет мог бы остановить расправу над митингующими. Некому было и призвать на массовый митинг. Социальный протест был, что называется, «слит». Движение в поддержку армии так и не смогло обрести нового лидера, который заменил бы прославленного в боях генерала.Вспомним основные вехи жизненного пути Льва Яковлевича. Он родился 6 июня 1947 года в Аральске (Казахстан). Его отец — участник Великой Отечественной войны. Когда будущему генералу было 8 месяцев, отца арестовали, и мать в одиночку воспитывала его и еще двоих детей. В 1970 году Рохлин с отличием окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище. Служил в группе советских войск в Германии. После этого окончил Военную академию имени Фрунзе, а затем был направлен в Заполярье. В 1982 году судьба забросила его в горячую точку — в Афганистан. Там получил два ранения.В 1993 году Лев Яковлевич окончил Военную академию Генерального штаба. А потом направился в еще одну «горячую точку» — в Чечню. Руководил взятием многих районов Грозного и дворца Джохара Дудаева. За это его хотели удостоить звания Героя России. На это Рохлин ответил, что не может принять такую награду по соображениям морали, поскольку сама война в Чечне — это «не слава России, а ее беда».В парламентских выборах 1995 года он участвовал в качестве кандидата от движения «Наш дом — Россия», которое возглавлял премьер ельцинского правительства Виктор Черномырдин. Пройдя в Думу, Рохлин был избран главой думского Комитета по обороне. Однако вскоре генерал начал выражать активное несогласие с курсом правительства и вышел из фракции. Создал «Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки». Помимо него, туда вошли такие известные люди, как Владислав Ачалов, Владимир Крючков, Игорь Родионов.С этого момента и началось противостояние Рохлина ельцинской системе. Для начала генерала отстранили от должности председателя Комитета по обороне. А затем все закончилось трагедией 3 июля 1998 года на даче в Клоково Наро-Фоминского района Московской области.В убийстве Рохлина пытались обвинить его жену Тамару, которая прошла через СИЗО, суды, колонию. Списывали на семейную ссору, якобы вспыхнувшую между супругами в ту ночь. Но в эту версию мало кто поверил. Особенно многих насторожил тот факт, что в лесу недалеко от той самой дачи были найдены три обгоревших тела. Предположительно, это и были исполнители убийства.Впрочем, Тамара Рохлина позже выдвинула версию, что убийство ее мужа могло быть совершено охранниками Льва Яковлевича. Они сделали это из-за того, что в доме хранились деньги, собранные на политическую деятельность ДПА.Один из бывших соратников Ельцина, Михаил Полторанин, в 2010 году поведал в своей книге, что решение о физической ликвидации Рохлина было принято в узком кругу, в который входили Ельцин, Волошин, Юмашев и Дьяченко…Так или иначе, но спустя 20 лет убийство генерала Льва Рохлина так и остается тайной, покрытой мраком. И только к скромному памятнику на могиле на Троекуровском кладбище каждый год 3 июля люди несут цветы…